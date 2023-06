CN Offers Work to NZ Editor Suspended for Ukraine Edits Consortium News is extending a job offer to a Radio New Zealand editor who was suspended for editing Reuters copy to reflect the facts in Ukraine. Earlier this month, Consortium News reported that an editor at Radio New Zealand (RNZ) was suspended for editing Reuters copy that actually inserted

CN bietet NZ-Redakteur, der wegen Ukraine-Beiträgen suspendiert wurde, Arbeit an

26. Juni 2023

Consortium News bietet dem anonymen Redakteur von Radio New Zealand, der suspendiert wurde, weil er Reuters-Texte so bearbeitet hat, dass sie den Tatsachen in der Ukraine entsprechen, einen Job an.

Anfang des Monats berichtete Consortium News, dass ein Redakteur von Radio New Zealand (RNZ) suspendiert wurde, weil er Reuters-Texte so bearbeitet hatte, dass sie die richtigen Fakten über den Krieg in der Ukraine enthielten.

Einem Bericht der australischen Tageszeitung The Guardian zufolge hat der namentlich nicht genannte Redakteur die Artikel so bearbeitet, dass sie den Kontext des Krieges korrekt wiedergeben.

Die fraglichen Artikel enthielten eine Reihe von Änderungen: Hinzufügung des Wortes “Putsch” zur Beschreibung der Maidan-Revolution; Änderung der Beschreibung des ehemaligen “pro-russischen Präsidenten” der Ukraine in “pro-russische gewählte Regierung”; Hinzufügung von Hinweisen auf eine “pro-westliche Regierung”, die “ethnische Russen unterdrückt” habe; und bei mehreren Gelegenheiten Hinzufügung von Hinweisen auf russische Bedenken über “neonazistische Elemente” in der Ukraine.”

Und noch mehr Wahrheit wurde der Geschichte hinzugefügt, wie der Guardian versehentlich berichtet:

“In einem Artikel wurde ein Absatz hinzugefügt, in dem es heißt: ‘Der Kreml sagte auch, dass seine Invasion durch das Versagen bei der Umsetzung der Friedensvereinbarungen des Minsker Abkommens ausgelöst wurde, die den russischen Sprechern Autonomie und Schutz gewähren sollten, sowie durch das Aufkommen neonazistischer Elemente in der Ukraine seit einem Putsch, der 2014 eine russlandfreundliche ukrainische Regierung stürzte.’

Ein anderer fügte hinzu, dass Russland seine Invasion mit der Behauptung startete, dass ein von den USA unterstützter Putsch im Jahr 2014 mit Hilfe von Neonazis eine Bedrohung für seine Grenzen geschaffen und einen Bürgerkrieg ausgelöst habe, in dem russischsprachige Minderheiten verfolgt wurden.”

Dies sind Fakten, über die Consortium News seit 2014 berichtet – die aber von den etablierten Medien unterdrückt wurden – einschließlich dieser beiden ausführlich bestätigten Berichte: On the Influence of Neo-Nazism in Ukraine und Evidence of US-Backed Coup in Kiev.

Dieser Redakteur hätte ein Zuhause bei Consortium News. Deshalb geben wir eine öffentliche Erklärung ab, von der wir hoffen, dass sie oder er sie erreicht: Wenn Sie Ihren Job verlieren, sind Sie willkommen, als Redakteur bei CN zu arbeiten. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …