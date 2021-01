Bild: Palestinian labourers queue to enter Israel through the Mitar checkpoint in the occupied West Bank city of Hebron, on 3 May 2020. [HAZEM BADER/AFP via Getty Images]

Palästinensische Arbeiter stehen Schlange, um durch den Mitar-Kontrollpunkt in der besetzten Westbank-Stadt Hebron nach Israel einzureisen, am 3. Mai 2020. (HAZEM BADER/AFP via Getty Images)

Covid-19 unter Apartheid: Wie Israel das Leiden der Palästinenser manipuliert

Von Ramzy Baroud

12. Januar 2021

Israels Entscheidung, die Palästinenser von seiner COVID-19-Impfkampagne auszuschließen, mag viele überrascht haben. Selbst nach Israels dürftigen humanitären Maßstäben erscheint es extrem gefühllos, Palästinensern den Zugang zu lebensrettenden Medikamenten zu verweigern.

Neben vielen anderen Organisationen verurteilte auch Amnesty International die Entscheidung der israelischen Regierung, den Palästinensern den Zugang zu dem Impfstoff zu verwehren. Die Menschenrechtsorganisation bezeichnete die israelische Aktion als Beweis für die “institutionalisierte Diskriminierung, die die Politik der israelischen Regierung gegenüber den Palästinensern bestimmt.”

Die Palästinensische Autonomiebehörde hatte nicht erwartet, dass Israel palästinensische Krankenhäuser mit Millionen von Impfstoffen versorgt, da sie hofft, im Februar zwei Millionen Dosen des Impfstoffs von Oxford-AstraZeneca zu erhalten. Stattdessen lautete die Anfrage des PA-Beamten Hussein al-Sheikh, Koordinator für palästinensische Angelegenheiten mit Israel, auf magere 10.000 Dosen, um die palästinensischen Mitarbeiter an der Front zu schützen. Dennoch lehnte das israelische Gesundheitsministerium die Anfrage ab.

Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA starben bis zum 4. Januar 1.629 Palästinenser und insgesamt 160.043 waren mit der tödlichen Krankheit COVID-19 infiziert. Während solche düsteren Zahlen auch in vielen anderen Teilen der Welt zu finden sind, wird die palästinensische Coronavirus-Krise durch die Tatsache verschärft, dass die Palästinenser unter einer israelischen Militärbesetzung, einem Apartheidstaat und, wie im Fall von Gaza, einer unerbittlichen Belagerung leben.

Schlimmer noch: Seit Anfang letzten Jahres führte das israelische Militär mehrere Operationen in verschiedenen Teilen der besetzten Gebiete durch, um gegen palästinensische Initiativen vorzugehen, die kostenlose COVID-19-Tests anbieten. Nach Angaben der palästinensischen Menschenrechtsorganisation Al Haq wurden bereits im März 2020 in der palästinensischen Stadt Khirbet Ibziq im Jordantal, im besetzten Westjordanland, mehrere Feldkliniken geschlossen und medizinische Geräte beschlagnahmt. Dieses Muster wiederholte sich in den folgenden Monaten in Ost-Jerusalem, Hebron und anderswo.

Es gibt keine rechtliche oder moralische Rechtfertigung für Israels Vorgehen. Die Vierte Genfer Konvention von 1949 besagt, dass eine Besatzungsmacht die “Pflicht hat, für die Sicherstellung und Aufrechterhaltung … der medizinischen und Krankenhauseinrichtungen und -dienste” zu sorgen, mit “besonderem Hinweis” auf die Ergreifung der “vorbeugenden Maßnahmen, die notwendig sind, um die Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten und Epidemien zu bekämpfen.”

Sogar die Oslo-Verträge, obwohl sie viele entscheidende Themen, die die Freiheit des palästinensischen Volkes betreffen, nicht ansprechen, verpflichten beide Seiten, “bei der Bekämpfung von Epidemien zusammenzuarbeiten und sich in Notzeiten gegenseitig zu unterstützen”, berichtete die New York Times.

Nicht alle israelischen Offiziellen leugnen, dass Israel rechtlich gezwungen ist, den Palästinensern die Hilfe zu leisten, die erforderlich ist, um die schnelle Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. Dieses Eingeständnis ist jedoch an Bedingungen geknüpft. Der ehemalige israelische Botschafter Alan Baker sagte der NYT, dass das internationale Recht Israel zwar “verpflichtet”, bei der Bereitstellung von Impfstoffen für die Palästinenser zu helfen, dass die Palästinenser aber zuerst mehrere israelische Soldaten freilassen müssen, die während und nach dem Krieg 2014 in Gaza gefangen genommen wurden.

Die Ironie in Bakers Logik ist, dass Israel über 5.000 palästinensische Gefangene hält, darunter auch Frauen und Kinder, von denen Hunderte ohne Prozess oder ordentliches Verfahren inhaftiert sind.

Die gefangenen Israelis werden im Gazastreifen als Verhandlungsmasse gehalten, die gegen eine Lockerung der hermetischen Blockade Israels gegen den dicht besiedelten Streifen ausgetauscht werden soll. Eine der Hauptforderungen der Palästinenser für die Freilassung der Soldaten ist, dass Israel den Transfer von medizinischer Ausrüstung und lebensrettenden Medikamenten zu den zwei Millionen Einwohnern des Gazastreifens erlaubt. Internationale und palästinensische Menschenrechtsgruppen berichten seit langem über viele unnötige Todesfälle unter den Palästinensern im Gazastreifen, weil Israel die Krankenhäuser im Gazastreifen absichtlich daran hindert, Krebsmedikamente zu beschaffen.

Lange vor dem Ausbruch des Coronavirus hat Israel die Medizin zu einer Waffe gemacht, und Gazas maroder Gesundheitssektor ist ein ständiges Zeugnis dieser Ungerechtigkeit.

Vielleicht bleiben die überfüllten israelischen Gefängnisse das krasseste Zeugnis für Israels falschen Umgang mit dem COVID-19-Ausbruch. Trotz wiederholter Aufrufe der Vereinten Nationen und insbesondere der Weltgesundheitsorganisation, dass die Staaten sofortige Maßnahmen ergreifen sollten, um die Krise in ihren Gefängnissystemen zu lindern, hat Israel wenig für die palästinensischen Gefangenen getan. Al Haq berichtete, dass Israel “keine adäquaten Maßnahmen ergriffen hat, um die medizinische Versorgung und die Hygiene für palästinensische Gefangene zu verbessern”, wie es in den “Richtlinien der WHO zur Verhinderung des Ausbruchs von COVID-19 in Gefängnissen” heißt. Die Folgen waren schrecklich, da die Ausbreitung von COVID unter palästinensischen Gefangenen weiterhin neue Opfer in einem viel höheren Verhältnis als bei israelischen Gefangenen fordert.

Israels absichtliche Behinderung der palästinensischen Bemühungen, COVID zu bekämpfen, steht im Einklang mit einer rassistischen Linie, in der kolonisierte Palästinenser für ihr Land, ihr Wasser und ihre billigen Arbeitskräfte ausgebeutet werden, während sie niemals als Priorität auf Israels Checkliste auftauchen, selbst in der Zeit einer tödlichen Pandemie. Israel ist eine Besatzungsmacht, die sich weigert, irgendeine ihrer grundlegenden Verpflichtungen als Besatzungsmacht nach internationalem Recht anzuerkennen oder zu respektieren.

Der israelische Versuch, das Leiden der Palästinenser als Folge der Pandemie zu manipulieren, sollte auch unsere Sicht auf die grundlegende Beziehung zwischen Israel und den Palästinensern in Frage stellen. Häufig sprechen wir von Israels Apartheid in Palästina und illustrieren diese Behauptung oft mit dem Verweis auf riesige Mauern, Zäune und militärische Kontrollpunkte, die palästinensische Gemeinden einkesseln und sie voneinander trennen.

Dies ist jedoch nur die physische Manifestation des israelischen Kolonialismus und der Apartheid. In Israel geht die Apartheid viel tiefer, da sie fast jede Facette der Gesellschaft erreicht, in der israelische Juden, einschließlich der Siedler, als überlegen behandelt werden, während palästinensischen Arabern, ob Christen oder Muslime, ihre grundlegendsten Rechte verweigert werden, einschließlich derer, die durch internationales Recht garantiert sind.

Während Israels Verhalten nicht völlig überraschend ist, da es mit der schmutzigen Realität der militärischen Besatzung und des institutionellen Rassismus übereinstimmt, ist es auch selbstzerstörerisch. Trotz des offensichtlichen Ungleichgewichts in der Beziehung zwischen Israel und den Palästinensern stehen sie in ständigem Kontakt, nicht als Gleichberechtigte, sondern als Besatzer und Besetzte. Da das Coronavirus die israelische Kontrollmatrix in Palästina nicht respektiert, wird es sich über alle physischen Trennungen hinweg verbreiten, die Israel geschaffen hat, um die permanente Unterdrückung der Palästinenser zu gewährleisten. Daher kann es keine Eindämmung von COVID-19 in Israel geben, wenn es sich weiter unter Palästinensern ausbreitet.

Lange nachdem die tödliche Pandemie eingedämmt ist, wird die Tragödie des besetzten Palästina leider ungehindert weitergehen, bis zu dem Tag, an dem Israel gezwungen ist, seine militärische Besetzung Palästinas und der Palästinenser zu beenden. Übersetzt mit Deepl.com

