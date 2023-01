Condoleezza Rice und Robert Gates fordern militärisches Eingreifen der US-Regierung in der Ukraine von Kurt Nimmo

Condoleezza Rice and Robert Gates Demand USG Military Involvement in Ukraine The latest demand by neocons that Russia must be wiped off the map is locked up behind a paywall at the CIA’s favorite newspaper, The Washington Post. In order to read what former Secretary of State Condoleezza Rice and former Defense Secretary Robert Gates wrote, I used a browser text reader to bypass the paywall.

Condoleezza Rice und Robert Gates fordern militärisches Eingreifen der US-Regierung in der Ukraine

Wirklich, diese Leute können nicht anders. Sie sind Psychopathen, Neocons und pathologische Lügner.



von Kurt Nimmo



10.Januar 2023

Die jüngste Forderung der Neocons, Russland von der Landkarte zu tilgen, ist bei der Lieblingszeitung der CIA, der Washington Post, hinter einer Bezahlschranke verschlossen. Um zu lesen, was die ehemalige Außenministerin Condoleezza Rice und der ehemalige Verteidigungsminister Robert Gates geschrieben haben, habe ich einen Browser-Textreader benutzt, um die Bezahlschranke zu umgehen.

Rice und Gates streiten sich:

Der Weg, eine Konfrontation mit Russland in Zukunft zu vermeiden, besteht darin, der Ukraine zu helfen, den Eindringling jetzt zurückzudrängen. Das ist die Lehre aus der Geschichte, die uns leiten sollte, und sie verleiht den Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, Dringlichkeit – bevor es zu spät ist.

Mit anderen Worten: Dies muss geschehen, bevor Russland seine SMO abschließt und die Neonazis ausrottet, die nach dem von der US-Regierung 2014 inszenierten Putsch in Kiew aufgestiegen sind und sich dort breit gemacht haben.

Für Putin ist eine Niederlage keine Option… Er kann die vier östlichen Provinzen, die er zum Teil Russlands erklärt hat, nicht an die Ukraine abtreten. Wenn er in diesem Jahr militärisch nicht erfolgreich sein kann, muss er die Kontrolle über Stellungen in der Ost- und Südukraine behalten, die als Ausgangspunkt für erneute Offensiven dienen, um den Rest der ukrainischen Schwarzmeerküste einzunehmen, die gesamte Donbass-Region zu kontrollieren und dann nach Westen vorzurücken. Acht Jahre liegen zwischen der Einnahme der Krim und dem Einmarsch Russlands vor fast einem Jahr.

Wenn Rice und Gates behaupten, Russland beabsichtige, “nach Westen zu ziehen”, bedienen sie sich einer großen Lüge, die von der US-Regierung erfunden und von den Propagandamedien der Konzerne verbreitet wurde: Russland beabsichtigt, die gesamte Ukraine zu besetzen, und wer weiß, möglicherweise auch Europa und vielleicht die ganze Welt!

Wladimir Putin ist nach wie vor fest entschlossen, die gesamte Ukraine wieder unter russische Kontrolle zu bringen oder – falls das nicht gelingt – sie als lebensfähiges Land zu zerstören. Er glaubt, dass es sein historisches Schicksal – seine messianische Mission – ist, das Russische Reich wiederherzustellen, und wie Zbigniew Brzeziński schon vor Jahren feststellte, kann es kein Russisches Reich ohne die Ukraine geben.

In den Zielen der russischen SMO steht nichts über die Eroberung der gesamten Ukraine oder die absurde Lüge, Putin wolle das Sowjetreich wiederherstellen. Rice und Gates wissen das. Sie wiederholen Unwahrheiten, weil große Lügen immer und immer wieder wiederholt werden müssen, damit Lügen zu falschen “Fakten” werden (die keiner Bestätigung oder Beweise bedürfen), ähnlich wie die Lüge vom Golf von Tonkin zum Vietnamkrieg und drei Millionen Toten in Südostasien führte.

Es gibt nur eine “messianische Mission” – die der totalen neoliberalen Eroberung, Beherrschung und Neutralisierung jeder Nation, die sich nicht an den “regelbasierten” Autoritarismus hält.

Gates und Rice zitieren Zbigniew Brzeziński zur Ukraine. Seine Erwähnung bietet eine Gelegenheit. Brzeziński, der Architekt der Intervention in Afghanistan und ein Russenhasser, schrieb ausführlich über die Ziele der globalen Finanzelite.

Die drei großen Imperative der imperialen [neoliberalen] Geostrategie bestehen darin, Absprachen zu verhindern und die sicherheitspolitische Abhängigkeit der Vasallen aufrechtzuerhalten, die Tributpflichtigen gefügig zu halten und zu schützen und die Barbaren davon abzuhalten, zusammenzukommen. (“The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives”).

Die “Barbaren” sind diejenigen, die sich der “Geostrategie” der Psychopathen widersetzen.

Die Lektion von Moammar Gadaffi, der mit einem Messer vergewaltigt und brutal ermordet wurde, lautet: Wer sich weigert, das neoliberale Spiel von Diebstahl und Mord mitzumachen, wird eliminiert, und zwar auf grausame Weise.

In der Vergangenheit wurde dies im Dunkeln mit verdeckten Mitteln durchgeführt. Jetzt geschieht es am helllichten Tag, wenn die Sonne scheint, so dass alle sehen und Bilanz ziehen können. Die Botschaft lautet: Entweder man akzeptiert den vom Fiat-Dollar dominierten Finanzschwindel oder man wird als Leiche entsorgt.

Rice und Gates legen dar, was sie für inakzeptabel halten.

Ohne einen weiteren großen ukrainischen Durchbruch und Erfolg gegen die russischen Streitkräfte wird der Druck des Westens auf die Ukraine, einen Waffenstillstand auszuhandeln, mit den Monaten der militärischen Pattsituation zunehmen. Unter den derzeitigen Umständen würde jeder ausgehandelte Waffenstillstand den russischen Streitkräften eine starke Position verschaffen, um ihre Invasion jederzeit wieder aufzunehmen. Das ist inakzeptabel.

Diese Leute können wirklich nichts dafür. Sie sind pathologische Lügner.

Den Ukronazis ist es noch nicht gelungen, einen “Durchbruch und Erfolg” zu erzielen, um die russische SMO daran zu hindern, ihre mörderische ethnische Säuberungsaktion zu beenden.

Für die dezimierten ukrainischen Streitkräfte ist es nun praktisch unmöglich, Russland aus den östlichen und südlichen Regionen des Landes zu vertreiben. Der Donbas ist jetzt Teil der Russischen Föderation. Das ist der Wille der dort lebenden Menschen, die acht Jahre lang unter dem Bombardement und dem Terrorismus der Ukronazis gelitten haben. Gates und Rice haben zu diesem anhaltenden Kriegsverbrechen nichts zu sagen. Für sie ist das Leben der ethnischen Russen unerheblich. Die “Regeln” verlangen, dass sie terrorisiert, hingerichtet, gefoltert und vergewaltigt werden.

Die Lösung ist einfach, sagen Rice und Gates. Vergessen Sie eine Verhandlungslösung, ein Friedensabkommen. Nach Ansicht des Neokonservativen-Duos ist es ganz einfach, Russland zu besiegen – man braucht Kampfpanzer, mehr Artillerie, Lockheed Martin HIMARS, Patriot-Raketen, Drohnen, Kampffahrzeuge usw., die in den Kessel geworfen werden. Aber keine Sorge. Künftige Generationen werden die massiven Schulden abbezahlen – wenn es überhaupt noch künftige Generationen gibt.

Seien wir ehrlich – unsere “Elder Statesmen” (und Frauen) sind gewissenlose Psychopathen. Sie sind süchtig nach Krieg und organisiertem Massenmord, um globalistische politische Ziele zu erreichen. Sie sind nicht in der Lage oder nicht willens zu akzeptieren, dass die weitaus meisten Menschen auf dem Planeten von ihren Drohungen, eigennützigen “Regeln”, ewigen Kriegen und ihrem Beharren darauf, das Sagen zu haben, angewidert sind, ganz gleich, wie viele Menschen dabei sterben müssen.

Immer häufiger fragen Kongressabgeordnete und andere in der Öffentlichkeit: “Warum sollten wir uns darum kümmern? Das ist nicht unser Kampf.” Aber die Vereinigten Staaten haben auf die harte Tour gelernt – 1914, 1941 und 2001 – dass unprovozierte Aggressionen und Angriffe auf die Rechtsstaatlichkeit und die internationale Ordnung nicht ignoriert werden können. Schließlich wurde unsere Sicherheit bedroht und wir wurden in einen Konflikt hineingezogen. Diesmal spüren die Volkswirtschaften der Welt – auch die unsere – bereits die inflationären Auswirkungen und die Wachstumsbremse, die durch Putins zielstrebige Aggression verursacht werden. Es ist besser, ihm jetzt Einhalt zu gebieten, bevor von den Vereinigten Staaten und der gesamten NATO noch mehr verlangt wird. Wir haben in der Ukraine einen entschlossenen Partner, der bereit ist, die Folgen eines Krieges zu tragen, damit wir dies in Zukunft nicht selbst tun müssen.

Das obige Zitat ist mit Lügen gespickt.

1914, 1941, 2001. In der Tat, unprovozierte Aggression.

Ohne den Wirtschaftskrieg, den FDR und die US-Regierung Japan auferlegt haben (ähnlich dem Wirtschaftskrieg, der jetzt gegen Russland und China geführt wird), hätten die Japaner Pearl Harbor nicht angegriffen und FDRs “Tag der Schande” hätte nie stattgefunden. FDR und die US-Regierung hätten keinen Vorwand gehabt, in einen weiteren katastrophalen Krieg einzutreten, einen abscheulichen Krieg, der mit dem Einsatz von Atomwaffen endete.

Ohne die finanzielle Unterstützung der Wall Street und der deutschen Industriellen wäre Hitler nie an die Macht gekommen, und der Krieg in Europa wäre vermieden worden. Die harten “Kriegsreparationen”, die dem besiegten Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg in Versailles auferlegt wurden, führten zur Zerstörung der deutschen Wirtschaft und zum Aufstieg des radikalen Faschismus, der von Mussolinis italienischer Version übernommen wurde.

Frankreich und die Pax Britannica wollten einen Krieg, um ein vereinigtes Deutschland an der Aufnahme kolonialer Unternehmungen zu hindern. Frankreich und Großbritannien, zuvor Rivalen, taten sich zusammen, um Deutschland und Russland daran zu hindern, sich an der Beute des Imperialismus zu beteiligen. Es bedurfte nur der Ermordung eines habsburgischen Erzherzogs und seiner Frau, um die Dinge ins Rollen zu bringen.

Zum deutschen Kolonialreich gehörten Ostafrika, Togoland, Südwestafrika und die Kamerungebiete. Zu den deutschen Fernostgebieten gehörten Neuguinea, Samoa, das chinesische Pachtgebiet Kiaochow und eine Reihe kleiner Inseln.

Der Versuch, das Deutsche Reich zurückzudrängen, forderte mehr als 15 Millionen Tote. Außerdem löste er eine bolschewistische Revolution aus, die während des Roten Terrors und des russischen Bürgerkriegs fünf Millionen Menschenleben forderte. Weitere fünf Millionen Menschen verhungerten während der Hungersnöte und Säuberungen unter Stalin.

“Wir gingen systematisch vor, Dorf für Dorf, und zerstörten die Häuser, füllten die Brunnen, sprengten die Türme, fällten die großen schattenspendenden Bäume, verbrannten die Ernten und zerstörten die Stauseen”, prahlte er mit den Verbrechen des britischen Empire in Afghanistan.

Er war auch verantwortlich für das Massaker an Demonstranten in Athen und den Ausschluss des Irans von seinen eigenen Ölreserven (die Anglo-Iranian Oil Company weigerte sich, dem Iran ihren Anteil an den Dividenden zu zahlen, was zur Verstaatlichung des Öls durch den Iran führte, gefolgt von einem von den Briten und den USA inszenierten Staatsstreich zum Sturz der gewählten Regierung von Mohammad Mosaddegh im Jahr 1953).

Dann rief Großbritannien 1952 in Kenia den Ausnahmezustand aus, um sein System des institutionalisierten Rassismus zu schützen, das es in allen seinen Kolonien eingeführt hatte, um die einheimische Bevölkerung auszubeuten”, heißt es in Crimes of Britain.

150.000 Männer, Frauen und Kinder wurden in Konzentrationslager gezwungen. Die Schulen für Kinder wurden von den Briten geschlossen, die sie als “Trainingsgelände für Rebellion” brandmarkten. Vergewaltigung, Kastration, Zigaretten, Elektroschocks und Feuer – all das setzten die Briten ein, um das kenianische Volk unter Churchills Aufsicht zu foltern.

Palästina, Südafrika, China und “Britisch-Guayana” waren allesamt Opfer des kriminellen Verhaltens von Winston Churchill und dem britischen Empire.

Es ist vollkommen logisch, dass Rice und Gates zusammen mit der US-Regierung und ihren Kriegspropagandamedien Selenskyj zusammen mit dem rassistischen Kriegsverbrecher Churchill auf ein Podest stellen.

Es heißt, der Mann in Grün könne unmöglich ein Neonazi sein, weil er Jude sei. Das ist ein Unsinn, der von kognitiv Behinderten und uninteressierten Schlagzeilenlesern konsumiert wird.

Selenskyj hat die politische Opposition ausgeschaltet; seine neonazistischen Braunhemden töten Aktivisten, Dissidenten und Journalisten; die russisch-orthodoxe Kirche wurde gewaltsam geschlossen und aufgefordert, das Land zu verlassen, und Ukrainer, die den Gottesdiensten beiwohnen, gelten nun als Verräter. Nimmt man noch die mutwillige Ermordung ukrainischer Mitbürger wegen des Verbrechens ihres Erbes, ihrer Kultur und ihrer Sprache hinzu, dann hat man einen Mann, der Parallelen zu Churchill aufweist, wenn auch nicht mit der abscheulichen Intelligenz Churchills.

Rice und Gates werden nicht eher ruhen, bis die US-Regierung und die NATO voll involviert sind, mit Soldaten vor Ort in der Ukraine, die sich an der Tötung von Russen beteiligen und die nationale Sicherheit Russlands bedrohen.

Putin hat wiederholt, was Russland tun wird, wenn es sich einer existenziellen Bedrohung gegenübersieht, der Art von Bedrohung, die Gates, Rice, die Neocons, Biden und praktisch die gesamte US-Regierung fordern. Dies wird zweifellos zu einem Endspiel führen, das keiner von ihnen will. Übersetzt mit Deepl.com

