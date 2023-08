Emerging theme in coverage of proposed U.S.-Saudi-Israel deal: blame the Palestinians when the agreement fails The proposed U.S.-Saudi Arabia-Israel deal will almost certainly fail. Then, the U.S. mainstream media will blame the Palestinians.

Präsident Joe Biden hält eine Rede vor Mitarbeitern des Verteidigungsministeriums im Pentagon in Washington, D.C., 10. Februar 2021. (DoD-Foto von Lisa Ferdinando)

Immer wiederkehrendes Thema in der Berichterstattung über das geplante Abkommen zwischen den USA, Saudi-Arabien und Israel: die Palästinenser sind schuld, wenn das Abkommen scheitert

Das geplante Abkommen zwischen den USA, Saudi-Arabien und Israel wird mit ziemlicher Sicherheit scheitern. Dann werden die US-Mainstream-Medien den Palästinensern die Schuld geben.

Von James North

14. August 2023

Die Berichterstattung der Mainstream-Medien in den USA über das geplante Abkommen zwischen den USA, Israel und Saudi-Arabien ist bizarr und schwer zu verstehen. Letztendlich zeichnet sich jedoch ein bedrohliches Muster ab: Man tut so, als sei das Abkommen wahrscheinlicher, als es ist, um dann die Schuld auf die palästinensische Hartnäckigkeit zu schieben, wenn es – was wahrscheinlicher ist – scheitert.

Hier ein kurzer Abriss des vorgeschlagenen Abkommens: Die Saudis würden ein starkes Sicherheitsbündnis mit den Vereinigten Staaten, modernere amerikanische Waffen und ein von den USA überwachtes ziviles Atomprogramm erhalten. In fast allen Berichten wird nicht erwähnt, dass die Schönfärberei von Saudi-Arabiens De-facto-Herrscher, Kronprinz Mohammed bin Salman, weitergehen würde, obwohl er laut US-Geheimdienstinformationen den Mord an dem regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 persönlich angeordnet hat. Israel würde die gegenseitige diplomatische Anerkennung mit Saudi-Arabien erhalten, und – was ebenfalls nicht gesagt wurde – Benjamin Netanjahu könnte die Aufmerksamkeit von seiner Usurpation der israelischen (Halb-)Demokratie dramatisch ablenken. Im Gegenzug müsste Israel lediglich vage Versprechen abgeben, keine weiteren „Siedlungen“ im besetzten Westjordanland zu errichten und seine Drohungen, das Gebiet zu annektieren, aufzugeben. (Mitchell Plitnick von dieser Seite hat eine längere Sezierung des Vorschlags.)

Am 27. Juli begann die New York Times mit einem doppelten Vorstoß: einer enthusiastischen Kolumne von Thomas Friedman und einer Nachrichtenanalyse, die die Skepsis herunterspielte. Der Rest des Mainstreams berichtete zunächst vernünftigerweise nichts. Dann, ganze 11 Tage später, folgte das Wall Street Journal mit seiner eigenen atemlosen Schlagzeile, in der es hieß, US-Beamte hofften auf ein Abkommen „innerhalb von neun bis zwölf Monaten“. Die israelische Tageszeitung Haaretz schickte sofort ihren skeptischen Korrespondenten in Washington, D.C., Ben Samuels, um der Sache nachzugehen; er berichtete, dass das Weiße Haus den Bericht des Journals mit „kaltem Wasser“ überschüttete.

Weitere vier Tage vergingen, bevor sich National Public Radio meldete. Daniel Estrin erwähnte die Palästinenser erst gegen Ende seines 11-minütigen Berichts, als Bader Al-Saif, ein Kuwaiter, der an der Universität Kuwait lehrt, warnte, dass ein Abkommen „nur dann von Bedeutung wäre, wenn Palästina im Mittelpunkt steht“. (Estrins Bericht warf die naheliegende Frage auf, warum er, da er in Palästina stationiert ist, keinen echten Palästinenser für ein Interview finden konnte).

Die Washington Post schließlich verfasste ihren eigenen Bericht, der am wenigsten unausgewogen war. Die Post wies darauf hin, dass dem Abkommen noch „große Hürden“ im Weg stünden, und zitierte einen israelischen Beamten, der drohte, dass „Israel nicht bereit sei, in der Frage der palästinensischen Eigenstaatlichkeit bedeutende Zugeständnisse zu machen.“

Sie können sich an Haaretz wenden, um zu sehen, was der US-Mainstream ausgelassen oder heruntergespielt hat. Die Schlagzeile von Muhammad Shehada nahm kein Blatt vor den Mund:

Für die Palästinenser wäre eine israelisch-saudische Normalisierung katastrophal

Shehada erklärte, dass „ein israelisch-saudisches Abkommen das letzte bedeutende Druckmittel der arabischen Welt für eine palästinensische Staatlichkeit zerstören würde“.

Die Reporter von Haaretz schienen auch eher bereit zu sein, die US-Senatoren um einen Kommentar zu bitten, als ihre amerikanischen Kollegen, da jedes Abkommen von zwei Dritteln dieser gesetzgebenden Körperschaft gebilligt werden müsste. Es stellte sich heraus, dass „die demokratischen Senatoren Chris Van Hollen und Tim Kaine beide sagten, dass die Palästinenser in einem möglichen, von Biden vermittelten Abkommen zwischen Israel und Saudi-Arabien eine wichtige Rolle spielen müssen.“

Und ein anderer Kommentator von Haaretz wies darauf hin, warum Benjamin Netanjahu ebenfalls auf ein Abkommen hoffen wird:

Ein Abkommen der einen oder anderen Art mit Saudi-Arabien . . würde der israelischen Protestbewegung und der Opposition den Todesstoß versetzen. . . Ein Abkommen mit Saudi-Arabien ist das einzige, was Netanjahu vor der Katastrophe bewahren kann, die Israel derzeit erschüttert.

In der US-Mainstream-Berichterstattung findet sich nirgends eine derartige Formulierung.

Es ist rätselhaft, warum die Regierung Biden (oder zumindest einige ihrer Mitglieder) diesen Nahost-Deal in die Welt setzt. Handelt es sich in Wirklichkeit um eine ausgeklügelte Scharade, die zumindest zeigen soll, dass sie es versucht hat? Glauben sie wirklich, dass dieses unwahrscheinliche (und unfaire) Abkommen, selbst wenn es zustande kommt, die Wechselwähler überzeugen würde? Im Rostgürtel von Pennsylvania? In den Vorstädten Georgias?

Wie auch immer. Was bisher auffällt, ist, wie irreführend die US-Berichterstattung ist – und wie die Palästinenser wieder einmal damit rechnen können, zu Unrecht für ihre Unnachgiebigkeit verantwortlich gemacht zu werden. Übersetzt mit Deepl.com

James North ist Mondoweiss Editor-at-Large und berichtet seit vier Jahrzehnten aus Afrika, Lateinamerika und Asien. Er lebt in New York City. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @jamesnorth7

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …