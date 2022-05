Consortium News Chefredakteuer Joe Lauria hat: Assange bei PEN International verteidigt

“Julian Assange liegt im Sterben. Und damit auch die westliche Demokratie, wenn sich die Welt nicht zu seiner Verteidigung erhebt.”

Joe Lauria hat Assange bei PEN International verteidigt



Mai 15, 2022

CN-Redakteur Joe Lauria sprach sich bei einem Treffen von PEN International in Bled, Slowenien, für die Verteidigung von Julian Assange und gegen die wachsende Pressezensur im Westen aus.

Consortium News-Redakteur Joe Lauria sprach am Donnerstag auf der 54. Jahrestagung des PEN International Writers for Peace Committee in Bled, Slowenien. Ein Video der Eröffnungssitzung mit dem Titel “Empty Chairs”, bei der Julian Assange und andere Journalisten geehrt wurden, folgt auf seine Rede. Darunter finden Sie den Text von Laurias Rede.

Text der Rede von Joe Lauria über Assange vor dem PEN International Writers for Peace Committee

Es ist schwer, die monumentale Bedeutung des Falles Julian Assange zu übertreiben.

Man kann kaum übertreiben, wenn es um die Zerstörung des Lebens eines Mannes geht, der seinen Job besser macht als fast jeder andere, und um die Zerstörung der Behauptung westlicher Regierungen, sie würden sich für eine freie Presse einsetzen.

Unsere Website, Consortium News, hat die umfassendste Berichterstattung über den Fall Assange in englischer Sprache geliefert. Wir waren in Assanges Gerichtssaal in London und verfolgten jede Anhörung später per Videolink in den Gerichtssaal. Wir kommen gerade aus Australien, wo wir Kontakte zu Assanges Familie und seinen Unterstützern haben.

Innerhalb weniger Wochen könnte er an die USA ausgeliefert werden, wo ihm bis zu 175 Jahre in einem amerikanischen Kerker für das Verbrechen der Veröffentlichung korrekter Informationen drohen.

Julian Assange ist kein Vergewaltiger. Er ist kein Spion. Er ist kein Hacker. Er ist kein Agent Russlands oder sonst jemandes. Er ist ein Verleger, der langsam für seine Arbeit als Verleger getötet wird. Und das aus keinem anderen Grund.

Der Fall von Julian Assange ist einer der wichtigsten Fälle von Pressefreiheit in der Geschichte. Und warum? Harold Pinter sagte, dass die Medien so tun, als sei “nichts passiert”, während die USA in der ganzen Welt Verbrechen begehen. Selbst als es passierte, passierte es nicht.”

Julian Assange und WikiLeaks haben gezeigt, dass es doch passiert ist.

Und dafür haben die USA ihn in einer großen europäischen Hauptstadt inhaftiert und ihn angeklagt, ihr Fehlverhalten aufzudecken.

Dies ist ein Angriff auf die Pressefreiheit, der normalerweise mit den repressivsten totalitären Regimen in Verbindung gebracht wird. Assanges Fall berührt den Kern dessen, wie wir uns im Westen definieren: Sind wir Demokratien, die das Recht auf Kritik an der Regierung hochhalten, oder wachsende Autokratien, die abweichende Meinungen unterdrücken?

“Das wirklich Entsetzliche an diesem Fall ist die Gesetzlosigkeit, die sich entwickelt hat: Die Mächtigen können ohne Angst vor Strafe töten, und der Journalismus wird in Spionage umgewandelt”, sagte der UN-Berichterstatter für Folter, Nils Melzer. “Es wird zu einem Verbrechen, die Wahrheit zu sagen.”

Assange zum Schweigen zu bringen, war der Beginn der jüngsten Zensurwelle im Westen, wobei die Ukraine nun als Vorwand benutzt wird, und es wird immer schlimmer. Zuvor hatte die US-Regierung Druck auf die sozialen Medien ausgeübt, um Äußerungen, mit denen sie nicht einverstanden war, zu unterbinden. Jetzt ist sie direkt involviert und hat ein Disinformation Governance Board geschaffen, das dem Ministerium für Heimatschutz unterstellt ist und die Medien kontrollieren soll. Woodrow Wilson scheiterte 1917 im US-Senat an einer Stimme, um mit dem Espionage Act trotz des Ersten Verfassungszusatzes direkte staatliche Zensur zu legalisieren. Jetzt geht Wilsons Traum in Erfüllung.

Er erreichte zwar keine staatliche Zensur, aber er setzte den Sedition Act durch, nach dem der Vorsitzende der Sozialistischen Partei der USA wegen einer Rede gegen die Wehrpflicht inhaftiert wurde. Hunderte von anderen wurden für ihre Äußerungen inhaftiert.

Assange wurde auf der Grundlage dieses Spionagegesetzes angeklagt, das in direktem Konflikt mit dem Ersten Verfassungszusatz steht, aber bisher nicht erfolgreich vor Gericht angefochten. Vizepräsident Joe Biden sagte 2010, dass Assange nicht angeklagt werden könne, weil er nur geheimes Material erhalten und nicht selbst gestohlen habe. Doch nun weigert sich Biden, Trumps Strafverfolgung von Assange zu beenden.

Es begann mit Assange, aber jetzt wird versucht, den kleinsten Funken von Dissens zu unterdrücken, damit er nicht wächst. Die US-Regierung fordert die totale Kontrolle über die Berichterstattung. Das Wort total steckt in “Totalitarismus”.

Wir im Westen müssen verstehen, was inmitten dieser Kriegshysterie mit uns geschieht. Wir müssen diese Krise vernünftig analysieren. Wir können uns nicht mit der Zensur der Presse abfinden, egal was wir vom Krieg in der Ukraine halten. Es gibt unverantwortliche Leute in den Medien, die zu einem direkten Krieg mit Russland aufrufen und einige, die glauben, dass ein Atomkrieg gewonnen werden kann. Dieser Wahnsinn muss aufhören.

Assange ist für das westliche Establishment der gefährlichste Mann der Welt. Er hat die Mythen zerstört, mit denen es seine Legitimität aufrechterhält. Und so zerstören sie ihn.

Julian Assange liegt im Sterben. Und damit auch die westliche Demokratie, wenn sich die Welt nicht zu seiner Verteidigung erhebt.

