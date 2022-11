https://caitlinjohnstone.com/2022/11/29/china-keeps-aggressively-surrounding-itself-with-us-bases-notes-from-the-edge-of-the-narrative-matrix/



China umgibt sich weiterhin aggressiv mit US-Stützpunkten: Notizen vom Rand der narrativen Matrix



von Caitlin Johnstone



29. November 2022

Es gibt Chinesen, die echte Beschwerden gegen ihre Regierung haben.

Die Propagandamaschine des US-Imperiums wird die aktuellen Proteste in China dazu nutzen, die imperiale Agenda voranzutreiben.

Westliche Geheimdienste werden sich immer mehr in diese Proteste einmischen, je länger sie andauern.

❖

Es erstaunt mich immer noch, wie viele Menschen, die sich selbst als kritische Denker gegen das Establishment sehen, den ganzen Tag damit verbringen, gedankenlos die Aussagen der Mainstream-Medien über China nachzuplappern.

Ich kann gar nicht genug betonen, wie wenig Respekt ich für jeden habe, der die Erzählungen des US-Imperiums über China nachplappert, und wie völlig abweisend ich gegenüber all ihren Versuchen bin, mir zu erklären, dass es eigentlich richtig und gut ist, dies zu tun. Buchstäblich alle unsere großen Probleme sind auf die Menschen zurückzuführen, die über uns herrschen; wenn Sie sich auf das Narrativ einlassen, dass derjenige, auf den wir jetzt wirklich wütend sein sollten, eine Regierung auf der anderen Seite des Planeten ist, die keine Macht über uns hat, sind Sie ein verdammter Verlierer. Du bist ein stiefelleckender Empire-Einfaltspinsel. Ihr seid wertloses, blökendes menschliches Vieh.

❖

Warum umgibt sich China immer wieder aggressiv mit US-Militärbasen?

❖

Jeder weiß, dass die USA in letzter Zeit völlig unprovoziert in Länder einmarschiert sind und dies mit Sicherheit wieder tun werden, aber wir müssen immer noch so tun, als ob Putin das Schlimmste seit Hitler wäre.

❖

Es ist beunruhigend, wie vielen Menschen ich begegne, die behaupten, Russlands Einmarsch in der Ukraine sei schlimmer als Amerikas Einmarsch im Irak, weil die Ukraine eine “Demokratie” sei. Wie verkorkst muss man eigentlich sein, um zu glauben, dass Menschenleben wegen des politischen Systems ihres Landes weniger wert sind?

Abgesehen davon, dass ein Land, das politische Parteien verbietet, die Medien der Opposition schließt, Oppositionsführer inhaftiert und Washington gegenüber weitaus rechenschaftspflichtiger ist als gegenüber der eigenen Bevölkerung, keineswegs eine “Demokratie” ist, ist das einfach eine zutiefst gestörte Sichtweise auf das Leben. Eine Mutter, die die Überreste eines Kindes in den Händen hält, dessen Körper von militärischen Sprengkörpern zerfetzt wurde, kümmert sich nicht darum, ob ihr Land von den westlichen Regierungen, die in die militärischen Ergebnisse dieses Landes investiert haben, als “Demokratie” betrachtet wird.

❖

Die Rechten glauben richtigerweise, dass Liberale eine künstlich konstruierte Weltanschauung vertreten, die von den Mächtigen im Dienste der Mächtigen entworfen wurde, glauben aber fälschlicherweise, dass sie selbst dies nicht tun.

❖

Gemeinsame Debatten:

Welche Status-quo-Partei ist die beste

Welche Seite des Kulturkampfes ist richtig?

Wie sich das westliche Imperium verhalten sollte

Wie der Kapitalismus aussehen soll

Ungewöhnliche Debatten:

Sollte die Status-quo-Politik existieren?

Soll das westliche Imperium existieren?

Sollte der Kapitalismus existieren?

Sollte der Klassenkampf den Kulturkampf ersetzen?

Und es ist natürlich völlig beabsichtigt, dass die ersteren üblich und die letzteren ungewöhnlich sind. Dadurch, dass alle darüber debattieren, wie die Machtstrukturen des Establishments existieren sollten, anstatt ob sie existieren sollten, wird das Überleben dieser Machtstrukturen gesichert.

❖

Es ist wirklich ein großes Problem, dass die sichtbarste “Linke” in den USA in Bezug auf Krieg und Militarismus völlig wertlos ist. Wenn Amerikaner, die diesen Dingen kritisch gegenüberstehen, nach rechts schauen und sehen, dass Leute wie Rand Paul und Tucker Carlson etwas tun, und dann nach links schauen und sehen, dass AOC und Bernie nichts tun, was glauben Sie, für welche Seite sie sich entscheiden werden?

Und das liegt natürlich daran, dass die so genannten progressiven Demokraten in keiner Weise “links” sind, aber der durchschnittliche Mainstream-Amerikaner weiß das nicht, und Wahrnehmung ist Realität. Die USA sind das Land, in dem die Antikriegsstimmung am wichtigsten ist und am dringendsten gebraucht wird, und sie ist auf der Linken begraben worden. Den Amerikanern wird beigebracht, dass Clintonisten “Mitte-links” und AOC/Bernie “weit links” sind, und jeder, der in der Außenpolitik weiter links steht als sie, wird von diesen Progressiven als russischer Agent verteufelt. Dadurch entsteht der sehr verständliche Eindruck, dass die gesamte Linke für den Krieg ist.

Wenn Ilhan Omar und AOC Leute, die auf ihren Kundgebungen gegen die Stellvertreterkriegsführung der USA protestieren, als russische Agenten bezeichnen und linke Kriegsgegner wie Jill Stein als Kreml-Agenten brandmarken, dann ist die Botschaft, die der amerikanische Mainstream vermittelt, dass Antikriegsstimmung nur auf der Rechten willkommen ist.

Nochmals: Ich weiß, dass das nicht stimmt und dass es viele Antikriegsbewegungen auf der wahren Linken in den USA gibt, aber niemand sieht diese Linke. Ihr wird jegliche Medienpräsenz oder politische Gültigkeit verweigert; der amerikanische Mainstream kennt nicht den Unterschied zwischen einem antiimperialistischen Sozialisten und einem Berner. Das führt dazu, dass Antikriegs-Amerikaner nach rechts abdriften; ich habe das bei einigen meiner US-Anhänger in Echtzeit beobachtet. Ich tue mein Bestes, um für die Linke zu argumentieren, aber ich bin nur eine Stimme inmitten einer Flut von Botschaften, die ihnen vermitteln, dass die wahre Opposition auf der rechten Seite sitzt.

❖

Ihre Kriegsmaschinerie nach den indigenen Stämmen zu benennen, die Ihre Regierung genozidiert hat, ist das moderne Äquivalent dazu, die Schädel Ihrer Feinde auf Ihrem Schlachtross zu tragen.

Ein Großteil der Akzeptanz des Status quo ist auf ein Versagen der Vorstellungskraft zurückzuführen. Die Menschen können sich buchstäblich nicht vorstellen, dass die Realität so anders ist als das, was ihnen von ihren Lehrern, Eltern, Experten und Politikern erzählt wurde. Sie ist für sie tatsächlich unergründlich, und zwar deshalb, weil sie so anders ist. Die Welt, die uns von den Wahrnehmungsmanagern des Establishments antrainiert wird, ist von der realen Welt so verschieden wie jede fiktive Welt.

❖

❖

Die Behauptung, dass der Kapitalismus das beste System zur Erzielung von Gewinnen ist, ist im Grunde richtig; es ist schwer, Gier und Hunger als Zuckerbrot und Peitsche zu übertreffen, um die Zahnräder der Industrie in Gang zu setzen. Das Problem dabei ist, dass die meisten Probleme der Welt nicht durch die bloße Erzielung von Gewinnen gelöst werden können, sondern dass viele unserer Probleme darauf zurückzuführen sind, dass der Kapitalismus zu effektiv ist, um das Räderwerk der Industrie zu drehen. Unsere Biosphäre stirbt größtenteils, weil der Kapitalismus Wert darauf legt, viele Dinge zu produzieren, aber nicht darauf, Dinge nicht zu produzieren; wir ersticken unser Ökosystem zu Tode, weil es profitabel ist.

Der Kapitalismus hat keine wirklichen Antworten auf Probleme wie Umweltzerstörung, Ungleichheit, Ausbeutung und Fürsorge für die Bedürftigen. Ja, “lasst die Märkte entscheiden” wird denjenigen, die sie ernten sollen, viele Gewinne einbringen, aber das Gewinnstreben kann diese sehr ernsten Probleme nicht lösen. Die “unsichtbare Hand des Marktes” wird wie eine tatsächlich existierende Gottheit behandelt, die über all die Weisheit verfügt, die notwendig ist, um die Probleme der Welt zu lösen, aber in Wirklichkeit fehlt dem Streben nach Geld jegliche Weisheit. Es kann unsere großen Probleme nicht lösen, es kann nur mehr Dinge herstellen und mehr Profit erwirtschaften.

Finden Sie mir einen kapitalistischen Geschäftsplan, der einen Wald unberührt lässt. Finden Sie mir einen kapitalistischen Geschäftsplan, der jemanden von Krankheit freihält, der sicherstellt, dass jemand, der nichts hat, das bekommt, was er braucht, der einem Elternteil, der sich abmüht, Mittel zur Verfügung stellt. Das können Sie nicht. Der Kapitalismus kann das nicht leisten. Das sind die wichtigsten Dinge auf der Welt, und keine mögliche Variante des Kapitalismus hat für irgendetwas davon eine Lösung, abgesehen von “Nun, hoffentlich werden reiche Leute sehr wohltätig sein und diese Probleme lösen.” Und wie sieht es mit dieser Lösung aus? Es ist ein Scherz.

Die Lösung “Vielleicht fühlen sich die Reichen wohltätig und lösen unsere Probleme für uns” geht davon aus, dass dieselben Leute, die darauf getrimmt sind, alles zu tun, um sich an die Spitze der Leiter zu krallen, plötzlich anfangen werden, sich um jeden zu kümmern, den sie auf dem Weg dorthin getreten haben. Der Kapitalismus bringt Soziopathen hervor, denn gewinnorientierte, wettbewerbsorientierte Systeme belohnen diejenigen, die bereit sind, alles zu tun, um voranzukommen. Deshalb werden wir von Soziopathen regiert, und deshalb ist es ein lächerlicher Witz, in der “Philanthropie” die Lösung für unsere Probleme zu sehen.

Wenn die Befürworter des Kapitalismus den Sozialisten und Kommunisten sagen: “Ihr versteht nichts von Wirtschaft”, dann meinen sie in Wirklichkeit: “Ihr versteht nicht, dass der Kapitalismus das beste System ist, um Gewinne zu erzielen.” Aber Sozialisten und Kommunisten verstehen dies sehr wohl; es ist nur so, dass die Erzielung von Gewinnen an und für sich nicht ausreicht.

Wenn der Mangel an Wohlstand Ihr Hauptproblem ist, dann kann der Kapitalismus ein Instrument sein, um dieses Problem zu lösen; das ist es, was China vorübergehend tut, um wirtschaftlich mit den westlichen Kräften Schritt zu halten, die es versklaven wollen. Aber solche Maßnahmen lösen nicht die Probleme des Ökozids, der Ungleichheit, der Ausbeutung und der Fürsorge für die Bedürftigen. Dafür sind andere Maßnahmen erforderlich.

Wenn man mehr von etwas machen will (Geld, materielle Güter), dann kann der Kapitalismus ein guter Weg sein, das zu tun. Aber wenn man weniger von etwas haben will (Umweltverschmutzung, Ungleichheit, Ausbeutung, Krankheit, Obdachlosigkeit usw.), dann ist er wertlos, und man muss sich nach anderen Systemen umsehen.

Man kann sagen: “Aber kommunistische Regime sind autoritär bla bla”, so viel man will, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass der Kapitalismus null Antworten auf die wichtigsten Probleme unserer Spezies hat. Das muss noch angegangen werden, und über Mao und Stalin zu jammern ist keine Antwort. Sie mögen die bisherigen Varianten des Sozialismus nicht? Na gut. Dann finden Sie eine andere Antwort, und denken Sie daran, dass wir bereits festgestellt haben, dass der Kapitalismus keine Antwort ist; er kann die Probleme, die wir hier diskutiert haben, nicht lösen. Wir müssen also eine tatsächliche Lösung finden, die tatsächlich funktioniert.

Die Abschaffung des Kapitalismus, wenn wir sie jemals erreichen, wird das Schwierigste sein, was die Menschheit je vollbracht hat. So schwer, wie jeder Mensch ein Buddha zu werden, und im Grunde nicht viel anders. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es für uns existenziell notwendig ist, dies zu tun.

Entweder gehen wir von wettbewerbsbasierten Systemen zu kollaborativen Systemen über und beseitigen alle Hindernisse, die dafür notwendig sind, oder wir werden aussterben. Wir sind als Spezies an einem Punkt angelangt, an dem es heißt, sich anzupassen oder zu sterben. Übersetzt mit Deepl.com

_____________

