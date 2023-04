https://consortiumnews.com/2023/03/31/china-the-developing-world/?eType=EmailBlastContent&eId=3d2e2c6d-dcc8-4af4-891d-dbccc70b09e9



Xiong Wenyun, China, “Beweglicher Regenbogen”, 1998-2001.

Da die USA auf einen Großmachtkonflikt im asiatisch-pazifischen Raum drängen, ist es wichtig, Kommunikationslinien zu entwickeln und Verständnis zwischen China, dem Westen und den Entwicklungsländern aufzubauen, schreibt Vijay Prashad.

China und die sich entwickelnde Welt

Von Vijay Prashad

Tricontinental: Institut für Sozialforschung

31. März 2023

Am 20. März führten Chinas Präsident Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin ein mehr als vierstündiges Gespräch unter vier Augen. Offiziellen Erklärungen zufolge sprachen die beiden Staatsoberhäupter nach dem Treffen über die zunehmende wirtschaftliche und strategische Partnerschaft zwischen China und Russland – einschließlich des Baus der Pipeline Power of Siberia 2 – und die chinesische Friedensinitiative für den Krieg in der Ukraine.

Putin sagte, dass “viele der Bestimmungen des von China vorgelegten Friedensplans mit den russischen Ansätzen übereinstimmen und als Grundlage für eine friedliche Lösung dienen können, wenn der Westen und Kiew dazu bereit sind”.

Diese Schritte in Richtung Frieden sind in Washington nicht gerade auf Gegenliebe gestoßen. Im Vorfeld des Besuchs von Xi in Moskau erklärte John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, dass jeder “Aufruf zu einem Waffenstillstand” in der Ukraine durch China und Russland “inakzeptabel” sei.

Als Einzelheiten des Treffens bekannt wurden, äußerten US-Beamte Berichten zufolge die Befürchtung, dass die Welt die Bemühungen Chinas und Russlands um eine friedliche Lösung und ein Ende des Krieges begrüßen könnte. Tatsächlich verstärken die atlantischen Mächte ihre Bemühungen, den Konflikt in die Länge zu ziehen.

Am Tag des Treffens zwischen Xi und Putin erklärte die britische Staatsministerin im Verteidigungsministerium, Baroness Annabel Goldie, vor dem Oberhaus, dass “wir der Ukraine nicht nur eine Staffel Challenger-2-Kampfpanzer zur Verfügung stellen, sondern auch Munition, darunter panzerbrechende Geschosse, die abgereichertes Uran enthalten”.

Goldies Erklärung erfolgte am 20. Jahrestag der amerikanisch-britischen Invasion im Irak, bei der der Westen abgereichertes Uran mit verheerender Wirkung gegen die irakische Bevölkerung einsetzte. In Bezug auf die Lieferung von abgereichertem Uran durch Großbritannien an die ukrainischen Streitkräfte sagte Putin: “Es scheint, dass der Westen wirklich beschlossen hat, Russland bis zum letzten Ukrainer zu bekämpfen – nicht mehr mit Worten, sondern mit Taten.” Daraufhin kündigte Putin an, Russland werde taktische Atomwaffen in Weißrussland stationieren.

Liu Xiaodong, China, “Osten”, 2012.

Innerhalb Chinas wurde Xis Besuch in Russland weithin mit einem allgemeinen Gefühl des Stolzes darüber diskutiert, dass Chinas Regierung die Führung übernimmt, um sowohl die Ambitionen des Westens zu blockieren als auch Frieden in dem Konflikt zu suchen. Diese Diskussionen, die sich in Zeitschriften und auf Social-Media-Plattformen wie WeChat, Douyin, Weibo, LittleRedBook, Bilibili und Zhihu widerspiegelten, betonten, wie China, ein Entwicklungsland, dennoch in der Lage war, seine Grenzen zu überwinden und eine Führungsposition in der Welt einzunehmen.

Diese Diskussionen innerhalb Chinas sind für Menschen außerhalb des Landes aus mindestens drei Gründen weitgehend unzugänglich: Erstens finden sie auf Chinesisch statt und werden nicht oft in andere Sprachen übersetzt; zweitens finden sie auf Social-Media-Plattformen statt, die nicht nur auf Chinesisch sind, sondern auch nicht von Menschen außerhalb der chinesischsprachigen Gemeinschaft genutzt werden; und drittens hat die wachsende Sinophobie, die aus einer langjährigen kolonialen Denkgeschichte herrührt und durch den Neuen Kalten Krieg noch verschärft wurde, die Missachtung von Diskussionen in China, die nicht die westliche Weltsicht übernehmen, noch verstärkt.

Aus diesen und weiteren Gründen herrscht in China ein echter Mangel an Verständnis für das Meinungsspektrum in Bezug auf die Veränderungen in der Weltordnung und die Rolle des Landes bei diesen Veränderungen.

In China gibt es eine reiche Tradition intellektueller Debatten, die in Zeitschriften geführt werden, die auf die eine oder andere Weise von Chen Duxius Neuer Jugend inspiriert sind, die erstmals 1915 veröffentlicht wurde. In der ersten Ausgabe dieser Zeitschrift veröffentlichte Chen (1879-1942), der ein Gründungsmitglied der Kommunistischen Partei Chinas war, einen Brief an die Jugend, der eine Liste von Ermahnungen enthielt, die die intellektuelle Agenda der nächsten hundert Jahre zu bestimmen scheint:

Seid unabhängig und nicht versklavt

Seid fortschrittlich und nicht konservativ

Seid an der Spitze und nicht zurückgeblieben

Seid internationalistisch und nicht isolationistisch

praktisch und nicht rhetorisch sein

Wissenschaftlich und nicht abergläubisch sein

Die Erfahrung der Neuen Jugend setzte eine Zeitschrift nach der anderen in Gang, jede mit dem Ziel, angemessenere Theorien über die Entwicklungen in China zu entwickeln, um die Souveränität des Landes zu etablieren und es aus dem so genannten Jahrhundert der Demütigung herauszuholen, einer Periode, die durch westliche und japanische imperialistische Interventionen geprägt war.

Im Jahr 2008 gründeten mehrere führende Intellektuelle des Landes die Zeitschrift Wenhua Zongheng, die sich zunehmend zu einer Plattform für Debatten über das entwickelt hat, was Xi die “große Verjüngung der chinesischen Nation” nannte. In der zweimonatlich erscheinenden Zeitschrift kommen führende Persönlichkeiten des Landes zu Wort, die sich aus verschiedenen Blickwinkeln zu wichtigen aktuellen Fragen äußern, etwa zum Zustand der Welt nach dem 19. September und zur Bedeutung der Wiederbelebung des ländlichen Raums.

Im vergangenen Jahr begannen Tricontinental: Institute for Social Research und Dongsheng ein Gespräch mit den Herausgebern von Wenhua Zongheng, das zur Produktion einer vierteljährlichen internationalen Ausgabe der Zeitschrift führte. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden ausgewählte Aufsätze aus den chinesischen Ausgaben der Zeitschrift ins Englische, Portugiesische und Spanische übersetzt, und die chinesische Ausgabe enthält eine zusätzliche Kolumne, die Stimmen aus Afrika, Asien und Lateinamerika in den Dialog mit China bringt. Die erste Ausgabe dieser internationalen Ausgabe (Bd. 1, Nr. 1) wurde diese Woche mit dem Thema “An der Schwelle zu einer neuen internationalen Ordnung” veröffentlicht.

Diese Ausgabe enthält drei Aufsätze von führenden Wissenschaftlern in China – Yang Ping (Herausgeber von Wenhua Zongheng), Yao Zhongqiu (Professor an der School of International Studies und Dekan des Zentrums für Historische Politische Studien, Renmin University of China) und Cheng Yawen (Dekan der Abteilung für Politikwissenschaft an der School of International Relations and Public Affairs, Shanghai International Studies University) sowie meinen kurzen Leitartikel.

Die beiden Professoren Yao und Cheng erörtern die Veränderungen in der gegenwärtigen internationalen Ordnung, insbesondere den Niedergang der Unipolarität der USA und das Aufkommen des Regionalismus.

Professor Yao vertritt in seinem Beitrag, der bis in die Ming-Dynastie (1388-1644) zurückreicht, die Auffassung, dass es sich bei den heutigen Veränderungen nicht unbedingt um die Schaffung einer neuen Ordnung handelt, sondern um die Rückkehr zu einem ausgewogeneren Weltsystem, da China seinen Platz in der Welt “zurückerobert” und die Ambitionen der USA durch das Aufkommen von Schlüsselländern in den Entwicklungsländern, darunter China, Indien und Brasilien, an ihre Grenzen stoßen.

Zhou Chunya, China, “Die neue tibetische Generation”, 1980.

Alle drei Aufsätze befassen sich mit der Bedeutung der Rolle Chinas in den Entwicklungsländern, sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht (z. B. durch die zehn Jahre alte Belt and Road Initiative oder BRI) als auch in politischer Hinsicht (z. B. durch Chinas Versuch, einen Friedensprozess in der Ukraine wieder in Gang zu bringen).

Herausgeber Yang Ping ist der festen Überzeugung, dass “Chinas historisches Schicksal darin besteht, an der Seite der Dritten Welt zu stehen”, weil China trotz seiner großen Fortschritte ein Entwicklungsland bleibt und weil Chinas Beharren auf Multilateralismus, wie Professor Cheng argumentiert, bedeutet, dass es nicht versucht, die USA zu verdrängen und ein neuer globaler Hegemon zu werden.

Yang beendet seinen Bericht mit drei Überlegungen: Erstens, dass China sich nicht nur von kommerziellen Interessen leiten lassen darf, sondern dem Vorrang geben muss, was notwendig ist, um das strategische Überleben und die nationale Entwicklung zu sichern”; zweitens, dass China in die Debatten über das neue internationale System eingreifen muss, indem es die BRI-Prinzipien Konsultation, Beitrag und geteilter Nutzen” einführt, zu denen auch das Bestreben gehört, die Zone des Friedens gegen die Gewohnheiten des Krieges zu erweitern; und drittens, dass China die Schaffung eines institutionellen Mechanismus fördern muss, der über die wirtschaftliche Zusammenarbeit hinausgeht – wie etwa eine “Entwicklungsinternationale” -, um die echte Souveränität der Nationen, die Würde der Völker, die mit der Schulden- und Austeritätsfalle des Internationalen Währungsfonds konfrontiert sind, und einen neuen Internationalismus zu fördern.

Zhu Wei, China, “China Diary”, Nr. 52, 2001.

Die Perspektiven von Yang, Yao und Chen sind als Teil einer wichtigen Initiative für den globalen Dialog eine unverzichtbare Lektüre. Die zweite Ausgabe von Wenhua Zongheng wird sich mit Chinas Weg zur Modernisierung befassen.

Da die Vereinigten Staaten auf einen Großmachtkonflikt im asiatisch-pazifischen Raum drängen, ist es von entscheidender Bedeutung, Kommunikationslinien zu entwickeln und Brücken zum gegenseitigen Verständnis zwischen China, dem Westen und den Entwicklungsländern zu bauen. Wie ich am Ende meines Leitartikels schrieb, besteht unsere Aufgabe darin, anstelle der globalen Spaltung, die der Neue Kalte Krieg anstrebt, voneinander zu lernen, um eine Welt der Zusammenarbeit und nicht der Konfrontation zu schaffen. Übersetzt mit Deepl.com

Vijay Prashad ist ein indischer Historiker, Redakteur und Journalist. Er ist Stipendiat und Chefkorrespondent bei Globetrotter. Er ist Herausgeber von LeftWord Books und Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research. Er ist Senior Non-Resident Fellow am Chongyang Institute for Financial Studies der Renmin University of China. Er hat mehr als 20 Bücher geschrieben, darunter The Darker Nations und The Poorer Nations. Seine jüngsten Bücher sind Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism und, zusammen mit Noam Chomsky, The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan, and the Fragility of U.S. Power.

Dieser Artikel stammt von Tricontinental: Institut für Sozialforschung.

