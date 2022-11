Corporate Weapons Heaven ist die Hölle auf Erden Von William D. Hartung / TomDispatch

https://scheerpost.com/2022/11/18/corporate-weapons-heaven-is-hell-on-earth/

Corporate Weapons Heaven ist die Hölle auf Erden

(Firmenwaffen-Himmel)

Von William D. Hartung / TomDispatch



18. November 2022



Hier ist eine selten kommentierte Realität dieses Jahrhunderts und dieses Moments: Die Vereinigten Staaten bleiben die Nummer eins unter den Waffenexporteuren auf dem Planeten. Zwischen 2017 und 2021 werden sie 39 % des gesamten globalen Waffenmarktes für sich beanspruchen, und das ist nichts Neues. In den letzten drei Jahrzehnten waren die USA in jedem Jahr außer einem der größte Waffenhändler. Und es ist ein bemerkenswert lukratives Geschäft, das den amerikanischen Waffenherstellern jährlich Dutzende von Milliarden Dollar einbringt.

Es wäre eine Sache, wenn es sich nur um Geld handeln würde, das die industrielle Hälfte des militärisch-industriellen Komplexes einstreicht. Leider haben die von den USA gelieferten Waffen in diesen Jahren auch Konflikte angeheizt, Menschenrechtsverletzungen ermöglicht, zur Destabilisierung nicht nur einzelner Länder, sondern ganzer Regionen beigetragen und es repressiven Regimen erheblich erleichtert, Kriegsverbrechen zu begehen.

Auf den ersten Blick sah es so aus, als würde Joe Biden bei seinem Einzug ins Weiße Haus einen anderen Ansatz für Waffenverkäufe wählen. Auf der Wahlkampftour im Jahr 2020 hatte er beispielsweise Saudi-Arabien als “Paria”-Staat bezeichnet und angedeutet, dass der ungezügelte Fluss von US-Waffen an dieses Königreich reduziert, wenn nicht gar beendet werden würde. Er versicherte den Wählern auch unverblümt, dass dieses Land “seine Werte nicht an der Tür abgeben wird, um Waffen zu verkaufen”.

Zunächst pausierte Biden die Waffengeschäfte mit diesem Land und setzte sogar einen Bombenverkauf aus. Leider wurden die Verkäufe an das saudische Regime innerhalb von acht Monaten nach seinem Amtsantritt wieder aufgenommen. Darüber hinaus hat das Biden-Team einer Reihe anderer repressiver Regime von Ägypten über Nigeria bis zu den Philippinen Waffen angeboten. Solche Verkäufe stehen in krassem Gegensatz zu dem Mantra des Präsidenten, “Demokratien über Autokratien” zu unterstützen, sowie zu seinem vernünftigen Impuls, der Ukraine Waffen zu liefern, damit sie sich gegen die brutale Invasion Russlands verteidigen kann.

Der letzte Präsident, der versuchte, den ausufernden US-Waffenhandel in irgendeiner Form unter Kontrolle zu bringen, war Jimmy Carter. Im Jahr 1976 warb er im Wahlkampf für die Präsidentschaft mit einem Programm, das sich unter anderem auf die weltweite Förderung der Menschenrechte und die Eindämmung des Waffenhandels stützte. Und tatsächlich setzte er während seiner Amtszeit als Präsident die Verkäufe an repressive Regime aus, während er in der Zeit des Kalten Krieges direkte Gespräche mit der Sowjetunion über die Reduzierung der weltweiten Waffenverkäufe führte. Er sprach auch wortgewandt über die Notwendigkeit, den Handel mit Tod und Zerstörung einzudämmen.

Zbigniew Brzezinski, sein Hardliner unter den nationalen Sicherheitsberatern, führte jedoch innerhalb seiner Regierung eine Kampagne gegen die Bemühungen des Präsidenten und argumentierte, dass Waffenverkäufe als Instrument des Einflusses im Kalten Krieg zu wertvoll seien, um auf dem Altar der Menschenrechte geopfert zu werden. Und als der langjährige Verbündete, der iranische Schah, 1978 gestürzt wurde und die Sowjetunion 1979 in Afghanistan einmarschierte, war das ganze Gerede über die Kontrolle des Waffenhandels vom Tisch.

Die Biden-Bilanz: Warum keine Zurückhaltung?

Wie kommt es, dass Joe Biden sich von einem Präsidenten, der Waffenverkäufe kontrollieren wollte, zu einem Förderer solcher Waffen auf der ganzen Welt gewandelt hat? Die Hauptursache liegt darin, dass seine Regierung an einer Reihe von falschen Vorstellungen über den Wert von Waffenverkäufen festhält. In einem Bericht, den ich vor kurzem für das Quincy Institute for Responsible Statecraft über den Ansatz der USA bei solchen Exporten verfasst habe, habe ich diese Vorstellungen ausführlich dargelegt. Dazu gehören die Unterstützung bei der Stabilisierung von Schlüsselregionen, die Abschreckung von Washingtons Gegnern vor Aggressionen, der Aufbau sinnvoller militärischer Beziehungen zu aktuellen oder potenziellen Partnernationen, die Stärkung des politischen und diplomatischen Einflusses dieses Landes auf der ganzen Welt und die Schaffung von Arbeitsplätzen hier in den Vereinigten Staaten. Im Falle Saudi-Arabiens war Bidens Kurswechsel mit der gefährlichen Vorstellung verbunden, dass wir die angeblich entscheidende Rolle des Königreichs bei der “Eindämmung des Irans” stärken müssten – eine Politik, die das Risiko eines Krieges in der Region nur erhöht – und mit dem falschen Versprechen, dass die Saudis im Gegenzug ihre Ölproduktion ausweiten würden, um die steigenden Gaspreise hierzulande zu dämpfen.

Solche Erklärungen sind Teil der allumfassenden Überzeugung in Washington, dass das Verschenken oder Verkaufen von Waffen jeder Art an ausländische Kunden ein risikoloser Weg ist, um noch mehr wirtschaftlichen, politischen und strategischen Einfluss in der Welt zu gewinnen. Die positive Darstellung, die Befürworter des Waffenhandels der Rolle der Regierung als weltgrößter Waffenvermittler geben, ignoriert die Tatsache, dass in zu vielen Fällen die Risiken – vom Schüren von Konflikten und zunehmender innerstaatlicher Unterdrückung in anderen Ländern bis hin zur Verwicklung der Vereinigten Staaten in unnötige Kriege – die möglichen Vorteile bei weitem überwiegen.

Eine Halle der Schande für Waffenkunden

Es gibt zahlreiche Beispiele, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, die zeigen, dass die Waffenverkäufe dieses Landes mehr Schaden als Nutzen angerichtet haben, aber lassen Sie uns zunächst nur vier davon herausgreifen – Saudi-Arabien, Ägypten, Nigeria und die Philippinen.

Saudi-Arabien

Saudi-Arabien steht an der Spitze einer schrecklichen und katastrophalen siebeneinhalbjährigen Intervention im Jemen, bei der Tausende von Menschen durch wahllose Luftangriffe auf zivile Ziele wie Krankenhäuser, Wasseraufbereitungsanlagen und Fabriken bis hin zu Marktplätzen, Hochzeiten und sogar einer Beerdigung getötet wurden. Insgesamt hat dieser Konflikt schätzungsweise fast 400.000 Menschen das Leben gekostet, was größtenteils auf eine von Saudi-Arabien verhängte Luft- und Seeblockade zurückzuführen ist, die die Einfuhr von Lebensmitteln, medizinischen Hilfsgütern und Treibstoff behindert hat. Die überwältigende Präsenz von Flugzeugen, Bomben, Raketen und anderen Waffen, die von den USA geliefert wurden, hat dazu geführt, dass viele Jemeniten den Krieg als einen Krieg der USA gegen ihr Land ansehen, was zu Ressentiments führt und die künftigen Beziehungen in der Region beeinträchtigen könnte.

Anders als in der Ukraine, wo die Biden-Administration einem Land durch die Bereitstellung von Waffen und Geheimdienstinformationen geholfen hat, sich gegen eine ausländische Invasion zu verteidigen, könnte sie im Jemen dazu beitragen, das Töten morgen zu stoppen, indem sie einfach keine Waffen, Ersatzteile und Hilfe bei der Wartung von Waffensystemen mehr liefert. Ein solcher Druck würde das saudische Regime dazu bringen, seine zerstörerischen Luftangriffe und seine verheerende Blockade des Landes endgültig zu beenden, und gleichzeitig die Aufnahme von Verhandlungen über ein Ende des Krieges in gutem Glauben fördern.

Ägypten

Was Ägypten betrifft, so hat die Regierung Biden bisher Waffen im Wert von mehr als 6 Milliarden Dollar angeboten, darunter Raketen, Hubschrauber und Transportflugzeuge. All das geht an das Regime von Abdel Fattah el-Sisi, der weithin als der repressivste Führer in der Geschichte des Landes gilt. Die Regierung el-Sisi hat Demonstranten auf offener Straße erschossen, Tausende von politischen Gefangenen eingesperrt und in der nördlichen Wüste Sinai eine Aufstandsbekämpfungskampagne mit verbrannter Erde geführt, bei der unschuldige Zivilisten getötet und Tausende von Menschen aus ihren Häusern vertrieben wurden.

Solchen systematischen Menschenrechtsverletzungen stehen auch keine offensichtlichen “strategischen” Vorteile gegenüber. Ganz im Gegenteil. Das el-Sisi-Regime hat zahlreiche Positionen eingenommen, die den Interessen Washingtons zuwiderlaufen. Dazu gehören die Unterstützung des Assad-Regimes in Syrien, die Hilfe für Rebellen, die gegen die international anerkannte Regierung in Libyen kämpfen, die Unterstützung für antidemokratische Militärführer im Sudan und der Aufbau militärischer Beziehungen zu Russland durch Waffenverkäufe, Militärübungen und ein Sicherheitsabkommen. Der Kongressabgeordnete Tom Malinowski (D-NJ) brachte diesen Punkt vor einigen Jahren auf den Punkt, als er sagte: “Im Gegenzug für die Gefallen, die Ägypten vom Weißen Haus erhält, tun sie eigentlich nichts für uns. Dies ist keine Situation, in der wir die Menschenrechte gegen etwas eintauschen, das die nationalen Interessen der USA fördert. Ägypten… trägt nichts zu den Zielen Frieden und Sicherheit bei… [US-Waffentransfers] tragen absolut nichts zur ägyptischen oder unserer Sicherheit bei.”

Nigeria

Im vergangenen April boten die Vereinigten Staaten Nigeria Kampfhubschrauber im Wert von 997 Millionen Dollar an und markierten damit die jüngste Etappe in der Erwärmung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern, die zu Beginn der Trump-Jahre begann.

Das nigerianische Militär hat jedoch in einer laufenden Kampagne gegen die Terrorgruppe Boko Haram und ihre lokalen Ableger massiv gefoltert und Tausende von Zivilisten ins Visier genommen. Wie die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch berichtet hat, besteht der begründete Verdacht, dass die nigerianischen Sicherheitskräfte Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Amnesty International berichtete, dass zwischen 2011 und 2020 10.000 Zivilisten aufgrund extremer Vernachlässigung in den vom nigerianischen Militär betriebenen Gefängnissen starben. Und weit davon entfernt, den Terrorismus einzudämmen, hat ein solches Verhalten große Teile des Landes weiter destabilisiert, den Widerstand gegen die Regierung geschürt und es terroristischen Gruppen erleichtert, neue Mitglieder zu rekrutieren und zu operieren. Anfang dieses Monats hatte sich die Sicherheitslage in Nigeria so sehr verschlechtert, dass die Regierung Biden die Familienangehörigen von US-Diplomaten aufforderte, die Hauptstadt Abuja zu verlassen, da ein “erhöhtes Risiko von Terroranschlägen” bestehe.

Die Philippinen

Die Waffenlieferungen der USA an die Philippinen sind besonders besorgniserregend. Die Vereinigten Staaten haben Kleinwaffen, Kampfhubschrauber und andere Waffensysteme im Wert von Milliarden von Dollar an das Regime des ehemaligen Präsidenten Rodrigo Duterte geliefert oder angeboten, eine Regierung, die für die Ermordung und Inhaftierung Tausender Zivilisten sowie wichtiger Menschenrechts- und Demokratieaktivisten berüchtigt ist, unter dem Vorwand, einen “Krieg gegen Drogen” zu führen. Die Verkäufe erfolgten im Rahmen von Washingtons Strategie zur Eindämmung Chinas, obwohl die Philippinen in dieser Hinsicht wenig zu bieten haben.

Es bleibt abzuwarten, ob der neue Präsident Ferdinand Marcos jr., ein Verbündeter von Duterte, der im Mai 2022 sein Amt antrat, eine andere Politik verfolgen wird. Aber wie der Analyst des Center for International Policy, John Edward Mariano, kürzlich feststellte, sagen Amnesty International und andere unparteiische Analysten “weitere Menschenrechtsverletzungen und einen Rückfall in die Demokratie voraus.” Als Reaktion auf die Situation auf den Philippinen hat die Kongressabgeordnete Susan Wild (D-PA) den “Philippine Human Rights Act” eingebracht, mit dem die Militärhilfe für das Regime gestoppt werden soll, bis es konkrete Schritte unternommen hat, um künftige Menschenrechtsverletzungen zu verhindern.

Unternehmen machen Kasse

Während die humanitären Folgen der US-Waffenverkäufe verheerend sein mögen, sind die wirtschaftlichen Vorteile für einen großen Waffenhersteller wie Lockheed Martin, Boeing, Raytheon oder General Dynamics enorm. Waffensysteme, die allein von diesen vier Unternehmen gebaut wurden, haben mehr als die Hälfte der großen Waffenangebote im Wert von über 100 Milliarden Dollar ausgemacht, die seit dem Amtsantritt von Präsident Biden gemacht wurden.

Während diese Firmen es vorziehen, sich als passive Nutznießer einer wohlüberlegten Regierungspolitik darzustellen, machen sie weiterhin Überstunden, um die Beschränkungen für Waffenexporte zu lockern und die Zahl der Länder, die für solche Ausrüstungen und Schulungen in Frage kommen, zu erhöhen. Zu diesem Zweck spenden allein diese vier Riesenfirmen routinemäßig Millionen von Dollar an wichtige Mitglieder des Kongresses und beschäftigen 300 Lobbyisten, von denen viele aus den Reihen des Pentagon, des Kongresses und des Nationalen Sicherheitsrates stammen. Einmal an Bord, nutzen diese pensionierten Generäle, Admiräle und andere Beamte ihre Regierungskontakte und ihr Insiderwissen über den Waffenverkaufsprozess, um die Regierungspolitik und -praxis zu beeinflussen.

Ein besonders ungeheuerliches und sichtbares Beispiel dafür waren die Bemühungen von Raytheon, Druck auf den Kongress und die Trump-Regierung auszuüben, um den Verkauf von präzisionsgelenkter Munition an die Saudis zu genehmigen. Ein ehemaliger Raytheon-Lobbyist, Charles Faulkner, setzte sich im Außenministerium dafür ein, die saudische Waffenpipeline trotz der Bombardierung ziviler Ziele im Jemen durch dieses Land offen zu halten, und der ehemalige CEO von Raytheon, Thomas Kennedy, ging sogar so weit, den Vorsitzenden des Senats für auswärtige Beziehungen, Senator Robert Menendez, direkt auf saudische Waffenverkäufe anzusprechen. (Er wurde abgewiesen.) Aber der spektakulärste Lobbyist für die Saudis war natürlich Präsident Trump, der die Fortsetzung der Waffenverkäufe an Riad nach der Ermordung des in den USA lebenden saudischen Journalisten und Washington-Post-Kolumnisten Jamal Khashoggi durch das Regime im Jahr 2018 wie folgt rechtfertigte:

“110 Milliarden Dollar werden für den Kauf von militärischer Ausrüstung von Boeing, Lockheed Martin, Raytheon und vielen anderen großen US-Verteidigungsunternehmen ausgegeben. Wenn wir diese Verträge törichterweise kündigen, wären Russland und China die enormen Nutznießer – und sehr glücklich, all diese neu gewonnenen Geschäfte zu erwerben. Es wäre ein wunderbares Geschenk der Vereinigten Staaten an sie!”

Tatsächlich wären weder Russland noch China in der Lage, die USA in absehbarer Zeit als wichtigsten Waffenlieferanten Saudi-Arabiens zu ersetzen. Das Königreich ist so abhängig von amerikanischer Ausrüstung, dass es ein Jahrzehnt oder länger dauern könnte, bis es sein Militär auf Waffen aus anderen Ländern umstellt.

So expansiv die amerikanischen Waffenverkäufe an die Saudis auch sind, die Zahl von 110 Milliarden Dollar war ein typischer Fall von Trumpscher Übertreibung. Die tatsächlichen Verkäufe während seiner Amtszeit betrugen weniger als ein Drittel davon, und die mit diesen Verkäufen verbundenen Arbeitsplätze in den USA waren ebenfalls weitaus geringer als von Präsident Trump behauptet. Die Zahl, mit der er gerne um sich wirft – 500.000 – ist mindestens 12 Mal so hoch wie die tatsächliche Zahl. Dennoch ist der Schaden, der durch die Waffen, die seine Regierung für die Saudis durch den Kongress gepeitscht hat, unabsehbar und kann nicht am Dollarwert eines bestimmten Verkaufs gemessen werden.

Die Lobbying-Kampagne von Raytheon war vor allem deshalb außergewöhnlich, weil ihre Einzelheiten öffentlich bekannt wurden. Aber rechnen Sie mit einer Sache: Ähnliche Bemühungen anderer militärisch-industrieller Konzerne finden sicherlich regelmäßig hinter verschlossenen Türen statt. Eine Vorbedingung für die Reduzierung gefährlicher Waffengeschäfte wäre die Verringerung der politischen Macht der großen waffenproduzierenden Unternehmen.

Gegen Amerikas Waffenhandelssucht vorgehen

Angestachelt durch saudische Aktionen, die vom Krieg im Jemen bis zum Mord an Khashoggi reichen, stimmten beide Häuser des Kongresses 2019 zum ersten Mal gegen ein bestimmtes Geschäft – präzisionsgelenkte Bomben im Wert von 1,5 Milliarden Dollar für Saudi-Arabien und andere Kunden im Nahen Osten -, nur um dann von Präsident Trump ein Veto einzulegen. Erfolgreiche Abstimmungen zur Beendigung der militärischen Unterstützung für Saudi-Arabien im Rahmen der War Powers Resolution erlitten ein ähnliches Schicksal.

Die jüngste Entscheidung Saudi-Arabiens, sich bei der Reduzierung der weltweiten Ölförderung auf die Seite Russlands zu stellen, hat solche Bemühungen des Kongresses wiederbelebt. Eine neue Jemen-Kriegsbefehlsresolution, die von den Abgeordneten Pramila Jayapal (D-WA) und Peter DeFazio (D-OR) mitgetragen wird, hat mehr als 100 Unterstützer im Repräsentantenhaus, während eine parallele Maßnahme, die von den Senatoren Bernie Sanders (I-VT), Elizabeth Warren (D-MA) und Patrick Leahy (D-VT) mitgetragen wird, im Senat vorgeschlagen wurde. In der Zwischenzeit hat der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats, Robert Menendez (D-NJ), einen Stopp der meisten Waffenlieferungen an das saudische Regime gefordert, während Senator Richard Blumenthal (D-CT) und der Abgeordnete Ro Khanna (D-CA) eine einjährige Aussetzung der saudischen Verkäufe als Druckmittel anstreben, um das Land zu zwingen, seine Entscheidung, die Beziehungen zu Russland zu verbessern und seine Intervention im Jemen zu beenden, rückgängig zu machen. Derartige Bemühungen werden in einem von den Republikanern kontrollierten Kongress einen weitaus schwierigeren Weg haben, weshalb die Zeit drängt.

Wenn es gelingen soll, Washingtons Sucht nach Waffengeschäften einzudämmen, ist zumindest eine groß angelegte Aufklärungskampagne erforderlich. Zu wenige Amerikaner wissen überhaupt über die Rolle ihres Landes als größter Waffenhändler der Welt Bescheid, geschweige denn über die verheerenden Auswirkungen der von ihm gelieferten Waffen. Doch wenn man sie fragt, ist eine Mehrheit der Amerikaner gegen die Bewaffnung repressiver Regime wie Saudi-Arabien und hält Waffenverkäufe für “eine Gefahr für die Sicherheit der USA”.

Solange die Öffentlichkeit die humanitären und sicherheitspolitischen Folgen dessen, was die Regierung in unserem Namen tut, nicht besser versteht, und solange kein konzertierter Druck auf die Biden-Administration, den nationalen Sicherheitsstaat und die Waffenhersteller ausgeübt wird, wird der Waffenhandel wahrscheinlich mit voller Kraft weitergehen. Wenn dies der Fall ist, werden diese Unternehmen im Waffenhimmel bleiben, während so viele Menschen auf diesem Planeten sich in einer Hölle auf Erden wiederfinden werden. Übersetzt mit Deepl.com

William D. Hartung, ein regelmäßiger Gast bei TomDispatch, ist Senior Research Fellow am Quincy Institute for Responsible Statecraft und der Autor des kürzlich erschienenen Buches “Pathways to Pentagon Spending Reductions: Removing the Obstacles”.

