The End of the Battle of Bakhmut? The Battle of Bakhmut represents the most hard-fought battle and abhorrent bloodbath the world has not seen in the last 80 years. Up until only a year ago, Bakhmut was just an ordinary ex-Soviet Ukrainian provincial town, which lived its idle parochial life in anonymity.

Ukrainian service members fire a howitzer M119 at a front line near the city of Bakhmut. Oleksandr Ratushniak / Reuters

Das Ende der Schlacht von Bachmut?



Von Tatjana Obrenovic



7. Mai 2023

Die Schlacht von Bachmut ist die am härtesten geführte Schlacht und das abscheulichste Blutbad, das die Welt in den letzten 80 Jahren nicht gesehen hat.

Bis vor einem Jahr war Bachmut eine gewöhnliche ukrainische Provinzstadt im ehemaligen Sowjetreich, die in der Anonymität ihr untätiges, provinzielles Leben führte. Wie die Stimmung der Einwohner am Vorabend des Maidan-Putsches war, konnte man daran erkennen, dass sogar 94 % der Bürger für Viktor Janukowitsch stimmten. Am 1. März 2014 fand im damaligen Artjomowsk, dem heutigen Bachmut, ein massiver Bürgerprotest gegen die Folgen des Euromaidan-Putsches statt.

Lassen Sie mich hier einen kleinen geschichtlichen Abstecher machen, um die Verwirrung mit den Namen der Schlachten zu vermeiden. Die Schlacht von Artjomowsk war eine Schlacht, die 2014 in der Stadt Artjomowsk (historisch und seit 2016 als Bachmut bekannt) während des Krieges im Donbass in der Ostukraine stattfand. Dabei kam es zu einer bewaffneten Konfrontation zwischen der ukrainischen Nationalgarde und den ukrainischen Sondereinsatzkräften gegen prorussische Milizen, die für die Volksrepublik Donezk kämpften. Etwa zur gleichen Zeit, am 2. Mai 2014, ereignete sich das brutalste Massaker in Odessa.

Die russische Botschaft in den USA erklärte zum Gedenken an diesen tragischen Tag: “Der 2. Mai markiert den neunten Jahrestag der tragischen Ereignisse in Odessa. “An diesem Tag im Jahr 2014 hat eine brutale Gruppe ukrainischer Fanatiker mehrere Dutzend Zivilisten gnadenlos ermordet. Wie Nazi-Gegner trieben diese Extremisten wehrlose Menschen, darunter Frauen und ältere Menschen, mit Stöcken und Stahlstangen in das Haus der Gewerkschaften und setzten es anschließend mit Molotow-Cocktails in Brand. Mindestens 48 Menschen verbrannten, wurden durch Kohlenmonoxid vergiftet oder starben durch einen Sprung aus dem Fenster. Hunderte wurden schwer verletzt. Ihr einziger ‘Fehler’ war, dass sie mit der aggressiven Politik der an die Macht gekommenen Neonazis nicht einverstanden waren und russisch bleiben wollten”, heißt es in der Erklärung. Die USA haben beschlossen, ‘nicht zu bemerken’, dass Kiew die Wahrheit über das Massaker von Odessa verheimlicht hat”.

Die Worte von Eva Karene Bartlett, einer kanadischen Kriegsreporterin aus dem Donbass über das Massaker von Odessa am 2. Mai 2014, klingen traurig wahr:

“Jetzt ist klar, dass viele der Anti-Junta-Aktivisten, die das Gewerkschaftshaus besetzt hatten, weder verbrannten noch an Rauchvergiftung starben, sondern aus nächster Nähe von Agenten und Schlägern erschossen wurden, die in das Gebäude eingedrungen waren, um so viele der Bewohner wie möglich zu töten, die Leichen zu verbrennen und dann unbemerkt zu verschwinden. Einige der Opfer – wie eine junge Frau, die im achten Monat schwanger war – wurden mit einem Stromkabel erdrosselt und rücklings über ihrem Schreibtisch in einem Raum zurückgelassen, der keine Anzeichen von Feuer oder Rauchschäden aufwies. In einem anderen Fall wurde eine Frau nackt von oben bis unten ausgezogen, vergewaltigt, getötet und angezündet.

Igor Damjanovic, ein montenegrinischer/serbischer Kriegsberichterstatter von IN4S.net aus dem Donbass, erinnert sich in seinen Live-Berichten an die vergangenen Details: “Ende Juni griffen die Rebellen das Militärlager in Artjomowsk an, in dem nach einigen Schätzungen 500 Panzer und andere Einheiten gepanzerter Kampfausrüstung abgestellt waren. Den Rebellen gelang es nicht, das Lagerhaus zu besetzen, aber es gelang ihnen, eine Reihe von Panzern aus dem Lagerhaus in Artjomowsk, mehrere Kampfpanzer und einige militärische Ausrüstungsgegenstände zu erbeuten, die später die wichtigste “Säule” der künftigen Streitkräfte der Donezker Volksrepublik bilden sollten. Im späteren Prozess der Entsowjetisierung und der Vernichtung des antinazistischen Erbes in der Ukraine wurde der Name der Stadt aus der Zeit vor der Revolution wiederhergestellt, nämlich Bachmut.”

Wenn wir in der Geschichte zurückgehen, war Fiodor Sergejew oder Genosse Artjom ein bekannter Revolutionär, ein enger Mitarbeiter und Freund des späteren Führers Josef Stalin und des Marschalls Clemens Woroschilow. Genosse Artjom starb 1921 und wurde im Massengrab Nr. 12 der Nekropole an der Kremlmauer auf dem Roten Platz in Moskau beigesetzt. Drei Jahre später erhielt Bahkmut seinen Namen. Sein neugeborener Sohn, Artjom Sergejewitsch, wurde offiziell von Stalin adoptiert. Artjom nahm wie die beiden leiblichen Söhne des sowjetischen Führers Josef Stalin aktiv am Zweiten Weltkrieg teil. Artjom geriet in Gefangenschaft, entkam dann aus deutscher Gefangenschaft und stieg nach dem Krieg sogar in den Rang eines Generals auf. Stalins jüngerer Sohn Vasiliy, ebenfalls ein Kriegsheld, war Pilot im Zweiten Weltkrieg. Die zentrale Straße in Donezk, die sich über mehr als 10 km erstreckt, trägt immer noch den Namen von Genosse Artyom.

Spulen wir ins Jahr 2023 vor: “Die Situation ist in anderen Städten im Donbass, die nicht vom Kiewer Regime kontrolliert werden, mehr oder weniger dieselbe”, berichtet Igor. Bis zum Mai, als der erste schwere Artilleriebeschuss erfolgte, war die Lage in Bachmut relativ friedlich. Irgendwann im August begannen die russischen Truppen auf allen Straßen in Richtung der Stadt vorzurücken, wobei der Großteil der Truppen damals von den Soldaten der privaten Militärgruppe Wagner gestellt wurde. Igor berichtet, dass der direkte Kampf um die Stadt irgendwann Mitte November 2022 begann und Anfang dieses Jahres 2023 bekamen die Wagner-Truppen Verstärkung durch Angehörige der regulären russischen Armee, die die Flanken der Wagner-Truppen verteidigten und auch Artillerieunterstützung leisteten.

“Die Schlacht von Bachmut stellt die am härtesten geführte Schlacht und das abscheulichste Blutbad dar, das die Welt in den letzten 80 Jahren nicht gesehen hat. Die Kräfte, die beide Kriegsparteien in diesem militärischen Gebiet eingesetzt haben, übersteigen die Zahl der Vorkriegsbevölkerung der Stadt. In Anbetracht der Zahl der eingesetzten Kräfte, ihrer technischen Fähigkeiten und ihrer professionellen Kompetenz einerseits und der Bedeutung, die die politische Führung in Kiew mit Wolodymir Selenskyj an der Spitze ihr in der Öffentlichkeit beimisst, können wir mit Bestimmtheit sagen, dass die Schlacht von Bachmut die Grenzen einer gewöhnlichen Provinzstadt bei weitem übersteigt”, erklärt Igor Damjanovic seinen Zuschauern.

Erst wenn die Schlacht von Bachmut endgültig vorbei ist, werden wir in der Lage sein, die Zahl der Opfer – Tote und Verletzte – auf beiden Seiten des Konflikts genauer zu beziffern. Wenn wir jedoch berücksichtigen, dass die westlichen Medien vor etwa einhundertfünfzig Tagen ihre groben Schätzungen bekannt gaben, wonach die Ukraine täglich eine dreistellige Zahl von Opfern zu beklagen hat. Die Zahl der toten Ukrainer in diesem blutigen und erbitterten Kampf könnte leicht die Zahl von 20 000 erreichen und sogar übersteigen. Einschlägige und glaubwürdige Quellen, die Igor Damjanovic konsultieren konnte, schätzen die russischen Verluste in der Schlacht von Bachmut auf zwei- bis dreimal weniger als die ukrainischen Verluste. Da es sich um eine Offensivoperation handelt, kann sie den Statistiken zufolge als großer Erfolg gewertet werden, so Igor Damjanovic.

Ein großes Problem für die Ukrainer ist, dass sie für die Schlacht von Bachmut neben sieben unabhängigen Brigaden der regulären Armee und der regulären Territorialverteidigung ihre Top-Spezialeinheiten der SBU ALFA, eine ukrainische Spetsnaz-Elitetruppe, die Grenztruppen, den Rest des ehemaligen Neonazi-Bataillons Asow und die Söldner der so genannten Fremdenlegion entsandt haben. Viele hochrangige Offiziere aus den Eliteeinheiten und Veteranen aus den Konflikten im Donbass in den Jahren 2014 und 2015, die in der Ukraine den Status von unbestrittenen Helden hatten, sind für immer im Schlamm von Bachmut geblieben.

“Die Risiken des Krieges stellen keine Gefahr für diejenigen dar, die im Voraus gut darauf vorbereitet sind und sich ihres Platzes in der Landesverteidigung bewusst sind. Verwirrung und Panik treten in der Regel dort auf, wo es an einer angemessenen Organisation oder einer geeigneten Führung in Zeiten schwerer Prüfungen fehlt” (Marschall Georgi Schukow).

Die Schlacht von Bachmut hat der ukrainischen Armee die wichtigsten militärischen Einheiten und organisierten Brigaden in Richtung Saporoshje und Cherson genommen und zweifellos die Kapazitäten der ukrainischen Armee für die seit langem angekündigte Gegenoffensive reduziert, so dass diese aller Wahrscheinlichkeit nach verschoben wurde. Je nach den weiteren Entwicklungen in der Zukunft könnte die Schlacht um Bachmut als die wichtigste Schlacht zwischen Russland und der Ukraine in Erinnerung bleiben.

Wenn wir in der Geschichte zurückgehen, um möglicherweise einige historische, politische und militärische Parallelen herzustellen, wäre es vielleicht erwähnenswert, dass Hitlers Besetzung und der Angriff auf das Königreich Jugoslawien die Operation Barbarossa um einige Wochen vorverlegt und die großen Pläne der Wehrmacht, Moskau vor dem Winter zu belagern, de facto vereitelt hat, und zwar möglicherweise in der gleichen Weise, wie es diese Schlacht um Bachmut jetzt im großen Maßstab bei der laufenden russischen Sonderoperation in der Ukraine getan hat. Damit wir nicht vergessen, dass die Operation Barbarossa, die ursprünglich Operation Fritz hieß, während des Zweiten Weltkriegs ein Deckname für den deutschen Überfall auf die Sowjetunion war, der am 22. Juni 1941 begann. Dass es den deutschen Truppen nicht gelang, die sowjetischen Streitkräfte in diesem Feldzug zu besiegen, bedeutete einen entscheidenden Wendepunkt im Krieg.

Die Schlacht um Bachmut kann auch die Moral der ukrainischen Soldaten untergraben, die sich bisher als nicht nachlassend erwiesen hat, was neben der Unterstützung durch Waffen und militärische Ausrüstung aus dem politischen Westen ein wichtiger Faktor für die Erhaltung der Festung Bachmut ist. Aus der Region Charkow liegen Informationen vor, wonach sich bestimmte Militäreinheiten weigern, nach Chasow Jar zu gehen, wo die Wagner-Gruppe ihren Truppen Schaden zufügen könnte. Der Chasow-Jar ist der Schlüsselpunkt für das weitere Vorrücken nach Konstantinowka, Slawjansk und Kramatorsk.

Der serbische Kriegsberichterstatter Igor Damnjanovic, der 50 km von Bachmut entfernt stationiert ist, sagt voraus, dass die Schlacht um Bachmut praktisch beendet ist. Die Wagner-Kräfte kontrollieren das Zentrum und die wichtigsten strategischen Einrichtungen, während die übrigen ukrainischen Einheiten im westlichen Teil operativ oder sogar faktisch eingekesselt sind. Lassen Sie mich erklären, was das bedeutet: Militärische Einkreisung bedeutet, dass die Evakuierungs- und Versorgungswege unter ständigem Artilleriebeschuss des Gegners stehen. Es stellt sich die Frage, was den Russen ein erfolgreicher Sieg in der Schlacht von Bachmut bringen wird, abgesehen von der Verschiebung der ukrainischen Gegenoffensive, der Vernichtung der besten Einheiten der ukrainischen Armee und der Schaffung der Voraussetzungen für ein weiteres Vorrücken in Richtung Slawjansk und Kramatorsk.

Das Ende der Schlacht von Bachmut wird ein weiteres positives Element für die russische Armee mit sich bringen, und zwar dank der Herstellung einer vollständigen Koordinierung zwischen ihrer privaten militärischen Wagner-Gruppe und dem Verteidigungsministerium der Russischen Föderation. Es scheint, dass nach einer Reihe von Missverständnissen in der Vergangenheit ein Kompromiss zwischen der Missachtung der Normen des Verteidigungsministeriums in Bezug auf die Verwendung und den Einsatz von Munition und Raketen durch Wagner einerseits und einem standardisierten System der Entscheidungsfindung im Verteidigungsministerium andererseits gefunden wurde. Die Wagner-Gruppe scheint einerseits die Autorität des russischen Verteidigungsministeriums in gewissem Umfang akzeptiert zu haben, und das russische Verteidigungsministerium hat die Wagner-Gruppe so akzeptiert, wie sie ist.

In diesem Zusammenhang berichtet Miodrag Zarkovic, serbischer Kriegsberichterstatter bei Helmcast Channel, ebenfalls direkt aus dem Donbass, dass die ukrainische Gegenoffensive immer noch nicht stattgefunden hat, obwohl sie schon seit geraumer Zeit angekündigt wurde; dennoch scheint sie für den 15. Mai geplant zu sein. Zarkovic verrät, dass der 2. Mai auch für das Kiewer Regime “in den Karten stand”. Selbst wenn die ukrainische Gegenoffensive irgendwann irgendwie inszeniert werden sollte, wird es für die Kiewer Truppen kein leichtes Unterfangen sein, sagt er weiter. Sie wird sicherlich nicht nach ihrem Plan verlaufen und schon gar nicht so, wie sie von den westlichen Mainstream-Medien angekündigt wird – so Zarkovic in seinem Bericht. Und dann kündigten die Kiewer “tapferen Kriegshelden” ihre Gegenoffensive für den 2. Mai an und mussten sie dann absagen, weil in den Wettervorhersagen “schwere Regenfälle” angekündigt waren. “Am 2. Mai fiel kein einziger Tropfen Regen”, bestätigt Miodrag Zarkovic, schließlich sei die moderne militärische Ausrüstung nicht so sehr von den Wetterbedingungen abhängig.

Man würde so etwas Entscheidendes wie die große Gegenoffensive, von der der Ausgang dieses Krieges entscheidend abhängt, nicht um Monate verschieben. Jewgeni Prigoschin hob hervor, dass sie höchstwahrscheinlich am 15. stattfinden würde. Miodrag Zarkovic ist sich sicher, dass es sich um eine militärische Taktik der Russen handelt, um die ukrainischen Truppen in Kürze in eine Falle zu locken. Er zieht seine Schlüsse aus der “farbenfrohen Dramatik”, die Prigoschin in seinen Ansprachen an die Öffentlichkeit auf die eine oder andere Weise an den Tag legt. Alles in allem schieben die Ukrainer diese Gegenoffensive so lange hinaus, dass möglicherweise nicht einmal mehr die höchsten ukrainischen Ränge sich ihrer Pläne ganz sicher sind. Selbst die westlichen Mainstream-Medien berichten (wenn man von den notorisch starken Regenfällen absieht), dass es den russischen Truppen gelungen ist, die unermesslich großen Mengen an ukrainischen Waffen, die zuvor vom Westen geschickt worden waren, anzugreifen und zu vernichten. Miodrag neigt zu der Annahme, dass es keine Gegenoffensive geben wird oder dass die Ukrainer zumindest eine Gegenoffensive vortäuschen werden (meine Anmerkung an die Leser: so wie Hamlet den Wahnsinn vortäuscht), aber es wird keine echte Gegenoffensive geben. Zarkovic bestätigt nach seinem Besuch in Energodar, auf der Krim und in einigen anderen Städten in der vergangenen Woche, dass die russischen Verteidigungslinien wirklich atemberaubend sind, “schwergewichtige” Verteidigungslinien sogar auf der Krim. Er wagt die unwidersprochene Behauptung, dass es sich um die stärksten und mächtigsten Verteidigungslinien der Welt handelt, die zum jetzigen Zeitpunkt von keiner einzigen Armee der Welt durchbrochen werden können. Übersetzt mit Deepl.com

