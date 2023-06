Das „israelische Modell“ und Gefahr für das AKW: Die Ereignisse des 15. Juni von Thomas Röper

Nach Angaben von Reuters sind die NATO-Länder nicht bereit, die Ukraine in das Bündnis aufzunehmen, solange der bewaffnete Konflikt andauert. Anstatt der NATO beizutreten, soll Kiew ein langfristiger Unterstützungsplan angeboten werden. Das ukrainische Außenministerium erklärte, es gehe um das „israelische Modell” einer Partnerschaft ohne Beitritt zum Bündnis.

von Thomas Röper

15. Juni 2023

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 15. Juni, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Aufruf zum „Töten von Russen“, das „israelische Modell“ und Gefahr für das AKW: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Michail Podoljak, Berater des Chefs des ukrainischen Präsidialamtes, lehnte Verhandlungen mit Moskau ab und nannte als einzig mögliches Szenario für Kiew eine „maximal harte“ Offensive und „so viele Russen wie möglich zu töten“. Wjatscheslaw Wolodin, der Präsident der Staatsduma, bezeichnete die Erklärung als Aufruf zum Völkermord und forderte, dass die Verantwortlichen des Kiewer Regimes zur Rechenschaft gezogen werden.

Nach Angaben von Reuters sind die NATO-Länder nicht bereit, die Ukraine in das Bündnis aufzunehmen, solange der bewaffnete Konflikt andauert. Anstatt der NATO beizutreten, soll Kiew ein langfristiger Unterstützungsplan angeboten werden. Das ukrainische Außenministerium erklärte, es gehe um das „israelische Modell“ einer Partnerschaft ohne Beitritt zum Bündnis.

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) Raphael Grossi räumte ein, dass die Unterzeichnung eines Abkommens über die Sicherheit des Kernkraftwerks Saporoschschje nicht möglich sei.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in den vergangenen 24 Stunden alle Angriffsversuche der ukrainischen Streitkräfte südlich von Donezk, bei Saporoschschje und bei Donezk zurückgeschlagen, so Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Ihm zufolge beliefen sich die Verluste des Gegners in diesen und anderen Abschnitten auf über 580 Personen. Sechs Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge sowie verschiedene Artilleriewaffen der Ukraine, darunter eine französische Caesar-Panzerartillerieeinheit, wurden zerstört. Zwei ukrainische Su-27-Flugzeuge wurden über dem Gebiet der DNR abgeschossen.

Konaschenkow teilte außerdem mit, dass die russischen Luft- und Raumfahrtkräfte die Produktionsstätten von Kampfdrohnen für die Ukraine mit einem hochpräzisen Langstreckenwaffenschlag getroffen haben. „Alle bezeichneten Standorte wurden getroffen. Das Ziel des Angriffs wurde erreicht“, sagte er.

Podoljak’s Erklärungen

Die Ukraine hat die Gegenoffensive noch nicht gestartet, sondern testet „die gesamte Frontlinie“, so der Berater des Chefs des ukrainischen Präsidentenbüros. Ihm zufolge demonstriert die Ukraine eine moderne Art des Kampfes und zeigt, dass „es sogar möglich ist, in Unterzahl in viele Richtungen zu gehen.“

Podoljak bezeichnete es als das einzig mögliche Szenario für die Ukraine, „so hart wie möglich vorzugehen und dabei so viele Russen wie möglich zu töten“, da jegliche Friedensgespräche zu einem Wechsel des bestehenden Regimes im Land führen würden. „Das heißt, sie werden den Namen, die Marke Ukraine beibehalten, aber es wird ein völlig anderes Volk, eine andere Regierung geben“, sagte er.

Podoljaks Äußerungen über die Pläne des Kiewer Regimes, „so viele Russen wie möglich zu töten“, seien „nichts anderes als Genozid“, reagierte Wjatscheslaw Wolodin, der Sprecher der Staatsduma. Er betonte, dass „die Weltgemeinschaft, allen voran die UNO, verpflichtet ist, die Nazi-Anhänger – das blutige Kiewer Regime – zur Verantwortung zu stellen.“

Laut Maria Sacharowa, der Sprecherin des russischen Außenministeriums, lehnt das Kiewer Regime „um dem Westen zu gefallen, beharrlich und grundsätzlich jede Möglichkeit von Verhandlungen ab.“

Grossis Besuch in Saporoschschje

Eine schriftliche Vereinbarung über die Sicherung des Kernkraftwerks Saporoschschje „wäre in diesem Stadium unrealistisch, weil <…> es keine Verhandlungen über Frieden oder Waffenstillstand zwischen den Parteien gibt“, sagte der IAEO-Generaldirektor nach einem Besuch der Anlage.

Er betonte, dass die IAEO „keine Militärpolizei“ sei, aber die Behörde könne durch die Anwesenheit von Inspektoren in der Anlage alle Verstöße aufzeichnen und die internationale Gemeinschaft darüber informieren. „Die IAEO geht nirgendwo hin, die IAEO wird hier bleiben. Und ich werde hierher zurückkommen, hoffentlich sehr bald“, sagte Grossi. Weiterlesen im anti-spiegel.ru