Der Londoner Flughafen Heathrow, 2010. (dannyman, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

In Großbritannien wird aktiv gegen unerlaubte Meinungsäußerungen vorgegangen, wie die Festnahmen von Journalisten an den Einreisekontrollstellen und vor allem die anhaltende und entsetzliche Inhaftierung von Julian Assange zeigen.

Craig Murray: Die Dämmerung der Freiheit

Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk

1. Juni 2023

Drei britische Journalisten, die ich persönlich kenne – Johanna Ross, Vanessa Beeley und Kit Klarenberg – wurden in den letzten zwei Jahren bei der Wiedereinreise in ihr Land jeweils stundenlang von der Einwanderungsbehörde festgehalten und von der Polizei nach den Anti-Terror-Gesetzen verhört.

Dies ist ein klarer Missbrauch der Befugnis zur Inhaftierung an den Einreisehäfen, denn in jedem Fall hätten sie jederzeit im Vereinigten Königreich befragt werden können, wenn es dafür einen berechtigten Grund gegeben hätte, und die Befragung bezog sich nicht auf ihre Reisen.

Tatsächlich wurden sie nur deshalb festgenommen und verhört, weil sie eine abweichende Meinung zur Außenpolitik vertreten und veröffentlicht hatten, insbesondere weil sie einen kooperativeren Ansatz gegenüber Russland befürworteten – mit dem sich das Vereinigte Königreich, wie wir nicht vergessen sollten, nicht im Krieg befindet.

Diese Verhaftungen erfolgten über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Alle wurden wegen ihrer journalistischen Tätigkeit verhaftet, und es handelt sich eindeutig um eine fortgesetzte Politik der Schikanen gegen abweichende britische Journalisten.

Ich wurde in diesem Zeitraum dreimal von der Polizei in meinem eigenen Haus in Edinburgh wegen meiner journalistischen Tätigkeit verhört, und zwar in drei verschiedenen Angelegenheiten. Ich habe vier Monate im Gefängnis verbracht, weil ich wichtige Informationen veröffentlicht habe, die zeigten, dass hinter den falschen Anschuldigungen gegen den schottischen Unabhängigkeitsführer Alex Salmond eine Verschwörung auf höchster Ebene steckt.

Der ehemalige Erste Minister Alex Salmond bereitet sich darauf vor, vor dem Ausschuss für den Umgang der schottischen Regierung mit Belästigungsbeschwerden auszusagen, 26. Februar 2021. (Schottisches Parlament, Wikimedia Commons)

Julian Assange bleibt in einem Hochsicherheitsgefängnis, weil er die Wahrheit über Kriegsverbrechen veröffentlicht hat. In der Zwischenzeit durchläuft ein neues Gesetz zur nationalen Sicherheit das Parlament in Westminster, das den Besitz oder die Veröffentlichung von Verschlusssachen für Journalisten illegal machen wird.

Dies war noch nie illegal. Die Verantwortung lag schon immer beim Informanten oder Verräter, nicht beim Journalisten oder Verleger. Mit dem Gesetz soll genau das im britischen Recht verankert werden, was die US-Regierung mit Hilfe des US-Spionagegesetzes von 1917 gegen Assange zu erreichen versucht. Dies ist eine große Bedrohung für den Journalismus.

Wenn Evan Gershkovich vom Wall Street Journal tatsächlich nichts anderes getan hat, als er behauptet hat, in Russland zu tun, dann würde ihm diese Handlung nach den Bestimmungen, die beide Regierungen durchzusetzen versuchen, sowohl in den USA als auch in Großbritannien eine lange Gefängnisstrafe einbringen.

Hinzu kommt das Gesetz zur Online-Sicherheit, das unter dem Vorwand des Schutzes vor Pädophilie die Betreiber sozialer Medien dazu verpflichtet, jede Art von Inhalten zu entfernen, die die Regierung als illegal ansieht.

Zusammen mit dem neuen Gesetz über die öffentliche Ordnung (Public Order Act), das der Polizei effektiv die Befugnis gibt, jeden Protest zu verbieten, den sie verbieten möchte, findet eine grundlegende Veränderung statt.

Free Assange Demonstration in London, 8. Oktober 2022. (Alisdare Hickson, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Es handelt sich nicht nur um eine theoretische Einschränkung der Freiheit. Die aktive Durchsetzung gegen nicht genehmigte Äußerungen ist bereits im Gange, wie diese Verhaftungen und vor allem Julians anhaltende und entsetzliche Inhaftierung zeigen.

Um das Grauen zu vervollständigen, gibt es innerhalb der politischen Klasse keine echte Opposition mehr. Die Labour-Partei von Keir Starmer stellt sich nicht gegen diese Welle von Angriffen auf die bürgerlichen Freiheiten. Die Scottish National Party hat identische Standardantworten ihrer Abgeordneten zu Julian Assange verschickt, die zu 100 Prozent die Linie der britischen Regierung zu seiner Auslieferung und Inhaftierung unterstützen.

Ich spüre das sehr persönlich. Ich kenne all diese Betroffenen – Julian, Alex, Kit, Vanessa, Johanna – und betrachte sie als Kollegen, deren Rechte ich verteidige, auch wenn ich nicht immer mit all ihren unterschiedlichen Ansichten übereinstimme.

Zwei weitere Menschen, die ich persönlich kenne und bewundere, werden angegriffen. Die Lügen- und Anspielungskampagne gegen Roger Waters in den letzten Wochen war in ihrer Bösartigkeit und Verlogenheit erstaunlich und erinnert an die furchtbaren Angriffe auf den ehemaligen Labour-Führer Jeremy Corbyn.

Wer heute im Vereinigten Königreich oder gar im “Westen” als Dissident lebt, muss jeden Tag mit ansehen, wie seine Freunde verfolgt werden und wie die Mauern immer dichter werden.

Eine geeinte politische Klasse, die von Milliardären kontrolliert wird, treibt uns in Richtung Faschismus. Das scheint mir inzwischen unbestreitbar. Übersetzt mit Deepl.com

Craig Murray ist ein Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Er war von August 2002 bis Oktober 2004 britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität von Dundee. Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Abonnements zur Aufrechterhaltung dieses Blogs werden dankend angenommen.

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.uk.

