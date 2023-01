https://www.middleeastmonitor.com/20230128-the-torture-battalion-in-the-israeli-army/

Palästinenser demonstrieren im Flüchtlingslager Shu’fat in Jerusalem, nachdem die israelische Armee am Donnerstag, dem 26. Januar 2023, im Westjordanland neun Palästinenser getötet und 20 weitere verletzt hat [Saeed Qaq/Anadolu Agency].

Das Folterbataillon in der israelischen Armee

von Tawfiq Abu Shomar

28. Januar 2023

Ich werde mich immer an das Verbrechen der Folterung und Ermordung des 80-jährigen kranken palästinensischen Bürgers Omar Asaad aus Ramallah durch die israelische Armee im Januar 2022 erinnern, als Soldaten ihn festnahmen, ihm die Augen verbanden und Handschellen anlegten. Anschließend brachten sie ihn in ein verlassenes Gebäude und warfen ihn bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt auf den Boden, so dass sein Herz stehen blieb.

Dieser palästinensische Mann kehrte nach einer langen Reise ins Exil in sein Land zurück. Er war amerikanischer Staatsbürger und ein Investor, dem es nicht an Geld mangelte. Er war in sein Heimatland zurückgekehrt, um den Rest seines Lebens in der Heimat seiner Vorfahren, bei seiner Familie und seinem Volk zu verbringen.

Seine Mörder gehören zu einem Bataillon, das als Nahal Haredi bekannt ist. Dieses Bataillon wurde von einer rechtsgerichteten Haredi-Vereinigung, Netzah Yehuda (Judas Ewigkeits-Bataillon), in Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium gegründet. Die ultraorthodoxe Vereinigung bat das Verteidigungsministerium um die Aufstellung dieses Sonderbataillons, um Haredim für die Armee zu gewinnen, da sie die israelische Armee als Sünde betrachten. Das Bataillon wurde aufgestellt und in die Kfir-Brigade eingegliedert. Dieses Bataillon nimmt keine Frauen oder Nicht-Juden auf. Ihre größte Loyalität gilt eher den Rabbinern als den Armeeoffizieren. Sie ist darauf spezialisiert, unschuldige Palästinenser zu unterdrücken und zu foltern, ohne sie zu überwachen oder zur Rechenschaft zu ziehen. Das 1999 gegründete Bataillon tötet schwerpunktmäßig in Dschenin, Nablus, Ramallah und im Jordantal. Vier Mitglieder des Bataillons filmten sich dabei, wie sie einen Palästinenser abscheulich folterten, indem sie ihm den Lauf einer Pistole in den Hintern steckten, und veröffentlichten die Bilder in sozialen Netzwerken, stolz auf ihre Tat.

Israelische Streitkräfte töten 10 Palästinenser in Dschenin – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Dieses kriminelle Bataillon verärgerte die US-Botschaft, die von Israel eine Untersuchung des Mordes an Asaad verlangte, weil er amerikanischer Staatsbürger ist. Daraufhin beschloss Generalstabschef Aviv Kochavi, einige Soldaten (als Formalität) zu befragen und ordnete die Verlegung dieses Bataillons auf die Golanhöhen an.

Bezalel Smotrich, Netanjahus Partner in der rabbinischen Regierung und zweiter Verteidigungsminister, hat jedoch vor einigen Tagen engen Vertrauten anvertraut, dass er beabsichtigt, das Bataillon ins Westjordanland zurückzuschicken, um seine kriminellen Einsätze fortzusetzen.

Ich erinnere auch an die Verbrechen dieses Bataillons im Gazastreifen im Jahr 2014, während des 50-tägigen Krieges, der unter dem israelischen Namen “Operation Protective Edge” lief. Als ich ein Wohngebäude im äußersten Osten des Flüchtlingslagers Al-Bureij besuchte, das das Nahal-Bataillon als Hauptquartier für seine Soldaten genutzt hatte, sah ich, was die Nahal-Soldaten mit dem Gebäude anstellten. Sie zerstörten den gesamten Inhalt des Gebäudes und hinterließen ihre Abfälle auf dem Bett des Schlafzimmers.

Die Mitglieder dieses Bataillons sind Anhänger von Dov Lior, dem Oberrabbiner der Siedlung Kiryat Arba in Hebron. Er und Dutzende von Rabbinern sind die Führer des Nahal-Bataillons und versorgen sie mit religiösen Weisungen. Israelische Zeitungen veröffentlichten am 23. Juli 2014 ein Urteil von Rabbi Lior, in dem es heißt: “Das jüdische Gesetz erlaubt die Zerstörung des gesamten Gazastreifens, um dem Süden des Landes Frieden zu bringen. In Kriegszeiten darf die angegriffene Nation die feindliche Bevölkerung mit Maßnahmen bestrafen, die sie für geeignet hält, wie z. B. die Unterbrechung der Versorgung oder der Stromversorgung sowie die Beschießung des gesamten Gebietes nach dem Urteil des Armeeministers. Im Fall von Gaza wäre es dem Verteidigungsminister sogar gestattet, die Zerstörung des gesamten Gazastreifens anzuordnen. Das Gerede von Humanität und Rücksichtnahme ist nichts, wenn man es gegen die Rettung unserer Brüder im Süden und im ganzen Land und die Wiederherstellung der Ruhe in unserem Land abwägt.

Diese Äußerungen provozierten sogar die Israelis, wie die Vorsitzende der Meretz-Partei, Zehava Gal-On, feststellte: “Die rassistischen Äußerungen von Rabbi Dov Lior gehören schon lange nicht mehr in den Bereich der Redefreiheit. Wir sprechen von einem Mann, der Massenmord lobt, der sich hinter diejenigen stellt, die Unschuldige ermorden, und der sich an der Aufwiegelung beteiligt hat, die zum Mord an einem Premierminister führte.” Gal-On forderte den Generalstaatsanwalt auf, eine Untersuchung gegen ihn wegen Aufwiegelung einzuleiten.

Seien Sie vorsichtig – in den kommenden Tagen wird die israelische Armee von einer Bande von Rabbinern angeführt werden, deren Hauptziel es ist, einen unerbittlichen Krieg gegen die Palästinenser zu führen, insbesondere in Jerusalem! Übersetzt mit Deepl.com

Übersetzt aus Al Ayaam, 25. Januar 2023.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …