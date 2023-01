Das “einzigartige” deutsche Holocaust Trauma ist bizarr

von Lillian Rosengarten

09. Januar 2022

Der Likud-Abgeordnete Hanoch Milwidsky sprach vor der Knesset. “Wenn man den Terrorismus bekämpft, muss man zu groben Mitteln greifen, die vielleicht bestimmte Rechte verletzen, aber es ist notwendig, sich gegen mörderischen Terrorismus zu verteidigen, und ich habe nicht das Gefühl, mich dafür rechtfertigen zu müssen, dass ich im jüdischen Staat Juden bevorzuge.” Er sagte, er ziehe jüdische Mörder den arabischen vor.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und fragen Sie sich, mit welcher Gewalt die Zionisten versuchen, Palästina durch Terrorismus und Hass in einen Staat nur für Juden umzuwandeln, der Vertreibung und Tod bedeutet. So wie die Juden von den Nazis gehasst und als minderwertig angesehen wurden, werden die Palästinenser von den politischen Zionisten als minderwertig angesehen, die brutal sind, während die Orthodoxie und der Staat zu einem faschistischen Land werden, das vorgibt, eine rechtschaffene Demokratie zu sein.

Als Flüchtling aus Nazi-Deutschland und antizionistischer Jude bin ich erschrocken darüber, wie viel Unterstützung Israel von den USA und anderen europäischen Ländern, insbesondere von Deutschland, erhält. Ich bin nach wie vor für soziale Gerechtigkeit und weiß genau, dass Palästina frei sein muss und dass es EINEN demokratischen Staat geben muss. Erst wenn Israel von außen verurteilt werden kann, kann ein Wandel stattfinden.

Ich frage mich, was es an dem “einzigartigen” deutschen Holocaust-Trauma zu verstehen gibt, das eine pauschale Unterstützung Israels verlangt? Jegliche Kritik an Israel hat dazu geführt, dass die zionistische politische Maschinerie den Vorwurf des Antisemitismus erhoben hat. Nicht an Israel als jüdischen Staat zu glauben, hat verängstigte Gemeinschaften hier in den USA und anderswo zum Schweigen gebracht. Auch in Deutschland wütet eine Hexenjagd gegen Kritiker Israels. Für mich ist das bizarr.

Israel ist aus der Asche des Holocausts auferstanden und hat sich zu seinem eigenen Monster entwickelt. Der Zionismus hat die Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber dem Menschen gut gelernt, so dass der Kreislauf des Hasses weitergeht. Der Zionismus hat die Realität erfolgreich mit Manipulation, Lügen und außergewöhnlicher Gewalt verwischt. Der Antisemitismus ist real und tief in der Welt verwurzelt.

Wenn Juden etwas hören, das Antisemitisches hören, ist der Schmerz real. Der Dialog muss fortgesetzt werden, ohne Angst vor dem Etikett “Antisemit”.

Lillian Rosengarten

