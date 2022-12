Awakening From The Narrative Matrix: Notes From The Edge Of The Narrative Matrix ❖ Western analysts spent years warning that western actions would provoke a war in Ukraine, westerners spent four years being propagandized into hating Russia, then Russia invades and now western imperialists say the war is advancing US interests. But remember: it was an “unprovoked invasion”.

Das Erwachen aus der narrativen Matrix: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

von Caitlin Johnstone

30. Dezember 2022

Westliche Analysten haben jahrelang davor gewarnt, dass westliche Aktionen einen Krieg in der Ukraine provozieren würden, die Menschen im Westen wurden vier Jahre lang dazu propagiert, Russland zu hassen, dann marschiert Russland ein und jetzt sagen westliche Imperialisten, der Krieg diene den Interessen der USA. Aber denken Sie daran: Es war eine “unprovozierte Invasion”.

Die offizielle Darstellung lautet, dass westliche Aggressionen bei der Provokation der Invasion in der Ukraine keine Rolle gespielt haben. Aber wenn das stimmt, warum haben dann so viele westliche Experten jahrelang davor gewarnt, dass westliche Aggressionen eine Invasion in der Ukraine provozieren würden?

In den Jahren vor der Invasion wurden die Menschen im Westen mit einer von den Medien ausgelösten Panik über Russland überschüttet, ein Land, über das sie seit den frühen neunziger Jahren nicht mehr viel nachgedacht hatten. Diese Massenmedien-Narrative hatten alle ihren Ursprung im US-Geheimdienstkartell, das seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Zerstörung der Russischen Föderation anstrebt.

Oh, und vergessen Sie nicht das vom Pentagon finanzierte RAND-Papier aus dem Jahr 2019, in dem festgestellt wurde, dass die geostrategischen Interessen der USA dadurch gefördert werden könnten, dass man Russland dazu provoziert, sich in Gebieten wie der Ukraine zu sehr zu exponieren. Und jetzt brüsten sich die westlichen Imperialisten fröhlich damit, dass dieser Krieg zur Durchsetzung langjähriger strategischer Interessen der USA genutzt wird.

Aber denken Sie daran, es ist sehr wichtig, dass Sie glauben, dass Putin völlig unprovoziert in die Ukraine einmarschiert ist, nur weil er böse ist und die Freiheit hasst. Es kann unmöglich das US-Imperium gewesen sein, das tut, was es immer tut, und seine geostrategischen Interessen mit finsteren Mitteln vorantreibt, nachdem es den Weg mit Propaganda in den Massenmedien geebnet und Moskau in die Wahl zwischen zwei schlechten Optionen gezwängt hat. Putin ist einfach ein böser, verrückter Hitler-Mann.

Weil Putin böse ist, bedeutet das, dass die USA und ihre Verbündeten zwangsläufig gut sind. Wir wissen das, weil wir unser Leben damit verbracht haben, von Hollywood darauf konditioniert zu werden, in jedem Konflikt nach Guten und Bösen zu suchen. Wenn jemand etwas Böses tut, muss die andere Seite etwas Gutes tun.

Und während wir alle damit beschäftigt sind, diese künstliche Zeichentrickversion der Realität zu beklatschen, sagen Experten, dass dieser Konflikt unsere Welt einem größeren Risiko eines Atomkriegs aussetzt als jemals zuvor, einschließlich der Kubakrise. Die ganze Welt ist durch einen unipolaristischen Machtkampf bedroht, der von unseren Machthabern inszeniert wird. Das Einzige, was verhindert, dass dies für jeden offensichtlich ist, ist die massive Propaganda, mit der unsere gesamte Zivilisation seit Anbeginn aggressiv bombardiert wurde.

Es ist immer legitim und gut, die gut dokumentierten Aggressionen der mächtigsten Regierung der Welt zu kritisieren, wo immer sie auftreten. Immer, immer, immer. Es bedarf keiner Rechtfertigung. Wenn die Leute so tun, als sei man ein verrückter Freak oder ein russischer Propagandist, weil man das tut, dann liegt das daran, dass ihre Position falsch ist und ihre Argumente hanebüchen sind.

❖

Alle paar Jahre bringt die Rechte einen Milliardär mit weitreichenden Verbindungen zum tiefen Staat der USA hervor, der sich als populistischer Held ausgibt, der den tiefen Staat bekämpft. Früher war es Trump. Jetzt ist es Musk. Später wird es jemand anderes sein. Aber es ist nur eine Show, damit es so aussieht, als würde jemand kämpfen.

Sowohl Trump als auch Musk werden von der gegnerischen Mainstream-Fraktion angebellt und angeknurrt, genau so wie Hillary Clinton die Republikaner in den Wahnsinn getrieben hat. Und in Wirklichkeit dienen Musk, Trump und Clinton alle dem Establishment, das sowohl von den Demokraten als auch von den Republikanern verteidigt wird. Es ist alles ein inszenierter Kampf, um den Anschein zu erwecken, dass jemand im Namen der unzufriedenen Amerikaner kämpft, die über die völlige Gleichgültigkeit ihrer Herrscher ihnen gegenüber wütend werden. Gib ihnen einen Helden zum Mitklatschen, und sie werden den Kampf nicht für sich selbst aufnehmen.

Indem man alle dazu bringt, glänzende Galionsfiguren zu beklatschen, die eine Mainstream-Fraktion repräsentieren, hält man die Menschen an die Mainstream-Fraktionen gebunden, die sich für oder gegen diese glänzenden Galionsfiguren aussprechen. Auf diese Weise bleiben alle auf die Mainstream-Weltanschauungen abonniert.

Sie kontrollieren nicht nur die Opposition, sie kontrollieren auch die Opposition gegen die kontrollierte Opposition. Das ist es, was die AOC/Bernie/TYT-Progressiven sind, und das ist es auch, was die MAGA/Tucker Carlson/Elon Musk-Fraktion ist. Sie tun so, als würden sie das Establishment bekämpfen, während sie es schützen.

❖

Es ist tatsächlich nicht übertrieben, die Mainstream-Weltanschauung mit der virtuellen Welt in The Matrix zu vergleichen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass es nicht die KI ist, die uns gefangen hält, sondern psychopathische Oligarchen und geheime Regierungsbehörden, und dass es nicht der Code ist, sondern die Erzählung.

Nur wenige verstehen, wie sehr unsere Zivilisation von Erzählungen beherrscht wird. Unsere gesamte Kultur, unsere Überzeugungen, unsere politischen und wirtschaftlichen Systeme bestehen ausschließlich aus mentalen Geschichten, die wir kollektiv als real ausgeben – Türme aus Erzählungen, die auf unseren grundlegenden tierischen Bedürfnissen aufbauen.

Die Erfahrung des Einzelnen wird ebenfalls von Erzählungen beherrscht. Wenn Sie schon einmal versucht haben zu meditieren, wissen Sie, wie der Verstand plappert und aufgewühlt ist, selbst wenn Sie versuchen, ihn für eine Minute zum Schweigen zu bringen. All dieses Geplapper besteht aus mentalen Geschichten über das Leben, die keine konkrete Realität haben. Selbst Ihre Vorstellung von sich selbst besteht aus Erzählungen. Nicht nur Ihre Geschichten darüber, wer Sie sind und wie Sie sind, sondern die tatsächliche Existenz eines “Ichs”, das vom Rest des Lebens getrennt und abgrenzbar ist. Alles besteht aus einer geglaubten mentalen Erzählung, und ihre Realität ist völlig illusorisch.

Und wir bleiben auf diese Weise versklavt: Wir denken, sprechen, bewegen uns, arbeiten, geben Geld aus, wählen und verhalten uns in perfekter Übereinstimmung mit den Wünschen der Mächtigen. Im Westen denken wir, dass wir frei sind, weil wir tun können, was wir wollen, ohne zu sehen, dass unsere Herrscher kontrollieren, was wir tun wollen. Wir begreifen nicht, wie zutiefst unfrei wir tatsächlich sind, denn ein weiterer wichtiger Zweck der narrativen Matrix ist es, uns vorzugaukeln, dass wir frei sind. In Wirklichkeit sind wir nicht freier, als wir es wären, wenn wir in einem Koma in einem Bottich gehalten würden und unser Gehirn an eine digitale Welt angeschlossen wäre.

Es ist nicht leicht, aus der narrativen Matrix zu erwachen. Es erfordert Arbeit. Und genau wie im Film beginnt der Weg in den Kaninchenbau mit einer Entscheidung. Diese Entscheidung, diese rote Pille, besteht darin, sich zu verpflichten, aufrichtig in der Wahrheit zu leben, komme was wolle. Auch wenn die Wahrheit unbequem ist. Selbst wenn die Wahrheit Ihren Vorurteilen und parteipolitischen Loyalitäten zuwiderläuft. Auch wenn das bedeutet, dass man erkennen muss, dass alles, was man glaubt, eine Lüge ist.

Es kostet Zeit und Mühe, die Lügen aus der eigenen Wahrnehmung zu entfernen, weil man sie sein ganzes Leben lang konsumiert hat. Es erfordert Aufrichtigkeit. Es erfordert Selbst-Ehrlichkeit. Es erfordert die Bereitschaft, an Orte zu gehen, an die man lieber nicht gehen würde. Und selbst wenn Sie denken, dass Sie fertig sind, sind Sie es wahrscheinlich nicht.

Sich aus der narrativen Matrix zu befreien ist ein Kaninchenbau, der immer weiter und weiter geht. Man räumt einen Haufen Lügen beiseite, nur um einen anderen zu finden. Sie klären Ihre Wahnvorstellungen über die äußere Welt auf und entdecken eine ganze Dimension von Wahnvorstellungen über Ihre innere Welt. So geht es immer weiter.

Aber je klarer die Dinge werden, desto schneller und lustiger wird es. Je klarer Sie die falschen Narrative über die Welt erkennen, desto effektiver können Sie anderen helfen, sie zu erkennen. Je klarer Sie die falschen Erzählungen über sich selbst erkennen, desto glücklicher und effektiver werden Sie.

Und dann sind Sie bereit zu kämpfen. Sie sind wach genug, um die narrative Matrix aufzulösen und anderen zu helfen, sie aufzuwecken.

Und natürlich werden die Agent Smiths auftauchen und versuchen, dich aufzuhalten. Sie werden überall dort auftauchen, wo du versuchst, Licht auf Dinge zu werfen, die verborgen bleiben wollen. Sie werden als Fremde im Internet auftauchen. Sie werden als deine Freunde und deine Familie auftreten. Sie werden in dir auftauchen und versuchen, dich davon abzuhalten, Teile von dir zu sehen, die nur im Unbewussten existieren können.

Aber sie sind sehr besiegbar. Das sind sie auf jeden Fall. Jeder positiven Veränderung im menschlichen Verhalten, ob individuell oder kollektiv, geht immer eine Bewusstseinserweiterung voraus. Und das ist alles, was wir hier tun: Bewusstseinserweiterung. Das Unsichtbare sichtbar machen. Das ist der Weg. Wie in der Matrix wird es Kräfte im Inneren und Äußeren geben, die den Status quo von Dunkelheit und Unbewusstheit aufrechterhalten wollen, aber das Verborgene kann nicht ewig verborgen bleiben. “So sicher, wie Gott Schwarz und Weiß erschaffen hat, wird das, was im Dunkeln getan wird, ans Licht gebracht werden.”

In Wirklichkeit sind wir nur eine heranwachsende Spezies, die eine unbeholfene und verwirrende Übergangsphase durchläuft, während wir lernen, unsere neu entwickelten Gehirne reifer zu nutzen, und unsere Verwirrung wird in der Zwischenzeit von ein paar cleveren Menschen ausgenutzt, die Manipulation besser verstehen als der Rest von uns. Das ist alles, worum es wirklich geht. Wir sind auf dem Weg, eine reife und bewusste Spezies zu werden, und wenn das passiert, werden die Manipulatoren nicht mehr in der Lage sein, zu funktionieren, weil sie nicht mehr diese großen Pools menschlicher Bewusstlosigkeit haben werden, in denen sie jagen können. Sie werden wie Haie sein, die im Strandsand herumtreiben.

Wir können dazu beitragen, indem wir die rote Pille schlucken. Indem wir uns aufrichtig dazu verpflichten, der Wahrheit treu zu bleiben, komme was wolle. Und dann die anderen aufwecken, damit wir unsere Unterdrücker stürzen und gemeinsam eine schöne Welt aufbauen können. Übersetzt mit Deepl.com

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn euch dieser Beitrag also gefallen hat, solltet ihr in Erwägung ziehen, ihn zu teilen, mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube zu folgen, etwas Geld in mein Trinkgeldgefäß auf Ko-fi, Patreon oder Paypal zu werfen oder eine Ausgabe meines monatlichen Zines zu kaufen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem amerikanischen Ehemann Tim Foley verfasst.

