Das Ende des amerikanischen “Exzeptionalismus”? Von Philip Giraldi

The End of American “Exceptionalism”? Watching a once great nation commit suicide is not pretty. President Joe Biden does not seem to understand that his role as elected leader of the United States is to take actions that directly or indirectly benefit the folks who voted for him as well as the other Americans who did not do so.

Von Philip Giraldi



18. April 2023



Es ist nicht schön, zuzusehen, wie eine einst große Nation Selbstmord begeht. Präsident Joe Biden scheint nicht zu verstehen, dass seine Aufgabe als gewählter Führer der Vereinigten Staaten darin besteht, Maßnahmen zu ergreifen, die direkt oder indirekt den Menschen zugute kommen, die für ihn gestimmt haben, aber auch den anderen Amerikanern, die dies nicht getan haben. So soll eine konstitutionelle Demokratie funktionieren. Stattdessen haben Biden und die Bande von Introvertierten und neokonservativen Kriegsverbrechern, mit denen er sich umgeben hat, alles getan, was möglich war, um der Wirtschaft durch überstürzte Initiativen im Ausland und im eigenen Land tödlichen Schaden zuzufügen. Die Ausgabenwut, mit der er sich die Unterstützung der bizarren Wählerschichten erkauft, die die Basis der Demokratischen Partei bilden, während er gleichzeitig einen nicht erklärten Krieg in Europa führt, hat dazu geführt, dass die Staatsverschuldung unter Bidens Herrschaft um fast zwei Billionen Dollar gestiegen ist – eine Verschuldung, die mit fast 30 Billionen Dollar ohnehin schon untragbar war und das Bruttosozialprodukt der Vereinigten Staaten übersteigt. Die geplante Streichung der Schulden für Studentendarlehen wird die rote Tinte um Hunderte von Milliarden Dollar aufblähen.

Und die Maßnahmen in Übersee, zu denen auch die weitere Ausweitung des Krieges in der Ukraine gegen Russland gehört, werden unermesslichen weiteren Schaden anrichten. Bedenken Sie, dass die Demokratische Partei schon seit langem ein Auge auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin geworfen hat, und zwar schon seit Putins Machtübernahme im Jahr 2000, als er begann, die westlichen Schurken, die sein Land ausplünderten, hinauszuwerfen. In der Folge wurden von Hillary Clinton und ihrem Team im Jahr 2016 falsche Geheimdienstinformationen und andere Anschuldigungen erfunden, um Donald Trump als russischen Handlanger darzustellen, der insgeheim für Putin arbeitet. Als das nicht funktionierte und Trump gewählt wurde, wurden die Russen von den Medien und den Demokraten beschuldigt, sich willkürlich in die US-Wahlen eingemischt zu haben – eine stark übertriebene Behauptung im Gegensatz zum überwältigenden Schweigen über die tatsächliche Einmischung in die Wahlen und die Politik, die von Israel und seiner fünften Kolonne innerhalb der Vereinigten Staaten ausging, die nicht zufällig die Hauptbefürworter des Krieges gegen Russland sind.

Wladimir Putin zur Zielscheibe zu machen, scheint eine unglückliche Konsequenz zu haben, die Biden noch nicht erkannt hat, nämlich die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten jetzt so etwas wie eine Scheinwirtschaft haben, die sehr verwundbar ist, zumal ein großer Teil der Welt dem globalen Führungsstil der USA nicht mehr zugetan ist. Man beachte beispielsweise den jüngsten Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Peking, bei dem er sich für eine “globale strategische Partnerschaft mit China” aussprach, um eine “multipolare”, von “Blöcken” befreite Welt zu schaffen, die sich nicht hinter einer “Mentalität des Kalten Krieges” versteckt. Macron kritisierte auch die “Extraterritorialität des US-Dollars”.

Und die Drohungen der Bidens gegen China und Russland haben kaum mehr bewirkt, als die beiden politischen und militärischen Großmächte näher zusammenrücken zu lassen. Peking und Moskau schlossen 2014 ein Handelsabkommen in ihren eigenen Währungen und haben offen Schritte unternommen, um die Dominanz der USA an den internationalen Devisenmärkten in Frage zu stellen und stattdessen ein globales multipolares Handelsumfeld zu schaffen. Abgesehen von Europa sind viele Nationen nun bestrebt, das Band zu zerschneiden, das sie verbindet, nämlich die jahrzehntelange amerikanische Dominanz der internationalen Finanzmechanismen und auch die allgemeine Verwendung von Dollar zur Bezahlung von Öl und anderen Energielieferungen. Die weit verbreitete Verwendung von Petrodollars ermöglicht es der albernen Janet Yellen im US-Finanzministerium und den Federal Reserve Banken, unbegrenzt ungesicherte Fiat-Währung zu drucken, da sie weiß, dass es immer einen Markt dafür geben wird.

Womit wir wieder beim Ukraine-Krieg wären, der von Biden und seinem schläfrigen Außenminister Antony Blinken so lange geführt wird, “bis wir gewinnen”. Als Russland in der Ukraine intervenierte, bestand einer der ersten Schritte darin, Russlands Devisenreserven in Höhe von 300 Milliarden Dollar in Banken in den USA und Europa zu blockieren und schließlich zu beschlagnahmen. Dies löste eine Schockwelle auf den Devisenmärkten in der ganzen Welt aus. Biden und Yellen hatten die nationale Währung der USA zu einer Waffe gemacht, die bis dahin in den internationalen Beziehungen für Nationen, die sich nicht gerade im Krieg befanden, unantastbar gewesen war. Länder wie China und Indien mit großen Volkswirtschaften erkannten dann, dass das US-Finanzministerium und die Dominanz des Dollars als Tauschwährung nun zu einer Kriegswaffe und zu einer ernsthaften Bedrohung für die Volkswirtschaften aller anderen Nationen geworden waren.

Infolgedessen wird der US-Dollar derzeit von vielen Nationen als Weltreservewährung abgelehnt. Einige Länder auf der ganzen Welt haben sich darauf geeinigt, den chinesischen Yuan und die indische Rupie für alle internationalen Währungstransaktionen zu verwenden. Saudi-Arabien verwendet weiterhin den Petrodollar, fordert ihn aber nicht. Vor kurzem haben der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und der chinesische Präsident Xi Jinping vereinbart, dass die Saudis ihr Öl in Yuan an China verkaufen dürfen. Saudi-Arabien, der größte Erdölexporteur der Welt, lässt nun zu, dass sein Öl in mehreren Währungen gekauft wird, was einen großen Angriff auf die Vorherrschaft des US-Dollars darstellt, und hat auch die chinesische Vermittlung akzeptiert, um die Beziehungen zu den USA und Israels Erzfeind Iran zu verbessern. Und erst kürzlich haben die Saudis eine Aufforderung der Regierung Biden abgelehnt, mehr Öl zu fördern, um die Energiekosten zu senken, was darauf hindeutet, dass der Wandel sowohl politischer als auch wirtschaftlicher Natur ist. Japan, eine bedeutende Volkswirtschaft, hat ebenfalls begonnen, entgegen dem von den USA verhängten Energieembargo Öl und Gas direkt von Russland zu kaufen, während Brasilien, eine weitere bedeutende Volkswirtschaft, zugestimmt hat, den Yuan in seinem zunehmenden Handel mit China zu verwenden. Da immer weniger Länder den US-Dollar verwenden, wird die Fähigkeit Amerikas, seine aufkeimende Inlandsverschuldung und Inflation in andere Länder zu exportieren und zu ignorieren, eingeschränkt.

Dies könnte sich entscheidend auf die US-Währung auswirken, da das Bestreben, mit dem Petrodollar zu brechen, weiter zunimmt und so etwas wie einen “perfekten Sturm” mit Auswirkungen auf die US-Wirtschaft hervorrufen könnte. Es droht eine drastische Senkung des Lebensstandards fast aller Amerikaner in den nächsten Jahren, da der Dollar an Wert und Kaufkraft verliert. Da die US-Wirtschaft in hohem Maße mit vielen europäischen Volkswirtschaften verflochten ist, wird auch Europa wahrscheinlich ein Opfer der kommenden Katastrophe werden.

Die gute Nachricht ist natürlich, dass sich die Vereinigten Staaten ihre endlosen Kriege und internationalen Interventionen nicht mehr leisten können. Ohne ihre wirtschaftliche Macht werden sie nicht mehr in der Lage sein, sich als “außergewöhnlich” und als Durchsetzer einer “auf Regeln basierenden internationalen Ordnung” zu bezeichnen. Es würde bedeuten, dass die Finanzierung von Entwicklungen wie dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine eingestellt wird und die Truppen aus Ländern wie Syrien und Somalia nach Hause zurückkehren müssen. Und es könnte sogar das Ende der jährlichen Milliarden von Dollar an das reiche Israel bedeuten.

Das Ende der Vorherrschaft des Dollars hätte unweigerlich unmittelbare Auswirkungen auf die Außenpolitik der USA und würde es Washington erschweren, Sanktionen des Finanzministeriums gegen Länder wie Iran und Nordkorea zu verhängen und aufrechtzuerhalten. Es könnte auch zu wirtschaftlichen Turbulenzen in vielen Ländern führen, bis sich die Situation von selbst löst, indem es zu einer größeren Volatilität auf den Devisenmärkten weltweit kommt. Die Federal Reserve Bank wird zweifellos auf die sich ausbreitende Krise reagieren, indem sie wie immer die Zinssätze in astronomische Höhen anhebt und damit vor allem die Amerikaner trifft, die sich diese Schocktherapie am wenigsten leisten können.

Und es hätte nicht so weit kommen müssen. Es hätte vermieden werden können. Hätten die USA, die kein Pferd im Rennen hatten, die Ukraine in Ruhe gelassen, wäre Wladimir Putin nicht zu einem Symbol der Auflehnung gegen die “regelbasierte internationale Ordnung” geworden und er hätte nicht mit China zusammengearbeitet, um die Multipolarität in der Funktionsweise der Finanzwelt zu etablieren. Stattdessen haben wir eine Situation, in der Europa aufgrund steigender Energiepreise und Washingtons Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines entindustrialisiert wird, während die USA möglicherweise vor einer wirtschaftlichen Katastrophe stehen, da die Bedeutung des Dollars im internationalen Handel sinkt. Die eigentliche Ironie besteht darin, dass es Russland und auch dem US-amerikanisch-israelischen Erzfeind Iran im Vergleich dazu wirtschaftlich recht gut geht, da sie ihr Öl und Gas in jeder Währung an jeden verkaufen. Als US-Finanzministerin Janet Yellen kürzlich ihre geheime Reise nach Kiew antrat, um dem verachtenswerten Wolodymyr Selenskyj Milliarden von Steuergeldern zu versprechen, muss man zu dem Schluss kommen, dass den Vereinigten Staaten vielleicht besser gedient gewesen wäre, wenn sie in Washington geblieben wäre und ein paar minimale Anstrengungen unternommen hätte, um die wachsenden wirtschaftlichen Probleme anzugehen, mit denen wir hier zu Hause konfrontiert sind. Übersetzt mit Deepl.com

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.

