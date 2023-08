Das böse, beängstigende China weigert sich, sich von uns einkreisen zu lassen: Caitlin Johnstone

Evil, Scary China Refuses To Passively Let Us Encircle It: Notes From The Edge Of The Narrative Matrix Most mainstream western reporting on Chinese military activity essentially amounts to „OMG you guys China isn’t just passively sitting there while we militarily encircle it and prepare to attack it…

Die meisten westlichen Mainstream-Berichte über chinesische Militäraktivitäten laufen im Wesentlichen darauf hinaus, dass „OMG, Leute, China sitzt nicht einfach passiv herum, während wir es militärisch einkreisen und einen Angriff vorbereiten!“

Das böse, beängstigende China weigert sich, sich von uns einkreisen zu lassen:

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Caitlin Johnstone

20. August 2023

Es sind nicht die großen, eklatanten, offensichtlichen Lügen, die einen erwischen. Die New York Times ist das zerstörerischste Propagandamagazin der Welt, nicht weil sie riesige Lügengeschichten veröffentlicht, sondern weil sie vertrauenswürdig erscheint. Ihre Berichterstattung wirkt seriös. Kindern wird in der Schule beigebracht, dass so glaubwürdige Nachrichtenmedien aussehen. So kann die gut gemachte Propaganda unbemerkt und ohne Widerstand in die Köpfe der Menschen gelangen.

Die westlichen Medien sind so lächerlich verlogen und propagandistisch, dass die Tatsache, dass beliebte Comedy-Shows und berühmte Komiker sich nicht ständig über sie lustig machen, beweist, dass diese Shows und Komiker selbst Teil des Propaganda-Netzwerks sind.

Die meisten westlichen Mainstream-Berichte über chinesische Militäraktivitäten laufen im Wesentlichen darauf hinaus: „OMG, Leute, China sitzt nicht einfach passiv da, während wir es militärisch einkreisen und einen Angriff vorbereiten!“

Beispiel:

Das ist es auch, was das ganze Gezeter über Chinas „militärische Aufrüstung“ bewirkt; es wird so getan, als sei es alarmierend und unheimlich, dass China sich nicht einfach passiv mit Kriegsmaschinerie umzingeln lässt, während der Westen sich ganz offensichtlich auf einen Krieg vorbereitet, ohne irgendetwas zu seiner Verteidigung zu tun.

China gibt immer noch weitaus weniger für sein Militär aus als die Vereinigten Staaten, sowohl insgesamt als auch als Prozentsatz des BIP. Dennoch sollen wir so tun, als sei China die offensichtliche Aggressor-Nation, obwohl es rasch von der US-Kriegsmaschinerie und zunehmend militarisierten US-Verbündeten umzingelt wird.

Eine Sache, die ich aus Gesprächen mit Anhängern von Robert F. Kennedy Jr. gelernt habe, ist, dass viele von ihnen wirklich nicht verstehen, warum seine Position der „bedingungslosen Unterstützung“ Israels für viele Antiimperialisten ein solches Hindernis darstellt. Sie denken, dass es nur um die Rechte der Palästinenser geht, aber es geht um viel mehr als das.

Bedingungslose Unterstützung Israels bedeutet nicht nur, die Apartheid und die häufigen Bombardierungen des Gazastreifens zu unterstützen, sondern auch die regelmäßige Bombardierung Syriens, die Annexion der Golanhöhen und Israels wahnsinnige Kriegstreiberei gegen den Iran. Israel befindet sich ständig im Kriegszustand.

„Bedingungslose Unterstützung“ für Israel bedeutet imperialistische Außenpolitik im gesamten Nahen Osten. Das ist nicht nur eine Vermutung – wir sehen es bereits an RFK Jr.’s anderer Außenpolitik im Nahen Osten, wie z.B. seinem entschiedenen Widerstand gegen das Iran-Abkommen.

Es ist unsinnig und widersprüchlich, auf der einen Seite zu behaupten, man wolle das Imperium abbauen, und auf der anderen Seite „bedingungslose Unterstützung“ für eine Nation zu versprechen, die sich ständig im Krieg befindet. Wenn Sie beides sagen, sind Sie in einem Punkt nicht wahrheitsgemäß.

Es gibt nicht genug Wut auf das US-Imperium, weil es den Krieg in der Ukraine provoziert und aufrechterhalten hat. Bei den Einwänden gegen diesen Stellvertreterkrieg geht es meist nur darum, wie viel er kostet oder ob er strategisch sinnvoll ist oder was auch immer, aber wie sieht es mit der Tatsache aus, dass Menschenleben wie Pennys für den Ausbau der globalen US-Hegemonie ausgegeben werden?

Denken Sie daran, wie sehr es schmerzt, wenn in Ihrer Familie ein Mensch stirbt. Denken Sie daran, wie sehr es eine ganze Gemeinschaft erschüttert, wenn auch nur ein Leben durch Gewalt verloren geht. Berge von menschlichen Körpern werden in gewaltsamen Todesfällen angehäuft, alles zur Sicherung der geostrategischen Interessen der USA in Eurasien. Das ist der reine Horror.

Das Imperium hatte mehrere Gelegenheiten, dies zu beenden, bevor es begann. Es hatte die Möglichkeit, es im April 2022 zu beenden. Es hatte die Gelegenheit, es im vergangenen November zu beenden. Aber es hat es immer wieder durchgedrückt, um die Interessen der USA durchzusetzen, und immer wieder wurden dem Kriegsgott junge Menschen geopfert.

Währenddessen brüsten sich US-Beamte die ganze Zeit damit, wie sehr dieser Krieg den US-Interessen dient, während sie anonym gegenüber der Presse jammern, dass die Gegenoffensive scheitert, weil die Ukrainer zu feige sind, unter schwerem Artilleriebeschuss durch russische Minenfelder zu laufen. Das sollte jeden zur Weißglut treiben.

Im Grunde genommen besteht die Strategie des US-Imperiums darin, die ukrainischen Körper wie einen riesigen Schwamm zu benutzen, um so viel teuren russischen militärischen Sprengstoff wie möglich aufzusaugen.

Für die westlichen Kriegspropagandisten war Syrien wie eine Generalprobe für den Krieg in der Ukraine. Die Lügen werden größtenteils von denselben Leuten verbreitet, die größtenteils dieselben Methoden anwenden und in dieselben Mainstream-Medienplattformen eingespeist werden. Der einzige wirkliche Unterschied besteht darin, dass das Imperium auf der Seite der offiziellen Regierung in der Ukraine steht, so dass es einfach seine Beamten und seine Medienplattformen als Quellen vor Ort nutzen kann, anstatt einen Haufen seltsamer kleiner Propagandakonstrukte wie die Weißhelme usw. aufzustellen. Syrien markiert eine neue Ära des imperialen Narrativmanagements. Übersetzt mit Deepl.com

