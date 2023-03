CIA, SBU Terrorize Ethnic Russians in Transnistria The plan was discovered by the intelligence services of the secessionist republic. According to Tiraspol’s officials, the Ukrainian scheme was discovered in time to avoid the tragedy. It is believed that not only President Krasnoselsky would be targeted by the saboteurs, but also some other top Transnistrian officials would be assassinated.



US-Regierung und NATO sind entschlossen, an Russlands Peripherie Flächenbrände zu entfachen.

CIA und SBU terrorisieren ethnische Russen in Transnistrien

von Kurt Nimmo

12. März 2023

Parallel zu den Gerüchten über eine farbige Revolution in Georgien Anfang des Monats kam es im Zentrum von Tiraspol zu einem Komplott gegen Beamte der “abtrünnigen” Republik Transnistrien, das dem berüchtigten ukrainischen Staatssicherheitsdienst SBU zugeschrieben wird, so die Staatsanwaltschaft. Der vereitelte Attentatsversuch zielte auf den Führer Transnistriens, Vadim Krasnoselsky, ab.

“Das Ministerium für Staatssicherheit von Transnistrien hat ein Attentat auf die Spitzenbeamten der nicht anerkannten Republik vereitelt, das auf Befehl des ukrainischen Sicherheitsdienstes (SBU) vorbereitet wurde”, berichtete die russische Nachrichtenagentur TASS am 9. März.

Laut Lucas Leiroz de Almeida, einem Forscher am Zentrum für geostrategische Studien,

Der Plan wurde von den Geheimdiensten der abtrünnigen Republik entdeckt. Nach Angaben von Beamten in Tiraspol wurde der ukrainische Plan rechtzeitig entdeckt, um die Tragödie zu verhindern. Man geht davon aus, dass nicht nur Präsident Krasnoselskij, sondern auch einige andere hochrangige transnistrische Beamte von den Saboteuren ermordet werden sollten. Die Agenten, die hinter dem Manöver steckten, standen in Verbindung mit dem ukrainischen Geheimdienst.

Der Versuch ist eine Fortsetzung der Bemühungen um die Destabilisierung Transnistriens (offiziell: Pridnestrowische Moldauische Republik), eines schmalen Landstreifens beiderseits des Flusses Dnjestr an der Grenze zur Ukraine.

Der “kollektive Westen” betrachtet Transnistrien als Teil der Republik Moldau, ohne Rücksicht auf den Willen der dort lebenden Menschen. In den Jahren 1991 und 1995 stimmte die Bevölkerung mit überwältigender Mehrheit (97,7 %) für die Unabhängigkeit. Im Jahr 2006 stimmten 97,2 % der Bevölkerung für eine “freie Assoziierung mit der Russischen Föderation”. Lediglich 3,3 % stimmten für die Zugehörigkeit zur Republik Moldau.

Im April 2022, vor dem Attentatsversuch auf Krasnoselski, war Transnistrien laut TASS das Ziel mehrerer Terroranschläge.

Sie begannen damit, dass Granatwerfer auf das Gebäude des Ministeriums für Staatssicherheit abgefeuert wurden. Dann wurden Sendeantennen [der Sender Grigoriopol] in einem der größten Radio- und Fernsehzentren der Region im Dorf Majak gesprengt. Außerdem wurden Militärflugplätze in der Nähe von Tiraspol und Rybnitsa sowie der Standort des transnistrischen Friedenskontingents angegriffen.

Darüber hinaus zielten Drohnen aus Richtung der Ukraine auf das Munitionsdepot in Kobasna sowie auf ein Militärreservat in Wladimirowka. Außerdem wurden Angriffe auf das Kraftwerk Cuciurgan in Pervomaisc geflogen.

Das von der Neokonservativen Kimberly Kagan gegründete und von Todeshändlern finanzierte Institute for the Study of War behauptet, die Angriffe seien eine russische Falschmeldung gewesen. Diese Behauptung steht auf einer Stufe mit der idiotischen Behauptung der Neokonservativen, die NordStream-Pipeline sei von Russland zerstört worden (jetzt heißt es, es waren die Ukrainer).

Es wird behauptet, dass die CIA und der britische MI6 mit den Neonazis in Kiew zusammenarbeiten, um Terroranschläge zu verüben. “Agenten amerikanischer und britischer Geheimdienste sind direkt daran beteiligt, mit dem ukrainischen Sicherheitsdienst (SBU) geheime Pläne auszuhecken und Personal für deren Ausführung auszubilden”, sagte der ehemalige SBU-Mitarbeiter Wassili Prozorow auf einer Pressekonferenz, die 2019 stattfand, lange vor der russischen BBS.

Vasily nannte Namen:

“Um konkrete Namen zu nennen: die MI6-Agenten Charles Backford und Justin Hartman – ich kann mich natürlich irren – kamen im Jahr 2016 zum SBU. Ich erinnerte mich an sie, weil sie nicht nur zu einem Treffen mit der Führung des ukrainischen Sicherheitsdienstes kamen, sondern auch Besuche im Gebiet der Anti-Terror-Operation, der Stadt Kramatorsk, machten, und die Erlaubnis für den Besuch dieses Gebiets wird durch das Hauptquartier des Anti-Terror-Zentrums erteilt, und so wurden diese Namen erwähnt.”

Der ehemalige SBU-Mitarbeiter sagte auch, dass “ein Mitglied des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums, Harry Reid, ebenfalls die Ukraine besuchte” und er “direkt die Entwicklung der ukrainischen Special Operations Forces… in Berditschew überwachte [und] er überprüfte die Aktivitäten der US-Green Berets, die sich dort als Ausbilder aufhielten.”

Die New York Times (Paywall) gab im vergangenen Juni zu, dass die CIA in der Ukraine operiert. Kelley Beaucar Vlahos schreibt für Responsible Statecraft,

Die Nachricht, die sich auf Quellen von derzeitigen und ehemaligen US-Regierungsbeamten stützt, ist Teil eines umfassenderen Berichts über ein “heimliches Netzwerk” von US-amerikanischen und europäischen Kommandosoldaten und Spionen in “Zellen”, die vom Europäischen Kommando des Pentagon geleitet werden, “um die Unterstützung der ukrainischen Truppen durch die Alliierten zu beschleunigen”. Vieles davon wird von Militärbasen in Frankreich, Deutschland und anderswo aus betrieben. Aber wie die NYT betont, gibt es auch europäische Kommandos und CIA-Agenten, die im Inneren arbeiten.

Es wäre naiv zu glauben, die CIA sei nur vor Ort, um der Regierung Selenskyj nach dem Putsch “schnelle Hilfe von Verbündeten” zu leisten. Die CIA hat eine lange und schmutzige Geschichte, was die Planung von Terroranschlägen, die Zusammenarbeit mit brutalen Diktatoren, die Organisation falscher Flaggen und die Erstellung von Todeslisten angeht.

Max Blumenthal und Esha Krishnaswamy schrieben letzten April,

Der ukrainische Sicherheitsdienst SBU diente als Vollzugsorgan der offiziell genehmigten Unterdrückungskampagne. Ausgebildet von der CIA und in enger Abstimmung mit den staatlich unterstützten ukrainischen Neonazi-Paramilitärs hat der SBU die letzten Wochen damit verbracht, sein riesiges Archipel von Folterkerkern mit politischen Dissidenten zu füllen.

Wie immer gilt: cui bono, aber wir sollten nicht erwarten, dass die US-Regierung und ihre Propagandamedien daraus offensichtliche Schlüsse ziehen. Die Ukraine und der “kollektive Westen” müssen Transnistrien von seiner russischstämmigen Bevölkerung säubern, so wie sie es auch im Donbass und anderswo in der Ost- und Südukraine zu tun versuchen.

Die verzerrte, neonazistische Denkweise, die sich in der Ukraine ausbreitet und von der US-Regierung und ihren “Partnern” in Europa (auch Großbritannien, Australien und Neuseeland) gefördert wird, diktiert, dass alle Russen ethnisch gesäubert werden müssen und dass die russischen Truppen (insbesondere die OGRF, die Operative Gruppe der russischen Streitkräfte in Transnistrien), die zur Sicherung des Munitionsdepots aus der Sowjetzeit in Cobasna eingesetzt wurden (ursprünglich als Friedenstruppen), gemäß den Forderungen der NATO aus dem Land vertrieben werden sollen. Im Jahr 1992 nahmen Teile der 14. russischen Armee am Bürgerkrieg in Transnistrien teil (d.h. als die Republik Moldau versuchte, die Unabhängigkeit Transnistriens zu unterdrücken).

Vergleichen Sie Russlands ausländische Militärstützpunkte in Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan im Rahmen der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit und seine eingeladene Präsenz in Syrien mit den 750 Militärstützpunkten der US-Regierung in aller Welt. Die Stützpunkte der US-Regierung wurden bereits mehr als 25 Mal für Kriege und militärische Interventionen genutzt.

Ende Februar traf der Chef des US-Außenministeriums, Atony Blinken, in München mit Maia Sandhu, dem Präsidenten der Republik Moldau, zusammen. Blinken sagte, die US-Regierung sei beunruhigt über “einige der Verschwörungen, die wir von Russland aus gesehen haben, um zu versuchen, die Regierung der Republik Moldau zu destabilisieren” und “ihre territoriale Integrität zu unterstützen”, d.h. Transnistrien und seine Verbindung mit Russland zu beseitigen.

Die US-Regierung und die NATO sind entschlossen, Russlands Peripherie in Brand zu setzen, seine diplomatischen und Handelsbeziehungen mit anderen Nationen gewaltsam zu negieren, seine Wirtschaft zu zerstören und Farbrevolutionen und Terroranschläge zu schüren, einschließlich Anschlägen innerhalb Russlands, bei denen russische Bürger getötet werden.

Russland wird darauf reagieren. Es wird sich wehren und sich gut an den letzten Versuch einer kriegführenden Nation erinnern, es zu erobern und zu zerstören (Deutschlands Operation Barbarossa, Juni 1941). Die Deutschen wurden in der Schlacht um Moskau besiegt. Historiker stellten später fest, dass die deutsche Niederlage darauf zurückzuführen war, dass Deutschland militärisch nicht auf einen so großen Feldzug vorbereitet war. In ähnlicher Weise werden die US-Regierung und ihre “Partner”, wenn sie direkt in einen Krieg mit Russland hineingezogen werden, aufgrund eines völligen Mangels an Vorbereitung, Kriegsmaterial und öffentlicher Unterstützung scheitern (obwohl Letzteres als irrelevant angesehen wird).

Diese Aussicht ist außerordentlich beängstigend. Anstatt die Haltung beizubehalten, dass Atomwaffen ausschließlich zur Abschreckung eingesetzt werden sollen, hat die Biden-Administration “eine Version einer Politik der Obama-Administration gebilligt, die die Option offen lässt, Atomwaffen nicht nur als Vergeltung für einen nuklearen Angriff einzusetzen, sondern auch als Reaktion auf nichtnukleare Bedrohungen”, so die Arms Control Association.

