China, Russland & das Nato Gipfeltreffen im Juli Von M.K. Bhadrakumar

China, Russia & NATO’s July Summit Zelensky’s European tour can be seen as the run-up to the Atlantic military alliance’s meeting in Lithuania in two months, writes M.K. Bhadrakumar. By M.K. Bhadrakumar Peoples Dispatch President Volodymyr Zelensky’s tour of Rome, Berlin and Paris has been a success, securing for Ukraine

Die NATO-Flagge ist auf dem Gebäude des litauischen Verteidigungsministeriums angebracht, davor ein Schild mit der Aufschrift #WeAreNATO, April 2022. (NATO)

Selenskyjs Europareise kann als Vorbereitung auf das Treffen des atlantischen Militärbündnisses in Litauen in zwei Monaten gesehen werden, schreibt M.K. Bhadrakumar.

Von M.K. Bhadrakumar

Peoples Dispatch

17. Mai 2023

Die Reise von Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Rom, Berlin und Paris war ein Erfolg, denn er sicherte der Ukraine erhebliche zusätzliche Mengen an Waffen für die bevorstehende Offensive gegen die russischen Streitkräfte. Der Höhepunkt war die Ankündigung eines neuen Militärhilfepakets im Wert von schätzungsweise 2,7 Milliarden Euro, die größte Waffenlieferung Deutschlands an die Ukraine.

Das deutsche Paket umfasst 30 Kampfpanzer vom Typ Leopard-1 A5, vier neue IRIS-T SLM-Flugabwehrraketenwerfer, Dutzende gepanzerte Mannschaftstransportwagen und andere Kampffahrzeuge, 18 Panzerhaubitzen und Hunderte unbewaffnete Aufklärungsdrohnen.

Selenskyj sagte, bei den Gesprächen in Italien am Samstag seien wichtige Entscheidungen zur “Verteidigung des ukrainischen Luftraums” getroffen worden. Insgesamt hat das alte Europa seine Solidarität mit Selenskyj zu einem entscheidenden Zeitpunkt bekundet, an dem alle Augen darauf gerichtet sind, dass die so genannte ukrainische Offensive der letzte Wurf ist.

Letzte Woche zitierte Newsweek Henry Kissinger mit der Aussage, er glaube, dass der Krieg in der Ukraine an einem Wendepunkt stehe und erwarte dank der jüngsten Bemühungen Chinas Verhandlungen bis Ende des Jahres. Kissinger sagte: “Jetzt, wo China in die Verhandlungen eingetreten ist, wird sich die Lage bis zum Ende des Jahres zuspitzen, denke ich. Wir werden über Verhandlungsprozesse und sogar über tatsächliche Verhandlungen sprechen.”

In der Tat hat China allem Anschein nach die USA in der Ukraine-Krise umfassend ausmanövriert. Am vergangenen Freitag gab der Sprecher des Außenministeriums in Peking bekannt, dass Chinas Sonderbeauftragter für eurasische Angelegenheiten, Li Hui, ab dem 15. Mai die Ukraine, Russland, Polen, Frankreich und Deutschland besuchen wird, um über eine “politische Lösung” der Ukraine-Krise zu sprechen. Washington wurde auf der Reiseroute von Li Hui nicht erwähnt, stattdessen gab Peking den europäischen Hauptstädten den Vorzug, die China aufgefordert haben, eine aktivere Rolle in der Ukraine-Krise zu spielen.

Der chinesische Diplomat Li Hui (rechts) mit Präsident Wladimir Putin in Moskau im Mai 2019 nach der Verleihung eines Freundschaftsordens. (Der Kreml)

In der Zwischenzeit haben Rom, Berlin und Paris mit ihrem herzlichen Empfang für Selenskyj die kürzlich durchgesickerten streng geheimen US-Geheimdienstdokumente völlig ignoriert, in denen der ukrainische Präsident als Außenseiter gebrandmarkt wird, der in der Öffentlichkeit das eine sagt und privat etwas ganz anderes, der sich als gemäßigt ausgibt, in Wirklichkeit aber ein eingefleischter Falke ist, der den Krieg bis auf russisches Territorium eskalieren lässt, und so weiter. Offensichtlich scheinen sich die europäischen Länder nicht der Drucktaktik Washingtons gegen Zelensky anzuschließen, den Krieg trotz seiner schwerwiegenden Bedenken hinsichtlich der militärischen Bereitschaft der Ukraine zu eskalieren.

Parallel dazu gibt es jedoch auch Anzeichen dafür, dass Washington seine frühere Ablehnung der chinesischen Vermittlung überdenkt. David Ignatius von der Washington Post, der die Entwicklung verfolgt hat, zeigt sich in seiner jüngsten Kolumne optimistisch, dass die zehnstündigen “intensiven Treffen” zwischen dem nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, und dem chinesischen Außenminister Wang Yi am 10. und 11. Mai in Wien “tatsächlich einen Rahmen für ein konstruktives Engagement zu schaffen schienen”.

USA erwärmen sich für chinesische Vermittlung

David Ignatius, Kolumnist für die Washington Post, im Jahr 2019. (Brookings Institution, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Ignatius schätzt, dass “in den langen, ausführlichen Gesprächen zwischen Sullivan und Wang ein gewisser gemeinsamer Raum entstanden zu sein scheint… Sie scheinen eine Sprache für die Diskussion der Supermächte gefunden zu haben, wie sie einst zwischen den Vereinigten Staaten und sowohl Russland als auch China bestand, aber verloren gegangen ist.”

Andererseits hat Peking darauf gesetzt, dass Deutschland, Frankreich und Italien, die die Erholung und die Wachstumsaussichten ihrer Volkswirtschaften in den Vordergrund stellen, hoffen, die Wirtschaftsbeziehungen mit China zu stärken, um ihre Volkswirtschaften zu fördern – und daher geneigt sind, eine Außenpolitik zu verfolgen, die sich von der vergleichsweise extremen Politik der Vereinigten Staaten unterscheidet.

So kündigte der französische Präsident Emmanuel Macron am Freitag an, dass die chinesische Gruppe XTC New Energy Materials in der nordfranzösischen Hafenstadt Dünkirchen ein Joint Venture mit dem französischen Unternehmen Orano im Batteriesektor gründen wird, in das voraussichtlich 1,63 Milliarden Dollar investiert werden. Es wird erwartet, dass das Unternehmen rund 1 700 Arbeitsplätze schaffen wird.

Der Hauptsitz von Orano in einem Vorort von Paris. (Mario Fourmy, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Abgesehen davon ist Ignatius ein einflussreicher Kolumnist, der seit langem die diplomatischen Signale des US-Establishments weitergibt. In seiner Kolumne vom 14. Mai wird deutlich, dass die Regierung Biden sehr daran interessiert ist, sich mit China über die Ukraine zu verständigen, was Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den USA und China haben könnte.

Außerdem scheint die Regierung Biden zu hoffen, dass sie durch ein Engagement in China Differenzen zwischen Peking und Moskau hervorrufen und einen Keil in das chinesisch-russische Bündnis treiben kann. Ignatius behauptet, Moskau habe das Treffen zwischen Sullivan und Wang in Wien mit “Furcht” betrachtet.

Die revidierte Hypothese der Biden-Administration lautet, dass Chinas Ziele und Prioritäten in der Ukraine-Situation grundsätzlich nicht mit denen des Kremls übereinstimmen und dass es daher klug wäre, wenn Washington die Friedensinitiative von Präsident Xi Jinping für die Ukraine nicht rundheraus ablehnt oder Chinas Unterstützung für Russland beschimpft, sondern die USA als kooperativen Gesprächspartner bei der Friedenssicherung positioniert und Peking dazu bringt, Druck auf Moskau auszuüben, damit es Kompromisse eingeht.

Grundsätzlich geht man hier davon aus, dass Russland auf dem geopolitischen Schachbrett immer noch isoliert werden kann.

Doch die große Frage bleibt: Ist die Regierung Biden in der Lage, die einflussreichen Meinungsmacher in den USA zu überwinden, die zufällig auch mit Spitzenbeamten in den ukrainischen Machtzentralen verbündet sind?

Ivo Daalder, ehemaliger US-Botschafter bei der NATO (in der Obama-Regierung) und derzeitiger Präsident des einflussreichen Chicago Council on Global Affairs, schrieb nach einem Besuch in Kiew in einem knallharten Meinungsbeitrag in Politico, dass

“Putins strategisches Scheitern wird nur dann vollständig sein, wenn Moskau begreift, dass die Ukraine für immer verloren ist – verloren in physischer, wirtschaftlicher, politischer und strategischer Hinsicht. Und dieses Scheitern sicherzustellen, sollte das oberste Ziel sein – nicht nur für die Ukraine, sondern auch für den Westen.”

Er vertritt die These, dass die strategischen Argumente für eine Einbindung der Ukraine in den Westen den Kern des gegenwärtigen Konflikts betreffen und jede Alternative den Konflikt nur verlängern und das westliche Bündnissystem vor neue Sicherheitsherausforderungen stellen würde. Wie soll nun eine solche Integration erreicht werden?

Daalder schlägt vor:

“Auch ohne ein formelles Ende des Krieges, geschweige denn einen wirklichen Frieden, müssen die USA und andere NATO-Staaten deutlich machen, dass sie sich für die Sicherheit der Ukraine engagieren und dass sie – wie im Falle Finnlands und Schwedens – Übergangsregelungen prüfen werden, bis das Land Vollmitglied wird.”

Während sich die Aufmerksamkeit der Medien auf den Beginn der so genannten Gegenoffensive Kiews richtet, verlagert sich der Brennpunkt des Ukraine-Konflikts auf den NATO-Gipfel am 11. und 12. Juli in Vilnius, Litauen, der in weniger als zwei Monaten stattfindet und zu dem Selenskyj eingeladen wurde.

Selenskyjs derzeitige Europareise – er war in den letzten Wochen auch in Finnland und den Niederlanden – kann als Vorbereitung auf den Gipfel in Vilnius gesehen werden. Kurz gesagt, das Vorspiel hat begonnen. Es geht nicht um die ukrainische Gegenoffensive, Dummkopf! Russland – und China – sollten mit einigen bösen Überraschungen rechnen. Übersetzt mit Deepl.com

M.K. Bhadrakumar ist ein ehemaliger Diplomat. Er war Indiens Botschafter in Usbekistan und der Türkei. Seine Ansichten sind persönlich. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Indian Punchline.

