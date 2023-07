The Empire Knows It’s Pouring Ukrainian Blood Into An Unwinnable Proxy War So the empire is still knowingly throwing Ukrainian lives into the meat grinder of an unwinnable proxy war, even as western officials tell the public that this war is about saving Ukrainian lives and handing Putin a crushing defeat whenever they’re on camera.

Das Imperium weiß, dass es ukrainisches Blut in einem nicht zu gewinnenden Stellvertreterkrieg vergießt

von Caitlin Johnstone

24. Juli 2023

Das Imperium wirft also immer noch wissentlich ukrainische Menschenleben in den Fleischwolf eines nicht zu gewinnenden Stellvertreterkrieges, auch wenn westliche Beamte der Öffentlichkeit vor laufender Kamera erzählen, dass es in diesem Krieg darum geht, ukrainische Menschenleben zu retten und Putin eine vernichtende Niederlage zuzufügen.

In einem neuen Artikel mit dem Titel „Ukraine’s Lack of Weaponry and Training Risks Stalemate in Fight With Russia“ berichtet Daniel Michaels vom Wall Street Journal, dass westliche Beamte wussten, dass die ukrainischen Streitkräfte nicht über die notwendigen Waffen und das nötige Training verfügten, um in ihrer hochgelobten Gegenoffensive, die letzten Monat gestartet wurde, erfolgreich zu sein.

Michaels schreibt:

„Als die Ukraine in diesem Frühjahr ihre große Gegenoffensive startete, wussten westliche Militärs, dass Kiew weder über die nötige Ausbildung noch über die Waffen – von Granaten bis zu Kampfflugzeugen – verfügte, um die russischen Streitkräfte zu vertreiben. Aber sie hofften, dass der ukrainische Mut und Einfallsreichtum den Sieg davontragen würden.

„Das haben sie nicht. Tiefe und tödliche Minenfelder, ausgedehnte Befestigungen und die russische Luftwaffe haben zusammengenommen einen bedeutenden Vormarsch der ukrainischen Truppen weitgehend verhindert. Stattdessen besteht die Gefahr, dass die Kampagne in eine Pattsituation abgleitet, in der Menschenleben und Ausrüstung verbrannt werden, ohne dass es zu einer grundlegenden Veränderung der Situation kommt.

Die Behauptung, westliche Beamte hätten ernsthaft geglaubt, die ukrainischen Streitkräfte könnten ihre eklatanten Defizite durch schieren Mut und Fingerspitzengefühl überwinden, wird später im selben Artikel von einem Kriegsexperten untergraben, der sagt, die USA würden eine solche Gegenoffensive niemals versuchen, ohne zuvor den Himmel zu kontrollieren, wozu die Ukraine nicht in der Lage ist:

„Amerika würde niemals versuchen, eine vorbereitete Verteidigung ohne Luftüberlegenheit zu besiegen, aber sie [die Ukrainer] haben keine Luftüberlegenheit“, sagte John Nagl vom U.S. Army War College dem WSJ. „Man kann gar nicht hoch genug einschätzen, wie wichtig die Luftüberlegenheit ist, um einen Bodenkampf mit vertretbaren Kosten an Verlusten zu führen.

Dave DeCamp von Antiwar schreibt zu der jüngsten WSJ-Enthüllung Folgendes:

„Im Vorfeld der ukrainischen Gegenoffensive, die im Juni begann, enthüllten die Discord-Leaks und Medienberichte, dass die USA nicht glaubten, dass die Ukraine viel Territorium von Russland zurückgewinnen könnte. Aber die Biden-Regierung drängte trotzdem auf den Angriff, da sie die Idee einer Kampfpause ablehnte.“

Das Imperium wirft also nach wie vor wissentlich ukrainische Leben in den Fleischwolf eines nicht zu gewinnenden Stellvertreterkriegs, auch wenn westliche Beamte der Öffentlichkeit vor laufender Kamera erzählen, dass es in diesem Krieg darum geht, ukrainische Leben zu retten und Putin eine vernichtende Niederlage zuzufügen.

Diese Haltung des Imperiums ist keine neue Entwicklung. Im Oktober letzten Jahres berichtete die Washington Post: „Insgeheim sagen US-Beamte, dass weder Russland noch die Ukraine in der Lage sind, den Krieg auf der Stelle zu gewinnen, aber sie haben die Idee, die Ukraine an den Verhandlungstisch zu drängen oder auch nur anzustupsen, ausgeschlossen.“

Warum ist das wohl so? Warum sollte das westliche Imperium die Ukrainer ermutigen, weiter zu kämpfen, wenn es weiß, dass sie nicht gewinnen können?

Die Antwort finden wir in einem anderen Artikel der Washington Post mit dem Titel „Der Westen ist düster über die Ukraine. Here’s why it shouldn’t.“, verfasst letzte Woche von David Ignatius, einem bösartigen Propagandisten des Imperiums. In seinem Bestreben, die ins Trudeln geratene Gegenoffensive für sein amerikanisches Publikum in ein positives Licht zu rücken, ließ Ignatius eine unbequeme Wahrheit aus:

„Für die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten waren diese 18 Monate Krieg ein strategischer Glücksfall zu relativ geringen Kosten (außer für die Ukrainer). Der rücksichtsloseste Widersacher des Westens ist erschüttert worden. Die NATO ist durch den Beitritt Schwedens und Finnlands wesentlich stärker geworden. Deutschland hat sich von der Abhängigkeit von russischer Energie befreit und in vielerlei Hinsicht seinen Sinn für Werte wiederentdeckt. Die Streitigkeiten in der NATO sorgen für Schlagzeilen, aber insgesamt war dies ein triumphaler Sommer für das Bündnis.“

Jeder, der glaubt, dass es in diesem Stellvertreterkrieg darum geht, den Ukrainern zu helfen, sollte diesen Absatz immer und immer wieder lesen, bis er ihm einleuchtet. Das Eingeständnis, dass die zentralisierte Machtstruktur der USA immens von diesem Stellvertreterkonflikt profitiert, ist schon entlarvend genug, aber der Nebensatz „außer für die Ukrainer“ macht es noch deutlicher. Es liest sich so, als wäre er nachträglich eingefügt worden, so nach dem Motto: „Oh ja, es ist eigentlich ziemlich hart für die Ukrainer – wenn man sie als Menschen betrachtet.“

Die Behauptung, dass es in diesem Krieg darum geht, den Ukrainern zu helfen, wird durch einen weiteren neuen Bericht der Washington Post untergraben, demzufolge die Ukraine jetzt mehr mit Landminen übersät ist als jedes andere Land der Erde, und dass die von den USA gelieferte Streumunition das Land nur noch tödlicher macht.

Das ist richtig, Kinder! Wir verwandeln die Ukraine in ein unbewohnbares Ödland voller Tod und Zerstückelung, um die Ukrainer zu retten.

Wir sollten wahrscheinlich mehr über die Tatsache sprechen, dass das US-Imperium lautstark das Ziel propagiert, Frieden in der Ukraine zu erreichen, indem es Russland besiegt, während es im Stillen zugibt, dass dieses Ziel unmöglich ist. Das ist so, als würde man auf eine Mauer zufahren und so tun, als sei die Straße frei.

Das Narrativ, dass Russland durch eine Ausweitung des Stellvertreterkriegs besiegt werden kann, macht Sinn, wenn man glaubt, dass Russland in der Ukraine militärisch besiegt werden kann, aber das US-Imperium glaubt nicht, dass Russland in der Ukraine militärisch besiegt werden kann. Es weiß, dass die Fortsetzung dieses Krieges nur zu mehr Tod und Verwüstung führen wird.

„Putin in den Arsch treten und ihn zum Rückzug zwingen“ klingt cool und ist egoistisch befriedigend, und es ist zur Mainstream-Antwort auf das Problem des Krieges in der Ukraine geworden, aber niemand, der diese Antwort vertritt, kann die Tatsache ansprechen, dass diejenigen, die diesen Stellvertreterkrieg führen, glauben, dass es unmöglich ist. Tatsächlich deuten alle Anzeichen darauf hin, dass die USA nicht versuchen, Putin in der Ukraine eine vernichtende Niederlage zuzufügen und ihn zum Rückzug zu zwingen, sondern vielmehr versuchen, Moskau einen weiteren langen und kostspieligen militärischen Sumpf zu bereiten, wie es westliche kalte Krieger wiederholt in Fällen wie Afghanistan und Syrien getan haben.

Der Wunsch, Russland zu schwächen, und der Wunsch, Leben zu retten und Frieden in der Ukraine zu schaffen, sind zwei völlig unterschiedliche Ziele, so unterschiedlich, dass sie sich in der Praxis weitgehend widersprechen. Moskau in einen blutigen Sumpf hineinzuziehen, bedeutet, dass noch mehr Menschen in einem Krieg sterben, der sich über Jahre hinzieht, mit all dem unermesslichen menschlichen Leid, das damit verbunden ist.

Die USA wollen keinen Frieden in der Ukraine, sie wollen Russland überfordern, ihre militärische und energiepolitische Vorherrschaft über Europa ausbauen, ihre Kriegsmaschinerie erweitern und den militärisch-industriellen Komplex bereichern. Deshalb haben sie diesen Krieg wissentlich provoziert. Es gibt sich als Retter der Ukraine aus, während es eindeutig in die Zerstörung der Ukraine investiert.

Es ist nicht legitim, diesen Stellvertreterkrieg zu unterstützen, ohne diesen massiven Widerspruch anhand harter Fakten und solider Argumente anzusprechen. Niemand hat das jemals getan. Übersetzt mit Deepl.com

