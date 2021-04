Bild: U.S. Vice President Kamala Harris receiving second Covid-19 vaccination at the National Institutes of Health, Jan. 26, 2012. (Lawrence Jackson, Wikimedia Commons)

COVID-19: Experten warnen vor dem Versäumnis, die Welt schnell zu impfen und dem Virus eine gefährliche Tür zu öffnen

Von Jake Johnson



31. März 2021

Viele führende Epidemiologen glauben, dass die internationale Gemeinschaft ein Jahr oder weniger Zeit hat, bevor sich die Mutationen weit verbreiten.

Epidemiologen aus Dutzenden von Ländern auf der ganzen Welt warnten am Dienstag eindringlich davor, dass, wenn die weltweite Verabreichung des Covid-19-Impfstoffs nicht spätestens im nächsten Jahr sichergestellt wird, sich die impfstoffresistenten Varianten unter den ungeschützten Bevölkerungsgruppen so weit ausbreiten könnten, dass die aktuellen Impfungen unwirksam werden.

Laut einer neuen Umfrage der People’s Vaccine Alliance, an der 77 führende Epidemiologen aus 28 Ländern teilnahmen, glauben zwei Drittel der Befragten, dass die internationale Gemeinschaft “ein Jahr oder weniger” Zeit hat, bevor sich die Covid-19-Mutationen so weit verbreiten, dass ein Großteil der Impfstoffe der ersten Generation unwirksam wird und neue oder modifizierte Impfungen hergestellt werden müssen – eine Gelegenheit, die die pharmazeutische Industrie bereits zu nutzen gedenkt.

Fast ein Drittel der befragten Experten gab an, dass der genauere Zeitrahmen für dieses alarmierende Szenario wahrscheinlich neun Monate oder weniger beträgt.

Mehr als 80 Prozent der Befragten stimmten zu, dass eine anhaltend niedrige Impfstoffabdeckung in vielen Ländern das Auftreten von impfstoffresistenten Mutationen wahrscheinlicher machen würde”, was die Bedeutung einer globalen Produktion und schnellen Verteilung von hochwirksamen bestehenden Impfungen unterstreicht.

“Bei Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die mit diesem Virus infiziert sind, entstehen jeden Tag neue Mutationen”, sagte Gregg Gonsalves, außerordentlicher Professor für Epidemiologie an der Yale University. “Manchmal finden sie eine Nische, die sie fitter macht als ihre Vorgänger. Diese glücklichen Varianten könnten sich effizienter übertragen und möglicherweise den Immunreaktionen auf frühere Stämme entgehen.”

Booster-Spritzen

Fläschchen mit dem Impfstoff Covid-19 im Walter Reed National Military Medical Center, Bethesda, Maryland, 14. Dezember 2020. (DoD, Lisa Ferdinando)

“Wenn wir die Welt nicht impfen”, warnte Gonsalves, “lassen wir das Spielfeld offen für mehr und mehr Mutationen, die Varianten hervorbringen könnten, die sich unseren aktuellen Impfstoffen entziehen und Auffrischungsimpfungen erfordern, um mit ihnen fertig zu werden.”

Quarraisha Abdool Karim, stellvertretende wissenschaftliche Leiterin von CAPRISA und Professorin für klinische Epidemiologie an der Columbia University, schloss sich der Einschätzung von Gonsalves an und sagte in einer Stellungnahme, dass das Potenzial von Covid-19-Varianten, den Fortschritt bei der Impfung zu untergraben, ein weiteres Beispiel für “unsere gegenseitige Abhängigkeit” im Kampf gegen ein Virus sei, das keine Rücksicht auf Grenzen nehme.

“Hohe Durchimpfungsraten und Herdenimmunität in einem Land oder einer Region der Welt, während andere, vor allem Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen, weiterhin in der Warteschlange stehen, schaffen die perfekte Umgebung für das Virus, um weiter zu mutieren und die Vorteile eines Impfschutzes zu negieren”, sagte Karim. “Im Gegensatz dazu gibt es enorme Vorteile für alle, wenn sie einen gerechteren Zugang zu verfügbaren Impfstoffdosen haben.”

Die ernsten Warnungen der Experten kamen zu einem Zeitpunkt, an dem Präsident Joe Biden Berichten zufolge darüber nachdenkt, ob er die Bemühungen der USA bei der Welthandelsorganisation unterstützen soll, den Patentschutz für Impfstoffe vorübergehend aufzuheben – ein Schritt, der den Würgegriff der pharmazeutischen Industrie auf die Impfstoffproduktion beenden und eine massive Beschleunigung der Produktion und des Vertriebs auf der ganzen Welt ermöglichen würde.

Die People’s Vaccine Alliance, ein Zusammenschluss von mehr als 50 internationalen Organisationen, sagte am Dienstag, dass, wenn die derzeitige Impfrate anhält, es “wahrscheinlich ist, dass nur 10 Prozent der Menschen in den meisten armen Ländern im nächsten Jahr geimpft sein werden”.

Experten haben davor gewarnt, dass einige Entwicklungsländer bis 2024 keinen ausreichenden Zugang zu Impfstoffen erhalten könnten, wenn die restriktiven Regeln für geistiges Eigentum, die der gewinnorientierten Arzneimittelindustrie zugute kommen, beibehalten werden.

Während reiche Länder derzeit ihre Bevölkerung mit einer geschätzten Rate von einer Person pro Sekunde impfen, könnte die erfolgreiche Einführung von Impfstoffen durch hochansteckende neue Varianten gefährdet werden, die sich in Ländern ohne Impfstoffzugang entwickeln und ausbreiten – und schließlich ihren Weg in reiche Länder finden.

Eine Studie, die letzte Woche veröffentlicht wurde, fand heraus, dass der Impfstoff von Pfizer-BioNTech weniger wirksam gegen einen Coronavirus-Stamm ist, der aus Südafrika stammt und in den Vereinigten Staaten entdeckt wurde.

“In vielen reichen Nationen fühlen sich geimpfte Menschen allmählich sicherer, aber wenn wir nicht alle Nationen impfen, besteht ein großes Risiko, dass der Schutz, den die Impfstoffe bieten, durch neue Mutationen zunichte gemacht wird”, sagte Anna Marriott, Managerin für Gesundheitspolitik bei Oxfam. “Wir brauchen einen Volksimpfstoff, nicht nur um die Menschen in den ärmsten Ländern der Welt zu schützen, sondern auch um sicherzustellen, dass Menschen auf der ganzen Welt, die bereits geimpft wurden, nicht erneut einem Risiko ausgesetzt werden.Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel wurde von Common Dreams übernommen

