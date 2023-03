The Holy Land And Us: BBC Nakba series obscures ethnic cleansing of Palestine The BBC’s The Holy Land and Us , a two-part exploration of Israel’s founding that concluded this week, has been what pundits like to call “brave television”. The first documentary featured testimony of a notorious massacre by a Zionist militia of more than 100 Palestinians, many of them women and children, in early 1948, weeks before Israeli statehood was declared In a five-star review, the Guardian newspaper termed the programme “taboo-busting”.

Deir Yassin liegt (Illustration von MEE Creative)

“Das alles ist kein Zufall. Die BBC, wie auch der Rest der etablierten Medien, lenken unsere Aufmerksamkeit weiterhin davon ab, wo die wahre Verantwortung für das Gemetzel in Deir Yassin liegt. Sie liegt nicht in erster Linie bei zionistischen Juden wie Gantz oder denjenigen, die vor dem Holocaust geflohen sind.

Doch während Palästinenser den Juden ihr Mitgefühl für die von Europäern im Holocaust begangenen Verbrechen anbieten können, ist Mitleid nicht das, was von israelischen Juden oder von denen, die wie Gantz’ Nachkommen stolz auf die Nakba sind, verlangt wird.”

Das Heilige Land und wir: BBC Nakba-Serie verschleiert ethnische Säuberung in Palästina

Von Jonathan Cook

22. März 2023

Die Dokumentation verschweigt die wahren Schurken: Westliche Regierungen, die den Juden nur einen glaubwürdigen Ausweg aus dem europäischen Antisemitismus ließen, indem sie die Palästinenser enteigneten.

Die BBC, wie auch der Rest der etablierten Medien, lenken unsere Aufmerksamkeit weiterhin davon ab, wo die wahre Verantwortung für das Gemetzel in

Die BBC-Sendung Das Heilige Land und wir, eine zweiteilige Untersuchung der Gründung Israels, die diese Woche zu Ende ging, war das, was Experten gerne als “mutiges Fernsehen” bezeichnen. Der erste Dokumentarfilm berichtete über ein berüchtigtes Massaker einer zionistischen Miliz an mehr als 100 Palästinensern, darunter viele Frauen und Kinder, im Frühjahr 1948, Wochen vor der Ausrufung der israelischen Staatlichkeit

In einer Fünf-Sterne-Kritik bezeichnete die Zeitung Guardian das Programm als “tabubrechend”. Und aus palästinensischer Sicht betrat die Sendung Neuland im Mainstream-Fernsehen.

Im Gegensatz zu Dutzenden von Massakern, die später von zionistischen Streitkräften verübt und vertuscht wurden und von denen einige sogar noch schlimmer waren, wurde die Gräueltat im Dorf Deir Yassin vor den Toren Jerusalems damals weithin bekannt gemacht. Tatsächlich wurde die Zahl der dort Ermordeten, unter anderem von der New York Times, auf mehr als 200 Palästinenser aufgebläht.

Die Nakba einfach als historisches Ereignis zu bezeichnen, wird heute als ein Akt des Mutes angesehen

Im Zeitalter der neuen Möglichkeiten der Massenkommunikation waren beide Seiten froh, dass die ohnehin schon schreckliche Wahrheit übertrieben wurde. Die Palästinenser in der Hoffnung, internationale Aufmerksamkeit und Intervention zu erregen; Israels Gründer, um mehr Palästinenser aus ihrer Heimat zu terrorisieren, damit auf deren Ruinen leichter ein jüdischer Staat errichtet werden kann.

Und doch weiß heute paradoxerweise kaum jemand etwas über Deir Yassin – oder die vielen hundert anderen Gemeinden, aus denen die Palästinenser von den israelischen Streitkräften in einem jahrelangen Akt der nationalen Auslöschung vertrieben wurden. Diese Ereignisse sind den Palästinensern als Nakba oder Katastrophe bekannt.

Vermutlich ist dies der Grund, warum die BBC-Sendung Das Heilige Land und wir so “tabubrechend” erscheint. Die Nakba einfach als historisches Ereignis zu bezeichnen, wird heute als ein Akt des Mutes angesehen, so vollständig wurde sie aus dem westlichen Bewusstsein getilgt – genau wie die Hunderte von palästinensischen Dörfern.

75 Jahre lang haben westliche Politiker und Medien den wesentlichen Kontext für das Verständnis des so genannten israelisch-palästinensischen “Konflikts” kaum zur Kenntnis genommen – ein Kontext, der, sobald er wegfällt, die Geschichte auf den Kopf stellt. Der palästinensische Widerstand wird fälschlicherweise auf “Terrorismus” reduziert, während die anhaltende israelische Gewalt einfach als “Vergeltung” und “Sicherheit” dargestellt wird, als hätten die Palästinenser ihre Enteignung selbst verursacht.

In dieser Hinsicht ist Das Heilige Land und wir eine willkommene Ausnahme. Es erinnert an einen Teil des fehlenden historischen Kontextes für den angeblich unlösbaren “Konflikt” von heute.

Doch selbst wenn die BBC ihr selbst auferlegtes Tabu bricht, gelingt es den Machern des Programms immer noch, zu verwirren und in die Irre zu führen.

Verwirrung im Wasser

Die Sendung teilt ihre Geschichte in zwei parallele Erzählungen auf, in denen britische Palästinenser und britische Juden den Verbindungen ihrer Familien zu den Ereignissen rund um die Gründung Israels im Jahr 1948 nachgehen.

Obwohl dies dem Anspruch der BBC auf Ausgewogenheit gerecht wird, dient es nur dazu, das Wasser weiter zu verwässern – und zwar auf eine Art und Weise, die eher den westlichen Institutionen und Israel zugute kommt als der Wahrheit und der Versöhnung, dem vorgeblichen Ziel der Sendung.

Das Heilige Land und wir” stellt das palästinensische und das zionistische Narrativ als zwei Seiten derselben Geschichte dar. Es ist eine Geschichte über die widersprüchlichen Ansprüche zweier Völker auf Leid: die Überlebenden des Holocaust und die Opfer der Nakba.

Indem diese beiden historischen Traumata in einen larmoyanten Wettbewerb um die Sympathie des westlichen Fernsehzuschauers verwandelt werden, werden die Palästinenser zum Scheitern verurteilt – genau wie 1948 gegen die Übermacht der jungen israelischen Armee.

Die Darstellung der Geschichte von 1948 durch die BBC als “Holocaust gegen Nakba”-Wettstreit schafft eine falsche Gleichwertigkeit.

Die europäischen Juden kamen unter britischer Schirmherrschaft in die palästinensische Heimat, um die Palästinenser zu terrorisieren, zu vertreiben und manchmal zu töten. Die Palästinenser hingegen blieben, wo sie waren. Sie hatten nichts mit einem rein europäischen Holocaust zu tun.

Die Gründung Israels erforderte jedoch, dass die Palästinenser nicht mehr an Ort und Stelle bleiben konnten. Sie mussten ethnisch gesäubert werden, und das geschah in militärischen Kampagnen mit Namen wie “Operation Besen”. Ohne solche Operationen gäbe es heute kein Israel, weshalb die Gründerväter Israels ihre Vertreibungsprinzipien in einem berüchtigten Dokument, dem Plan Dalet, festhielten.

Dennoch fällt auf, dass der Begriff “ethnische Säuberung” in diesem Programm nicht vorkommt. Und das aus gutem Grund.



Ethnische Säuberung

Das Heilige Land und wir” dient stattdessen – in altbewährter Tradition – der Aufrechterhaltung eines eigennützigen westlichen Mythos: des unversöhnlichen Konflikts zwischen zwei Nationalismen, dem israelischen und dem palästinensischen. Und wieder einmal werden unsere Sympathien in erster Linie auf die Opfer gelenkt, deren Geschichte wir kennen, und nicht auf die Opfer, deren Geschichte wir nicht kennen.

Wie The Holy Land and Us dies bewerkstelligt, wird in der ersten Episode veranschaulicht, indem das herzzerreißende Massaker an Palästinensern in Deir Yassin mit der Geschichte der Nachkommen eines britischen Juden, Leonard Gantz, verknüpft wird. Während sich der Holocaust im Herzen Europas ausbreitet, beschließt Gantz, London zu verlassen und in das damals britisch regierte Palästina zu gehen, um beim Aufbau eines jüdischen Staates zu helfen.

Was dies in der Praxis bedeutet, wird in der Sendung weitgehend ausgeblendet, bis die Spannungen zwischen Palästinensern und neuen jüdischen Einwanderern wie Gantz 1948 in einem Bürgerkrieg ausbrechen. Viele jüdische Einwanderer, darunter auch solche, die vor dem Holocaust geflohen waren, beteiligten sich an ethnischen Säuberungsaktionen gegen die einheimische palästinensische Bevölkerung.

Mit Hilfe westlicher Mächte gelang es ihnen, 750 000 Palästinenser aus den Gebieten zu vertreiben, in denen schließlich ein jüdischer Staat entstehen sollte – etwa 80 Prozent der palästinensischen Bevölkerung in diesen Gebieten wurden vertrieben. Eine der Hunderte von Gemeinden, die bei diesen Operationen zerstört wurden, war Deir Yassin.

Gantz ist nicht an diesem Massaker beteiligt. Seine eigene Rolle in der Nakba wird weitgehend verdrängt. Ein altes Foto zeigt ihn jedoch mit einem Maschinengewehr in der Hand in einem ethnisch gesäuberten Dorf namens Jimzu. Seine 1.750 palästinensischen Einwohner wurden während der Nakba aus dem jungen jüdischen Staat vertrieben.

Gantz’ Sohn Daniel und sein Enkel David werden von den Machern des Programms zum Ort Jimzu geführt. Die Art und Weise, wie die BBC mit dieser Szene umgeht, hat etwas zutiefst Widerwärtiges an sich.

Tränen des Stolzes

Unmittelbar darauf folgt eine britisch-palästinensische Frau, Shereen, die ein erschütterndes Zeugnis darüber abgelegt hat, wie Mitglieder ihrer Familie in Deir Yassin von einer jüdischen Miliz, der Irgun, abgeschlachtet wurden. Zwei ihrer Anführer, Menachem Begin und Yitzhak Shamir, wurden später Premierminister von Israel.

In der Anfangsphase der Nakba wollte die Irgun ein großes, öffentlichkeitswirksames Massaker anrichten – vor allem an Frauen und Kindern -, um andere Palästinenser zu terrorisieren und in die Flucht zu schlagen. Dies war einer der Gründe für die Wahl von Deir Yassin, neben seiner strategischen Lage an einer Straße zwischen Tel Aviv und Jerusalem.

Ein palästinensischer Überlebender des Massakers von Deir Yassin 1948 während einer Gedenkfeier für die mehr als 100 ermordeten palästinensischen Männer, Frauen und Kinder, 7. April 2005 (AFP)

Shereen bricht zusammen, als sie erfährt, dass insgesamt 22 Mitglieder ihrer Familie von der Irgun ermordet wurden.

Aber fast sofort wechselt die Erzählung wieder zu Daniel und David, die von den Heldentaten von Gantz in Jimzu erfahren, wo palästinensische Zivilisten in der Operation Dani angegriffen, getötet und vertrieben wurden.

Gantz’ Beteiligung an Dani wird jedoch von einer israelischen Historikerin, die sich zu ihnen gesellt, einfach als heldenhaft dargestellt. Anat Stern lächelt, als sie verkündet, dass das leere Gelände, auf dem sie stehen, früher “ein arabisches Dorf” war.

Abschließend sagt Stern zu Vater und Sohn, sie sollten “stolz” auf Gantz sein, weil er sich entschieden habe, in die Region zu kommen, um zu kämpfen, an einen Ort, den er nicht kenne, und dass er “zur Gründung des Staates Israel beigetragen” habe. Daniel und David umarmen sich, während auch sie zusammenbrechen, wenn auch in ihrem Fall unter Tränen des Stolzes.

Doch was von den Machern des Programms in den Vordergrund gestellt und gefeiert wird, ist nichts weniger als die ethnische Säuberung und das Abschlachten der Palästinenser

Der Rezensent des Guardian nennt dies den “Schlüsselmoment” von The Holy Land and Us und schreibt: “Daniels Stolz und seine Dankbarkeit sind tiefgreifend, werden von Millionen geteilt und von der Sendung mit größtem Respekt behandelt.”

Und doch ist das, was in der Sendung in den Vordergrund gestellt und gefeiert wird – und, wenn man dem Guardian glauben darf, zumindest von einem Teil des westlichen Publikums – nichts anderes als die ethnische Säuberung und das Abschlachten der Palästinenser. Unschuldige, die mit dem Holocaust in Europa nichts zu tun hatten.

Die jüdischen Teilnehmer scheinen immer noch von dieser hässlichen Geschichte abgekapselt zu sein, selbst wenn sie daran teilnehmen.

In der zweiten Folge glaubt Rob Rinder, dass sein Großonkel dem jüdischen Prinzip des tikkun olam, der “Wiederherstellung der Welt”, folgte, indem er bewaffnetes Mitglied eines Kibbuz wurde, der zur Enteignung palästinensischer Pächter in der Nähe des Tiberiassees errichtet wurde. Derselbe Kibbuz, Sha’ar HaGolan, verbietet immer noch allen Palästinensern, dort zu leben, selbst jenen, die heute eine zutiefst degradierte israelische Staatsbürgerschaft haben.

Der Guardian bemerkt in seiner Rezension: “Das Heilige Land und wir” folgt britischen Juden, deren Familiengeschichte sich um Israel und den Impuls, es zu verteidigen, dreht.

Aber vor wem haben britische Juden wie Gantz Israel “verteidigt”? Die einzig mögliche Antwort ist die einheimische palästinensische Bevölkerung in der Region. “Verteidigung” bezieht sich hier auf Akte der ethnischen Säuberung.

Anhaltende Nakba

Es ist schwer vorstellbar, wie beleidigend diese Darstellung der Ereignisse von 1948 auf eine Palästinenserin wie Shereen wirken muss – und wie beschämend es für die BBC, den Guardian und für uns als Zuschauer sein sollte, sie zu feiern – wenn wir Westler nicht darauf konditioniert worden wären, so ignorant und unsensibel zu sein.

Das alles ist kein Zufall. Die BBC, wie auch der Rest der etablierten Medien, lenken unsere Aufmerksamkeit weiterhin davon ab, wo die wahre Verantwortung für das Gemetzel in Deir Yassin liegt. Sie liegt nicht in erster Linie bei zionistischen Juden wie Gantz oder denjenigen, die vor dem Holocaust geflohen sind.

Tatsache ist, dass die meisten Juden, die vor dem Holocaust in Europa geflohen sind, in Palästina landen wollten, auch wenn dies in der Sendung wieder verschwiegen wird. Ihr bevorzugtes Ziel waren die Vereinigten Staaten.

Großbritannien ist immer noch stolz auf seine beschämende Rolle als Schirmherr der israelischen Besatzung.

Mehr lesen ”

Aber genau wie bei den europäischen Führern jener Zeit hielt auch bei den US-amerikanischen Führern eine antisemitische Stimmung die Türen für die meisten dieser jüdischen Flüchtlinge verschlossen.

Sie kamen nach Palästina, weil die Region von den Westmächten als Abladeplatz für eine unerwünschte ethnische Gruppe angesehen wurde. Das “jüdische Problem” konnte gelöst werden, indem man stattdessen die Palästinenser den Preis zahlen ließ, wie es die britische Balfour-Erklärung 1917 vorgeschlagen hatte.

Und als Gegenleistung erhielt der Westen einen stellvertretenden, abhängigen, militarisierten jüdischen Staat, der die westliche Macht in den arabischen, ölreichen Nahen Osten projizierte.

Das Programm hätte die wahren Schurken herausstellen sollen. Es waren rassistische westliche Regime, die den europäischen Juden nur einen glaubwürdigen Ausweg aus dem westlichen Antisemitismus ließen: die Enteignung der Palästinenser.

Stattdessen wird in Das Heilige Land und wir die Heldenverehrung der zionistischen Juden als ethnische Säuberer fortgesetzt.

Auf diese Kritik angesprochen, erklärte ein Sprecher der BBC: “Die Serie zielt darauf ab, beide Sichtweisen und Erfahrungen dieser Ereignisse gleichermaßen zu berücksichtigen, und zwar aus der persönlichen Perspektive der teilnehmenden Personen.”

Die gleiche politische Entwicklung setzt sich bis heute fort, auch wenn die israelischen Juden die ethnische Säuberung der Palästinenser ein wenig mehr vorantreiben als 1948 und 1967, als sie den Rest des historischen Palästina eroberten. Israel dient immer noch als Vorposten des Westens und projiziert westliche Macht in arabische Gebiete.

Die Palästinenser nennen ihre Erfahrungen als Volk nicht umsonst die “andauernde Nakba”. Ihr Leiden und ihre Enteignung haben nie aufgehört.

Wahrheit und Versöhnung

Der Guardian stellt in seiner Rezension eine ungewollt aufschlussreiche Frage: Wird dieser Dokumentarfilm über Israel und Palästina “die Zuschauer auf beiden Seiten dazu bringen, mit der anderen Seite zu sympathisieren?”

Doch während Palästinenser den Juden ihr Mitgefühl für die von Europäern im Holocaust begangenen Verbrechen anbieten können, ist Mitleid nicht das, was von israelischen Juden oder von denen, die wie Gantz’ Nachkommen stolz auf die Nakba sind, verlangt wird.

Sie müssen sich den historischen Verbrechen stellen, die begangen wurden, um Israel auf den Trümmern der palästinensischen Heimat zu errichten, und den Verbrechen, die bis heute andauern, um die Palästinenser weiter zu enteignen und zu unterdrücken. Das erfordert Wahrheit und Versöhnung, nicht Mitleid.

Werden die Palästinenser weitere 75 Jahre warten müssen, bis die BBC einräumt, dass sie unter israelischer Apartheidherrschaft leben, so wie sie 75 Jahre warten mussten, bis die BBC zugab, dass die Nakba die Wurzel des israelisch-palästinensischen “Konflikts” ist?

Um der Palästinenser und Israelis willen wollen wir das nicht hoffen. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …