Clowns to the Left of Me, Jokers to the Right. NATO’s Soft War Soldiers NATO can send in the clowns but hopefully at day’s end, against the cold steel of the Russian Armed Forces, the joke will be on them. Ukraine’s Clown Prince Zelensky, history’s richest ever comedian, was refused permission to perform during the finals of this year’s Eurovision Song Contest, a rigged contest his rump Reich was allowed win last year.

Clowns links von mir, Witzbolde rechts von mir. Die weichen Kriegssoldaten der NATO

von Declan Hayes

18. Mai 2023

Die NATO kann ihre Clowns schicken, aber am Ende des Tages werden sie hoffentlich gegen den kalten Stahl der russischen Streitkräfte antreten.

Dem ukrainischen Clownprinzen Selenskyj, dem reichsten Komiker der Geschichte, wurde die Erlaubnis verweigert, beim Finale des diesjährigen Eurovision Song Contest aufzutreten, einem manipulierten Wettbewerb, den sein Rumpfreich letztes Jahr gewinnen durfte.

Auch wenn den europäischen Fernsehzuschauern die Tortur erspart blieb, wieder einmal dieser Sumpfkreatur zusehen zu müssen, zu deren Obsessionen es gehört, sich als GI Joe zu verkleiden und seinem bewundernden Publikum seinen nackten Penis zu zeigen, stellt sich doch die Frage: Warum unterhält die NATO solche Vollidioten?

Warum zum Beispiel hat Papst Franziskus zugestimmt, diesen Idioten und seine GI-Joe-Kollegen im Vatikan zu treffen? Wollte er sehen, wie Zelensky mit seinem Penis Klavier spielt oder durch die Sixtinische Kapelle stapft und mit seinem Geschlechtsteil vor Michelangelos berühmter Schöpfung über ihnen winkt? Oder wollte er die weitere Verfolgung der orthodoxen Christen in der Ukraine und darüber hinaus koordinieren? Und warum nahm er eine kugelsichere Weste mit einer sakrilegisch aufgemalten Marienikone von diesem modernen Caligula an, der nicht einmal den Anstand besaß, sich seiner GI-Joe-Uniform zu entledigen, was er gerne tun würde, wenn ein Klavier zur Hand wäre, auf dem er ein rüpelhaftes Liedchen spielen könnte? Was wollte dieser argentinische Idiot, als er den verkorksten Robin Hood der Ukraine und seine fröhlichen Männer traf?

Die Wahrheit ist, dass Selenskyj und Papst Franziskus nicht die einzigen Dummköpfe in der NATO sind; die NATO ist voll von solchen Schwachköpfen. In Amerika steht der senile Joe Biden am Ruder, dessen Vorliebe darin besteht, sich in Gegenwart von Selenskyjs Heiligem Vater in die Hose zu machen (wenn der irische Joe nicht gerade damit beschäftigt ist, Kinder zu befummeln), und seine Nummer zwei ist Kamala Harris, ein Kretin, der gackert wie eine dieser lachenden Matrosenmaschinen aus den 1950er Jahren, die wieder zum Leben erweckt wurden, um den kleinen Kindern, die Biden gerade befummelt hat, noch mehr Angst einzujagen. Frankreich hat einen der unbeliebtesten Diktatoren der Geschichte und Schottland, Großbritannien und Irland haben nicht gewählte Inder, die alle drei weniger Charisma als altes Brot und weniger Integrität als selbst Selenskyj haben, der angeblich die Show leitet.

Die Deutschen, deren Anführer nicht einmal einen Welpen zur Toilette führen könnten, widerlegen Churchills Maxime, dass “der Hunne immer entweder an deiner Kehle oder zu deinen Füßen sitzt”, denn sie liegen Amerika jetzt ständig zu Füßen, tun, was Onkel Sam ihnen sagt, und ruinieren dabei nicht nur ihre eigene Wirtschaft, sondern die ganz Europas.

Abgesehen von Ungarns Orbán scheinen Mittel- und Westeuropa von Clowns regiert zu werden, von nachgemachten Zelenskys, denen jeglicher Sinn fehlt, geschweige denn ein Sinn für Humor, ein Sinn für Ehre oder überhaupt ein gesunder Menschenverstand.

Wo sind die europäischen Charles de Gaulles. Willi Brandts und Éamon de Valeras, und warum schickt Europa die Colgate-Grinserin Ursula von der Leyen, die kaum mehr ist als eine wandelnde Botox-Werbung, nach Peking, wo doch China diese plagiatorische Hure durchschaut und entsprechend behandelt hat?

Stellen Sie sich vor, Sie versuchen, sich das Hirn wegzupusten und schieben es dann auf Putin oder Chinas Präsident Xi? Weit hergeholt? Nein! Genau das tut Air France, das zu 28 % dem korrupten Regime Macrons gehört, jetzt. Nachdem sie einen unerbittlichen Wirtschaftskrieg gegen Russland geführt hat, beschwert sich Air France nun, dass chinesische Fluggesellschaften einen Wettbewerbsvorteil haben, weil sie über Russlands Weiten fliegen können und die Franzosen nicht. Buhuhu.

Das ist dasselbe Frankreich, das seine hochmodernen Waffen zusammen mit seinen Söldnern in die Ukraine schickt, um russische Frauen und Kinder zu ermorden, und das sich darüber beschwert, dass seinen Spionageflugzeugen der Zugang zum russischen Luftraum verwehrt wird, während für die Chinesen, die keine russischen Kinder ermorden, alles wie gewohnt läuft.

Könnte man sich noch berechtigter fühlen als Air France oder der koksende Witzbold, der in Kiew auf dem Thron sitzt? Ja! Hier kommt das perfide Albion ins Spiel, das die kokssüchtigen Kiewer mit Langstrecken-Marschflugkörpern des Typs Storm Shadow versorgt, damit sie umso besser auf russische Kinder tief in der Russischen Föderation zielen können, insbesondere auf der Kertsch-Brücke auf der Krim.

Stellen Sie sich das einmal vor. Russische Kinder und sogar russische Babys, egal wo sie sich aufhalten, sind laut dem britischen Kriegsherrn Rishi Sunak “legitime Ziele”, und Russland muss sich sozusagen “hinlegen und an England denken”.

Das Oberkommando der russischen Streitkräfte hat die Aufgabe, eine solche clowneske Arroganz in ihre Berechnungen einzubeziehen und entsprechend, angemessen und zum günstigsten Zeitpunkt zu reagieren. Obwohl ich nicht in ihre Entscheidungen eingeweiht bin, können sie diese weitere Aggression des britischen Gangsterregimes nicht unbeantwortet lassen.

Es sei denn, sie wollen, dass Russland um ihre Ohren herum niedergebrannt wird, das heißt. Russland sieht sich derzeit drei großen NATO-Armeen an seiner Westflanke gegenüber. Dabei handelt es sich um Selenskyjs Heeresgruppe Süd, Polens Heeresgruppe Mitte in der Mitte und, weiter oben in Hitlers altem Revier, Finnlands Heeresgruppe Nord, die alle drei nur Aufmarschgebiete für die Amerikaner und ihre französischen und britischen Mittelsmänner sind.

Nach dem derzeitigen Stand der Dinge muss Russland zunächst die Heeresgruppe Süd in die Knie zwingen und sich dann darauf konzentrieren, den Polen den Preis für ihre Dummheit beizubringen, bevor es sich den verräterischen Finnen zuwendet. Da aber die Gute Schrift sagt, dass die Probleme von heute ausreichen, müssen die Polen warten, bis sie an der Reihe sind, d.h. bis der Rücken der ukrainischen Armee unrettbar zersplittert ist.

Russland muss zuallererst erwägen, den ukrainischen Einsatz zu erhöhen, indem es Kiew mit eigenen Raketen beschießt und selbstverständlich alle Ausländer, insbesondere Angelsachsen, hinrichtet, die der aktiven Zusammenarbeit mit der Kiewer Junta überführt werden. Auch wenn ich nichts von alledem befürworte, muss Russland deutlich signalisieren, dass die Ermordung russischer Frauen und Kinder Konsequenzen hat, und dieser Preis kann und wird höchstwahrscheinlich in vielen Einzelfällen den Tod bedeuten.

Wir werden hier in Irland von ukrainischen “Flüchtlingen” überschwemmt, deren Forderungen grenzenlos sind. Sie erhalten kostenlose Häuser und ein Taschengeld, das weit über dem liegt, was sie in der Ukraine verdient hätten; sie dürfen sogar in die “kriegsgebeutelte” Ukraine zurückkehren, um ihre Wellensittiche, Katzen, Hunde oder alles andere zu holen, was sie für ihr Wohlbefinden hier benötigen. Und das alles auf Kosten der irischen Steuerzahler.

In Kabul gab es nach dem Abzug der Briten und Amis spezielle Lufttransporte, um streunende Katzen und Hunde in Sicherheit zu bringen, und “ehemalige” britische Royal Marines leiten dort jetzt Zufluchtszentren für die Katzen und Hunde, die der Gnade der “grausamen” Taliban überlassen wurden, die über ein Land herrschen, dessen Bevölkerung die Briten systematisch abgeschlachtet haben.

Denken Sie einen Moment darüber nach. Die Briten haben zusammen mit ihren amerikanischen Vorgesetzten die Afghanen niedergemetzelt, ihre Kinder vergewaltigt und dann, als das Spiel vorbei war, beklagen sie sich, dass es in Kabul streunende Katzen und Hunde gibt. Nichts darüber, wie sie das Land ausgeraubt haben, wie sie eine Litanei von Kriegsverbrechen gegen ein verletzliches Volk begangen haben, aber lasst uns alle für die Wellensittiche von Kabul demonstrieren und fordern, dass ihre Frauen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris im Mittelpunkt stehen. Zusammen mit Clown Prinz Zelensky, natürlich.

Doch bevor wir zur Unterstützung der laufenden Projekte des MI5 in Afghanistan marschieren, sollten wir uns dieses Video ansehen, in dem die zahlreichen gewöhnlichen Kriminellen aufgelistet sind, die Mitglieder des US-Kongresses und des Billionen-Dollar-Betrugs sind, der das US-Verteidigungsministerium darstellt. Diese amerikanischen Beamten, diese Freunde und Kollaborateure von Jeffrey Epstein, sind dabei, das Geld zu verdienen. Und sie werden es mit Hilfe von Selenskyj und den anderen verkorksten Clowns der NATO auch weiterhin tun.

Hier ist zum Beispiel die Tagesordnung für ihre CIA-Konferenz im Juni, die auf ihrer Konferenz im Februar aufbaut und in der geplant wird, wie die NATO-Partner Russland unter sich aufteilen werden, so wie ihre viktorianischen Vorfahren Afrika mit denselben völkermörderischen Methoden aufteilten, die Hitlers Banderisten anwandten, um sich Lebensraum in Russland zu verschaffen, ihren eigenen Lebensraum.

Obwohl wir alle gerne Witze reißen und Selenskyjs Fähigkeit, mit seinem Penis Klavier zu spielen, Papst Franziskus zu gefallen scheint, auch wenn die Maria Zacharovas dieser Welt es als die verkommene Vulgarität bezeichnen, die es ist, ist an den NATO-Oligarchen, die sich in der Ukraine bereichert haben, die nun Russland als ihr nächstes Opfer ins Auge fassen und die nicht die Absicht haben, die endlosen Kriege zu beenden, von denen ihre Verbrechen abhängen, bis die russischen Streitkräfte ihr selbstgefälliges Grinsen auf die andere Seite ihrer Gesichter treten, überhaupt nichts lustig. Die NATO kann die Clowns schicken, aber am Ende des Tages werden sie und ihre Legionen angeheuerter Witzbolde hoffentlich dem kalten Stahl der russischen Streitkräfte die Stirn bieten. Übersetzt mit Deepl.com

