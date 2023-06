https://consortiumnews.com/2023/06/22/the-failed-ukrainian-peace-deal/?eType=EmailBlastContent&eId=5563edc9-1e4b-4602-9d25-863600a18f2f





Wladimir Putin zeigte Kopien des gescheiterten Vertragsentwurfs aus dem letzten Jahr bei einem kürzlichen Treffen mit einer Friedensdelegation von Führern mehrerer afrikanischer Staaten unter der Leitung des südafrikanischen Präsidenten Ramaposha.

Der russische Präsident Wladimir Putin zeigt am 17. Juni ein Dokument, das er als Vertragsentwurf bezeichnet, aus dem sich die Ukraine im vergangenen Jahr zurückgezogen hat. (Russischer Präsident, Videostandbild)

Das gescheiterte ukrainische Friedensabkommen

Von Abdul Rahman

People’s Dispatch

22. Juni 2023

Der russische Präsident Wladimir Putin präsentierte während seines Treffens mit einer Delegation afrikanischer Länder letzte Woche in St. Petersburg den Entwurf eines Abkommens, das letztes Jahr mit der Ukraine “vorläufig unterzeichnet” worden war, und behauptete, die Ukraine habe sich im letzten Moment ohne jegliche Erklärung davon zurückgezogen.

Putin machte auch die westlichen Länder für die Nahrungsmittelknappheit in Afrika und anderen Entwicklungsländern verantwortlich. Er beschuldigte den Westen, den Krieg in der Ukraine als Vorwand zu benutzen, um seine eigene “ungerechtfertigte” Wirtschaftspolitik zu verschleiern.

Die afrikanische Delegation unter Leitung des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaposha reiste am 16. und 17. Juni für zwei Tage in die Ukraine und nach Russland, um einen 10-Punkte-Entwurf für ein Rahmendokument zur Beendigung des Krieges in der Ukraine und zur Schaffung von Frieden in Osteuropa vorzulegen.

Afrikas Friedensinitiative

Die afrikanischen Delegierten trafen sich mit dem russischen Präsidenten einen Tag nach einem kurzen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky am vergangenen Freitag in Kiew. Die Delegation bestand aus führenden Vertretern von Ländern wie Senegal, Ägypten, Sambia, den Komoren, Uganda, der Republik Kongo und Südafrika. Der Präsident der Komoren, Azali Assoumani, ist der derzeitige Vorsitzende der Afrikanischen Union.

Ramaphosa schlug vor, dass Afrika bereit sei, bei der Suche nach Frieden eine Vermittlerrolle zu übernehmen. Er stellte die 10 Punkte des afrikanischen Friedensvorschlags zur Beendigung des Krieges vor, zu denen die sofortige Wiederaufnahme der Gespräche, vertrauensbildende Maßnahmen auf beiden Seiten, die Anerkennung der territorialen Integrität und Souveränität Russlands und der Ukraine sowie die ununterbrochene Ausfuhr von Getreide und Düngemitteln gehören.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz nach dem Treffen mit der afrikanischen Delegation verneinte Selenskyj jede Möglichkeit von Verhandlungen mit Russland und wiederholte den Standpunkt seines Landes, dass Friedensgespräche erst nach dem vollständigen Rückzug Russlands aus allen ukrainischen Gebieten stattfinden können.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow setzte den afrikanischen 10-Punkte-Friedensvorschlag mit dem chinesischen 12-Punkte-Vorschlag gleich und behauptete, die afrikanischen Führer hätten nach ihrem Treffen mit Putin ein besseres Verständnis für die wahren Ursachen des Konflikts gezeigt, die darin liegen, dass einige Länder mit zweierlei Maß messen, wenn es um die UN-Charta geht, einseitige Sanktionen verhängen und die Sicherheit anderer bedrohen.

Die Mitglieder der afrikanischen Friedensdelegation hören die Eröffnungsrede Putins in St. Petersburg letzte Woche. (Präsident von Russland, Video-Standbild)

Rückzug der Ukraine aus dem Friedensabkommen

Während seines Treffens mit der afrikanischen Delegation sagte Putin Berichten zufolge, Russland habe Gespräche mit der Ukraine nie abgelehnt. Er behauptete jedoch, die Ukraine habe sich nicht nur geweigert, mit den Russen zu verhandeln, sondern sich auch aus den Gesprächen zurückgezogen, als im vergangenen Jahr in Istanbul ein Friedensabkommen vorläufig unterzeichnet wurde, ohne eine Erklärung abzugeben. [Er verteilte Kopien des Vertragsentwurfs, der unter dem Druck Washingtons und Londons auf Kiew zu Fall gebracht wurde.]

In den ersten Tagen des Krieges im vergangenen Jahr fanden mehrere Gesprächsrunden zwischen ukrainischen und russischen Delegierten statt – zunächst in Weißrussland und dann in der Türkei. Im April zog sich die Ukraine jedoch, Berichten zufolge auf Druck westlicher Mächte und der NATO, abrupt von den Gesprächen zurück, die seitdem nicht wieder aufgenommen wurden.

Putin legte den afrikanischen Staats- und Regierungschefs den Entwurf des Abkommens vor, der Berichten zufolge detaillierte Klauseln enthielt, die von den Russen und Ukrainern in Istanbul gemeinsam vereinbart worden waren.

Demnach habe die Ukraine der Forderung nach Neutralität zugestimmt und die russische Sicherheit garantiert. “Es geht auch um die Streitkräfte und andere Dinge. Es wurde alles bis hin zu den Zahlen der Fahrzeuge und des Personals niedergeschrieben”, sagte Putin, wie TASS berichtet.

Putin bestritt, dass Russland internationale Grenzen verletzt habe, und beschuldigte die Ukraine und ihre Verbündeten, den Krieg im Jahr 2014 begonnen zu haben. Putin behauptete auch, dass die von Russland durchgeführte Umsiedlung von Kindern aus Kriegsgebieten legal sei und niemals ihre Versöhnung mit ihren Familien verhindert habe, wie vom Westen behauptet.

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hatte im März einen Haftbefehl gegen Putin wegen der angeblichen “unrechtmäßigen Deportation von Kindern aus Kriegsgebieten und anderer Kriegsverbrechen” erlassen.

Westen für wirtschaftliches Elend in Afrika verantwortlich gemacht

Die afrikanische Friedensdelegation bei ihrem Treffen mit Putin in St. Petersburg letzte Woche. (Russischer Präsident, Video-Standbild)

Putin erklärte, dass die weltweiten Lebensmittelpreise aufgrund der vom Westen verhängten Sanktionen und Beschränkungen für die Ausfuhr von russischem Getreide und Düngemitteln gestiegen seien, wovon die afrikanischen Länder am meisten betroffen seien.

Er behauptete, dass die afrikanischen Länder trotz des von der UNO vermittelten Getreideabkommens weiterhin darunter zu leiden hätten, weil die meisten der erlaubten Exporte in die fortgeschrittenen europäischen Länder statt nach Afrika gingen.

Unter Hinweis auf die Auswirkungen der steigenden Preise für wichtige Rohstoffe auf ärmere Länder hatten die UNO und die Türkei im Juli letzten Jahres ein Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland vermittelt. Demnach würde Russland die Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine erlauben, wenn die USA und die EU im Gegenzug ihre einseitigen Sanktionen gegen russische Agrarexporte lockern würden.

Putin wies darauf hin, dass im Rahmen der Getreideinitiative bereits etwa 31,7 Millionen Tonnen landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus ukrainischen Häfen exportiert wurden, von denen jedoch nur 3,1 Prozent an Entwicklungsländer gingen.

Russland behauptete auch, dass der wachsende Hunger in Afrika eine Folge der “wirtschaftlich ungerechtfertigten” Politik sei, die von den westlichen Ländern zur Lösung ihrer seit der Covid-19-Pandemie entstandenen Probleme verfolgt werde.

Der Krieg in der Ukraine hat nach Angaben der Afrikanischen Entwicklungsbank dazu geführt, dass auf dem Kontinent rund 30 Millionen Tonnen Nahrungsmittelgetreide fehlen und die Preise für Düngemittel um etwa 300 Prozent gestiegen sind, was es den Bauern auf dem Kontinent zunehmend erschwert, wichtige Nahrungsmittel im eigenen Land anzubauen. Übersetzt mit Deepl.com

Abdul Rahman ist Korrespondent für Peoples Dispatch.

Dieser Artikel stammt von Peoples Dispatch.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …