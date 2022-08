SCOTT RITTER: Chuck Schumer’s War on Free Speech The Senate majority leader pushed through a funding bill that now supports a structure under which U.S. citizens and politicians – including a challenger for his own seat – are being targeted as “information terrorists.” By Scott Ritter Special to Consortium News In May, Rand Paul, the juni

Bild: Sen. Chuck Schumer im Jahr 2018. (AFGE, Flickr, CC BY 2.0)

Der Mehrheitsführer im Senat hat ein Finanzierungsgesetz durchgesetzt, das nun eine Struktur unterstützt, in deren Rahmen US-Bürger und Politiker – einschließlich eines Herausforderers für seinen eigenen Sitz – als “Informationsterroristen” ins Visier genommen werden.

Chuck Schumers Krieg gegen die Meinungsfreiheit

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News



3. August 2022

Im Mai verhinderte Rand Paul, der Junior-Senator aus Kentucky, die Abstimmung über einen Gesetzentwurf, mit dem 40 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern für die Ukraine bewilligt werden sollten. Paul wollte, dass ein Generalinspektor die neuen Ausgaben prüft, ohne dass darüber abgestimmt wird.

“Dies wäre der Generalinspekteur, der die Verschwendung in Afghanistan überwacht hat”, sagte Paul, “und er hat gute Arbeit geleistet.”

Während Senatoren auf beiden Seiten des Ganges sich über Pauls Verzögerungstaktik aufregten, stellte Christopher Tremoglie, ein Kommentator für The Washington Examiner, die Tatsache in Frage, dass

“Während viel Aufmerksamkeit darauf verwendet wurde, dass Paul das Hilfsgesetz verzögert, ist die wichtigere Frage, warum so viele Senatoren dagegen sind, sicherzustellen, dass Milliarden von Steuergeldern nicht missbraucht werden?”

Einer der Senatoren, die sich über Pauls Vorgehen empörten, war der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer. In einer Rede im Senat erklärte der Senator aus New York: “Es ist widerwärtig, dass ein Mitglied der anderen Seite, der Junior-Senator aus Kentucky, sich entschieden hat, eine Show abzuziehen und die Finanzierung der Ukraine zu blockieren.”

Schumer fügte hinzu, dass Pauls Aktionen dazu dienten, “die Hand [des russischen Präsidenten Wladimir] Putin zu stärken”.

Was Schumer nicht sagte, war, dass ein Generalinspektor, der den Auftrag hat, zu überwachen, wie US-Steuergelder, die im Rahmen des fraglichen Gesetzentwurfs (dem Additional Supplemental Appropriations Act of 2022, der am 21. Mai zum Public Law 117-128 wurde) bewilligt wurden, die Rolle aufgedeckt hätte, die US-Gelder spielten, um politische Rache an dem Mann zu üben, der versuchte, ein Mindestmaß an Verantwortlichkeit für die Verwendung der vom Kongress bewilligten Gelder einzuführen, nämlich Rand Paul.

Gegen Desinformation

Etwa drei Wochen nachdem Schumer dazu beigetragen hatte, das Gesetz in Kraft zu setzen, berief Andriy Shapovalov, ein ukrainischer Beamter, dessen Gehalt von US-Steuergeldern bezahlt wurde, am 14. Juli in Kiew einen “runden Tisch” zum Thema “Bekämpfung von Desinformation” ein.

In seiner Funktion als amtierender Leiter des ukrainischen Zentrums für die Bekämpfung von Desinformation veröffentlichte Schapowalow eine Liste mit den Namen von 72 Personen, die er beschuldigte, absichtlich Desinformationen über die Ukraine zu verbreiten. Schapowalow bezeichnete sie als “Informationsterroristen” und fügte hinzu, dass die Ukraine eine Gesetzgebung vorbereite, mit der solche Personen als “Kriegsverbrecher” verfolgt werden könnten.

Der “runde Tisch” wurde vom U.S. Civil Research and Development Fund (CRDF Global Ukraine) organisiert, einer angeblichen gemeinnützigen Organisation, die vom US-Kongress zur Förderung der “internationalen wissenschaftlichen und technischen Zusammenarbeit” ermächtigt wurde. Sie wird vom US-Außenministerium unterstützt, von dem einige Beamte an der Veranstaltung teilnahmen.

Einer der von Schapowalow als “Informationsterrorist” bezeichneten Personen, die als “Kriegsverbrecher” strafrechtlich verfolgt werden sollen, war kein anderer als Rand Paul.

Sen. Rand Paul im Jahr 2018. (Gage Skidmore, Flickr, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons)

Um es kurz zu machen: Chuck Schumer, der Mehrheitsführer im Senat, war verärgert darüber, dass Rand Paul es gewagt hatte, Rechenschaft darüber zu verlangen, wie 40 Milliarden Dollar an US-Steuergeldern in der Ukraine ausgegeben werden sollten, und beschuldigte Paul – weil er seiner Pflicht als Senator nachkam – Putins Hand zu stärken, bevor er zuließ, dass eben dieses Geld, das ohne jegliche Aufsicht verteilt wurde, eine ukrainische Organisation unterstützte, die mit aktiver Unterstützung des US-Außenministeriums und von den USA finanzierter NGOs finanzierten Nichtregierungsorganisationen Paul als “Informationsterrorist” bezeichnet und dem Senator von Kentucky mit der Verfolgung als “Kriegsverbrecher” droht.

Wenn Sie das nicht abstößt, sind Sie kein guter Amerikaner.

Es kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass das öffentliche Gesetz 117-128, insofern es die ständigen Verletzungen der individuellen bürgerlichen Freiheiten amerikanischer Bürger finanziert und erleichtert und einen ständigen Versuch darstellt, die Gesetzgeber von der Ausübung ihrer gesetzgeberischen Pflichten im Rahmen der Verfassung einzuschüchtern, durch das vom Außenministerium unterstützte ukrainische Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation eine ständige kriminelle Organisation geschaffen hat, die Handlungen gegen US-Bürger vornimmt, für die sie straf- und zivilrechtlich haftbar gemacht werden sollte.

Ob das Justizministerium jemals eine Untersuchung dieses kriminellen Unternehmens einleiten würde, ist zweifelhaft. Immerhin konnte Schumer die Einsetzung eines Generalinspekteurs verhindern, der in der Lage wäre, die erforderlichen Ermittlungen durchzuführen.

Aber es gibt noch mehr.

Diane Sare

Am 31. Mai reichte Diane Sare, eine LaRouche-Kandidatin, die Schumer im November um seinen Senatssitz herausfordern will, 66.000 Unterschriften – weit mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen 45.000 – bei der Wahlbehörde des Staates New York ein und brachte damit ihren Namen auf den Wahlzettel.

Die erfolgreiche Petitionskampagne stellt einen großen Durchbruch dar, da die neuen Anforderungen darauf abzielten, unabhängige Kandidaten und Kandidaten von Minderheitenparteien daran zu hindern, die Anforderungen zu erfüllen”, kommentierte Sare diesen Erfolg.

Diane Sare wurde von dem von Schumer finanzierten und vom Außenministerium unterstützten Center for Countering Disinformation als “Informationsterroristin” bezeichnet, die als “Kriegsverbrecherin” strafrechtlich verfolgt werden sollte, weil sie die Darstellung des Ukraine-Konflikts öffentlich in Frage stellt.

Das ist richtig – Chuck Schumer hat geholfen, die organisatorischen Strukturen zu schaffen, die den Ruf einer Herausforderin für seinen Senatssitz angegriffen haben, indem sie ihr mit politischer Gewalt und mehr für das “Verbrechen” gedroht haben, Schumer in der Frage der Ukraine herauszufordern.

Dies ist derselbe Chuck Schumer, der ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump befürwortete, weil er in einem Telefongespräch versucht haben soll, die Ukraine unter Druck zu setzen, damit sie Untersuchungen durchführt, die der Kandidatur von Joe Biden bei den Präsidentschaftswahlen 2020 hätten schaden können. Derselbe Chuck Schumer, der einst im Senat verkündete:

“Ich bin ganz und gar nicht einverstanden mit denen, die dafür plädieren, Leute zu schikanieren, wenn sie nicht mit Ihnen übereinstimmen. Niemand sollte zur Belästigung von politischen Gegnern aufrufen. Das ist nicht richtig. Das ist nicht amerikanisch.”

Ich hätte es nicht besser sagen können – was Chuck Schumer getan hat, indem er das Geld der US-Steuerzahler nutzte, um seine politischen Gegner anzugreifen, ist unamerikanisch. Man kann nur hoffen, dass die New Yorker Wähler das im November auch so sehen.

Es scheint auch illegal zu sein. Daher hoffe ich, dass sowohl Rand Paul als auch Diane Sare alle ihnen zur Verfügung stehenden Rechtsmittel ausschöpfen, um ein von Schumer unterstütztes Gesetz aufzudecken und zu stoppen, das es erlaubt, mit dem Geld der US-Steuerzahler eine Kampagne zu finanzieren, die US-Bürger, einschließlich amtierender Senatoren und politischer Herausforderer, mit Einschüchterung und mehr für das “Verbrechen” der Ausübung ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung nach dem Ersten Verfassungszusatz belegt. Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Desert Storm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

