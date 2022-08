Das Anti-Arbeiter-Gesetz der Ukraine tritt in Kraft von Diegoramos718

“Unsere gemeinsamen Werte”



Ukraine’s Anti-Worker Law Comes Into Effect Law 5371, which strips back labour protections, has been ratified. Is there more to come? By ODR Team / openDemocracy On 17 August, Ukraine’s president Volodymyr Zelenskyi ratified Law 5371, which removes rights for workers at small and medium-sized companies.

Arbeiter an der Fassade von McDonald’s – Odessa, Ukraine 2016. Adam Jones aus Kelowna, BC, Kanada, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, via Wikimedia Commons

Das Anti-Arbeiter-Gesetz der Ukraine tritt in Kraft



vonDiegoramos718

Von ODR Team / openDemocracy



30. August 2022

Am 17. August hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij das Gesetz 5371 ratifiziert, das die Rechte der Arbeitnehmer in kleinen und mittleren Unternehmen abschafft. Es wird so lange gelten, wie das Land unter Kriegsrecht steht – eine Einschränkung, die in letzter Minute auf Druck der Gewerkschaften hinzugefügt wurde.

Nach dem neuen Gesetz gelten für Personen, die für Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten arbeiten, nicht mehr die nationalen Arbeitsgesetze, sondern Verträge, die sie als Einzelpersonen mit ihren Chefs aushandeln.

In der Praxis bedeutet dies, dass rund 70 % der Arbeitnehmer in der Ukraine vieler arbeitsrechtlicher Schutzmaßnahmen beraubt wurden. Tarifverträge, die von den Gewerkschaften ausgehandelt wurden – z. B. über Gehälter oder Urlaub – gelten nicht mehr. Das Gesetz hebt auch die rechtliche Befugnis der Gewerkschaften auf, gegen Entlassungen am Arbeitsplatz ein Veto einzulegen.

Die ukrainische Regierung hat behauptet, sie wolle die Schwierigkeiten der Unternehmen in Kriegszeiten mildern. Sie hat jedoch zunächst versucht, das neue Gesetz im Jahr 2021 einzuführen.

Die ukrainische Regierungspartei Diener des Volkes argumentierte, dass “die extreme Überregulierung der Beschäftigung den Prinzipien der Selbstregulierung des Marktes [und] einem modernen Personalmanagement widerspricht.”

Die Politik wird vom ukrainischen Gewerkschaftsbund abgelehnt und wurde auch von einem gemeinsamen Projekt der Europäischen Union und der Internationalen Arbeitsorganisation kritisiert. Einige Kritiker behaupten, die Regierung benutze die russische Invasion als Vorwand, um die Deregulierung und den Abbau der sozialen Unterstützung voranzutreiben.

Im Juli erklärte Nataliia Lomonosova von der ukrainischen Denkfabrik Cedos gegenüber openDemocracy, dass dies langfristige politische Ziele der Regierung Zelenskyi seien, die wahrscheinlich darauf abzielten, ausländische Investitionen anzulocken.

Das Gesetz 5371 ist keine Einzelmaßnahme. Im Juli wurden zwei weitere Gesetze verabschiedet: Eines erlaubt es den Arbeitgebern, die Bezahlung von Arbeitnehmern einzustellen, die zum Kampf einberufen wurden, während das andere Null-Stunden-Verträge legalisiert. Letztere werden auch nach Aufhebung des Kriegsrechts in Kraft bleiben.

Ein weiterer Gesetzentwurf sieht eine drastische Überarbeitung des ukrainischen Arbeitsrechts vor. So soll ein 12-Stunden-Tag eingeführt werden, und die Arbeitgeber sollen die Möglichkeit haben, Arbeitnehmer ohne Begründung zu entlassen.

Der ukrainische Gewerkschaftsbund klagt gegen das Gesetz 5371 vor dem Verfassungsgericht des Landes und wendet sich an die IAO und andere internationale Organisationen. Sie argumentieren, dass das Kriegsrecht sie daran hinderte, zu Protesten und Streiks aufzurufen, um sich gegen das Gesetz zu wehren.

openDemocracy ist eine unabhängige internationale Medienplattform. Wir produzieren qualitativ hochwertigen Journalismus, der die Macht in Frage stellt, zu Veränderungen anregt und die Führungsrolle von Gruppen stärkt, die in den Medien unterrepräsentiert sind. Wir haben unseren Hauptsitz in London und verfügen über Teammitglieder auf vier Kontinenten.

Wir sind eine auftragsorientierte Organisation, d. h. wir denken immer daran, welche Auswirkungen unser Journalismus haben kann. Unser investigativer Journalismus hat Gesetzesänderungen, parlamentarische Untersuchungen, Gerichtsverfahren und strafrechtliche Ermittlungen ausgelöst, und wir bieten eine große Vielfalt an Geschichten und Perspektiven aus der ganzen Welt. Wir helfen Stimmen, die sonst von den Medien ausgeschlossen sind, ein größeres Publikum zu erreichen, und wir führen Kampagnen zu wichtigen Themen durch und setzen uns für eine offenere, demokratischere und egalitärere Welt ein. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...