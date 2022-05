Daoud al-Zubaidi stirbt nach Armeeüberfall in Dschenin im israelischem Krankenhaus

Mord als zionistische Staatsräson!

Westjordanland: Hochrangiger Palästinenser in Dschenin stirbt nach Armeeüberfall in israelischem Krankenhaus



Daoud al-Zubaidi erliegt seinen Wunden, die er am 13. Mai bei einer Razzia der israelischen Armee erlitten hat

Von MEE-Mitarbeitern



15. Mai 2022

Ein ranghoher Palästinenser in Dschenin ist am Sonntagmorgen in einem israelischen Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben, die er zwei Tage zuvor bei einer israelischen Razzia in der Stadt im nördlichen besetzten Westjordanland erlitten hatte.

Daoud al-Zubaidi wurde bei einem stundenlangen Gefecht zwischen israelischen Truppen und palästinensischen Kämpfern während der Razzia in den Bauch getroffen.

Zubaidi wurde zunächst in ein Krankenhaus in Dschenin gebracht, dann aber aufgrund des Schweregrads seines Zustands in das Rambam-Krankenhaus in Haifa in Israel verlegt. Das Krankenhaus bestätigte seinen Tod am Sonntagmorgen in einer Erklärung.

Nachdem die Familie der Verlegung des 43-Jährigen in ein israelisches Krankenhaus zugestimmt hatte, gab die Armee bekannt, dass er verhaftet wurde. Nach seinem Tod behielt die Armee seine Leiche zurück.

Es war nicht sofort klar, ob er während eines Schusswechsels mit israelischen Truppen erschossen wurde oder ob er ins Kreuzfeuer geriet.

Der dreifache Familienvater war eine beliebte Persönlichkeit und ein ehemaliger Kämpfer der Fatah-Bewegung in Dschenin. Er hatte zuvor insgesamt 12 Jahre in israelischen Gefängnissen verbracht.

Er ist der Bruder von Zakari Zubaidi, einem weiteren bekannten palästinensischen Widerstandsführer, der im vergangenen Jahr aus dem Gilboa-Gefängnis entkommen war, bevor er von den israelischen Streitkräften wieder gefasst wurde.

Seine Mutter und ein weiterer Bruder, Taha, wurden 2002 während der zehntägigen Kampagne des israelischen Militärs in Jenin getötet, die das Flüchtlingslager verwüstete.

Eskalation in Dschenin

Am Samstagabend stürmte der Gesetzgeber Itamar Ben Gvir zusammen mit einer Gruppe rechtsextremer Aktivisten das Rambam-Krankenhaus, um gegen den Krankenhausaufenthalt von Zubaidi in Israel zu protestieren, und wünschte sich, dass er “auf den elektrischen Stuhl kommt”.

“Es ist wahnwitzig, dass ein Terrorist, der auf Soldaten und Polizisten geschossen hat, auf unsere Kosten in einem israelischen Krankenhaus behandelt wird”, sagte Ben Gvir.

Die Familie Zubaidi genießt hohes Ansehen im Lager Jenin, einer Hochburg des palästinensischen Widerstands, die in den letzten Monaten fast täglich von Israel angegriffen wurde.

Die Kämpfer von Jenin hatten am Samstag geschworen, dass sie reagieren würden, wenn Zubaidi während seiner Behandlung in Haifa etwas zustoßen sollte.

Nach dem Tod von Zubaidi hat die Stadt für Sonntag einen Generalstreik angekündigt, der die Spannungen wahrscheinlich noch verstärken wird.

Am Freitag, als Zubaidi verwundet wurde, führten israelische Streitkräfte eine Razzia im Flüchtlingslager von Dschenin durch, um zwei Kämpfer der Bewegung Islamischer Dschihad festzunehmen, die als Mahmoud und Anas al-Dabai identifiziert wurden.

Nach einem vierstündigen Gefecht, bei dem die israelischen Truppen ein Haus mit Kurzstreckenraketen beschossen und Teile des Hauses beschädigten, wurden die beiden Brüder festgenommen.

In anderen Teilen des Lagers kam es zu schweren Feuergefechten, bei denen 13 Palästinenser verwundet und ein israelischer Beamter getötet wurde.

Die Razzia am Freitag erfolgte nur zwei Tage, nachdem ein israelischer Soldat die Al-Dschasira-Journalistin Shireen Abu Akleh bei einem ähnlichen Überfall auf das Lager erschossen hatte.

Die Ermordung von Abu Akleh und der anschließende Angriff auf ihre Beerdigung haben zu einer weit verbreiteten internationalen Verurteilung Israels geführt und die lange Geschichte der israelischen Angriffe auf palästinensische Journalisten deutlich gemacht. Übersetzt mit Deepl.com

