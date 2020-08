Dank an meinen Freund As`ad AbuKhalil, The Angry Arab

Was in aller Welt soll das bedeuten?

NYPDC-Terrorismusbekämpfung

@NYPDCT

Wir verfolgen aufmerksam den Vorfall mit einer großen Explosion in #Beirut, Libanon.

Das war erst vor ein paar Tagen, und ich habe nicht gesehen, dass in den US-Medien darüber berichtet wurde: “Verteidigungsminister Benny Gantz wies die IDF am Donnerstag an, die libanesische Infrastruktur zu bombardieren, falls die Hisbollah israelischen Soldaten oder Zivilisten Schaden zufügt.

In einer dramatischen politischen Wende wird Israel den Libanon für den Angriff der Hisbollah zur Rechenschaft ziehen.

Verteidigungsminister Benny Gantz wies am Donnerstag die IDF an, die libanesische Infrastruktur zu bombardieren, falls die Hisbollah israelische Soldaten oder Zivilisten verletzt….

israelhayom.com

Wie alles begann: Dieser Artikel ist aus dem Jahr 2014: “Beladen mit gefährlicher Fracht, eigentlich Sprengstoff.” Besatzung hielt Geiseln auf einer schwimmenden Bombe gefangen – m/v Rhosus, Beirut | RHOSUS – FleetMon Maritime News

Besatzung hielt Geiseln auf einer schwimmenden Bombe gefangen – m/v Rhosus, Beirut

Das Stückgutschiff Rhosus lief im Oktober letzten Jahres Beirut im Libanon an. Das mit Ammoniumnitrat beladene Schiff war für ein anderes Land bestimmt, die …

fleetmon.com

اليس غبيّاً من حكومة لبنان أن تجزم ان الانفجار هو ناتج عن حادث وليس تفجير قبل إجراء التحقيق الذي أعلنته؟ Ist es nicht dumm, wenn die libanesische Regierung kategorisch erklärt, dass die Explosion die Folge eines Unfalls war, bevor sie eine eigene Untersuchung abgeschlossen hat



“”War dies ein Waffenlager?” fragte ein Mann, der verzweifelt versuchte, seine Freunde anzurufen. “Haben die Israelis es getroffen? Es gab eine kleine Explosion, dann eine grössere. Was verursachte die erste?””

‘Wir sind verflucht’: Schock und Verzweiflung in Beirut, als die Explosion die Stadt verwüstet

Libanesische Hauptstadt im Zustand des Chaos, während die Menschen mit dem Ausmaß der Explosion zu kämpfen haben, die Tausende von Verletzten gefordert hat

theguardian.com

“In den letzten Wochen wurden israelische Flugzeuge und Drohnen gesichtet, die mit zunehmender Regelmäßigkeit über die Stadt fliegen, da die Spannungen zugenommen haben.

“Aber es bestand der Verdacht, dass Israel beteiligt gewesen sein könnte, sagte ein hochrangiger libanesischer Armeeoffizier, der sich unter der Bedingung der Anonymität äußerte, weil das Thema heikel sei. Zahlreiche Zeugen berichteten, dass sie zu dieser Zeit Flugzeuge über der Stadt hörten, stellte er fest.

“und in jüngerer Zeit eine Reihe von Explosionen an Militärstandorten und sensiblen Orten im Iran, hinter denen laut regionalen Geheimdienstbeamten zumindest teilweise Israel steckte”.

“Der Vorfall folgt einer Flut mysteriöser Explosionen an Waffenlagerstätten schiitischer Milizen im Irak im vergangenen Jahr, für die irakische und israelische Beamte Israel verantwortlich gemacht haben.

Mindestens 63 Tote und mehr als 3.000 Verletzte durch Explosionen erschüttern Beirut, so das Gesundheitsministerium

Die Explosion in der libanesischen Hauptstadt zerschlug Gebäudeteile, und die Schockwelle stürzte die Menschen zu Boden.

washingtonpost.com

Die NY Times listet eine Reihe von Bombenanschlägen in Beirut auf, verpasst aber die US-Autobombe in den südlichen Vororten von 1985 (über 70 Tote und 200 Verletzte) und die zahlreichen israelischen Luft- und Autobombenanschläge. “Bombenanschläge und Chaos waren in Beirut an der Tagesordnung”.

Explosionen felsen östlich von Beirut

In der libanesischen Hauptstadt wurden Gebäude beschädigt und viele Menschen verwundet. Die Ursache der Explosion war unklar.

nytimes.com

Nachbarschaft und bekannte sich dann im Namen einer fiktiven libanesischen Organisation, die vom israelischen Militärgeheimdienst erfunden wurde, zur Verantwortung. Erst diese Woche haben israelische Führer mit der Zerstörung der libanesischen Infrastruktur gedroht. Natürlich berichteten keine US-Medien über israelische Drohungen.



Obwohl der Leiter der Behörde und des Zolls von Beirut in erster Linie für diese Lagerung einer gefährlichen Chemikalie verantwortlich ist, schließe ich nie die Möglichkeit israelischer Sabotage aus: Es handelt sich um einen Staat, der mit Sprengfallen versehene Autos, Lastwagen und Esel in den Libanon schickte und sie in ziviler Mission zur Explosion brachte.

Wenn ich über die Explosion in Beirut spekulieren würde, würde ich sagen: Sie trägt die Fußspuren der israelischen Bombenangriffe.



Die IDF verbreitet Propaganda, die vorgibt, sich für die Libanesen zu interessieren