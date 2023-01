https://kurtnimmo.substack.com/p/cia-coup-in-peru-explodes-into-violence?utm_source=post-email-title&publication_id=312109&post_id=96356521&isFreemail=true&utm_medium=email





Medienberichte machen Pedro Castillo für die entstehende Krise verantwortlich.

CIA-Putsch in Peru führt zu gewalttätigen Ausschreitungen



von Kurt Nimmo



13. Januar 2023

Die US-Regierung ist in Südamerika damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass die richtigen Leute die Kontrolle über die Regierung haben. In Brasilien arbeiten sie daran, die gewählte Regierung von Luiz Inácio Lula da Silva zu stürzen. In Peru kommt es derweil zu “Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten”, wie die AFP berichtet.

Zu diesem Zeitpunkt bereiteten sich Gewerkschaften, linke Parteien und soziale Kollektive auf einen Marsch durch die Hauptstadt Lima am Nachmittag vor, um eine “rassistische und klassistische Diktatur” anzuprangern.

Die Anhänger des gestürzten Präsidenten Pedro Castillo fordern Neuwahlen und die Absetzung der derzeitigen Regierungschefin Dina Boluarte.

Twitter-Avatar für @DailyWorld24

🌐World News 24 🌍🌎🌏 @DailyWorld24

📝🇪Peru: Polizei stößt in der Touristenstadt Cusco mit Demonstranten zusammen: Die tödlichen Zusammenstöße haben sich auf die Touristenstadt Cusco, die alte Hauptstadt des Inka-Reiches, ausgeweitet, wo ein Demonstrant getötet und mehr als 20 Menschen, darunter sechs Polizisten, verwundet wurden.

10:37 AM ∙ Jan 12, 2023

Castillo, ein ehemaliger Lehrer und Schüler des peruanischen Neurochirurgen und marxistisch-leninistischen Politikers Vladimir Cerrón, wurde im vergangenen Jahr des Amtes enthoben und wegen Aufwiegelung und Hochverrats angeklagt, nachdem er unvorsichtigerweise versucht hatte, eine neue Regierung zu bilden.

Es sei darauf hingewiesen, dass Peru für seine Korruption bekannt ist. Präsident Alberto Fujimori wurde wegen Anordnung von Morden, Veruntreuung öffentlicher Gelder, Machtmissbrauch und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Er leitete die Todesschwadron Grupo Colina. Diese Todesschwadron massakrierte Fujimori-Gegner in Barrios Altos und La Cantuta. Fujimori ließ auch einen Journalisten und einen Geschäftsmann entführen.

Fujimori diente als Washingtons Mann in Lima. Er war voll und ganz auf der Seite der neoliberalen “Reformen des freien Marktes” (Ausverkauf des öffentlichen Vermögens zum Nutzen privater Unternehmen). Im Gegenzug drückte die US-Regierung, insbesondere die Clinton-Regierung, ein Auge zu, wenn es um Menschenrechtsverletzungen in Peru ging.

In Perus repressivem Umfeld entstanden die Comités de Derechos Humanos (Menschenrechtskomitees), und trotz der Brutalität der Maoisten des Leuchtenden Pfades begann die Linke an Macht und Einfluss zu gewinnen, was zum Teil auf die Gräueltaten zurückzuführen war, die die Regierung und die Guerilla des Leuchtenden Pfades den Peruanern angetan hatten. Einem Bericht der Wahrheits- und Versöhnungskommission zufolge wurden zwischen 1980 und 2000, also während der Regierungen Reagan, Clinton und Bush, 69.280 Menschen getötet.

Castillo, ein ehemaliger Lehrer und Schüler des peruanischen Neurochirurgen und marxistisch-leninistischen Politikers Vladimir Cerrón, wurde im vergangenen Jahr angeklagt und wegen Aufruhrs und Hochverrats inhaftiert, nachdem er unklugerweise versucht hatte, eine neue Regierung zu bilden.

Es sei darauf hingewiesen, dass Peru für seine Korruption bekannt ist. Präsident Alberto Fujimori wurde wegen Anordnung von Morden, Veruntreuung öffentlicher Gelder, Machtmissbrauch und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Er leitete die Todesschwadron Grupo Colina. Diese Todesschwadron massakrierte Fujimori-Gegner in Barrios Altos und La Cantuta. Fujimori ließ auch einen Journalisten und einen Geschäftsmann entführen.

Fujimori diente als Washingtons Mann in Lima. Er war voll und ganz auf der Seite der neoliberalen “Reformen des freien Marktes” (Ausverkauf des öffentlichen Vermögens zum Nutzen privater Unternehmen). Im Gegenzug drückte die US-Regierung, insbesondere die Clinton-Regierung, bei Menschenrechtsverletzungen in Peru ein Auge zu.

In Perus repressivem Umfeld entstanden die Comités de Derechos Humanos (Menschenrechtskomitees), und trotz der Brutalität der Maoisten des Leuchtenden Pfades begann die Linke an Macht und Einfluss zu gewinnen, was zum Teil auf die Gräueltaten zurückzuführen war, die die Regierung und die Guerilla des Leuchtenden Pfades den Peruanern angetan hatten. Einem Bericht der Wahrheits- und Versöhnungskommission zufolge wurden zwischen 1980 und 2000, also während der Regierungen Reagan, Clinton und Bush, 69.280 Menschen getötet.

Einen Tag vor dem Staatsstreich gegen Castillo traf die US-Botschafterin in Peru, Lisa Kenna, mit Gustavo Bobbio Rosas, dem Verteidigungsminister des Landes, zusammen. Kenna ist eine CIA-Veteranin und arbeitete mit Botschaften im Außenministerium des ehemaligen Panzerkommandanten Mike Pompeo. In ihrer Biografie des Außenministeriums werden die neun Jahre bei der CIA nicht erwähnt.

Im Jahr 2019 gab Pompeo zu, dass die CIA lügt, betrügt und stiehlt (fügen Sie Mord und Folter hinzu und der Kreis schließt sich).

Die CIA operiert von US-Botschaften auf der ganzen Welt aus. Philip Agee beschreibt dies ausführlich in seinem Buch “CIA Diary: Inside the Company”, während Allan Nairn erforscht, wie die Agentur vorging, um lästige politische Opposition in Lateinamerika zu neutralisieren.

In Bezug auf Peru gab die CIA dem ehemaligen peruanischen Spion Vladimiro Montesinos über einen Zeitraum von 25 Jahren mehr als 10 Millionen Dollar, angeblich zur Drogenbekämpfung (ein Großteil des Geldes floss in eine “Anti-Terror”-Operation), so Angel Paez, ein peruanisches Mitglied des International Consortium of Investigative Journalists des Center for Public Integrity.

Montesinos wurde wegen seiner Beteiligung an einem illegalen Waffengeschäft zur Lieferung von 10.000 Sturmwaffen an die kolumbianischen FARC-Rebellen zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilt.

Die US-Regierung “hat das nicht gewählte Putschregime in Peru, das den landesweiten ‘Notstand’ ausrief und das Militär auf die Straße schickte, um die Proteste niederzuschlagen, nachdrücklich unterstützt”, schrieb Ben Norton im Dezember für MRonline. “Die meisten Regierungen in Lateinamerika haben das nicht gewählte Putschregime in Peru kritisiert oder sich sogar geweigert, es anzuerkennen, darunter Mexiko, Argentinien, Bolivien, Kolumbien, Honduras, Venezuela, Kuba und verschiedene karibische Staaten”.

Liest man jedoch die Konzernmedien, erfährt man nichts über die Einmischung der CIA in Peru oder die weit verbreitete Missbilligung der Putschregierung außerhalb Perus. Stattdessen unterstellt US News & World Report, dass Castillo, der “keine Erfahrung in einem gewählten Amt oder Verbindungen zum Establishment in Lima” hat, im Zentrum der Krise steht.

Die Grande Dame der Propaganda, die New York Times, schwelgte in der Misere einer “zerbrechlichen Demokratie”, die von “Anhängern des ehemaligen Präsidenten” verraten wurde, Anhängern, die “Angriffe auf Polizeistationen, Flughäfen und Fabriken” verübt haben sollen.

In der Tat wurde Pedro Castillo vom peruanischen Volk gewählt, weil er nicht mit der herrschenden Elite in Lima verbunden ist, einer Finanzelite, die dem Neoliberalismus verhaftet ist und sich nicht um “die hohen Lebenshaltungskosten und die erschütternde soziale Ungleichheit” für die Mehrheit der Bevölkerung kümmert, wie Andrea Lobo zusammenfasst.

Der Sozialismus hat in Süd- und Lateinamerika eine schlechte Bilanz vorzuweisen. Dies sollte jedoch nicht die Einmischung der US-Regierung, der CIA, der USAID und der von angeblichen Nichtregierungsorganisationen geleiteten “Demokratie”-Operationen im Ausland ausschließen.

Diese Agenturen und Organisationen arbeiten zusammen, um Sozialisten – oder jede politische Gruppe, die gegen die neoliberale Politik ist – zu untergraben, die von verarmten Bauern ins Amt gewählt wurden, die Opfer einer Elite sind, die sich mit der US-Regierung, globalen Unternehmen und der neoliberalen Finanzelite verschworen hat, um sie ihres Geburtsrechts, ihrer Lebensgrundlage und ihrer natürlichen Ressourcen zu berauben. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …