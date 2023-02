The Caesar Act and the humanitarian response to the earthquakes Five days after the Turkish-Syrian earthquakes, the US Treasury announced that humanitarian relief efforts and aid will be allowed to reach Syria. The treasury said that it was a limited exception to …

Vertreter lokaler Nichtregierungsorganisationen, die in Idlib tätig sind, und Freiwillige des Zivilschutzes (Weißhelme) versammeln sich zu einer Demonstration in der Nähe des Grenzübergangs Bab al-Hawa am 13. Februar 2023 [İzzeddin Kasim/Anadolu Agency]

Das Caesar-Gesetz und die humanitäre Reaktion auf die Erdbeben



von Rama Katttaneh Nazzal





15. Februar 2023



Fünf Tage nach den türkisch-syrischen Erdbeben hat das US-Finanzministerium angekündigt, dass humanitäre Hilfsmaßnahmen und Hilfsgüter nach Syrien gelangen dürfen. Das Finanzministerium erklärte, es handele sich um eine begrenzte Ausnahme vom Caesar Syrian Civilian Protection Act 2019 – der die Sanktionen gegen Syrien abdeckt – und wies darauf hin, dass die Entscheidung für einen Zeitraum von sechs Monaten bis zum 8. August in Kraft bleibt.

Dem US-Beschluss war nur wenige Stunden zuvor ein EU-Beschluss mit demselben Ziel in Bezug auf humanitäre Hilfe vorausgegangen. Das Zögern der Europäer und Amerikaner, sich an den Rettungsmaßnahmen zu beteiligen und den Erdbebenopfern, insbesondere in Syrien, zu helfen, ist auf die kollektive Bestrafung des syrischen Volkes durch Sanktionen gegen das Regime zurückzuführen.

Die Politisierung der humanitären Hilfsbemühungen und der Hilfe für die Syrer in den von den Erdbeben betroffenen Gebieten ohne Rücksicht auf den natürlichen Instinkt und die Moral in Zeiten von Naturkatastrophen zeigt, wie sehr die moralischen Standards, insbesondere im Westen, gesunken sind. Es deutet auch darauf hin, dass jeglicher Sinn für gegenseitige Menschlichkeit schwindet und die edlen Werte sterben. Dies ist der Beweis für einen Mangel an Moral, wenn die Menschlichkeit auf die Probe gestellt wird. Es ist sicher kein Zufall, dass mit den Fortschritten in Wissenschaft, Technik und Industrie ein entsprechender Rückschritt bei der Moral und den menschlichen Werten zu verzeichnen ist. Um diesen großen Widerspruch zu verbergen, wird das Thema durch vorgetäuschte Solidaritätsbekundungen mit – in diesem Fall – dem geschwächten syrischen Volk überdeckt.

Die Wahrheit ist, dass wir nicht in der Lage sind, den richtigen Rahmen zu finden, in dem wir unsere Gefühle zu den Geschehnissen ausdrücken können. Wir sind unzulänglich, wenn es darum geht, das zu beschreiben, was wir auf unseren Fernsehbildschirmen sehen; keine der vielen Solidaritätsparolen und Proklamationen humanitärer Notwendigkeiten befriedigt uns. Solche Slogans und medienfreundlicher Humanitarismus klingen hohl, sie sind kalt und unbefriedigend.

Was bedeutet ein Slogan, wenn ein neugeborenes Baby tagelang unter den Trümmern überlebt? Wir stehen verwirrt da, zwischen der Freude über das Überleben des Babys und der Trauer über den Tod der Mutter, die es in diesem Leben nie kennenlernen wird. Was bedeuten Slogans, wenn ein Vater überlebt, aber seine ganze Familie unter den Trümmern liegt? Wäre es für ihn besser gewesen, auch zu sterben? Was für ein Leben erwartet ihn jetzt?

Die Syrer sind es gewohnt, mit Tod und Zerstörung zu leben. Der Bürgerkrieg dauert auch nach zwölf Jahren noch an, und ihre Städte sind von Fassbomben und Raketen verwüstet worden. Zu den Gefühlen der Angst, der Traurigkeit, des Verlusts und der Einsamkeit, die sich in ihre Herzen eingebrannt haben, gesellen sich die Auswirkungen der Erdbeben. Ihre Geschichten und Gespräche sind von einem tiefen und unheilbaren Schmerz geprägt. Die Narben werden lange Zeit brauchen, um zu heilen, wenn sie überhaupt heilen. Sie wurden getötet, vertrieben und auseinandergerissen. Die Erdbeben haben ihnen das genommen, was von vielen Familien, Häusern und Träumen übrig geblieben ist. Sie sind ein Überbleibsel eines Volkes.

Massives Erdbeben erschüttert Flüchtlingslager in Syrien – Karikatur [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Das Cäsar-Gesetz wurde nach dem syrischen Offizier benannt, der Deutschland mit Fotos aus syrischen Gefängnissen versorgte, die die Realität des Assad-Regimes in all seiner Grausamkeit und Brutalität zeigten. Die daraufhin verhängten Sanktionen gegen Syrien müssen jedoch im Kontext ähnlicher Akte kollektiver Bestrafung beispielsweise gegen die Menschen im besetzten Palästina gesehen werden, die dafür bestraft werden, dass sie sich gegen die brutale militärische Besetzung ihres Landes gewehrt haben, obwohl ein solcher Widerstand nach internationalem Recht völlig legitim ist. Die Opfer werden bestraft, während die Schurken im wahrsten Sinne des Wortes mit Mord davonkommen.

Die Verhängung von Kollektivstrafen gegen Syrer und Palästinenser ist nichts anderes als Rassismus. Die Palästinenser werden ins Visier genommen, weil sie keine Juden sind, während die westliche Haltung gegenüber den Syrern den in der westlichen Gesellschaft auf allen Ebenen vorherrschenden antiarabischen Rassismus offenbart, der sich unmittelbar nach den Erdbeben in seiner hässlichsten Form zeigte. Aufgrund der internationalen politischen Agenda, der Heuchelei und der Unterwürfigkeit gegenüber den USA herrscht massive Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben und dem Leiden von Millionen von Menschen. Das Ausmaß der Tragödie hat es nicht geschafft, das kollektive Gewissen auf höchster politischer Ebene zu wecken. Deshalb verzögert sich die Durchleitung humanitärer Hilfe nach Syrien.

Die internationalen Entscheidungsträger und die politische Klasse haben den Caesar Act und ähnliche Gesetze außerhalb der USA als Vorwand benutzt, obwohl sie wissen, dass einige der von den Erdbeben betroffenen Orte, wie die Gebiete um Aleppo und der größte Teil des Gouvernements Idlib, nicht vom syrischen Regime kontrolliert werden. Mehrere Parteien sind daran beteiligt, darunter die Al-Nusra-Front, kurdische und türkische Gruppen sowie die syrische Opposition; insgesamt ist die Kontrolle fließend und ändert sich ständig.

Die Erdbebenkrise hat das Thema Syrien wieder in die Schlagzeilen gebracht. Wir müssen die nächsten sechs Monate ohne Sanktionen nutzen, um zu sehen, welche politischen Lösungen die arabischen Länder vorlegen. Viele arabische Regierungen haben eine allgemein positive humanitäre Reaktion gezeigt und Hilfsgüter in die vom Erdbeben betroffenen Gebiete gesandt. Dazu sollte eine politische Agenda kommen, die das unbeschreibliche Leid der Menschen lindert, eine arabische Agenda, die auf die Bindungen des Arabismus eingeht und sich von der politischen Dominanz und Kontrolle der USA distanziert.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch in Al-Ayyam am 12. Februar 2023

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …