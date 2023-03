https://consortiumnews.com/2023/03/24/daniel-ellsberg-calling-all-hands-against-nuclear-war/?eType=EmailBlastContent&eId=63878c59-77c0-41c0-948b-09f6197a8757

Daniel Ellsberg bei einer Demonstration gegen den Irak-Krieg in San Francisco, wo er verhaftet wurde. (Steve Rhodes/Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)



Der an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankte Whistleblower der Pentagon Papers ruft zu einem Waffenstillstand in der Ukraine auf. “Das ist keine Spezies, der man Atomwaffen anvertrauen kann”, sagt er zu Marjorie Cohn.

Daniel Ellsberg ruft uns auf, den Atomkrieg zu stoppen

Von Marjorie Cohn

Truthout

24. März 2023

Bei dem legendären Daniel Ellsberg ist Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden. In einer E-Mail an Freunde vom 1. März schrieb er: “Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass meine Ärzte mir noch drei bis sechs Monate zu leben geben … es könnte mehr oder weniger sein.” Er wird am 7. April 92 Jahre alt.

Dan bewies 1971 ungewöhnlichen Mut, als er die 7.000 Seiten umfassenden, streng geheimen Pentagon Papers veröffentlichte, während er bei der Rand Corporation arbeitete. Als Berater des Verteidigungsministeriums entwarf Dan die Pläne von Verteidigungsminister Robert McNamara für einen Atomkrieg.

In seinem Buch “Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers, schrieb Dan, dass die Pentagon Papers die “Geheimnisse, die fünf Präsidenten zurückgehalten hatten, und die Lügen, die sie erzählten” über die Entscheidungsfindung der USA in Vietnam aufdeckten. “Dieses Aufdecken der Wahrheit setzte eine Reihe von Ereignissen in Gang, darunter auch kriminelle Bemühungen des Weißen Hauses, mich zum Schweigen zu bringen oder zu entmündigen. Die illegalen Bemühungen der Regierung, Dan zum Schweigen zu bringen, führten dazu, dass die Anklage gegen ihn und seinen Mitangeklagten Anthony Russo fallen gelassen wurde. “Viel wichtiger ist jedoch”, so Dan, “dass diese speziellen Verbrechen im Oval Office dazu beigetragen haben, den Präsidenten zu stürzen – ein Akt, der für die Beendigung des Krieges entscheidend war.”

Im Jahr 2014 hielt Dan eine Grundsatzrede auf der 45. Wiedervereinigung der Stanford Anti-Vietnamkriegs-Bewegung. Auf dem Treffen erklärte er, wie die Vereinigten Staaten während des Vietnamkriegs dem Einsatz von Atomwaffen gefährlich nahe kamen. Im Jahr 1965 empfahlen die Generalstabschefs Präsident Lyndon B. Johnson, dass die US-Streitkräfte Ziele bis zur chinesischen Grenze angreifen sollten. Dan war der Meinung, dass das eigentliche Ziel darin bestand, China zu einer Reaktion zu provozieren, damit die USA nach China vordringen und die Kommunisten mit Atomwaffen vernichten konnten.

Jetzt fordert Dan die Welt auf, die nukleare Vernichtung erneut zu vermeiden.

Aktionen, die zur Beendigung des Vietnamkriegs beitrugen

“Als ich 1969 die Pentagon Papers kopierte, hatte ich allen Grund zu der Annahme, dass ich den Rest meines Lebens hinter Gittern verbringen würde. Dieses Schicksal hätte ich gerne in Kauf genommen, wenn es bedeutet hätte, das Ende des Vietnamkrieges zu beschleunigen, so unwahrscheinlich das auch schien (und war)”, schrieb Dan in seiner E-Mail vom 1. März.

Dans mutiges Handeln trug dazu bei, diesen Krieg zu beenden, der mehr als 3 Millionen Vietnamesen und 58.000 Amerikaner das Leben kostete. Bui Van Nghi, Generalsekretär der Viet Nam-USA-Gesellschaft, antwortete in einer E-Mail auf Dans Bekanntgabe seiner Krebsdiagnose im Endstadium,

“Wir schätzen Dans guten Willen, seine Freundschaft und Liebe zu Vietnam und seine Unterstützung des Kampfes für die nationale Unabhängigkeit und die Wiedervereinigung des Landes durch das vietnamesische Volk sowie seinen Mut, die Wahrheit und die Machenschaften der US-Regierung über den amerikanischen Vietnamkrieg zu enthüllen, die die Wellen der Friedens- und Antikriegsbewegung und die Kampagnen für eine frühzeitige Beendigung des Krieges auslösten, die dazu beitrugen, Hunderttausende von Leben auf beiden Seiten zu retten.”

Die Pentagon Papers “sind auch heute noch die lebendigste Darstellung eines Krieges von innen”, schrieb der Journalist Seymour Hersh kürzlich in einer Würdigung von Dan. Hersh deckte die Geschichte des Massakers von My Lai auf, das die US-Regierung ein Jahr lang vertuschte. Es handelte sich um ein Kriegsverbrechen der US-Streitkräfte, die während des Vietnamkriegs mehr als 300 ältere Männer, Frauen und Kinder ermordeten.

Henry Kissinger, der nationale Sicherheitsberater von Präsident Richard Nixon, nannte Dan “den gefährlichsten Mann Amerikas”, weil er die Pentagon Papers durchsickern ließ. Kissingers Charakterisierung wurde zum Titel eines Oscar-nominierten Films über Dan.

Unermüdliche Arbeit zur Verhinderung eines Atomkriegs

Die von Kratern zerkratzte Landschaft des Testgeländes in Nevada, 2016. (Nationale Behörde für nukleare Sicherheit, Public Domain)

Seit mehr als fünf Jahrzehnten verbringt Dan fast jede wache Stunde damit, sich für den Frieden einzusetzen und einen Atomkrieg zu verhindern. Trotz seiner Diagnose kämpft Dan weiter für die Verhinderung eines nuklearen Holocausts. “Solange ich in der Lage bin, werde ich diese Bemühungen weiter unterstützen”, schrieb er in seiner E-Mail vom 1. März.

“Ich fühle mich glücklich und dankbar”, schrieb er, “dass ich noch ein paar Monate Zeit habe, um das Leben mit meiner Frau und meiner Familie zu genießen und weiterhin das dringende Ziel zu verfolgen, mit anderen zusammenzuarbeiten, um einen Atomkrieg in der Ukraine oder Taiwan (oder irgendwo anders) zu verhindern.”

“Die derzeitige Gefahr eines Atomkriegs wegen der Ukraine ist so groß wie nie zuvor”, schrieb Dan. Er warnte, dass ein Atomkrieg zwischen den USA und Russland zu einem “nuklearen Winter” führen würde. Das bedeutet, dass

“mehr als hundert Millionen Tonnen Rauch und Ruß aus Feuerstürmen in Städten, die von einer der beiden Seiten angezündet werden, würden in die Stratosphäre geschleudert, wo sie nicht mehr abregnen und den Globus innerhalb von Tagen einhüllen würden. Diese Wolke würde über Jahre hinweg bis zu 70 % des Sonnenlichts blockieren, alle Ernten weltweit vernichten und den Hungertod für die meisten Menschen und anderen Wirbeltiere auf der Erde verursachen.”

Alarmierenderweise hat das Bulletin of the Atomic Scientists im Januar die Weltuntergangsuhr auf 90 Sekunden vor Mitternacht gestellt, was vor allem auf den Krieg Russlands in der Ukraine zurückzuführen ist. Dies ist “die größte Annäherung an eine globale Katastrophe, die es je gegeben hat”. Die Uhr ist ein allgemein anerkanntes Maß für die Anfälligkeit für Katastrophen durch Atomwaffen, Klimawandel und andere neue Technologien, die eine Bedrohung darstellen könnten.

“Dies ist keine Spezies, der man Atomwaffen anvertrauen kann”, sagte Dan in einem Telefoninterview für diesen Artikel.

“Es ist dringend notwendig, diesen Krieg zu beenden. … Wir brauchen einen Waffenstillstand und Verhandlungen, bevor [der russische Präsident Wladimir] Putin mit der Aussicht konfrontiert wird, die Krim und den gesamten Donbas zu verlieren”, was “die Gefahr eines von Russland initiierten Atomkriegs gefährlicher machen würde als je zuvor seit der Kubakrise.”

Das Buch “Die Weltuntergangsmaschine” von Daniel Ellsberg

In einer Sendung vom 2. März mit dem Titel “Nuclear Dangers: Der Ukraine-Krieg ein Jahr später”, die von der Nuclear Age Peace Foundation gesponsert wurde, äußerte sich Dan besorgt darüber, wie der Krieg eskalieren könnte, insbesondere angesichts der von den USA unterstützten Bemühungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyy, Russland aus allen Gebieten zu vertreiben, auch aus denen, die es seit acht Jahren hält. Dan ist es zweifelhaft, dass jemals Verhandlungen beginnen werden, wenn Zelenskyy weiterhin darauf besteht, dass alle russischen Truppen die Ukraine verlassen, bevor Verhandlungen stattfinden können. Würden die USA “direkt mit ihren Piloten, Kampftruppen und Raketen in den Krieg eintreten … glaube ich, dass Putin sehr wahrscheinlich seine Drohung wahr machen würde, einen taktischen Atomkrieg zu beginnen … sogar mit einer hohen Eskalationswahrscheinlichkeit … was die gesamte Menschheit mit einem nuklearen Winter bedrohen würde”, sagte er.

“Jeder Mensch auf der Welt hat ein Interesse daran, dies zu verhindern”, sagte Dan während der Sendung am 2. März, an der auch Noam Chomsky und Richard Falk teilnahmen. Chomsky merkte an: “Entweder wird es eine diplomatische Lösung geben oder es wird einen Artenselbstmord geben.” Falk nannte dies einen “apokalyptischen Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte”.

Diejenigen, die Atomwaffen herstellen, und die Investmentbanken, die sie finanzieren, “waren nie daran interessiert, sie zu begrenzen. Ihr einziges Interesse ist es, bessere Waffen zu haben”, sagte mir Dan. Dieselben Leute “waren nie daran interessiert, Russland davon abzuhalten, H-Bomben [Wasserstoffbomben], ICBMs [interkontinentale ballistische Raketen] oder MWHs [Mehrfachsprengköpfe] zu haben, um den Preis, dass wir unsere aufgeben.”

Um die Risiken eines Atomkriegs zu verringern, “ist es unerlässlich, dass die Mitglieder der NATO die USA und andere dazu drängen, auf die grausame Unterstützung der NATO für den Ersteinsatz von Atomwaffen zu verzichten”, so Dan.

Präsident Joe Bidens Nuclear Posture Review 2022 erlaubt in unentschuldbarer Weise den Ersteinsatz von Atomwaffen und besagt, dass Atomwaffen nicht nur zur Abschreckung eines nuklearen Angriffs erforderlich sind, sondern auch zur Abschreckung eines kleinen Spektrums anderer folgenschwerer Angriffe auf strategischer Ebene”.

“Entgegen dem öffentlichen Verständnis”, schrieb Dan in seinem Buch The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner, “ging es bei der Strategie nicht um die Abschreckung eines nuklearen Angriffs auf die Vereinigten Staaten, sondern vielmehr um die illusionäre Verbesserung der Erstschlagskapazität.”

US-Russland-Verträge aufgekündigt oder suspendiert

Der sowjetische Ministerpräsident Alexej Kossygin mit US-Präsident Lyndon B. Johnson auf dem Gipfeltreffen in Glassboro, New Jersey, im Juni 1967, auf dem die USA erstmals einen ABM-Vertrag vorschlugen. (Yoichi Okamoto, Wikimedia Commons)

Dan stellte in The Doomsday Machine fest: “Die Arsenale und Pläne der beiden Supermächte stellen nicht nur ein unüberwindliches Hindernis für eine wirksame globale Kampagne gegen die Verbreitung von Atomwaffen dar, sie sind an sich schon eine klare und gegenwärtige existenzielle Gefahr für die menschliche Spezies und die meisten anderen.”

Der ultimative Schlag für das Anti-Proliferationsregime erfolgte im Februar, als Russland seine Teilnahme am New START [Vertrag zur Reduzierung strategischer Waffen] aussetzte. Dies war der einzige verbleibende Vertrag zwischen den USA und Russland zur Reduzierung von Atomwaffen, der nicht ausgesetzt oder aufgekündigt worden war. Russland und die Vereinigten Staaten besitzen zusammen etwa 90 Prozent der weltweiten Atomsprengköpfe.

New START wurde 2010 von Präsident Barack Obama und dem damaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew unterzeichnet. Er legt eine Obergrenze für die Anzahl der strategischen Atomsprengköpfe fest, die die USA und Russland einsetzen dürfen, und sieht dreimal im Jahr Inspektionen in den Ländern der jeweils anderen Seite vor. Der Vertrag schreibt auch eine regelmäßige Kommunikation zwischen den USA und Russland vor, um Unfälle oder Missverständnisse zu vermeiden.

[Zum Thema: SCOTT RITTER: Neuausrichtung der Rüstungskontrolle nach der Ukraine]

Im Dezember 2001 kündigte Präsident George W. Bush den 1972 mit der Sowjetunion unterzeichneten ABM-Vertrag (Anti-Ballistic Missile). Der ABM-Vertrag war ein Eckpfeiler der nuklearen Rüstungskontrolle des Kalten Krieges und sah vor, dass beide Länder einer Begrenzung der Raketenabwehr zustimmen mussten, um die nuklearen Angriffskräfte der USA und Russlands zu reduzieren.

Bush sagte, dass “die Feindseligkeit, die unsere beiden Länder einst dazu veranlasste, Tausende von Atomwaffen in Alarmbereitschaft zu halten, die auf den jeweils anderen gerichtet waren”, mit der Auflösung der Sowjetunion beendet worden sei. Er behauptete, der Vertrag behindere die Fähigkeit der USA, sich gegen “künftige Raketenangriffe von Terroristen oder Schurkenstaaten” zu schützen.

Putin bezeichnete den Ausstieg der USA aus dem Vertrag, einem Eckpfeiler der internationalen Sicherheit, als “Fehler”.

26. Mai 1972: US-Präsident Nixon und der sowjetische Premierminister Leonid Breschnew unterzeichnen in Moskau den ABM-Vertrag und das Interimsabkommen über die Begrenzung strategischer Waffen, das den Höhepunkt der zweieinhalbjährigen Verhandlungen der Entspannungsperiode darstellt. (Richard Nixon Presidential Library, gemeinfrei, Wikimedia Commons)

1987 verabschiedeten die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion den Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen (INF), um Raketen zu eliminieren, die aufgrund ihrer kurzen Flugzeiten in Alarmbereitschaft für einen Atomkrieg stehen. Dies war das erste Mal, dass sich die beiden Länder auf die Vernichtung von Atomwaffen einigten. Der Vertrag verbot fast 2.700 ballistische oder landgestützte Marschflugkörper mit einer Reichweite von etwa 300 bis 3.000 Meilen.

Im Jahr 2019 setzte Präsident Donald Trump jedoch die Verpflichtungen der USA aus dem Vertrag aus, und Russland trat am folgenden Tag aus dem Vertrag aus.

Mut, um uns alle zu inspirieren

Zu den Whistleblowern und Wahrheitsverkündern, die in Dans Fußstapfen getreten sind, gehören Chelsea Manning, Katharine Gun, John Kiriakou, Edward Snowden, Daniel Hale, Reality Winner und der Herausgeber Julian Assange. Dan ist einer der Co-Vorsitzenden – zusammen mit Chomsky und Alice Walker – von Assange Defense.

“Jedes Imperium braucht Geheimhaltung, um seine Gewalttaten zu verschleiern, die es als Imperium aufrechterhalten”, sagte Dan am 1. Januar vor dem Belmarsh-Tribunal zur Unterstützung von Assange aus, dem 175 Jahre Gefängnis drohen, weil er Kriegsverbrechen der USA aufgedeckt hat. “Wenn man den [Espionage] Act gegen einen Journalisten anwendet, der eklatant gegen den Ersten Verfassungszusatz verstößt”, erklärte Dan, “dann ist der Erste Verfassungszusatz im Grunde hinfällig.”

Im Jahr 2008, als ich Präsident der National Lawyers Guild (NLG) war, hielt Dan die Hauptrede auf dem Kongress der Gilde in Detroit. Er warnte vor den Gefahren einer unkontrollierten Exekutivgewalt und erklärte: “Der US-Präsident ist kein König.”

Dan ist ein brillanter, intensiver, mitfühlender Mann mit einem bemerkenswert neugierigen Geist. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft er mich angerufen hat, um die rechtlichen Auswirkungen der illegalen Maßnahmen der US-Regierung zu analysieren, die er gerade durchführt. Ich bin stolz darauf, ihn meinen Freund nennen zu dürfen.

Was sagt Dans Diagnose aus? “Als wichtigster amerikanischer Wahrheitssprecher/Whistleblower und Atomwaffenanalyst der letzten 50 Jahre ist er aus der Welt nicht mehr wegzudenken”, sagte mir die investigative Reporterin Barbara Koeppel, die in mehreren Artikeln über Dan geschrieben hat.

Wir müssen Dans außergewöhnliches Vermächtnis ehren, indem wir uns dem Kampf zum Schutz der Welt vor der nuklearen Vernichtung verschreiben.

Marjorie Cohn ist emeritierte Professorin an der Thomas Jefferson School of Law, ehemalige Präsidentin der National Lawyers Guild und Mitglied der nationalen Beratungsgremien von Assange Defense und Veterans For Peace sowie des Vorstands der International Association of Democratic Lawyers. Zu ihren Büchern gehören Drohnen und gezielte Tötungen: Rechtliche, moralische und geopolitische Fragen. Sie ist Co-Moderatorin des Radiosenders “Law and Disorder”. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel erschien zuerst in Truthout

