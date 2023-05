https://strategic-culture.org/news/2023/05/24/clown-prince-zelensky-saudi-and-japanese-slime-trail/

Clown Prinz Selenskyjs saudische und japanische Schleimspur



von Declan Hayes



24. Mai 2023

Die Zukunft Japans, Taiwans und Koreas besteht darin, Saudi-Arabien nachzueifern und sich so behutsam wie möglich von ihren amerikanischen Herren und Meister zu entfernen.

Nachdem er Westeuropa geschändet hatte, traf Clown Prinz Selenskyj mit seiner Schneckenshow als Nächstes Saudi-Arabien und Japan, zwei Länder, in denen Protokoll und Auftreten an erster Stelle stehen. Selenskyjs Beharren darauf, in beiden Ländern in seinem GI-Joe-Gewand aufzutauchen, hat der Sache, die er vertritt, immensen und irreparablen Schaden zugefügt.

Den Anfang machte Saudi-Arabien, wo Syriens Präsident Assad und die anderen arabischen Staatsoberhäupter der Welt zeigten, wie die Dinge in ihrem Land ablaufen, ähnlich wie in Japan. Man kleidet sich entsprechend, hält sich an die Regeln und die Geschäfte werden abgewickelt.

Wenn Sie auf dem Narita-Flughafen in Tokio landen, sehen Sie zuerst ein großes Schild: Willkommen in Japan. Befolgen Sie die Regeln. Eine dieser Regeln lautet: Wenn man in Rom ist, macht man es wie die Römer oder, in ihrem Fall, wie die Japaner. Das ist wichtig, denn jeder Japaner wird Ihnen sagen, dass der Nagel, der nach oben ragt, eingeschlagen wird. Dort gibt es keine eckigen Nägel in runden Löchern; in Japan, wie auch in Saudi-Arabien, gelten strikte Regeln und kein GI Joe, es sei denn, man steht auf Cosplay für Teenager.

Nichts von alledem wurde von Selenskyj und seinen Schlägern registriert, die in ihren gefälschten Nazi-Felduniformen auftauchten und von den Saudis, die es nicht erwarten konnten, von ihnen erschossen zu werden, eine Statistenrolle erhielten. Die Saudis hatten mit Assad das Brot gebrochen und waren dabei, mit Chinas Hilfe Brücken zum Iran und zum Jemen zu schlagen.

Und was macht Selenskyj? Er wendet sich mit einer schlecht informierten Tirade gegen den Iran, Syrien und Russland an die gesamte arabische Welt. Das bedeutet, dass Selenskyjs Betreuer entweder zu arrogant oder zu unwissend waren, um den Raum zu verstehen. Wenn Amerika mit seinem Anti-Normalisierungsgesetz von 2023 und Nazi-Deutschlands Annalena Baerbock, die die amerikanische Linie zu Syrien nachplappert, wissen wollen, wo und wann sie die arabische Welt verloren haben, brauchen sie sich nur die atemberaubend ignorante saudi-arabische Vorstellung dieses Narren anzusehen.

Obwohl unser Leitartikel vom 19. Mai über das Hiroshima-Love-in der G7 ausgezeichnet war, zeigte das dazugehörige Foto diese G7-Führer (sic) zusammen mit von der Leyen und einigen anderen EU-Nichtskönnern als die leeren Karaoke-Orchester-Scharlatane, die sie sind. Diese sieben Samurai, sieben Zwerge, sieben Todsünden oder was auch immer sie sich einbildeten zu sein, sahen aus wie diese Stockfotos, die Teenager auf ihre Websites klatschen.

Dieser Eindruck wurde noch verstärkt durch die Art und Weise, wie sie durch Hiroshima stolzierten und die Opfer des berüchtigten Terroranschlags von 1945 verhöhnten, indem sie die Denkmäler der Stadt als Hintergrund für ihre Fotoshootings benutzten, ähnlich wie Pornostars oder andere Social Influencer es tun würden. Denn, täuschen Sie sich nicht, das ist alles, was sie sind: Social Media Influencer, nur Form, keine Substanz.

Nachdem wir darüber gelacht haben, dass Japans Premierminister Biden an der Hand führen musste, schauen wir uns an, wie sich der kanadische Trottel Trudeau vor dem koreanischen Premierminister ausbreitet. Das ist die Pose eines Social-Media-Trolls, nicht die eines Führers. Und dann ist da noch die italienische Premierministerin, niedlich und einfach nur glücklich, zur Bande zu gehören, auch wenn sie zusammen mit Japans Premierministerin einen Vortrag über die “Rechte” von Transgendern von Herrn Blackface Trudeau und vom US-Botschafter in Tokio ertragen musste, der seine ganze wache Zeit damit verbringen sollte, sich für Amerikas Kriegsverbrechen in Nagasaki, Hiroshima, Okinawa und Tokio selbst zu entschuldigen.

Vergessen wir bei all dem nicht den ukrainischen GI Joe. Als er im Jet seines französischen Geheimdienstes in Hiroshima auftauchte, verkündete die BBC des MI5, seine Anwesenheit sei ein Wendepunkt. Wie das? Da er nichts weiter als eine Bettelschale zur Party mitbrachte, hätte man Selenskyj und sein müdes, altes Lied- und Tanzprogramm ignorieren sollen, so wie man schließlich auch andere Bettler ignoriert, die nur das eine Lied singen können.

Obwohl der Hiroshima-Kniefall sich darauf konzentrierte, einen Kampf mit China zu beginnen, sollte man sich fragen, wie erfolgreich das sein wird und warum Indien und die mächtigen Komoren zu dem Treffen eingeladen wurden und Südafrika und die Philippinen nicht. Da Indien seine eigenen beträchtlichen wirtschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen hat, hat Premierminister Narendra Modi diplomatisch gezeigt, dass er sein Heimatland nicht auf diesen oder einen anderen von den G7 inspirierten Scheiterhaufen werfen wird. Die winzigen Komoren standen stellvertretend für Afrika, weil Selenskyjs französische Handlanger glauben, die Komoren kontrollieren zu können, und weil sie wissen, dass die G7 Südafrika nicht so kontrollieren können wie die Yankee-Kriegstreiber die Philippinen, ihre wichtigste Ausgangsbasis für einen Angriff auf China.

Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula weigerte sich aus dem einfachen Grund, sich mit Selenskyj zu treffen, weil er einen ukrainischen Trottel erkennt, wenn er einen sieht. Und China, das inzwischen Japan als weltgrößter Autoexporteur abgelöst hat, wurde natürlich ausgeschlossen, da es als böser Bube Ostasiens gilt, so wie es Japan nach der Ölkrise 1973 war. Der ganze Hiroshima-Zirkus war darauf ausgerichtet, China zu entmannen, dessen angebliche Menschenrechtsverletzungen erst dann zum Thema wurden, als China zum Wirtschaftskoloss aufstieg.

Die Charmeoffensive des ukrainischen Präsidenten gegenüber Brasilien und Indien ist gescheitert, denn erstens ist Selenskyj charmant, und zweitens haben Indien und Brasilien als wichtige Handelspartner Russlands keine Zeit für Verlierer wie Selenskyj, der nicht einmal Hiroshima erwähnen kann, ohne sich und seine Bettelschale in den Mittelpunkt zu stellen.

In Wahrheit ist dieser ukrainische Trottel ein Pornodarsteller, der vom MI5 auf den Chefposten in Kiew getrimmt wurde. Aber er ist nicht der einzige vom MI5 präparierte Trottel, der in Hiroshima aufgetaucht ist. Nehmen wir den Briten Rishi Sunak, der aus dem Nichts auftauchte, um den sicheren Sitz von William Hague zu bekommen und dann, ohne Mandat des Volkes, in das Amt des Premierministers geschoben zu werden.

Angesichts der schwachsinnigen Liz Truss, Blackface Trudeau, Braunhosen-Biden und den Cook-Inseln müssen sich China und Russland ihre Chancen ausrechnen. Die Cook-Inseln? Aber ja, sie wurden eingeladen, um China im Pazifik zu stoppen. Die Cook-Inseln haben eine Bevölkerung von 15 040 Einwohnern, China ist etwas größer. Das Bruttoinlandsprodukt der Cook-Inseln liegt bei 384 Millionen Dollar, das Chinas ist etwas größer. Aber hey, die Cookinseln haben Clown Prinz Selenskyj auf ihrer Seite.

Zurück in der realen Welt: Die G7 kontrolliert nur noch weniger als 30 % des weltweiten BIP, das der Cook-Inseln eingeschlossen. Und obwohl man theoretisch die Welt mit viel weniger kontrollieren könnte, sind Schlüsselsektoren, wie die russische Verteidigungsindustrie und ein großer Teil der chinesischen Hi-Tech-Sektoren, nicht in ihren Händen.

Das alles sollte Selenskyj, Trudeau und andere Social-Media-Influencer, die für ihre Gehversuche bezahlt werden, zwar nicht interessieren, aber es sollte für die Industrieführer Japans, Koreas, Taiwans und alle anderen, die auch nur einen Funken grauer Zellen zwischen den Ohren haben, von großer Bedeutung sein.

Obwohl der japanische Premierminister Fumio Kishida eine solche Person sein sollte, scheint er ein Versager zu sein, nur ein weiterer Statist, der sich nicht von Blackface Trudeau oder, Gott bewahre uns, Selenskyj unterscheidet. Obwohl Kishida in den letzten 18 Monaten etwa 16 Auslandsreisen nach Indien, Afrika und Südostasien unternommen hat, war nuancierte Diplomatie noch nie die Stärke Japans, das es stattdessen – meist mit katastrophalen Ergebnissen – vorzog, sich mit der einen oder anderen Supermacht zu verbünden.

Die Zukunft Japans sowie Taiwans und Koreas besteht darin, Saudi-Arabien nachzueifern und sich so behutsam wie möglich von den amerikanischen Herren und Meister zu entfernen. Japan teilt eine große Grenze mit den Vereinigten Staaten; sie heißt Pazifischer Ozean, und die Vereinigten Staaten, zusammen mit ihren kanadischen und ukrainischen Clowns, gehören auf die eine Seite dieser Grenze, und Japan, China, Korea und Taiwan gehören auf die andere Seite, von wo aus sie freundschaftliche und für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zu den guten Menschen auf den Cook-Inseln, den Salomon-Inseln sowie Guam und Hawaii aufbauen können, die beide noch immer von den USA besetzt sind.

Was sie nicht brauchen und was die Welt nicht braucht, ist, dass die CIA und ihre GI-Joe-, Blackface-, Pussy-Riot- und Femen-Darsteller ihre Social-Media-Gifte in Hiroshima, Nagasaki, Tokio, Kyoto und allen kulturellen Zentren Ostasiens verbreiten, wo sie nicht nur nicht gebraucht werden, sondern in Sachen Kultur, Klasse, Pomp und Protokoll völlig unterlegen sind. Übersetzt mit Deepl.com

