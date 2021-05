Das Jom-Kippur-Syndrom erneut betrachtet Von Gilad Atzmon

15. Mai 2021

Einer der interessantesten Aspekte des Jom-Kippur-Krieges (1973) war, dass er einen plötzlichen Wechsel von der manischen “Hybris” der Israelis zu Melancholie, Apathie und Depression markierte.

Nach ihrem überragenden militärischen Sieg von 1967 entwickelten die Israelis eine arrogante, respektlose Haltung gegenüber den Arabern und ihren militärischen Fähigkeiten. Der israelische Geheimdienst sagte voraus, dass es Jahre dauern würde, bis sich die arabischen Armeen erholt hätten. Das israelische Militär glaubte nicht, dass der arabische Soldat die Fähigkeit hatte, zu kämpfen, geschweige denn einen Sieg zu erringen.

Doch am 6. Oktober 1973 erlebten die Israelis eine verheerende Überraschung. Dieses Mal war der arabische Soldat ganz anders. Die israelische Militärstrategie, die auf Luftüberlegenheit und schnellen, von Panzern unterstützten Bodenmanövern basierte, erwies sich innerhalb weniger Stunden als unwirksam. Ägypten und Syrien, unterstützt durch neue sowjetische Panzerabwehr- und Boden-Luft-Raketen, gelang es, Israels Macht zu zerschlagen. In den ersten Tagen des Krieges erlitt Israel schwere Verluste. Seine Führung und das militärische Oberkommando waren in einem Zustand der Verzweiflung. Doch diese Art von Krise war nicht gerade ein seltenes Ereignis in der jüdischen Geschichte.

Das israelische Militärfiasko in der ersten Phase des Krieges war eine Wiederholung eines tragischen Syndroms, das so alt ist wie die Juden selbst. Diese sich wiederholenden Szenarien beinhalten jüdische kollektive Hybris, die von einem starken Gefühl des Exzeptionalismus (Auserwähltheit) angetrieben wird, und führen zu schrecklichen Konsequenzen. Ich nenne dies das “Jom-Kippur-Syndrom”.

Im Berlin der 1920er Jahre brüstete sich die jüdische Elite mit ihrer Macht. Einige reiche Juden waren überzeugt, dass Deutschland und seine Hauptstadt ihr Spielplatz waren. Zu dieser Zeit dominierten einige wenige deutsche Juden das Bankwesen und beeinflussten die deutsche Politik und die Medien. Außerdem widmete sich die Frankfurter Schule (wie auch andere jüdische Denkschulen) offen der kulturellen Entwurzelung der Deutschen, alles im Namen von “Fortschritt”, “Psychoanalyse”, “Erotik”, “Phänomenologie” und “Kulturmarxismus”. Dann, fast ‘aus dem Nichts’, erschien eine Flutwelle des Ressentiments, und der Rest ist bekannt.

Aber gab es wirklich eine plötzliche Verschiebung im deutschen Bewusstsein? Sollte der deutsche “Antisemitismus” der 1930er Jahre eine Überraschung gewesen sein? Ganz und gar nicht. Alle notwendigen Anzeichen waren schon seit einiger Zeit vorhanden. Tatsächlich sagten frühe Zionisten wie Herzl und Nordau den unvermeidlichen Anstieg antijüdischer Gefühle in Europa am Ende des 19. Jahrhunderts richtig voraus. Es war das Jom-Kippur-Syndrom, dieselbe Hybris, die Berlins jüdische Elite daran hinderte, die wachsende Opposition um sie herum zu bewerten.

Was wir im Moment in Israel sehen, ist offensichtlich eine tragische Manifestation desselben Syndroms. Wieder einmal wurden die Israelis unvorbereitet erwischt. Wieder einmal wird der Allmachtswahn durch Melancholie ersetzt. Wieder einmal haben es die Israelis versäumt, die militärischen Fähigkeiten der Hamas einzuschätzen. Sie haben es versäumt, die wachsende Frustration der israelischen Araber zu erkennen und die Möglichkeit anzuerkennen, dass ihre Frustrationen in Straßenkämpfen oder sogar in einem Bürgerkrieg eskalieren könnten.

Die Israelis sind dem Wahn erlegen, dass sich die palästinensische Sache verflüchtigt hat. Sie waren überzeugt, dass die Zerschlagung von BDS und das Aushungern der Bevölkerung im Gazastreifen die palästinensischen Bestrebungen zerschlagen hätten. Doch es ist die Hamas, die es geschafft hat, den entscheidenden Sieg zu erringen, indem sie die Palästinenser in Palästina, in den Lagern und in der Diaspora, zusammen mit den Muslimen aus aller Welt, vereint hat. Diese Einheit ist von Bedeutung, vor allem angesichts der Tatsache, dass Israel politisch gespalten ist und auf eine fünfte Wahl zusteuert.

Einmal mehr wird die israelische Arroganz durch tiefe Traurigkeit ersetzt. Israel könnte sich einige notwendige Fragen stellen: Was ist es, das wir falsch machen? Warum wiederholt sich unsere Geschichte? Gibt es etwas, was wir tun könnten, um unser Schicksal zu ändern? Anstatt dieser notwendigen Selbstbeobachtung tut Israel tatsächlich das Gegenteil. Anstatt die gegenwärtige Krise im Lichte ähnlicher Ereignisse in der Vergangenheit zu sezieren, wiederholt Israel die gleichen Fehler. Es bezeichnet die aktuelle Krise als eine weitere “Runde der Gewalt”. Es beschäftigt sich mit den strategischen und taktischen Möglichkeiten, die “der Hamas einen Waffenstillstand aufzwingen” werden. Israel spekuliert im Grunde über das Ausmaß des Gemetzels, das die “Araber wieder einmal in die Knie zwingen” wird.

Israel definiert sich als jüdischer Staat, und seine tragischen Fehler sind natürlich von dieser Tatsache bestimmt. Wenn Jom Kippur ein jüdischer Tag der Introspektion ist, dann ist das Jom-Kippur-Syndrom das direkte Ergebnis einer totalen Unfähigkeit zur Selbstreflexion. Dennoch kann man sich fragen, ob der Jude von seinem jüdischen Schicksal und dem Jom-Kippur-Syndrom im Besonderen emanzipiert werden kann? Wie der frühe Zionist Bernard Lazare glaube ich, dass alles, was es braucht, ein Abdriften vom Exzeptionalismus ist. Aber wenn man sich erst einmal vom Exzeptionalismus entfernt hat, bleibt nicht mehr viel vom zeitgenössischen jüdischen Identitarismus übrig.

Ich vermute, dass wir hier den verheerendsten existenziellen Aspekt des Jom-Kippur-Syndroms berühren; es gibt für den Juden keinen jüdischen kollektiven ideologischen Ausweg. Wir haben es im Grunde mit einer kulturellen und spirituellen Vorhölle zu tun.