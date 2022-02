Corbyn wurde aus der Labour Party gemobbt, weil er auf der richtigen Seite der Geschichte steht, während sein Nachfolger Keir Starmer sich voll in die “zionistischen Hände” begeben hat.

Bild: Jeremy Corbyn, MP, spricht zu Unterstützern von Julian Assange, die vor dem Royal Courts of Justice am zweiten Tag der Anhörung über die Berufung der US-Regierung gegen die Entscheidung des Bezirksgerichts, die Auslieferung von Julian Assange zu blockieren, in London, Vereinigtes Königreich, am 28. Oktober 2021 protestieren [Wiktor Szymanowicz / Anadolu Agency]

Corbyn fordert sofortige bedingungslose Anerkennung von Palästina



26. Februar 2022

Der ehemalige Vorsitzende der Labour-Partei Jeremy Corbyn hat die sofortige und bedingungslose Anerkennung des Staates Palästina gefordert.

Während einer Diskussion im Parlament über die Anerkennung des Staates Palästina am Donnerstag erklärte Corbyn: “Wir sollten die sofortige und bedingungslose Anerkennung des Staates Palästina unterstützen.”

Corbyn twitterte auch ein Video seiner Rede im Parlament, in der er über die Missstände der israelischen Siedlungspolitik sprach.

Er erklärte, dass die von der Besatzung errichteten Siedlungen seit Jahren darauf abzielen, den Palästinensern die Häuser zu nehmen, in denen sie seit 70 oder 80 Jahren leben.

Corbyn wies darauf hin, dass er persönlich miterlebt habe, wie Flüchtlinge unter der israelischen Politik der Vertreibung aus ihren Häusern gelitten hätten.

Er sprach auch über die Versuche der Besatzer, das Viertel Sheikh Jarrah und andere Gebiete im besetzten Jerusalem zu räumen, deren Bewohner nach der Nakba 1948 nach Jerusalem geflohen waren.

Meinung: Wird sich die britische Labour-Partei angesichts der nahezu einhelligen Meinung zur israelischen Apartheid auf die richtige Seite der Geschichte stellen? Übersetzt mit Deepl.com

