Consortium News Live “Abgereichertes Uran” Gäste: John Pilger und Phil Miller. Moderatoren: Elizabeth Vos und Joe Lauria. Produzentin: Cathy Vogan.

WATCH: CN Live! — ‘Depleted Ukranium’ John Pilger and Declassified UK’s Phil Miller join CN Live! to discuss depleted uranium shells for an offensive Ukraine and the West knows will fail. Will DU be used just to poison ethnic Russians in Donbass? Tonight 6 pm EDT. https://youtube.com/live/LzYVHpb5Wrw Guests: John Pilger and Phil Mille

WATCH: CN Live – “Abgereichertes Ukran”

11. Mai 2023

John Pilger und Phil Miller von Declassified UK nehmen an CN Live! teil, um über abgereichertes Uran für eine Offensive zu diskutieren, von der die Ukraine und der Westen wissen, dass sie scheitern wird. Wird DU nur verwendet, um ethnische Russen im Donbass zu vergiften? Heute Abend 18 Uhr EDT.

Gäste: John Pilger und Phil Miller. Moderatoren: Elizabeth Vos und Joe Lauria. Produzentin: Cathy Vogan.

Wie der britische Streitkräfteminister James Heappey letzte Woche bestätigte, wurden Granaten mit abgereichertem Uran an die Ukraine geliefert. Großbritannien hatte im vergangenen Monat angekündigt, die Munition für den Einsatz mit Challenger-2-Panzern in der Ukraine zu liefern, was sofort zu einer Eskalation der nuklearen Spannungen mit Russland führte, da Präsident Wladimir Putin nur wenige Tage später damit drohte, taktische Atomwaffen in Weißrussland einzusetzen.

Der Schritt Großbritanniens erfolgt inmitten von Anzeichen dafür, dass Kiew immer verzweifelter wird und sogar bereit ist, die Erde, für die es kämpft, zu veröden.

In den letzten Monaten haben Dokumente, die im Rahmen des Pentagon-Leaks aufgetaucht sind, gezeigt, dass die ukrainischen Streitkräfte weitaus schlechter dastehen, als von den Konzernmedien bisher berichtet. Wie Consortium News berichtet, zeigen die durchgesickerten Dokumente, “dass die lange geplante ukrainische Offensive kläglich scheitern wird”.

Die Entscheidung Großbritanniens, Munition mit abgereichertem Uran in die Ukraine zu schicken, ist mehr als eine gefährliche Eskalation im Stellvertreterkrieg des Westens mit einer atomar bewaffneten Macht. Sie ist ein Beispiel für die Bereitschaft der Ukraine, die ethnisch russische Bevölkerung in der Ostukraine ins Visier zu nehmen und das Land zu vergiften, das sie zu halten versucht, von dem sie aber weiß, dass es ihr nicht gelingen wird. Das abgereicherte Uran wird nicht nur Auswirkungen auf die russischen Kämpfer, sondern auch auf die Zivilbevölkerung haben, und zwar auf Jahre hinaus.

Russland intervenierte in der Ukraine, nachdem Kiew acht Jahre lang Krieg gegen die ethnischen Russen im Osten geführt hatte, die nach dem von den USA unterstützten Putsch 2014 ihre Unabhängigkeit von der Ukraine erklärt hatten.

Die Medien der USA und Großbritanniens scheinen die Sorge vor einer nuklearen Eskalation Russlands als Reaktion auf den Einsatz von Geschossen mit abgereichertem Uran abzutun, und die offizielle Linie im Westen lautet, dass solche Waffen ein geringes Umweltrisiko darstellen.

Es gibt jedoch zwingende Gründe, diese offizielle Haltung in Frage zu stellen. Munition mit abgereichertem Uran wurde von den US-Streitkräften in beiden Irakkriegen sowie in den 1990er Jahren auf dem Balkan eingesetzt. Munition mit abgereichertem Uran ist schwerer als Blei und wird normalerweise verwendet, um die Panzerung von Panzern zu durchschlagen. Beim Aufprall schert das Metall ab, verbrennt und verdampft. Bei diesem Prozess entsteht giftiger radioaktiver Staub.

In einem Bericht von The Guardian aus dem Jahr 1999 äußerten sich Wissenschaftler über die Bombardierung des Kosovo mit abgereichertem Uran: “Ein einziges Partikel von abgereichertem Uran, das sich in einem Lymphknoten festsetzt, kann das gesamte Immunsystem zerstören.”

In John Pilgers Film, der den Irak nach dem ersten Golfkrieg dokumentiert, Paying the Price: Killing the Children of Iraq (Die Tötung der Kinder des Irak) sprach er mit Ärzten in Basra, die von einem 10-fachen Anstieg der Krebstodesfälle berichteten. Pilger sprach auch mit einem irakischen Kinderarzt, der eine Zunahme von angeborenen Missbildungen beschrieb, die es vor dem Krieg nicht gegeben hatte.

Im Falle des zweiten Irakkriegs wurden die auffälligsten Auswirkungen von abgereichertem Uran und anderen toxischen Substanzen in Falludscha beobachtet, wo die US-Streitkräfte 2004 gnadenlos bombardierten.

Die Zunahme von Geburtsfehlern im Irak wurde als “katastrophal” bezeichnet, und The Guardian ging 2014 so weit, einen Artikel zu veröffentlichen, in dem die Weltgesundheitsorganisation beschuldigt wurde, den “nuklearen Albtraum” zu vertuschen, den die USA und Großbritannien in Falludscha hinterlassen haben. Andere haben die Gesundheitskrise der Stadt mit der nach dem US-Atomangriff auf Hiroshima verglichen.

Ist dies die Zukunft, die Generationen von ethnischen Russen in der Ukraine erwartet?

Angesichts der Tatsache, dass die Ukraine auf dem Schlachtfeld, wenn auch nur langsam, verlieren wird, stellt sich die Frage, was es bringt, noch ein paar russische Panzer auszuschalten, wenn das Land dadurch auf Dauer zu einer Gefahr für seine Bewohner wird, die von giftigen Staubpartikeln aus radioaktivem Schwermetall durchdrungen ist? Wie kann diese Entscheidung als etwas anderes angesehen werden als das böswillige Eingeständnis, dass dieses Land verloren ist und dass das “Einsalzen” ein letzter Akt der Bosheit gegen die ethnischen Russen im Donbass ist? Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …