Clown Prince Zelensky’s Charge of the Light-Headed Brigade into Crimea As long as Anglo-American war profiteers continue to enjoy their safe havens in Western Europe and the U.S., we will never see an end to their crimes.

Clown Fürst Selenskyjs Angriff der Brigade mit den leichten Köpfen auf die Krim

von Declan Hayes

29. April 2023

Solange die anglo-amerikanischen Kriegsgewinnler ihre sicheren Häfen in Westeuropa und den USA genießen, werden wir niemals ein Ende ihrer Verbrechen erleben.

Der ukrainische Kokskopf und Clown Prinz Selenskyj stellt sich vor, dass seine Lemminge den Krimkrieg von 1853-1856 nachspielen, in dem Sir Colin Campbells 93. Highlanders uns die “dünne rote Linie” (schönes Bild, Robert Gibb) von tapferen Schotten, die die orthodoxen christlichen Horden abschlachten, beschert haben, wo Lord Raglans Leichte Brigade bekanntlich die falschen russischen Geschütze angriff (schönes Gedicht, Lord Tennyson) und wo Florence Nightingale (Fleet Street’s Lady with the Lamp) sich einen Namen machte, als sie die sterbenden Tommies tröstete, die die Hungerkönigin auf der Krim zum Tode verurteilte.

Auch wenn die Krim kein Unbekannter in Sachen Blutvergießen ist, scheinen alle Schlachten, die dort geschlagen wurden, denen von Stalingrad an einem schlechten Tag zu ähneln. Als die Roten im russischen Bürgerkrieg die Weißen auf der Krim überrannten, waren sie fünf zu eins im Vorteil und griffen von den flachen Sümpfen aus an, die die Krim vom Rest Russlands trennten – eine Möglichkeit, die Zelenskys Lemminge nicht haben.

Als Hitlers Heeresgruppe Süd die Krim eroberte, wurde sie von der italienischen Marine und der Dora, dem riesigen Eisenbahngeschütz Schwerer Gustav, unterstützt. Obwohl die Halbinsel Krim während der acht Monate, die die Sowjets brauchten, um Hitlers Heeresgruppe Süd auszuschalten, einige der schwersten Kämpfe der gesamten Ostfront erlebte, sollten diese grausamen Kämpfe und die enormen Verluste an Menschenleben für Zelenskys dem Untergang geweihte Heeresgruppe Süd immer noch ein Faktor sein, über den sie nachdenken sollte, auch wenn sie nicht zu Hitlers Trommel, sondern zu der von Zelenskys eigenem Süßigkeitenmann marschieren.

Obwohl dieser ausgezeichnete Artikel diese und andere Krimschlachten zusammenfasst, besteht sein Hauptbeitrag darin, dass er uns sagt, dass es bei dieser bevorstehenden Krimschlacht, wie bei allen Krimschlachten zuvor, nicht um die Integrität von Zelenskys künstlichem ukrainischen Rumpfreich geht, sondern um die Kontrolle der Halbinsel Krim, um das Schwarze Meer und den Zugang zum Bosporus zu kontrollieren.

Unter diesem nüchternen strategischen Blickwinkel betrachtet, ist Selenskyj nur ein verkorkster NATO-Bitplayer. Ob er nun Churchill oder König Heinrich V. für das britische Parlament plagiiert oder Stalins Befehl 227 nachahmt, der den Lemmingen seines Rumpfreichs befiehlt, bis zum letzten Mann zu kämpfen – Zelenskys Rolle besteht darin, den Text nachzuplappern, den ihm seine Zuckerbäcker vorgeben, und nichts weiter. Obwohl dieser ehemalige Pornodarsteller kein ernstzunehmender Akteur ist, hat seine Kollaboration mit den Banderiten den Tod von Hunderttausenden von Russen und Ukrainern verursacht, und dafür sollten er und seine Frau bezahlen, so wie Mussolini und seine Geliebte bezahlt haben. Abgesehen davon sind sie nur gut bezahlte Kleindarsteller in dieser russisch-ukrainischen Tragödie und von keiner großen strategischen Bedeutung.

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Selenskyjs Heeresgruppe Süd Sewastopol einnehmen sollte, wäre die russische Schwarzmeerflotte dauerhaft neutralisiert, und der russischen Marine blieben tatsächlich nur Wladiwostok, Murmansk und die Ostsee. Da die Heeresgruppe Nord der NATO auf einen nuklearen Showdown um die Halbinsel Kola hinarbeitet und die Heeresgruppe Mitte unter der Führung der Warschauer Tagträumer den einstigen Ruhm der polnisch-litauischen Gemeinschaft wiederherstellen will, steht Osteuropa, einschließlich Murmansk und der Ostsee, eine sehr holprige Fahrt bevor.

Und wofür das alles? Sicherlich nicht für die Ukraine, deren Bevölkerung bereits die Nase voll hat von ihrem koksverwöhnten Marionettenpräsidenten. Das Ziel ist es, Russland von der Krim im Süden bis zur Kola in der Arktis einzukesseln und es so zu einem riesigen Steinbruch zu machen, den Onkel Sam und seine Piratenkollegen plündern können.

Es wäre ein einfacher, kühner und vielleicht sogar perfekter Plan, wenn er nicht einen zentralen Fehler hätte. Die Russen haben sich immer wieder als Meister der defensiven Kriegsführung erwiesen, und nirgends so sehr wie auf der Krim, dem vorletzten Ziel der Heeresgruppe Süd.

Sollten Selenskyjs Lemminge auf die Krim vorrücken, wird die russische Marine- und Landartillerie die Landenge von Perekop in einen See ukrainischen Blutes verwandeln, eine unerbittliche Feuerzone, in der alles stirbt, was sich bewegt. Ukrainische Truppen, die bei Ebbe über den Syvash angreifen, werden sich bei Rückkehr der Flut mit dem ununterbrochenen russischen Artillerie- und Raketenbeschuss konfrontiert sehen, der Lord Raglans “Light Brigade Charge” wie eine Meisterklasse in militärischer Genialität aussehen lässt.

Da ein amphibischer oder luftgestützter Angriff ohne einen größeren NATO-Einsatz nach dem Vorbild des D-Day logistisch unmöglich ist, sind die Landenge von Perekop und der Sywasch die beiden einzigen verwundbaren Punkte der Krim, wenn sie denn wirklich verwundbar sind.

Obwohl es das Ziel der NATO ist, das Schwarze Meer zu kontrollieren, so wie es auch ihre früheren Ziele waren, den Yalu-Fluss, den Ho-Chi-Minh-Pfad und die Provinz Helmand unter ihre Kontrolle zu bringen, besteht das wirklich greifbare Ziel wieder einmal darin, den westlichen Steuerzahler zu melken, indem sie Finanzmittel, Material und Arbeitskräfte sammelt, um russische Kinder, koreanische Kinder, vietnamesische Kinder, afghanische Kinder oder wen auch immer es sonst ist, der diesen Serienmördern im Weg steht, abzuschlachten.

Obwohl Selenskyj und seine Frau sich wegen Betrugs und anderer Fälle zu verantworten haben, sind weder sie noch die mutmaßlichen Anführer der Heeresgruppe Süd die Hauptschuldigen an all dem. Diese Ehre gebührt Joe Biden, dem Big Guy und den Waffen- und Pharmakonzernen, denen er und seine ganze stinkende Familie hörig sind. Der jüngste Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) zeigt, dass die Militärausgaben in Europa im Vergleich zum Vorjahr so stark gestiegen sind wie seit mindestens 30 Jahren nicht mehr, und dass die weltweiten Militärausgaben mit 2,24 Billionen Dollar einen neuen, noch nie dagewesenen Höchststand erreicht haben, wobei die Amis den Löwenanteil dieser kolossalen Summe auf sich vereinen. Im Klartext heißt das, dass nicht nur Selenskyj, sondern auch der korrupte Joe Biden und die anderen Gangster des britischen und des amerikanischen Regimes den Begriff “Krieg” prägen, so wie sie es auch in all ihren anderen Kriegen getan haben, mit denen sie Geld verdienen.

Ob es nun um die Krim, Murmansk, das Schwarze Meer oder die Straße von Taiwan geht, das Ziel der NATO bleibt dasselbe: die Kontrolle über die Choke-Points und Seewege der Welt, um Mieten zu kassieren, die ihnen nicht zustehen.

Die Oberkommandos Russlands, Chinas und der NATO sind sich dessen zweifellos bewusst, doch die eigentliche Frage ist, was man dagegen tun kann. Wie uns das kriegstreiberische Economist-Magazin freundlicherweise mitteilte, hat Russland mit dem Iran 60 Su-35-Flugzeuge gegen mehrere tausend Kamikaze-Drohnen getauscht, so dass die Iraner sicherlich ihren eigenen beträchtlichen Beitrag zum Frieden in Europa leisten.

Aber was ist mit China, The Economist und uns? Könnte China nicht eine friedenssuchende Flottille seiner modernen Kriegsschiffe ins Schwarze Meer entsenden, unter demselben Vorwand, unter dem das kleine Deutschland seine Spionageschiffe an die chinesische Küste schickt, weil Josep Borell (ein Kellner aus Barcelona, der mit der Forest-Gump-Doppelgängerin Ursula von der Leyen ein Doppelspiel treibt), sie darum gebeten hat? Und was ist mit The Economist und den anderen Medien der NATO, die sich weiterhin von allen abweichenden Stimmen säubern? Zu den jüngsten Medienskalps der NATO gehörte Tucker Carlson, das heutige rechtsgerichtete Äquivalent von Phil Donahue, den die NATO filetierte, weil er sich ihrem irakischen Völkermord widersetzte. Und obwohl es sich um große Fische handelt, sind auch die kleinen Fische nicht vergessen worden. Die CIA hat Mitglieder obskurer afroamerikanischer Gruppen als Putin-Agenten verhaftet (Assad-Apologeten sind seit letztem Jahr in Mode), und die Deutschen haben, wie bereits erwähnt, ein Kopfgeld auf die Bürgerjournalistin Alina Lipp und ihre Familie ausgesetzt. Russische Journalisten daran zu hindern, Lawrow zu den Vereinten Nationen zu begleiten, ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, da man von diesen CIA-Schweinen nur einen ignoranten Grunzer erwarten kann.

Obwohl die Heeresgruppe Süd nicht die geringste Chance hat, die Krim zu erobern, wird sie zusammen mit der Heeresgruppe Nord und der Heeresgruppe Mitte eine Reihe von wichtigen NATO-Zielen erreichen. Sie werden Russland unter Druck setzen, sie werden Mittel- und Westeuropa weiter entmannen, sie werden Joe Mr. Big Guy Biden und seinesgleichen eine Menge Geld einbringen, und Hollywood und die Medien werden eine großartige und lukrative Zeit damit haben, all dies zu verdrehen und ihren zig Millionen leichtgläubigen Kunden noch mehr von der gleichen mit Sternen übersäten Heuchelei zu versprechen.

Vielleicht waren die Dinge ähnlich, als die Taurier, die Skythen, die Griechen, die Römer und die Byzantiner vor so langer Zeit um diesen Teil Russlands stritten. Wer, außer den alten Historikern, soll das wissen? Und wen kümmert es schon, dass eine Bande amerikanischer Wehrdienstverweigerer nicht nur über die neu aufgestellte Heeresgruppe Süd, sondern auch über die Heeresgruppe Nord und die Heeresgruppe Mitte weiteres Elend über Europa bringen wird? Obwohl die Hoffnung der zivilisierten Welt darin bestehen muss, dass die Kräfte von Belarus und Russland die Oberhand gewinnen, werden wir niemals ein Ende ihrer Verbrechen erleben, solange diese anglo-amerikanischen Kriegsgewinnler weiterhin ihre sicheren Häfen in Westeuropa und den Vereinigten Staaten genießen, weder auf der Krim, noch im Schwarzen Meer, noch irgendwo sonst unter unserem gemeinsamen Baldachin. Übersetzt mit Deepl.com

