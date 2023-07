  Chomsky: Was passiert, wenn Befehlen aus Washington nicht gefolgt wird?

Dank an Dvid Goeßmann



Chomsky sagt: Die atomaren Risiken wurden durch den US-Triumphalismus verstärkt. Insbesondere die Klimakrise braucht Kooperation mit China. Und was hat die neoliberale Ungleichheit mit dem Erstarken der Rechten zu tun? (Teil 1)

Kollaps oder Frieden, in welche Richtung sich die Welt entwickele, hänge stark von Entwicklungen in den USA ab, sagt Chomsky. Bild: Asadr1337 / CC BY-SA 4.0

Inhaltsverzeichnis

Den ersten Teil des Interviews „Noam Chomsky über den gefährlichsten Punkt in der Geschichte der Menschheit“ finden sie hier. Das Interview führt der Politikwissenschaftler C.J. Polychroniou.

Wir haben bei unzähligen Gelegenheiten sowohl von politischen Experten als auch von einflussreichen Wissenschaftlern gehört, dass die Demokratie im Niedergang begriffen ist. In der Tat behauptete die Economist Intelligence Unit (EIU) Anfang 2022, dass nur 6,4 Prozent der Weltbevölkerung in einer „vollständigen Demokratie“ leben, obwohl es alles andere als klar ist, was das konservative Wochenmagazin The Economist unter „vollständiger Demokratie“ versteht. Aber wir können uns alle darauf einigen, dass es mehrere Schlüsselindikatoren gibt, die auf eine Dysfunktion der Demokratie im 21. Jahrhundert hinweisen. Aber ist es nicht auch so, dass die Wahrnehmung einer Krise der Demokratie schon fast so lange existiert wie die moderne Demokratie selbst? Und ist es nicht auch so, dass sich die allgemeine Rede von einer Krise der Demokratie ausschließlich auf das Konzept der liberalen Demokratie bezieht, die alles andere als eine echte Demokratie ist?

Noam Chomsky: Was genau ist eine Krise der Demokratie? Der Begriff ist bekannt. Er war zum Beispiel der Titel der ersten Veröffentlichung der Trilateralen Kommission, liberaler Intellektueller aus Europa, Japan und den USA.

Dieser Titel steht neben dem Powell-Memorandum als einer der Vorboten des neoliberalen Angriffs, der in der Carter-Administration (meist Trilateralisten) an Fahrt aufnahm und mit Reagan und Thatcher seinen Lauf nahm. Das Powell-Memorandum, das sich an die Geschäftswelt richtete, war die harte, konservative Seite. Der Bericht der Trilateralen Kommission war die weiche, liberale Seite.

