Clown Prinz Selenskyjs Nero-Dekret: Zerstörung der Ukraine

Von Declan Hayes

22. Juni 2023

Die jüngste einer Reihe von Kriegsverbrechen der Selenskyj-Junta kann das Schicksal, das ihr verrottetes Reich erwartet, nicht aufhalten.

Selenskyjs Nero-Dekret ist jetzt live. Selenskyjs Viertes Reich hat in Anlehnung an Hitlers Spielbuch an Oder und Neiße das Dnjepr-Becken überflutet, mit all den Kollateralschäden, die die deutschen Bürger in den letzten Wochen von Hitlers 1000-jährigem Reich erleiden mussten. Da Selenskyjs Nazis zusammen mit ihren britischen SAS- und Yankee-Navy-Seal-Kumpels auch die Kupyansky-Ammoniak-Pipeline in die Luft gesprengt haben, könnte das Ende, vielleicht sogar in Form unzähliger Atompilze, für uns alle nahe sein. So ist das Leben.

So wie Hitlers Kriegsverbrechen an Oder und Neiße die Rote Armee nicht aufhalten konnten, so darf auch dieses letzte einer Reihe von Kriegsverbrechen der Zelensky-Junta das Schicksal nicht aufhalten, das ihr verrottetes Reich erwartet. Unabhängig von den Kollateralschäden, die das Kernkraftwerk Saporischschja erleidet, und unabhängig von den Verlusten an Menschenleben, die diese wahllose Überflutung verursacht, müssen Zelenski und alle anderen, die in dieses Kriegsverbrechen verwickelt sind, zur Rechenschaft gezogen werden, so wie Himmler, der die Odertruppen des Reiches befehligte (bevor er aufgrund seiner groben Unfähigkeit abgelöst wurde), in Nürnberg am Galgenstrick zur Rechenschaft gezogen werden sollte.

Nicht alle sind sich einig, dass die ukrainischen Nazis und ihre anglo-amerikanischen Erfüllungsgehilfen, die für derartige Gräueltaten in Syrien und Palästina bekannt sind, die Schuldigen sind. Der pensionierte amerikanische Armeeoffizier Douglas Macgregor glaubt, dass die Zerstörung des Staudamms auf die Abnutzung durch frühere Angriffe zurückzuführen sein könnte, und die amerikanische Marionette (und EU-Chefin) Ursula von der Leyen glaubt vorhersehbar, dass Putin es getan hat.

Schön und gut! Von der Leyen kann ihre Argumentation erklären, wenn sie in Moskau wegen einer ganzen Reihe von Kriegsverbrechen vor Gericht steht, einschließlich ihrer Mitwirkung an diesem und dem früheren Angriff auf die Nordstream-Pipeline.

Während wir darauf warten, dass von der Leyen ihre gerechte Strafe bekommt, lassen Sie uns zu Hitlers ursprünglichem Nero-Dekret zurückkehren, und dann zu Selenskyjs. Als Hitler erkannte, dass der Krieg unwiederbringlich verloren war, verfügte er zu Speers Entsetzen in seinem Nero-Erlass vom 19. März, dass alles Wertvolle zu vernichten sei, damit die Sowjets keinen Nutzen daraus ziehen könnten. Hitlers darwinistische Begründung für diesen Verrat lautete, die Sowjets hätten sich als die Stärkeren erwiesen, und deshalb müssten die Deutschen gemäß seiner wahnwitzigen Theorie vom Erdboden verschwinden.

Selenskyjs Argumentation ist zwar nicht weniger böse, aber viel merkantiler. Ihm ist die Ukraine, das russische Volk, die Sprache und Kultur, in der er aufgewachsen ist, genauso egal wie dem Mann im Mond. Sein Motiv und das derjenigen, die wie George Soros, Ursula von der Leyen und die NATO-Kuckuckscliquen, die in Rumänien, Moldawien und Polen das Sagen haben, hinter ihm stehen, ist pekuniär. In der Sprache der Mafia ist es ein reines Geschäft.

Bis heute gibt es über 300.000 tote ukrainische Soldaten, junge Menschen, die mutwillig für die unersättliche Gier von Selenskyj und seiner Clique geopfert wurden, zu der nicht nur die oben genannten Schurken gehören, sondern auch Kretins wie Olena Semenyaka, die Gegenstand des zweiten Artikels war, den ich für diese erhabene Publikation geschrieben habe, und deren Träumereien über ein viertes Intermarium-Reich so lächerlich sind wie alles, was jemals aus dem Mund Hitlers oder eines seiner Mitläufer kam.

Denn täuschen Sie sich nicht. Semenyaka und die gesamte ukrainische Nazi-Intelligenz (sic) sind Idioten, und ihre Träume von einem Vierten Intermarium-Reich sind schwachsinniger als alles, was Hitler, Himmler oder einer dieser anderen österreichisch-deutschen Idioten je ausgeheckt haben. Die einzige Berufung der NATO auf die Ukraine, Polen, Rumänien und die baltischen Staaten besteht darin, sie zu benutzen, um die deutsch-französische Achse der EU zu unterminieren oder, wie jetzt, um Russland in die Enge zu treiben. Die katastrophalen wirtschaftlichen Grundlagen der Ukraine diktieren, dass es ein Intermarium-Reich nicht geben kann und niemals geben wird.

Da Politik die Kunst des Möglichen ist und nicht die unmöglichen Tagträume von Semenyaka oder Hitler (der seine simplen militärischen Strategien aus der Lektüre von Karl May, einem Autor von Cowboy-Geschichten für Kinder, bezog), sollten wir untersuchen, wie etwas, irgendetwas von der Ukraine aus den Trümmern, die Selenskyj angerichtet hat, gerettet werden kann.

Der erste Vektor sind Russlands Streitkräfte, die freie Bahn haben sollten, um das zu tun, was ihnen befohlen wurde. Kein Ukrainer sollte sterben, wenn er sich ihnen in Odessa oder anderswo, das immer russisch war, entgegenstellt; 300.000 tote Ukrainer sind 300.000 zu viel.

Als Nächstes sind die ukrainischen Nazi-Einheiten dran, die Wehrpflichtige in die verschiedenen Fleischwölfe zwingen, die Russlands Streitkräfte für sie geschaffen haben. Wenn jemand es verdient hat, zerlegt zu werden, dann sie.

Aber das Zerfetzen allein wird den Tag nicht retten. Die patriotischen und vernünftigen Offiziere in den ukrainischen Streitkräften haben die Pflicht, Zelenskys ukrainische und anglo-amerikanische Vollstrecker aus dem Weg zu räumen, indem sie entweder ihre Stellungen an die Russen abtreten oder sie selbst ausschalten.

Die Nazi-Kriegsmaschinerie der NATO muss entkrallt werden, nicht um Russlands willen, sondern um der Ukraine und, was noch wichtiger ist, der Ukrainer willen. Das Gerede über den Wiederaufbau ist ein Hirngespinst, derselbe Unsinn, den Hitler in seinen letzten Stunden im Bunker von sich gab, und derselbe Unsinn, den Parasiten wie Semenyaka von ihren eigenen gepolsterten Bunkern aus verbreiten.

Selenskyj, Soros, Boris Johnson, Hunter Biden und die anderen Gangster, die hinter dem Nero-Dekret der Ukraine stehen, wollen eine Ukraine zu ihren Bedingungen, nicht zu denen der Mütter, Ehefrauen, Töchter und Schwestern der 300.000 (und leider werden es noch mehr) Toten in der Ukraine. Das Gerede von US-Minister Blinken, die Ukraine sei ein zweites Israel, Semenyakas neues Jerusalem, ist genau das: Gerede, um die Menschen mit einfachem Verstand und reinem Herzen zu verwirren und zu betören.

Blinkens süßes Gerede von der “Neugestaltung” der Ukraine “mit neuen Industrien, Handelswegen und Lieferketten, die mit Europa und anderen Märkten in der ganzen Welt verbunden sind” sind die honigsüßen Worte eines verblendeten zionistischen Trottels, der einer Regierung dient, die Europa absichtlich entindustrialisiert und “Handelswege und Lieferketten, die mit Europa und anderen Märkten in der ganzen Welt verbunden sind”, zerstört hat. Der einzige mögliche Nutzen der NATO besteht für die USA darin, die Halbinsel Krim zu besetzen und sowohl die Ukraine als auch Russland auszurauben. Und wissen Sie was? Russland wird das niemals zulassen, ganz gleich, wie viele Hiroshimas und Nagasakis ihm angedroht oder sogar besucht werden. Wenn sie keinen weltweiten nuklearen Showdown wollen, müssen sich Blinken, Soros, Biden und der Rest von ihnen einen anderen Ort suchen, um ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu waschen.

Die Ukraine ist für Soros, Blinken, Biden und Konsorten nichts weiter als ein Steinbruch, in dem Frauen als Ersatzmütter für westliche Großverdiener fungieren und in dem selbst die Erde nur dazu da ist, geplündert zu werden. Wer auch immer in der Ukraine verliert, Sie können verdammt sicher sein, dass Soros, Blinken, Biden und Selenskyj mit seinen zahlreichen, über die ganze Welt verteilten Villen nicht unter ihnen sein werden.

Verlieren und Sterben ist, wie die Familien der 300.000 Toten in der Ukraine wissen, etwas für andere, für diejenigen, die nicht vor dem Papst, den G7 oder Ursula von der Leyen von Pfizer GI Joe spielen können, deren deutsches Heimatland, getreu seiner Nazi-Traditionen, die 48-jährige Ukrainerin Elena Kolbasnikova inhaftiert hat, weil sie lediglich gesagt hat, dass Russland vielleicht, nur vielleicht, Recht hat.

Das Dilemma Russlands. Lavrovs Dilemma ist folgendes. Man kann sich nicht mit bewaffneten Narren, mit Nazis oder mit Serienräubern wie George Soros und seiner abscheulichen Familie auseinandersetzen. Traurigerweise müssen Sie, wie Putin zu Gerassimow und Surowikin sagte, sagen, dass wir ein Problem haben, das es notwendig macht, dass ihr Fachwissen zum Tragen kommt. Und wenn Gerasimow, Surowikin und ihre Kollegen ihren Männern sagen, dass sie Odessa befreien müssen, sollten sie vielleicht auch Selenskyj, den Nero der Ukraine, daran erinnern, wie der römische Kaiser Valerian in Edessa endete und vom Pferd des Perserkönigs Schapur zermalmt wurde.

Semenyaka und Selenskyj sind, wie Hitler und Himmler vor ihnen, Phantasten. Zu sehr träumen sie von einem dritten, vierten und fünften Reich. Zu viele Nasenbonbons, Karl May und Wiederholungen von Der Mann, der König werden wollte (nicht die Seán Penn-Version). Gerasimov und Surovikin sind dagegen praktische Männer, die nicht an dem rasenden Narzissmus leiden, der das Markenzeichen von Nero war, genauso wie es jetzt das von Selenskyj ist, der verfügt hat, dass alle Spuren russischer Geschichte oder Kultur in der Ukraine ausgelöscht werden müssen. Deus vult, du Schwachkopf.

Wenn Selenskyjs Nero-Dekret erst einmal abgelaufen ist und Gerasimow und Surowikin zum Gegenangriff übergehen, wird vor allem die Korruption und der unnötige Tod, auf denen Selenskyj sein Vermögen aufgebaut hat, ausgelöscht werden. Obwohl ich das Ende des ukrainischen Neros nicht erwarten kann, wird dieses Ende, wie das des deutschen Neros am 30. April 1945, zu einem Zeitpunkt und an einem Ort stattfinden, den die russischen Streitkräfte selbst bestimmen. Es sei denn, Selenskyj entscheidet sich dafür, mit von der Leyen und den anderen Gaunern der NATO auf der Anklagebank zu sitzen. In diesem Fall wird dieser erbärmliche Schauspieler noch einmal die Chance bekommen, auf der Bühne zu stolzieren und sich zu ärgern, bevor er, wie Hitler und Nero vor ihm, nicht mehr gehört wird. Übersetzt mit Deepl.com

