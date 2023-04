Dieser Film hätte es verdient auch im Öffentliche Rechtlichen Fernsehanstalten, wie auf Arte oder 3sat gezeigt zu werden. Evelyn Hecht-Galinski



‘The Law and the Prophets’ offers a master class on Israel’s control of Palestinians THE LAW AND THE PROPHETS directed by Joshua Vis and Eric Schrotenboer120 min. Amorzao Productions 2023 “Entertaining” is hardly a word one might choose to describe a film exposing the astonishingly layered, brutal matrix of laws, policies, and practices that Israel employs to control Palestinians.



“Wenn man einmal hinter den Schleier der Sicherheit, des Gesetzes und der Ordnung geblickt hat”, sagt Co-Produzent Joshua Vis in dem Film, “kann man nicht mehr übersehen, was dort liegt. Man kann die Hässlichkeit der Unterdrückung des palästinensischen Volkes nicht übersehen.”

Das Gesetz und die Propheten” bietet eine Meisterklasse über Israels Kontrolle der Palästinenser

Von Jeff Wright

2. April 2023

DAS GESETZ UND DIE PROPHETEN

Regie: Joshua Vis und Eric Schrotenboer

120 min. Amorzao Productions 2023

Der Film beginnt mit pastoralen Szenen von Lifta, einem der Hunderte von palästinensischen Dörfern, die nach der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 von jüdischen Milizen ethnisch gesäubert wurden. Im Off erzählt der israelische Fremdenführer Yahav Zohar, wie er als Kind in den Überresten des Dorfes spielte, das an einem Hang vor den Toren Jerusalems liegt. Lifta, so erzählt er, war “inoffiziell zu einem Park für die [umliegenden jüdischen] Stadtteile geworden, in dem man spielen und picknicken konnte”. Als er erwachsen wurde und die Geschichte des Dorfes kennenlernte, sagt er: “Dadurch veränderte sich die Bedeutung von Lifta für mich von einem Spielplatz zu einem Ort, der mich auch an die Nakba [arabisch für Katastrophe] erinnert.”

Als würde er den gesamten Film einleiten und nicht nur den Bericht von Lifta kommentieren, sagt der Independent-Journalist Jonathan Cook: “Die Geschichte hier ist für das westliche Publikum unangenehm zu hören….”.

Cook weist auf den Unterschied zwischen Kolonialismus und Siedlerkolonialismus hin. “Koloniale Gesellschaften, für die Großbritannien ein gutes Beispiel ist, gingen dorthin, um die einheimische Bevölkerung auszubeuten”, sagt er. “Siedlerkoloniale Gesellschaften gehen dorthin, um die einheimische Bevölkerung zu ersetzen. …. Das hat einen schrecklichen Preis für die einheimische Bevölkerung. Es kann zu Völkermord, ethnischer Säuberung und Apartheid führen.”

Joshua Vis (Foto: thelawandtheprophetsfilm.com)Joshua Vis (Foto: thelawandtheprophetsfilm.com)

Der Film ist eine Idee von Joshua Vis, einem ordinierten Pfarrer mit einem Doktortitel in Geschichte. Er veranstaltet Studienreisen nach Israel/Palästina. Auf die Frage von Mondoweiss, warum er und der Koproduzent Eric Schrotenboer den Film gedreht haben, sagte Vis: “Ich habe jahrelang in der Region gearbeitet und Leute zu diesen unglaublichen Menschen gebracht. Was sie mitzuteilen hatten, war so wichtig, dass wir uns fragten: ‘Wie können wir ihren Stimmen Gehör verschaffen'”.

Durch die Verwendung von Ich-Erzählungen zeigt Vis dem Zuschauer, was er als “Schleier der Legitimität” bezeichnet, der Israels Unterdrückung des palästinensischen Volkes verdeckt. Er sagt,

Ich dachte, der Konflikt zwischen Israel und Palästina sei kompliziert. Aber er ist nicht kompliziert… Eine Volksgruppe sieht sich einer anderen Volksgruppe gegenüber als überlegen an. Und diese Überlegenheit erzeugt Verachtung, die zu Systemen der Unterdrückung führt. Im 21. Jahrhundert müssen diese Systeme mit einem Schleier der Legitimität versehen werden, insbesondere wenn die Gruppe, die sich für überlegen hält, behauptet, demokratisch und moralisch aufrecht zu sein. So werden die Mechanismen der Unterdrückung hinter dem Schleier der Sicherheit, des Rechts und der Ordnung versteckt. Und da das westliche Publikum dazu neigt, mit dem jüdischen Volk zu sympathisieren, ist dieser Schleier ausreichend.

“Aber wenn man einmal hinter den Schleier sieht”, fährt Vis fort, “kann man nicht mehr übersehen, was dort liegt. Man kann die Hässlichkeit der Unterdrückung des palästinensischen Volkes nicht übersehen.”

Der Kontext der aktuellen Ereignisse wird kurz beschrieben: die UN-Teilung und die ethnische Säuberung der Palästinenser in den Jahren 1948-49. Der Film konzentriert sich jedoch auf die anhaltende Nakba.

Die Mitbegründer von Military Court Watch, Gerard Horton, ein jüdischer israelischer Anwalt, und Salwa Duaibis, eine palästinensische Staatsbürgerin Israels, beschreiben, wie Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren mitten in der Nacht aus ihren Häusern geholt werden und ihnen unter Verstoß gegen internationale Gesetze und Menschenrechtskonventionen die Verfolgung vor Militärgerichten droht. Der Zuschauer sieht Aufnahmen von Kindern, die von israelischen Sicherheitskräften verhört werden, die Einschüchterungsdrohungen einsetzen – “du wirst für lange Zeit ins Gefängnis gehen”, “wir werden deine Mutter, deine Schwester verhaften” – um Geständnisse zu erlangen und/oder zur Zusammenarbeit zu drängen.

In seinem Haus in Ramallah gefilmt, beschreibt der palästinensisch-amerikanische Sam Bahour die Herausforderungen beim Aufbau eines palästinensischen Telekommunikationssystems. Er erklärt, wie die Osloer Abkommen verfasst wurden, um Israels Kontrolle über die palästinensische Wirtschaft zu zementieren. “Wer bestimmt das Tempo unserer Entwicklung?” fragt Bahour. “Letztlich hat Israel das Sagen.” Die Osloer Abkommen, erklärt Vis, “haben die Besatzung nicht beendet, sondern sie systematisiert”.

Daoud Nassar erzählt, wie das israelische Militär und das israelische Gerichtssystem die Siedler bei ihren Bemühungen um das Land unterstützt haben, das seine Familie schon bewirtschaftet hat, bevor sein Großvater die Besitzurkunden aus dem Osmanischen Reich erhielt.

Der Journalist Cook beschreibt eine “Politik der Judaisierung in ganz Israel und Palästina”. Als Beispiel verweist er auf die jüdische Entwicklung um Nazareth, eine palästinensische Stadt in Israel. Obwohl die palästinensischen Bürger Steuern zahlen, werden der Stadt Ressourcen und der Zugang zu Land verweigert, was ihr Wachstum und ihre Entwicklung einschränkt. Das Filmmaterial zeigt die Auswirkungen der israelischen Besatzung auf den Tourismus, wenn Hunderte von Menschen eine der heiligen Stätten des Christentums in Nazareth, die Verkündigungsbasilika, besuchen und dann mit Bussen abreisen, wodurch arabische Ladenbesitzer, Restaurants und Hotels um ihr Geschäft gebracht werden.

Itamar Shapira, ein ehemaliger israelischer Soldat und Mitbegründer von Combatants for Peace, erklärt, dass Israel den Holocaust und die Geschichte der Opferrolle nutzt, um den israelischen Juden ein Narrativ der Angst und Isolation zu vermitteln, das sie davon abhält, Palästinenser kennen zu lernen und die Besatzung zu rechtfertigen.

In einer der aufschlussreichsten Szenen des Films erzählt der Reiseleiter Yahav, wie Palästinenser durch einen israelischen Geheimdienstoffizier, der jedem Dorf im Westjordanland zugeteilt ist, zur Zusammenarbeit mit den Besatzern verleitet werden. “Nicht für Geld”, sagt Yahav. “Nicht aus Liebe zur israelischen Regierung.” Aber sie leiden unter der strangulierten Wirtschaft, um ihre Familien zu ernähren und um eine Arbeitserlaubnis in Israel zu erhalten, wo die Löhne viel höher sind. Die Genehmigungen können jederzeit widerrufen werden, sagt Yahav.

Der gut gewebte Wandteppich des Films zeigt fast jeden anderen Aspekt der israelischen Kontrollmatrix, einschließlich der Auswirkungen der Apartheidmauer und der illegalen Siedlungen, des Zweigerichtssystems im Westjordanland, der Zerstörung von Häusern, der israelischen Unterdrückung des palästinensischen Widerstands und des ausgeklügelten Genehmigungssystems, das fast jede Facette des palästinensischen Lebens kontrolliert (Zugang zu Beschäftigung, Bildung und medizinischer Versorgung; wen Palästinenser heiraten dürfen, wohin sie reisen dürfen).

Das Gesetz und die Propheten – der Titel ist ein Ausdruck, der oft verwendet wird, um die Gesamtheit der hebräischen Schriften zu beschreiben – informiert diejenigen, die nur sehr wenig über die Situation wissen, und ergänzt gleichzeitig das Wissen derjenigen, die die sich entwickelnde Situation seit Jahren verfolgen.

Vis und Yahav geben zu, dass ihre Arbeit und ihr Zeugnis begrenzt sind. Yahav könnte für beide sprechen, wenn er sagt, dass er weiterhin Gruppen anleitet, “in der Hoffnung, dass es irgendwie zu einem breiteren Verständnis führt, dass es zu Veränderungen führt, obwohl ich nicht sagen kann, dass ich klar sehe, wie….”.

Vis beendet den Film mit einer ernüchternden Würdigung derjenigen, die ihre Geschichten geteilt haben, die er als Propheten und Wahrheitsverkünder in unserer Zeit bezeichnet. Er sagt, sie gehören zu…

…unzähligen Namen, die in der Geschichte verloren gegangen sind: Dissidenten, Aktivisten, Journalisten, Anwälte, Bauern, Sklaven, Musiker, Schwestern, Brüder, Mütter, Väter, Töchter, Söhne, Freunde – jeder von ihnen war bereit, etwas zu riskieren, etwas zu verlieren, Respekt zu verlieren, Geld zu verlieren, Beziehungen zu verlieren. Ein Leben, in dem man sich entscheidet, zu verlieren.

Das Leben der meisten Propheten ist ein Leben, das von Niederlagen geprägt ist. Dies ist das Geheimnis der Propheten. Sie finden Sinn, ja sogar Freude, in einem würdigen Kampf, einem Kampf, der in Ehrlichkeit, Anstand, Integrität, Mut und Dienst wurzelt. Siege sind befriedigend, aber sie sind vergänglich. Der würdige Kampf ist zeitlos.

Der unabhängige Film wurde noch nicht von einem großen Medienunternehmen aufgegriffen. Anfang des Monats wurde er von Voices from the Holy Land (VFHL) für ihren monatlichen Salon ausgewählt. 950 Personen sahen sich den Film kostenlos und zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl an. Fast 400 Personen verfolgten die Podiumsdiskussion mit Vis, Muhanad Al Qaisy von der Joint Advocacy Initiative und Chase Carter, Kommunikationsdirektor des Center for Jewish Nonviolence.

Am Sonntag, den 16. April, veranstaltet die VFHL eine Podiumsdiskussion zu Episode 4 von Al Jazeeras The Lobby-USA. Der Dokumentarfilm folgt einem Undercover-Journalisten, der sich als Pro-Israel-Freiwilliger ausgibt und einen noch nie dagewesenen Zugang zu den Aktivitäten der Israel-Lobbygruppen in Washington, D.C. erhält. Übersetzt mit Deepl.com

