Chris Hedges über Waffen für die Ukraine, militärische Aufrüstung in China und das Pentagon

Von Mnar Adley und Alan MacLeod / MintPress News

24. Mai 2023

Der Krieg in der Ukraine geht in sein zweites Jahr, und die Vereinigten Staaten bestehen darauf, weitere Milliarden in den Sumpf zu pumpen, der bereits Tausende von Menschenleben gekostet und Millionen vertrieben hat.

Die USA haben bereits mehr als 113 Milliarden Dollar an Hilfe für die Ukraine bewilligt, wovon der größte Teil auf Waffen entfällt. In diesem Jahr hat Präsident Biden einen rekordverdächtigen Betrag von 842 Milliarden Dollar für das Militär veranschlagt. Doch ein Großteil davon ist nicht einmal für Europa, sondern für China bestimmt. Washington scheint sich nicht damit zufrieden zu geben, Europa in ein Kriegsgebiet zu verwandeln, sondern hat nun auch Asien ins Visier genommen.

Der Autor und Pulitzer-Preisträger Chris Hedges diskutiert mit den MintCast-Moderatoren Mnar Adley und Alan MacLeod über Washingtons ständigen Drang zum Krieg.

“Ein Krieg mit China ist eine ernsthafte Bedrohung angesichts der Denkweise der Kriegstreiber, die das Washingtoner Establishment beherrschen”, sagt Hedges, bevor er viele der gefühllosesten Falken in der Nation beim Namen nennt und beschämt. “Sie verschwinden nie; es spielt keine Rolle, wie falsch sie liegen. Sie waren natürlich alle Befürworter des Irak-Krieges. Aber sie vertreten diese Interessen, und sie sind eine Schöpfung des Washingtoner Establishments. Sie haben keine Ahnung von Krieg und Geopolitik”, fügte er hinzu.

Hedges verbrachte fast zwei Jahrzehnte als Auslandskorrespondent in der ganzen Welt, unter anderem in Mittelamerika, Osteuropa und im Nahen Osten. Im Jahr 2002 gehörte er zu einem Team der New York Times, das für seine Berichterstattung über den weltweiten Krieg gegen den Terror mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Nachdem er den Irak-Krieg öffentlich angeprangert hatte, wurde er jedoch aus seinem Job gedrängt. Seitdem arbeitet er für unabhängige Medien. Sein letztes Buch, “Das größte Übel ist der Krieg”, wurde letztes Jahr veröffentlicht. Sie finden seine Arbeit unter ChrisHedges.substack.com/.

Amerika ist “eindeutig auf dem absteigenden Ast”, sagte Hedges zu Adley und MacLeod und deutete dies an:

Jeder, der durch weite Teile der Vereinigten Staaten fährt, wird Ihnen sagen, dass es eine verfallene Stadt nach der anderen ist. Alle Unterdrückungsmechanismen, die vor allem an farbigen Menschen getestet wurden (so wie die Israelis es in Gaza tun), sind in das eigene Land zurückgekehrt. Militarisierte Drohnen, umfassende Überwachung, militarisierte Polizei, wir haben das größte Gefängnissystem der Welt; [die USA haben fast] 25% der Gefangenen der Welt, obwohl wir weniger als 5% der Weltbevölkerung ausmachen. Wir sterben also auf die gleiche Weise, wie jedes andere Imperium stirbt.

Der Grund, warum die Vereinigten Staaten China ins Visier genommen haben, ist laut MacLeod, dass sie sich selbst als Weltreich betrachten. Nur wenige erinnern sich heute daran, dass die USA in den 1940er Jahren vier Jahre lang in China einmarschiert sind und es China nie verziehen haben, dass es sich von einem Jahrhundert demütigender westlicher Herrschaft befreit hat. Ein Großteil der Panik über den Aufstieg Pekings wird von der taiwanesischen Regierung finanziert. MacLeods Nachforschungen für MintPress haben gezeigt, wie das Wirtschafts- und Kulturbüro von Taipeh in den Vereinigten Staaten Millionen an kriegstreiberische Denkfabriken überwiesen hat, die Berichte veröffentlichten, in denen sie Washington aufforderten, zur Rettung der Insel einzugreifen – all dies trägt zu einem Gefühl der erhöhten Spannungen mit Peking bei.

Sollte es jedoch tatsächlich zu einem Krieg zwischen China und den USA kommen, wären die Folgen katastrophal – nicht nur für Taiwan, sondern auch für den Rest der Menschheit.Übersetzt mit Deepl.com

Mnar Adley ist Gründerin, CEO und Chefredakteurin von MintPress News und hält regelmäßig Vorträge über verantwortungsvollen Journalismus, Sexismus, Neokonservativismus in den Medien und journalistische Start-ups. Sie begann ihre Karriere als unabhängige Multimedia-Journalistin, die über die Politik des Mittleren Westens und des Landes berichtete und sich dabei auf Fragen der bürgerlichen Freiheiten und der sozialen Gerechtigkeit konzentrierte, indem sie ihre Berichte und Exklusivinterviews auf ihrem Blog MintPress veröffentlichte. Im Jahr 2009 war Adley auch die erste Amerikanerin, die den Hidschab trug, um als Nachrichtensprecherin in amerikanischen Medien zu berichten. Kontaktieren Sie Mnar unter mnar@mintpressnews.com. Folgen Sie Mnar auf Twitter unter @mnarmuh

Alan MacLeod ist Senior Staff Writer für MintPress News. Nach Abschluss seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, sowie eine Reihe von akademischen Artikeln. Er hat auch für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams geschrieben.

--

