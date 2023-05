China Will Burst NATO’s Inflated Delusions The situation will in all likelihood turn sour even more because NATO cannot stop its woeful warmongering and waging endless wars. We are living in turbulent times indeed. Vital volumes of history are being written right before our very eyes. You may have noticed that “Dr Doom” is sending out doom-and-gloom messages yet again.

China wird die aufgeblähten Illusionen der NATO zum Platzen bringen



von Natasha Wright

26. Mai 2023

Die Situation wird sich höchstwahrscheinlich noch weiter zuspitzen, weil die NATO nicht in der Lage ist, ihre bedauerliche Kriegstreiberei und das Führen endloser Kriege zu beenden.

Wir leben in der Tat in turbulenten Zeiten. Wichtige Bände der Geschichte werden direkt vor unseren Augen geschrieben.

Vielleicht haben Sie bemerkt, dass “Dr. Doom” wieder einmal düstere Botschaften verkündet. Fortune berichtete bereits im April, dass Nouriel Roubini (alias Dr. Doom) vor einer schmerzhaften Stagflation warnt, die durch einen neuen Kalten Krieg mit China und die Balkanisierung der Weltwirtschaft verursacht wird.

Auch Al Jazeera berichtete über Roubinis düstere Aussichten: “Die Welt steuert in den nächsten 20 Jahren auf dunkle Zeiten zu”.

Kein Wunder, dass Dr. Doom, der mit der Vorhersage einer Wirtschaftskatastrophe im Jahr 2008 zum Finanzstar aufstieg, die Welt nun vor dem schwelenden Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China warnt – und das sicher nicht nur im wirtschaftlichen Bereich.

Die globale Situation ist jedoch so beängstigend ernst, dass sie sich mit Sicherheit zu einer Double-Dip-Rezession auswachsen wird, und zwar nicht nur wegen einer Vielzahl anderer Faktoren, sondern auch wegen der vorherrschenden Stimmung im Pentagon, die einen bevorstehenden Krieg mit China vorhersagt.

Wir leben in wahrhaft turbulenten Zeiten. Weltweit geschehen zahllose politisch entscheidende Dinge, die einem den Verstand rauben. Wenn man sich an die Ereignisse erinnert, die erst im Januar dieses Jahres stattfanden, als Jens Stoltenberg, der Generalsekretär der NATO, Japan und Korea besuchte, dann spürt man, um Shakespeare zu paraphrasieren, dass “etwas faul ist im Staate NATOstan”.

Während der beiden flüchtigen Besuche versprach Stoltenberg, die bilateralen Beziehungen angesichts der historischen Herausforderungen, mit denen die NATO konfrontiert ist, wie etwa dem Krieg in der Ukraine, zu fördern. Er prahlte damit, dass die NATO bereits weltweit Verbindungsbüros eingerichtet hat, die wichtigsten in New York und Wien, wobei dasjenige in der Ukraine besonders hervorzuheben ist. Bei ihrer Gründung zu Beginn des Kalten Krieges im Jahr 1949 umfasste die Nordatlantikpakt-Organisation 12 Nationen, die auf Betreiben der USA ins Leben gerufen wurden. Heute umfasst der Militärblock 31 Mitglieder und spielt zunehmend eine globale Rolle.

Zur Erinnerung: Die NATO hat bereits ständige Verbindungsbüros in den folgenden Ländern: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kanada, Kroatien, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten. Ein vorgeschlagenes Japan-Büro sorgte für erhebliche Aufregung.

Die NATO behauptet, sich auf das Recht der Staaten zu stützen, ihre eigene Außenpolitik zu bestimmen und kollektive Selbstverteidigung zu betreiben. Trotz der hochtrabenden Behauptung, “demokratische Werte” zu verteidigen, hat das von den USA dominierte Militärbündnis eine Reihe von Ländern unter Druck gesetzt, ihm beizutreten, ohne dass ihre Bevölkerung ein demokratisches Mandat in Form eines Referendums erteilt hätte.

Der NATO gefällt es, ihre angeblichen Verbündeten zu geopolitischen Zwergen zu machen, die mit vorgehaltener Waffe gehalten werden, unabhängig von ihrer Größe oder geografischen Lage. Die Behauptungen des Militärblocks, die Eröffnung eines regionalen Verbindungsbüros in Ostasien sei lediglich ein Indikator für das sich verändernde globale Sicherheitsumfeld, klingen euphemistisch.

Einige politische Analysten haben beobachtet, dass die Einmischung der NATO in asiatische Angelegenheiten Russland und China wahrscheinlich noch näher zusammenbringen wird. Ironischerweise führt der Expansionismus des von den USA geführten Militärblocks zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Die globale Unsicherheit, vor der er unablässig warnt, ist von ihm selbst wahrgenommen und geschaffen worden.

Dennoch ist sich Peking durchaus bewusst, dass die NATO, wenn sie ihren Kopf in das Maul des Tigers steckt, eines Tages abgebissen werden könnte.

Die NATO hat bereits auf brutale Weise den Krieg in der Ukraine provoziert, und nun will das von den USA geführte Militärvehikel in den Fernen Osten expandieren. Ihr fürsorglicher Fokus auf Japan ist angesichts der abscheulichen Geschichte der völkermörderischen japanischen Aggression gegen China besonders alarmierend.

Das ist ein giftiger Stachel für China, der in Asien steckt und deshalb herausgezogen werden soll, so die Global Times. Man kann davon ausgehen, dass die Nachrichtenagentur die Denkweise der politischen Führung in Peking widerspiegelt. Die Chinesen sind sich demnach des Stachels der NATO voll bewusst und werden nicht schlafwandlerisch in die Katastrophe laufen.

Die Global Times fuhr fort: “Japan sollte nicht vergessen, dass die Meiji-Restauration das Land zwar reicher und stärker gemacht hat, aber auch die Verwestlichung Japans und seine Politik, Asien zu verlassen und nach Europa zu gehen, mit sich brachte, was den Wunsch nach einem Imperium zu einer Zeit extrem stark machte. Der Wahn, die asiatische Hegemonie und Einflusssphäre anzustreben, führte dazu, dass es zu einem militaristischen, kriegstreiberischen Dämon wurde, der den asiatischen Ländern tiefes Unheil brachte”.

Außerdem warnte der Leitartikel der Global Times: “Japan will die NATO in Asien einführen, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Japans Sicherheit kann jedoch niemals erreicht werden, wenn es sich auf die militärische Unterstützung durch die USA oder die NATO verlässt. Je enger Japan mit den USA oder der NATO militärisch zusammenarbeitet, desto weniger wird es die Sicherheit erhalten, die es sich wünscht, und desto weniger wird es in der Lage sein, sein Image als geostrategischer Zwerg zu ändern.”

Ist es nicht wunderbar, wie Peking die NATO beim Namen nennt? “Die Abwässer des Kalten Krieges”, so bezeichnete die Global Times den von den USA geführten Militärblock.

Und all dies steht in perfektem Einklang mit Moskaus zunehmender Verachtung für die NATO als Bedrohung der weltweiten Sicherheit.

Damit wir nicht vergessen, dass die Vereinigten Staaten die überwiegende Mehrheit (80 Prozent) der rund 200 bewaffneten Konflikte, die Schätzungen zufolge seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis 2001 weltweit stattgefunden haben, angezettelt haben. Wenn wir die Jahrzehnte nach dem 11. September bis heute mit einbeziehen, könnte die amerikanische Verantwortung für die weltweite Gewalt sogar bei 90-95 Prozent liegen. Und das bei einer Nation, deren Bevölkerung nur 4,25 Prozent der Weltbevölkerung ausmacht. Wie ruchlos und verwerflich ist diese abscheuliche Bilanz?

Sollen wir nun einige bedeutende militärische Berechnungen anführen? Der Economist berichtet über eine Studie, die die militärische Macht der USA mit der Chinas vergleicht. Das Militärbudget der USA ist viermal so groß wie das von China. Aber die chinesische Marine wird die US-Marine irgendwann um das Jahr 2020 herum als die größte der Welt ablösen. Das Pentagon verwendet weiterhin Euphemismen, wie z. B. dass es China als eine “schrittweise Herausforderung” betrachtet.

Das Dilemma, das die westlichen Militärbefehlshaber zu verzweifeln scheint, ist die Frage, ob China den eingeschlagenen Weg fortsetzen und seine militärischen Kapazitäten ausbauen kann, um die Hegemonie der USA herauszufordern, oder ob Chinas relative Macht möglicherweise ihren Höhepunkt erreicht hat. Die Schiffbauindustrie erfordert exorbitante Investitionen, da sie eine boomende industrielle Basis voraussetzt. Das Dilemma für die USA besteht darin, dass ihre Wirtschaft stagniert und die Zahl ihrer Kriegsschiffe rückläufig ist, während die Zahl der chinesischen Schiffe stark zunimmt.

Was die Gesamtzahl der Militärschiffe – von Flugzeugträgern bis hin zu U-Booten, Fregatten und Zerstörern – angeht, so übertrifft China die USA im Verhältnis 390:296. Es wird prognostiziert, dass China in den nächsten zwei Jahren über 400 Kriegsschiffe verfügen wird, während die Zahl der amerikanischen Schiffe auf etwa 290 sinken wird. Die überalterten Schiffe sollen abgeschrieben werden. Der chinesische Vorteil ergibt sich daraus, dass China über die größte Schiffbauindustrie der Welt verfügt. Rund 44 Prozent aller im Jahr 2021 weltweit gebauten Schiffe stammen aus chinesischen Werften.

China und seine Streitkräfte konzentrieren sich derzeit voll und ganz auf Taiwan, während die US-Streitkräfte aufgrund unhaltbarer hegemonialer Ambitionen weltweit auf über 800 Stützpunkte verstreut sind. China hat zugesagt, Taiwan notfalls mit Gewalt zurückzuerobern, so dass die Spannungen auf beiden Seiten hoch sind.

Die Zeit arbeitet jedoch zu Pekings Gunsten.

Langfristig wird sich die Lage aller Wahrscheinlichkeit nach noch weiter zuspitzen, da die NATO ihre bedauerliche Kriegstreiberei und das Führen endloser Kriege nicht beenden kann. Übersetzt mit Deep,com

