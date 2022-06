As More Students, Faculty Back BDS, American Universities Maintain Apartheid Ties This month, City University of New York’s (CUNY) law school faculty unanimously passed a resolution endorsing the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) Movement, joining a chorus of American universities advocating for Palestinian rights. Harvard University’s Crimson newspaper endorsed the movement earlier this year, with 50 of the school’s faculty members supporting the decision.

Da immer mehr Studenten und Lehrkräfte BDS unterstützen, halten amerikanische Universitäten ihre Verbindungen zu Apartheid aufrecht

Von Jessica Buxbaum

31. Mai 2022



TEL AVIV, ISRAEL – In diesem Monat verabschiedete die juristische Fakultät der City University of New York (CUNY) einstimmig eine Resolution, die die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) unterstützt und sich damit in den Chor der amerikanischen Universitäten einreiht, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen. Die Zeitung “Crimson” der Harvard University unterstützte die Bewegung Anfang des Jahres, und 50 Fakultätsmitglieder schlossen sich dieser Entscheidung an. Und im März stimmte auch die Middle East Studies Association dafür, die BDS-Bewegung zu unterstützen.

Während die Unterstützung für Palästina an den Hochschulen in den USA zunimmt, scheinen ihre Verwaltungen – von denen viele immer noch Beziehungen zu großen israelischen Universitäten unterhalten, die an der israelischen Besetzung Palästinas beteiligt sind – weniger bereit zu sein, zuzustimmen. Vor diesem Hintergrund fordern die BDS-Aktivisten ihre Anhänger auf, israelische akademische Einrichtungen zu boykottieren.

Wie israelische Universitäten mitschuldig sind

Wie Visualizing Palestine, ein datengestütztes Projekt, das Grafiken zum Thema Palästina-Israel erstellt, zeigt, unterstützen mehrere namhafte israelische Universitäten den Staat bei der Aufrechterhaltung seiner Unterdrückung der Palästinenser. Die Tel Aviv University, die Hebrew University, die Ariel University, die Haifa University, die Bar-Ilan University, die Ben-Gurion University of the Negev und das Technion Institute of Technology tragen alle zur anhaltenden kolonialen Gewalt bei.

Israelische akademische Apartheid

Bildnachweis | VisualizingImpact

So lädt die Universität Tel Aviv beispielsweise Waffenhersteller wie Elbit Systems zu ihrer jährlichen Technologie-Beschäftigungsmesse ein und lädt Studenten zu Veranstaltungen von Elbit Systems ein, um sie anzuwerben. Die Schule hat auch eine Rolle bei der Festlegung der Militärdoktrinen und des ethischen Kodex der israelischen Armee gespielt und bildet Studenten im Rahmen ihres Armee-Reserveprogramms zu Rechtsverteidigern aus. Das Greenberg National Institute of Forensic Medicine der Schule bewahrt derzeit 63 palästinensische Leichen in einem Gefrierschrank des medizinischen Labors auf, als Teil der israelischen Politik, Leichen zurückzuhalten, um sie bei künftigen Verhandlungen als Verhandlungsmasse zu verwenden.

Das Technion arbeitet auch mit Waffenentwicklern zusammen und kooperiert bei Forschungsprojekten mit Elbit Systems und Rafael Advanced Defense Systems. Das Technion, Ben-Gurion und Bar-Ilan haben mit finanzieller Unterstützung des israelischen und des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums an der Entwicklung eines humanoiden Roboters mitgearbeitet. Bar-Ilan und Technion arbeiten auch mit dem israelischen Militär zusammen, um Ausrüstung für die Durchführung von Hauszerstörungen zu entwickeln.

Die Hebräische Universität arbeitet mit der israelischen Polizei zusammen, um palästinensische Gemeinden in der Nähe zu schikanieren und zu überwachen. Die Universität Haifa bietet ein Programm an, das Studenten darin schult, “digitale Fürsprecher für Israel” zu werden. Und die Tel Aviv University, die Hebrew University, die Ben-Gurion University und die Haifa University boten Studenten, die 2014 am Militärschlag gegen Gaza teilnahmen, Vergünstigungen und Stipendien an.

Diese Universitäten sind tief in Israels Apartheid verstrickt, was ihre amerikanischen Partner indirekt mitschuldig macht.



Amerikanische Hochschulen und israelische Apartheid

Trotz zunehmender Aufrufe von Studentenaktivisten an ihre Schulen, die BDS-Bewegung zu unterstützen, arbeiten amerikanische Universitäten weiterhin mit Israel zusammen.

“Die Universität setzt sich dem Risiko aus, die rassistische Politik des israelischen Staates auf den Universitätscampus zu importieren, weil diese Zusammenarbeit erforderlich ist”, sagte Nasreen Abd Elal, Informationsdesignerin bei Visualizing Palestine, gegenüber MintPress News. Abd Elal bezog sich dabei auf das Dual-Degree-Programm der Columbia University mit der Tel Aviv University, das im Jahr 2020 eingeführt wurde. Sie war an der Studentenkampagne gegen dieses Programm an der Columbia beteiligt.

Die Columbia ist jedoch nicht die einzige amerikanische Hochschule, die mit israelischen Universitäten in Verbindung gebracht wird. Viele der führenden Universitäten der USA arbeiten mit israelischen Einrichtungen zusammen. Neben der Columbia und der CUNY haben auch die folgenden Schulen Austauschprogramme oder Forschungspartnerschaften mit der Universität Tel Aviv:

Das Technion und Cornell schlossen sich 2011 zusammen, um das Jacobs Technion-Cornell Institute zu gründen. Die Washington University of St. Louis kooperiert mit dem Technion über ihre McDonnell International Scholars Academy. Die University of Illinois arbeitet über ihr Forschungszentrum Discovery Partners Institute sowohl mit der Tel Aviv als auch mit der Hebrew University zusammen. Die Ariel University, die sich in einer illegalen israelischen Siedlung im besetzten Westjordanland befindet, hat 2019 eine Partnerschaft mit der Florida Atlantic University angekündigt.

Viele dieser akademischen Einrichtungen sind ebenfalls stark in israelische Unternehmen investiert, darunter Columbia, Tufts, UNC und Urbana-Champaign. Harvard geriet im April in die Schlagzeilen, als seine Zeitung die BDS-Bewegung unterstützte, aber die Schule investiert weiterhin in mehrere Unternehmen, die in der UN-Datenbank für Unternehmen aufgeführt sind, die an Israels illegalen Siedlungsvorhaben beteiligt sind. Dazu gehören Bookings Holdings, Expedia, General Mills und Motorola.

Obwohl die BDS-Kampagnen an den Hochschulen an Schwung gewonnen haben, hat sich bis heute noch keine amerikanische Universität tatsächlich von Israel getrennt.

Unterdrückung der palästinensischen akademischen Freiheit

BDS-Resolutionen in der akademischen Welt werden nicht in einer Rekord- oder gar signifikanten Rate verabschiedet, aber Abd Elal sagt, dass die Reaktion der Verwaltung auf diejenigen, die verabschiedet wurden, zeigt, dass die Bewegung funktioniert:

Die instinktive Reaktion von Verwaltungsangestellten tendiert dazu, sich dagegen auszusprechen und zu sagen: “Wir werden uns niemals zu einer Desinvestition verpflichten”. Aber die Tatsache, dass sie sich verpflichtet fühlen zu reagieren, provoziert diese Konfrontation. Studierende und Lehrkräfte sehen, wie die Universität das demokratische Mandat über Bord wirft, weil sie ein Interesse daran haben, gute Beziehungen zu ihren Investoren zu pflegen.”

Abd Elal fügte hinzu, dass es diesen Kampagnen gelungen sei, eine breite Unterstützung zu gewinnen, und das sei an sich schon sehr stark. “Es wurden bedeutende Fortschritte beim Aufbau von Solidarität auf dem Campus gemacht und die Leute dazu gebracht, sich zu verpflichten, diese Institutionen nicht zu besuchen und Druck auf die Verwaltung auszuüben, um [die Abkommen] zu beenden”, sagte sie.

Die Forderung nach einem akademischen Boykott geht jedoch über die institutionelle Ebene hinaus. “Der israelische Staat und die Besatzung marginalisieren palästinensische Studenten und Universitäten und beschränken den Zugang internationaler Wissenschaftler und Studenten zu palästinensischen Universitäten, was eine erhebliche Bedrohung für die akademische Freiheit darstellt”, sagte Abd Elal.

Im Februar veröffentlichte der Koordinator für Regierungsaktivitäten in den Gebieten (COGAT) des israelischen Verteidigungsministeriums neue Anweisungen für die Einreise von Ausländern in das Westjordanland. Diese Richtlinien enthalten eine Reihe neuer Beschränkungen für Personen, die an palästinensischen Universitäten lernen oder arbeiten wollen. Ausländische Dozenten müssen einen Doktortitel besitzen und dürfen nur in bestimmten Fachbereichen unterrichten. Die COGAT wird jährlich nur 150 ausländische Studenten an palästinensischen Universitäten zulassen und kann die Studienfächer, die ihnen offen stehen, einschränken.

Wie bereits erwähnt, haben viele amerikanische Universitäten akademische Abkommen mit israelischen Universitäten geschlossen. Die Förderung eines freien Gedankenaustauschs zwischen israelischen und amerikanischen Akademikern ignoriert jedoch den lähmenden Einfluss, den Israel auf das palästinensische Bildungswesen hat.

Abd Elal erklärte, dass die Grafik von Visualizing Palestine nicht nur beschreiben sollte, wie israelische Universitäten an der Apartheid beteiligt sind, sondern auch, wie der israelische Staat ein Interesse daran hat, die akademische Freiheit der Palästinenser zu unterdrücken. “Die Besatzung schneidet die Palästinenser wirklich von der akademischen Gemeinschaft ab”, sagte sie. “Aus diesem Grund ist der akademische Boykott ein wichtiges Mittel, um sich mit unseren akademischen Kollegen zu solidarisieren.”

Titelfoto | Nasser Nasser | AP

Jessica Buxbaum ist eine in Jerusalem ansässige Journalistin für MintPress News, die über Palästina, Israel und Syrien berichtet. Ihre Arbeit wurde bereits in Middle East Eye, The New Arab und Gulf News veröffentlicht.

