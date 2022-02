Hedges: The Greatest Evil Is War Russia has every right to feel threatened, betrayed, and angry by the abandonment of post-Cold War promises on NATO expansion. But to understand is not to condone: The invasion of Ukraine, under post-Nuremberg laws, is a criminal war of aggression.

Bild: Natali Sewriukowa reagiert neben ihrem Haus nach einem Raketenangriff in Kiew, Ukraine, Freitag, 25. Februar 2022. (AP Photo/Emilio Morenatti)

Das größte Übel ist der Krieg

Von Chris Hedges / Original bei ScheerPost



27. Februar 2022

Ein Präventivkrieg, ob im Irak oder in der Ukraine, ist ein Kriegsverbrechen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Krieg auf der Grundlage von Lügen und Erfindungen begonnen wird, wie es im Irak der Fall war, oder wegen des Bruchs einer Reihe von Vereinbarungen mit Russland, einschließlich des Versprechens Washingtons, die NATO nicht über die Grenzen eines vereinigten Deutschlands hinaus auszudehnen, keine Tausende von NATO-Truppen in Osteuropa zu stationieren, sich nicht in die inneren Angelegenheiten von Nationen an der Grenze Russlands einzumischen und die Weigerung, das Friedensabkommen Minsk II umzusetzen. Der Einmarsch in die Ukraine wäre wohl nie erfolgt, wenn diese Versprechen eingehalten worden wären. Russland hat jedes Recht, sich bedroht, verraten und wütend zu fühlen. Verstehen heißt aber nicht, es zu billigen. Der Einmarsch in die Ukraine ist nach den Gesetzen der Zeit nach Nürnberg ein verbrecherischer Angriffskrieg.

Ich kenne das Instrument des Krieges. Krieg ist keine Politik mit anderen Mitteln. Er ist dämonisch. Ich habe zwei Jahrzehnte als Kriegsberichterstatter in Mittelamerika, im Nahen Osten, in Afrika und auf dem Balkan verbracht, wo ich über die Kriege in Bosnien und im Kosovo berichtete. Ich trage die Geister von Dutzenden von Menschen in mir, die von der Gewalt verschlungen wurden, darunter mein enger Freund, der Reuters-Korrespondent Kurt Schork, der zusammen mit einem anderen Freund, Miguel Gil Moreno, bei einem Hinterhalt in Sierra Leone getötet wurde.

Ich kenne das Chaos und die Orientierungslosigkeit des Krieges, die ständige Unsicherheit und Verwirrung. In einem Feuergefecht ist man sich nur dessen bewusst, was ein paar Meter um einen herum passiert. Man versucht verzweifelt – und nicht immer erfolgreich – herauszufinden, woher der Beschuss kommt, und hofft, dass man nicht getroffen wird.

Ich habe die Hilflosigkeit und die lähmende Angst gespürt, die noch Jahre später wie ein Güterzug mitten in der Nacht über mich hereinbricht und mich in Angstschweiß gehüllt zurücklässt, während mein Herz rast und mein Körper vor Schweiß trieft.

Ich habe das Wehklagen derer gehört, die sich an die Leichen von Freunden und Familienangehörigen, darunter auch Kinder, klammern. Ich höre sie immer noch. Es spielt keine Rolle, welche Sprache sie sprechen. Spanisch. Arabisch. Hebräisch. Dinka. Serbo-Kroatisch. Albanisch. Ukrainisch. Russisch. Der Tod durchbricht die Sprachbarrieren.

Ich weiß, wie Wunden aussehen. Abgesprengte Beine. Zu einer blutigen, breiigen Masse implodierte Köpfe. Klaffende Löcher in Mägen. Pfützen aus Blut. Die Schreie der Sterbenden, manchmal nach ihren Müttern. Und der Geruch. Der Geruch des Todes. Das höchste Opfer, das für Fliegen und Maden gebracht wurde.

Ich wurde von der irakischen und saudischen Geheimpolizei verprügelt. Ich wurde von den Contras in Nicaragua gefangen genommen, die per Funk an ihren Stützpunkt in Honduras fragten, ob sie mich töten sollten, und dann wieder in Basra nach dem ersten Golfkrieg im Irak, ohne zu wissen, ob ich hingerichtet werden würde, unter ständiger Bewachung und oft ohne Essen, aus Schlammpfützen trinkend.

Die wichtigste Lektion im Krieg ist, dass wir als Individuen keine Rolle spielen. Wir werden zu Nummern. Viehfutter. Zu Objekten. Das Leben, das einst kostbar und heilig war, wird bedeutungslos, es wird dem unersättlichen Appetit des Mars geopfert. Niemand ist in Kriegszeiten davon ausgenommen.

“Wir waren entbehrlich”, schrieb Eugene Sledge über seine Erfahrungen als Marinesoldat im Südpazifik während des Zweiten Weltkriegs. “Das war schwer zu akzeptieren. Wir kommen aus einer Nation und einer Kultur, die das Leben und das Individuum schätzt. Sich in einer Situation wiederzufinden, in der das eigene Leben wenig wert zu sein scheint, ist der Gipfel der Einsamkeit. Es ist eine demütigende Erfahrung.

Die Landschaft des Krieges hat etwas Halluzinogenes. Sie lässt sich nicht begreifen. In einem Feuergefecht hat man keine Vorstellung von Zeit. Ein paar Minuten. Ein paar Stunden. Der Krieg löscht in einem Augenblick Häuser und Gemeinden aus, alles, was einst vertraut war, und hinterlässt schwelende Ruinen und ein Trauma, das man für den Rest seines Lebens mit sich trägt. Man kann nicht begreifen, was man sieht. Ich habe genug vom Krieg gekostet, genug von meiner eigenen Angst, von meinem zu Gelee gewordenen Körper, um zu wissen, dass Krieg immer böse ist, der reinste Ausdruck des Todes, der in patriotisches Geschwätz über Freiheit und Demokratie gekleidet und den Naiven als Eintrittskarte zu Ruhm, Ehre und Mut verkauft wird. Es ist ein giftiges und verführerisches Elixier. Diejenigen, die überleben, müssen, wie Kurt Vonnegut schrieb, hinterher versuchen, sich selbst und ihr Universum neu zu erfinden, das in gewisser Hinsicht nie wieder einen Sinn ergeben wird.

Krieg zerstört alle Systeme, die das Leben erhalten und fördern – familiäre, wirtschaftliche, kulturelle, politische, ökologische und soziale. Wenn ein Krieg erst einmal begonnen hat, kann niemand, auch nicht diejenigen, die nominell für die Kriegsführung verantwortlich sind, erahnen, was passieren wird, wie sich der Krieg entwickeln wird, wie er Armeen und Nationen in selbstmörderische Torheit treiben kann. Es gibt keine guten Kriege. Keinen. Das gilt auch für den Zweiten Weltkrieg, der gesäubert und mythologisiert wurde, um auf verlogene Weise amerikanisches Heldentum, Reinheit und Güte zu feiern. Wenn die Wahrheit das erste Opfer im Krieg ist, ist die Zweideutigkeit das zweite. Die kriegerische Rhetorik, die von der amerikanischen Presse übernommen und verstärkt wird, die Wladimir Putin dämonisiert und die Ukrainer zu Halbgöttern erhebt, die eine robustere militärische Intervention zusammen mit den lähmenden Sanktionen fordern, die Wladimir Putins Regierung zu Fall bringen sollen, ist infantil und gefährlich. Die russische Medienberichterstattung ist ebenso simpel wie die unsere.

In den Kellern von Sarajewo gab es keine Diskussionen über Pazifismus, als wir täglich von Hunderten serbischer Granaten getroffen wurden und unter ständigem Scharfschützenbeschuss standen. Es machte Sinn, die Stadt zu verteidigen. Es machte Sinn, zu töten oder getötet zu werden. Die bosnisch-serbischen Soldaten im Drina-Tal, in Vukovar und Srebrenica hatten ihre Fähigkeit zu mörderischen Amokläufen hinlänglich unter Beweis gestellt, einschließlich der Erschießung Hunderter Soldaten und Zivilisten und der Massenvergewaltigung von Frauen und Mädchen. Doch das bewahrte keinen der Verteidiger in Sarajewo vor dem Gift der Gewalt, der seelenzerstörenden Kraft des Krieges. Ich kannte einen bosnischen Soldaten, der auf einer Patrouille am Stadtrand von Sarajewo ein Geräusch hinter einer Tür hörte. Er feuerte einen Schuss aus seiner AK-47 durch die Tür ab. Eine Verzögerung von ein paar Sekunden kann im Kampf den Tod bedeuten. Als er die Tür öffnete, fand er die blutigen Überreste eines 12-jährigen Mädchens. Seine Tochter war 12. Er hat sich nie davon erholt.

Vom Krieg profitieren nur die Autokraten und Politiker, die vom Imperium und der globalen Hegemonie träumen, von der gottgleichen Macht, die mit dem Besitz von Armeen, Kampfflugzeugen und Flotten einhergeht, sowie die Händler des Todes, deren Geschäft es ist, Länder mit Waffen zu überfluten. Die Ausweitung der NATO nach Osteuropa hat Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Boeing, Northrop Grumman, Analytic Services, Huntington Ingalls, Humana, BAE Systems und L3Harris Milliardengewinne eingebracht. Das Schüren des Konflikts in der Ukraine wird ihnen weitere Milliarden einbringen.

Die Europäische Union hat Hunderte von Millionen Euro für den Kauf von Waffen für die Ukraine bereitgestellt. Deutschland wird sein eigenes Verteidigungsbudget für 2022 fast verdreifachen. Die Regierung Biden hat den Kongress gebeten, 6,4 Milliarden Dollar für die Ukraine bereitzustellen, zusätzlich zu den 650 Millionen Dollar an Militärhilfe für die Ukraine im vergangenen Jahr. Die permanente Kriegswirtschaft funktioniert außerhalb der Gesetze von Angebot und Nachfrage. Sie ist die Ursache für den seit zwei Jahrzehnten andauernden Sumpf im Nahen Osten. Sie ist die Wurzel des Konflikts mit Moskau. Die Kaufleute des Todes sind satanisch. Je mehr Leichen sie produzieren, desto mehr schwellen ihre Bankkonten an. Sie werden aus diesem Konflikt Kapital schlagen, einem Konflikt, der jetzt mit einem nuklearen Holocaust kokettiert, der das Leben auf der Erde, wie wir es kennen, beenden würde.

Die gefährliche und leider vorhersehbare Provokation Russlands – dessen Atomwaffenarsenal das Damoklesschwert über unseren Köpfen schweben lässt – durch die Erweiterung der NATO wurde von uns allen, die 1989 während der Revolutionen und des Zusammenbruchs der Sowjetunion aus Osteuropa berichteten, verstanden.

Diese Provokation, zu der auch die Errichtung eines NATO-Raketenstützpunktes 100 Meilen vor der russischen Grenze gehört, war töricht und höchst unverantwortlich. Sie war geopolitisch nie sinnvoll. Dies entschuldigt jedoch nicht den Einmarsch in die Ukraine. Ja, die Russen wurden geködert. Aber sie haben darauf reagiert und den Abzug betätigt. Das ist ein Verbrechen. Ihr Verbrechen. Beten wir für einen Waffenstillstand. Setzen wir uns für eine Rückkehr zu Diplomatie und Vernunft ein, für ein Moratorium für Waffenlieferungen an die Ukraine und für den Abzug der russischen Truppen aus dem Land. Hoffen wir auf ein Ende des Krieges, bevor wir in ein nukleares Holocaust stolpern, das uns alle verschlingt.

Die Leiche eines Soldaten liegt im Schnee neben einem zerstörten russischen Militärfahrzeug mit Mehrfachraketenwerfern am Stadtrand von Charkiw, Ukraine, Freitag, 25. Februar 2022. (AP Photo/Vadim Ghirda) Übersetzt mit Deepl.com



Chris HedgesChris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er als Leiter des Nahostbüros und des Balkanbüros der Zeitung arbeitete. Zuvor arbeitete er in Übersee für die Dallas Morning News, den Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Moderator der für den Emmy Award nominierten RT America-Sendung On Contact. Autor Link

Urheberrecht 2021 Chris Hedges

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...