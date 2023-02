Chris Hedges: Rage Against The War Machine Speech – scheerpost.com By Chris Hedges / Original to ScheerPost Idolatry is the primal sin from which all other sins derive. Idols tempt us to become God. They demand the sacrifice of others in the mad quest for wealth, fame or power. But the idol always ends by requiring self-sacrifice, leaving us to perish on the blood-soaked altars we erected for others.

Chris Hedges: Wut gegen die Kriegsmaschine – Rede

Von Chris Hedges / Original bei ScheerPost

19. Februar 2023

Götzendienst ist die Ursünde, von der sich alle anderen Sünden ableiten. Götzen verführen uns dazu, Gott zu werden. Sie verlangen die Opferung anderer auf der verrückten Suche nach Reichtum, Ruhm oder Macht. Aber das Idol endet immer damit, dass es die Selbstaufopferung verlangt und uns auf den blutgetränkten Altären, die wir für andere errichtet haben, zugrunde gehen lässt.

Denn Reiche werden nicht ermordet, sie begehen Selbstmord zu Füßen der Götzen, die ihnen Einlass gewähren.

Wir sind heute hier, um die nicht gewählten, nicht rechenschaftspflichtigen Hohepriester des Imperiums anzuprangern, die die Leichen von Millionen von Opfern zusammen mit Billionen unseres nationalen Reichtums in die Eingeweide unserer eigenen Version des kanaanitischen Götzen Moloch leiten.

Die politische Klasse, die Medien, die Unterhaltungsindustrie, die Finanziers und sogar religiöse Institutionen gieren wie Wölfe nach dem Blut von Muslimen oder Russen oder Chinesen oder wem auch immer der Götze als lebensunwert verteufelt hat. Die Kriege im Irak, in Afghanistan, Syrien, Libyen und Somalia hatten keine rationalen Ziele. Es gibt auch keine in der Ukraine. Permanenter Krieg und industrielles Abschlachten sind ihre eigene Rechtfertigung. Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Boeing und Northrop Grumman machen Milliardengewinne. Die enormen Ausgaben, die das Pentagon fordert, sind sakrosankt. Die Kabale der kriegslüsternen Experten, Diplomaten und Technokraten, die sich selbstgefällig vor der Verantwortung für die von ihnen inszenierten militärischen Katastrophen drücken, ist vielgestaltig und wechselt geschickt mit den politischen Gezeiten, wechselt von der Republikanischen Partei zur Demokratischen Partei und dann wieder zurück, mutiert von kalten Kriegern zu Neokonservativen und liberalen Interventionisten. Julien Benda nannte diese Höflinge der Macht “die selbstgemachten Barbaren der Intelligenz”.

Diese Zuhälter des Krieges sehen die Leichen ihrer Opfer nicht. Ich schon. Auch Kinder. Jeder leblose Körper, über den ich als Reporter in Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Palästina, Irak, Sudan, Jemen, Bosnien oder Kosovo Monat für Monat, Jahr für Jahr gestolpert bin, hat ihren moralischen Bankrott, ihre intellektuelle Verlogenheit, ihren kranken Blutrausch und ihre wahnhaften Fantasien offenbart. Sie sind Marionetten des Pentagon, eines Staates im Staate, und der Waffenhersteller, die ihre Think Tanks großzügig finanzieren: Project for the New American Century, Foreign Policy Initiative, American Enterprise Institute, Center for a New American Security, Institute for the Study of War, Atlantic Council und Brookings Institute. Wie ein mutierter Stamm eines antibiotikaresistenten Bakteriums können sie nicht besiegt werden. Es spielt keine Rolle, wie falsch sie liegen, wie absurd ihre Theorien über die globale Vorherrschaft sind, wie oft sie lügen oder andere Kulturen und Gesellschaften als unzivilisiert verunglimpfen oder wie viele sie zum Tode verurteilen. Sie sind unbewegliche Requisiten, Parasiten, die in den sterbenden Tagen aller Imperien erbrochen wurden, bereit, uns den nächsten tugendhaften Krieg gegen denjenigen zu verkaufen, den sie für den neuen Hitler gehalten haben. Die Karte ändert sich. Das Spiel ist das gleiche.

Schade um unsere Propheten, die durch die trostlose Landschaft wandern und in der Dunkelheit schreien. Mitleid mit Julian Assange, der in einem Hochsicherheitsgefängnis in London in Zeitlupe hingerichtet wird. Er hat die Todsünde des Empire begangen. Er hat seine Verbrechen, seine Todesmaschinerie, seine moralische Verderbtheit aufgedeckt.

Eine Gesellschaft, die die Fähigkeit, die Wahrheit zu sagen, verbietet, löscht die Fähigkeit, in Gerechtigkeit zu leben, aus.

Einige der hier Anwesenden mögen sich selbst als Radikale, vielleicht sogar als Revolutionäre betrachten. Aber was wir im politischen Spektrum fordern, ist in Wirklichkeit konservativ: die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit. Das ist einfach und grundlegend. In einer funktionierenden Republik sollte sie nicht aufrührerisch sein. Aber in einem despotischen System, das der politische Philosoph Sheldon Wolin als “umgekehrten Totalitarismus” bezeichnet hat, in Wahrheit zu leben, ist subversiv.

Die Architekten des Imperialismus, die Herren des Krieges, die von den Konzernen kontrollierte Legislative, Judikative und Exekutive und ihre unterwürfigen Sprachrohre in den Medien und der Wissenschaft sind illegitim. Wenn Sie diese einfache Wahrheit aussprechen, werden Sie, wie viele von uns, an den Rand gedrängt. Beweise diese Wahrheit, wie Julian es tat, und du wirst gekreuzigt.

“Jetzt ist auch die Rote Rosa verschwunden…” schrieb Bertolt Brecht über die ermordete Sozialistin Rosa Luxemburg. “Sie hat den Armen gesagt, worum es im Leben geht, und so haben die Reichen sie ausradiert.”

Wir haben einen korporativen Staatsstreich erlebt, bei dem die Armen und die arbeitenden Männer und Frauen, von denen die Hälfte nicht einmal 400 Dollar für eine Notausgabe hat, zu chronischer Instabilität verurteilt sind. Arbeitslosigkeit und Ernährungsunsicherheit sind endemisch. Unsere Gemeinden und Städte sind verödet. Krieg, Finanzspekulation, ständige Überwachung und eine militarisierte Polizei, die als interne Besatzungsarmee fungiert, sind die einzigen wirklichen Sorgen des Staates. Sogar der Habeas Corpus existiert nicht mehr. Wir, die Bürger, sind Waren für die Machtsysteme der Unternehmen, werden benutzt und weggeworfen. Und die endlosen Kriege, die wir in Übersee führen, haben die Kriege hervorgebracht, die wir zu Hause führen, wie die Schüler, die ich im Gefängnissystem von New Jersey unterrichte, sehr genau wissen. Alle Imperien sterben in demselben Akt der Selbstverbrennung. Die Tyrannei, die das athenische Imperium anderen auferlegte, wie Thukydides in seiner Geschichte des Peloponnesischen Krieges feststellte, erlegte es sich schließlich selbst auf.

Sich zu wehren, die Hand auszustrecken und den Schwachen, Unterdrückten und Leidenden zu helfen, den Planeten vor dem Ökozid zu retten, die nationalen und internationalen Verbrechen der herrschenden Klasse anzuprangern, Gerechtigkeit zu fordern, in der Wahrheit zu leben, die Götzenbilder zu zerschlagen, bedeutet, das Zeichen Kains zu tragen.

Die Machthaber müssen unseren Zorn zu spüren bekommen, was ständige Aktionen des gewaltlosen zivilen Ungehorsams, des sozialen und politischen Aufruhrs bedeutet. Organisierte Macht von unten ist die einzige Macht, die uns retten kann. Politik ist ein Spiel mit der Angst. Es ist unsere Pflicht, den Machthabern sehr, sehr viel Angst zu machen.

Die herrschende Oligarchie hat uns in ihrem Todesgriff gefangen. Sie kann nicht reformiert werden. Sie verdunkelt und verfälscht die Wahrheit. Sie ist auf der wahnsinnigen Suche nach der Vermehrung ihres obszönen Reichtums und ihrer unkontrollierten Macht. Sie zwingt uns, vor ihren falschen Göttern niederzuknien. Und so sage ich, um die Herzkönigin zu zitieren, natürlich metaphorisch, “Ab mit ihren Köpfen!” Übersetzt mit Deepl.com

