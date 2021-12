Jahr für Jahr wurden es weniger Christen in Palästina, die ethnische Säuberung Palästinas traf Christen und Muslime gleichermassen. Wo bleibt die Solidarität der “christlichen Wertepolitiker” die sich immer wieder äußern, wenn es um Solidarität zum “jüdischen Staat” geht. Dieses Verbrechen hat nichts mit “christlichen Werten” zu tun.

Warum schweigen deutsche “Kirchenfürsten” zu den zionistischen Verbrechen? Jesus würde sich schämen für dieses “Bodenpersonal”



https://www.middleeastmonitor.com/20211221-christians-face-threat-of-extinction-from-radical-israeli-groups-warn-church-leaders/

BilD: Christliche Anbeter in der Grabeskirche am 04. Mai 2013 in Jerusalem, Israel [Lior Mizrahi /Getty Images]

Christen sind von “radikalen” israelischen Gruppen vom Aussterben bedroht, warnen Kirchenführer

21 Dezember 2021

Die Christen in den besetzten palästinensischen Gebieten werden von “radikalen” israelischen Gruppen bedroht, warnten Kirchenführer in einer alarmierenden Botschaft in der Vorweihnachtszeit. Sie haben die weltweite christliche Gemeinschaft von 2,3 Milliarden Menschen um Hilfe gebeten.

“In den letzten Jahren wurde das Leben vieler Christen durch radikale lokale Gruppen mit extremistischen Ideologien unerträglich gemacht”, sagte Francesco Patton, der Kustos der katholischen Kirche im Heiligen Land. In einem Artikel im Daily Telegraph warnte er vor der Bedrohung durch israelische Extremisten. “Trotz zweitausend Jahren treuen Dienstes ist unsere Gegenwart prekär und unsere Zukunft in Gefahr.”

Patton ist auch der Hüter der christlichen religiösen Stätten im Heiligen Land. “Wo wir einst 20 Prozent der Bevölkerung Jerusalems ausmachten, macht die christliche Gemeinschaft heute weniger als 2 Prozent aus”, betonte er.

Vor der Gründung Israels im Jahr 1948 waren die palästinensischen Christen die zweitgrößte Religionsgemeinschaft und machten mehr als elf Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Die Wellen der ethnischen Säuberung, die die Palästinenser als Nakba (“Katastrophe”) bezeichnen, haben ihre Zahl auf den heutigen Stand der “Ausrottung” reduziert.

Die gewaltsame Eroberung, illegale Annexion und militärische Besetzung Jerusalems durch Israel hat die Flucht der palästinensischen Christen aus ihrem Land beschleunigt. Menschenrechtsgruppen haben die israelische Herrschaft über das Gebiet als eine Form der Apartheid bezeichnet, unter der auch christliche Palästinenser wie Bürger zweiter und dritter Klasse behandelt werden.

Patton erklärte, dass das Leben der Christen unerträglich geworden ist, weil radikale jüdische Gruppen versuchen, “die Altstadt von Jerusalem von ihrer christlichen Präsenz zu befreien, sogar das christliche Viertel”.

Die Angriffe auf die palästinensischen Christen haben in alarmierendem Maße zugenommen. “In den letzten Jahren haben wir unter der Schändung unserer heiligen Stätten, der Vandalisierung unserer Kirchen und den Übergriffen auf unsere Priester, Mönche und Gläubigen gelitten”, sagte er. “Die Häufigkeit dieser Hassverbrechen führt dazu, dass sich Familien und Gemeinschaften, die seit Generationen hier leben, in ihren eigenen Häusern nicht mehr willkommen fühlen.

Patton sagte, dass die radikalen israelischen Gruppen “einen Zermürbungskrieg gegen eine Gemeinschaft führen, die nicht kämpfen will”, bevor er die weltweite christliche Gemeinschaft aufforderte, den vom Aussterben bedrohten palästinensischen Christen zu helfen.

Eine ähnliche Botschaft verkündete der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, in einem Artikel für die Times, den er gemeinsam mit dem anglikanischen Erzbischof von Jerusalem, Hossam Naoum, verfasst hat. In Äußerungen, die in der ganzen christlichen Welt die Alarmglocken läuten lassen sollten, sagten die beiden führenden Politiker, wenn man heute mit palästinensischen Christen in Jerusalem spreche, höre man sie oft sagen: “In 15 Jahren wird es keinen von uns mehr geben.”

Welby und Naoum riefen die Gläubigen auf, “für die Christen zu beten, die aus dem Heiligen Land vertrieben werden”, und warnten: “In der Geburtsstätte der Kirche werden die Gläubigen angesichts von Einschüchterung und Diskriminierung immer weniger.”

Einzelheiten einer gemeinsamen Erklärung der Kirchenführer wurden in dem Artikel der Times erwähnt, darunter die “anhaltenden Angriffe radikaler Randgruppen” gegen Christen und “zahllose… physische und verbale Angriffe gegen Priester und andere Geistliche und… christliche Kirchen”.

Die Erzbischöfe fügten hinzu, dass “das Wachstum der [israelischen] Siedlergemeinschaften und die Reisebeschränkungen durch die Trennmauer im Westjordanland die Isolation der christlichen Dörfer vertieft und die wirtschaftlichen und sozialen Möglichkeiten beschnitten haben.”

Die Äußerungen der Kirchenführer lösten eine Gegenreaktion des Board of Deputies of British Jews aus, das ein Treffen mit dem Erzbischof von Canterbury forderte, um die als “zutiefst beunruhigend” bezeichneten Passagen des Times-Artikels zu diskutieren. Übersetzt mit Deepl.com

