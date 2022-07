Das Imperium ist noch nicht damit fertig, Afghanistan zu foltern Von Pepe Escobar

Es war einmal, in einer nicht weit entfernten Galaxie, startete das Imperium des Chaos den sogenannten „Krieg gegen den Terror“ gegen einen verarmten Friedhof von Imperien an der Kreuzung von Zentral- und Südasien.

Im Namen der nationalen Sicherheit wurde das Land der Afghanen bombardiert, bis dem Pentagon die Ziele ausgingen, wie ihr Chef Donald Rumsfeld, süchtig nach „bekannten Unbekannten“, damals klagte.

Operation „Dauerhafte Gefangenschaft“

Zivile Ziele, auch als „Kollateralschäden“ bekannt, waren jahrelang die Norm. Viele mussten in benachbarte Nationen fliehen, um Schutz zu finden, während Zehntausende aus unbekannten Gründen eingesperrt wurden, einige sogar in einen illegalen kaiserlichen Gulag auf einer tropischen Insel in der Karibik.

Kriegsverbrechen wurden ordnungsgemäß begangen – einige von ihnen wurden von einer Organisation angeprangert, die von einem Sterling-Journalisten angeführt wurde, der anschließend jahrelanger psychologischer Folter durch dasselbe Imperium ausgesetzt war, das davon besessen war, ihn in seine eigene Gefängnisdystopie auszuliefern.

Die ganze Zeit über war die selbstgefällige, zivilisierte „internationale Gemeinschaft“ – Kurzform für den kollektiven Westen – praktisch taub, stumm und blind. Afghanistan wurde von über 40 Nationen besetzt – während es wiederholt vom Imperium bombardiert und bedrohnen wurde, das für seine Aggression nicht verurteilt wurde; kein Sanktionspaket nach dem anderen; keine Beschlagnahmung von Hunderten von Milliarden Dollar; überhaupt keine Strafe.

Das erste Kriegsopfer

Auf dem Höhepunkt seines unipolaren Moments konnte das Imperium in Afghanistan mit allem experimentieren , weil Straflosigkeit die Norm war. Zwei Beispiele fallen mir ein: Kandahar, Distrikt Panjwayi, März 2012: Ein kaiserlicher Soldat tötet 16 Zivilisten und verbrennt dann ihre Leichen. Während in Kunduz, April 2018: Eine Abschlussfeier wird mit Hellfire-Raketen begrüßt, wobei über 30 Zivilisten getötet werden.

Der letzte Akt der imperialen „Nichtangriffshandlung“ gegen Afghanistan war ein Drohnenangriff in Kabul, der nicht „mehrere Selbstmordattentäter“ traf, sondern stattdessen eine 10-köpfige Familie , darunter mehrere Kinder, ausweidete. Bei der fraglichen „unmittelbaren Bedrohung“, die vom US-Geheimdienst als „ISIS-Vermittler“ identifiziert wurde, handelte es sich tatsächlich um einen Helfer, der zurückkehrte, um seine Familie zu treffen. Die „internationale Gemeinschaft“ verbreitete ordnungsgemäß tagelang imperiale Propaganda, bis ernsthafte Fragen gestellt wurden.

Es tauchen auch immer wieder Fragen zu den Bedingungen im Zusammenhang mit der Ausbildung afghanischer Piloten durch das Pentagon zum Fliegen der in Brasilien gebauten A-29 Super Tucano zwischen 2016 und 2020 auf, die über 2.000 Missionen zur Unterstützung imperialer Streiks absolvierte. Während des Trainings auf der Basis der Moody Air Force in den USA flog mehr als die Hälfte der afghanischen Piloten tatsächlich AWOL, und danach waren die meisten ziemlich unruhig angesichts der Anhäufung ziviler „Kollateralschäden“. Natürlich hat das Pentagon keine Aufzeichnungen über afghanische Opfer geführt.

Was stattdessen von der US Air Force gepriesen wurde, ist, wie die Super Tucanos Laserbomben auf „feindliche Ziele“ abgeworfen haben: Taliban-Kämpfer, die sich „gerne in Städten und Orten verstecken“, wo Zivilisten leben. Wie durch ein Wunder wurde behauptet, dass die „Präzisionsschläge“ niemals „den Menschen vor Ort geschadet“ hätten.

Das ist nicht gerade das, was ein afghanischer Flüchtling in Großbritannien, der von seiner Familie weggeschickt wurde, als er erst 13 Jahre alt war, vor über einem Monat verriet , als er über sein Dorf in Tagab sprach: „Dort drüben wurde die ganze Zeit gekämpft. Das Dorf gehört den Taliban (…) Meine Familie ist immer noch dort, ich weiß nicht, ob sie lebt oder gestorben ist. Ich habe keinen Kontakt zu ihnen.“

Drohnendiplomatie

Eine der ersten außenpolitischen Entscheidungen der Obama-Regierung war Anfang 2009, einen Drohnenkrieg über Afghanistan und die Stammesgebiete in Pakistan anzukurbeln. Jahre später begannen einige Geheimdienstanalytiker aus anderen NATO-Staaten, über die Straffreiheit der CIA Luft zu machen: Drohnenangriffe würden grünes Licht bekommen, selbst wenn das Töten von Dutzenden von Zivilisten fast sicher wäre – wie es nicht nur in „AfPak“ geschah, sondern auch auf anderen Kriegsschauplätzen in Westasien und Nordafrika.

Dennoch ist die imperiale Logik eisern. Die Taliban waren per Definition „Terra-Risten“ – im Markenzeichen von Bush. Im weiteren Sinne leisteten Dörfer in afghanischen Wüsten und Bergen „Terra-Risten“ Hilfe und Beihilfe, sodass eventuelle Drohnenopfer niemals ein „Menschenrechtsproblem“ aufwerfen würden.

Wenn Afghanen – oder Palästinenser – zu Kollateralschäden werden, ist das irrelevant. Wenn sie Kriegsflüchtlinge werden, sind sie eine Bedrohung. Doch die Toten der ukrainischen Zivilisten werden akribisch erfasst, und wenn sie zu Flüchtlingen werden, werden sie als Helden behandelt.

Eine massive „datengesteuerte Niederlage“

Wie der ehemalige britische Diplomat Alastair Crooke bemerkte , war Afghanistan das definitive Schaufenster für technischen Managerialismus , das Testfeld für „jede einzelne Innovation im technokratischen Projektmanagement“, einschließlich Big Data, künstlicher Intelligenz und militärischer Soziologie, eingebettet in „Human Terrain Teams“ – dieses Experiment geholfen, Empires „regelbasierte internationale Ordnung“ hervorzubringen.

Doch dann brach das von den USA unterstützte Marionettenregime in Kabul nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern zusammen: eine spektakuläre „ datengesteuerte Niederlage “.

Die Hölle hat keine Wut wie das verachtete Imperium. Als ob all die Bombardierungen, das Dröhnen, die jahrelange Besatzung und die seriellen Kollateralschäden nicht Elend genug wären, hat ein verärgertes Washington seine Leistung noch übertroffen, indem es effektiv 7 Milliarden Dollar von der afghanischen Zentralbank gestohlen hat: das heißt Gelder, die rund 40 Millionen angeschlagenen afghanischen Bürgern gehören .

Jetzt schließen sich Exil-Afghanen zusammen, um zu verhindern, dass Verwandte von Opfern des 11. September in den USA 3,5 Milliarden Dollar dieser Gelder beschlagnahmen, um Schulden zu begleichen, die angeblich von den Taliban geschuldet werden – die absolut nichts mit dem 11. September zu tun haben.

Rechtswidrig ist nicht einmal ansatzweise die Beschlagnahme von Vermögenswerten einer verarmten Nation, die von einer Währung im freien Fall, hoher Inflation und einer schrecklichen humanitären Krise heimgesucht wird, deren einziges „Verbrechen“ darin bestand, die imperiale Besatzung auf dem Schlachtfeld fair und ehrlich zu besiegen. Nach allen Maßstäben, würde das fortbestehen, gilt die Einstufung als internationales Kriegsverbrechen. Und Kollateralschäden bedeuten in diesem Fall das Ende jeglicher „Glaubwürdigkeit“, die die „unverzichtbare Nation“ noch genießt.

Der volle Betrag der Devisenreserven sollte eindeutig an die afghanische Zentralbank zurückgezahlt werden. Doch jeder weiß, dass das nicht passieren wird. Im besten Fall wird eine begrenzte monatliche Rate freigegeben, die kaum ausreicht, um die Preise zu stabilisieren und es dem durchschnittlichen Afghanen zu ermöglichen, das Nötigste wie Brot, Speiseöl, Zucker und Kraftstoff zu kaufen.

Die „Seidenstraße“ des Westens war bei ihrer Ankunft tot

Niemand erinnert sich heute daran, dass das US-Außenministerium im Juli 2011 seine eigene Idee der Neuen Seidenstraße vorstellte, die von der damaligen Außenministerin Hillary Clinton in einer Rede in Indien offiziell angekündigt wurde. Washingtons Ziel war es, zumindest theoretisch, Afghanistan wieder mit Zentral-/Südasien zu verbinden, wobei jedoch die Sicherheit über die Wirtschaft gestellt wurde.

Der Spin bestand darin, „Feinde in Freunde zu verwandeln und Hilfe in Handel zu bringen“. Die Realität bestand jedoch darin, zu verhindern, dass Kabul nach dem zaghaften Abzug der US-Truppen im Jahr 2014 (das Imperium wurde erst 2021 offiziell vertrieben) in den Einflussbereich Russland/China – vertreten durch die Shanghai Cooperation Organization (SCO) – geriet ).

Die amerikanische Seidenstraße würde schließlich grünes Licht für Projekte wie die TAPI-Erdgaspipeline, die CASA-1000-Stromleitung, das Wärmekraftwerk Sheberghan und einen nationalen Glasfaserring im Telekommunikationssektor geben.

Es wurde viel über „Entwicklung der Humanressourcen“ gesprochen; Bauinfrastruktur – Eisenbahnen, Straßen, Dämme, Wirtschaftszonen, Ressourcenkorridore; Förderung guter Regierungsführung; Aufbau der Kapazitäten „lokaler Akteure“.

Ein Zombie eines Imperiums

Am Ende taten die Amerikaner weniger als nichts. Die Chinesen, die das lange Spiel spielen, werden den Wiederaufstieg Afghanistans anführen, nachdem sie geduldig auf die Vertreibung des Imperiums gewartet haben.

Afghanistan seinerseits wird in die echten Neuen Seidenstraßen aufgenommen: die Belt and Road Initiative (BRI), komplett mit Finanzierung durch die Silk Road Bank und die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) und die Verbindung mit dem China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), der zentralasiatische BRI-Korridor und schließlich die von Russland geführte Eurasia Economic Union (EAEU) und der von Iran, Indien und Russland geführte International North South Transportation Corridor (INSTC).

Vergleichen und kontrastieren Sie nun mit den imperialen Günstlingen der NATO, deren „neues“ strategisches Konzept auf eine erweiterte Kriegstreiberei gegen den globalen Süden und darüber hinaus hinausläuft – einschließlich der äußeren Galaxien. Zumindest wissen wir, dass, sollte die NATO jemals zurück nach Afghanistan gelockt werden, ein weiteres Ritual, eine entsetzliche Demütigung, auf uns wartet. Übersetzung The Cradle