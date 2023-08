Während in den chinesisch-australischen Beziehungen Tauwetter herrscht, hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in einer virtuellen Rede vor einem australischen Think-Tank erneut das Klischee der „chinesischen Bedrohung“ hochgehalten. Die deutsche Top-Diplomatin Baerbock sagte am Dienstag vor dem Lowy Institute, dass China die „Grundlagen unseres Zusammenlebens in dieser Welt“ infrage stelle, und lobte Australien als „Vorbild“ für den Widerstand gegen den „wirtschaftlichen Zwang“ Chinas.

Baerbock sei nicht nur eine Vertreterin der deutschen Grünen, sondern auch eine proamerikanische Politikerin, die eine feindliche Haltung gegenüber China einnehme. „Baerbocks Äußerungen in Australien brachten tatsächlich sowohl ihre persönliche Meinung als auch die Haltung der USA zum Ausdruck. Dieses Mal ging Baerbock jedoch über die Beziehungen zwischen China und Deutschland hinaus und stellte die australische Frage in den Kontext der ideologischen Konfrontation zwischen dem Westen und China“, kommentierte die chinesische Zeitung Global Times. Die deutsche Außenministerin versuche scheinbar, Australien mutig zu „verteidigen“, indem sie China mit dem sogenannten „wirtschaftlichen Zwang“ diskreditiere, der ursprünglich eine von den USA aufgebauschte rhetorische Falle gewesen sei.