Ukraine’s Latest Own Goal: Volodymyr Zelensky The Brand As the dust now settles on Ukraine, Zelensky is just a tiresome song and dance male stripper, whose shelf life has, along with almost 400,000…

© Foto: Social Media

Das jüngste Eigentor der Ukraine: Volodymyr Selenskyj The Brand

Declan Hayes

4. August 2023

Jetzt, wo sich der Staub über der Ukraine gelegt hat, ist Selenskyj nur noch ein lästiger Strippenzieher, dessen Haltbarkeitsdauer zusammen mit fast 400.000 ukrainischen Soldaten abgelaufen ist.

Wenn Sie daran denken, den Namen des MI6-Agenten Volodymyr Selenskyj für die Herstellung oder den Vertrieb von „Unterwäsche, Hüten, Videospielen, Küchenutensilien und Messern…. Toilettenbürsten und Klopapierrollenhaltern“ zu verwenden, denken Sie nicht einmal daran. Die ukrainische Antwort auf Hunter Biden hat sich seinen Nachnamen schützen lassen, „um zu verhindern, dass jemand von seinem internationalen Ruhm profitiert“. Da Selenskyj alle Arten von Toilettenartikeln markenrechtlich schützen lässt, müssen Sie ihn und vermutlich auch The Big Guy bezahlen. Das Gleiche gilt für diejenigen, die „hoffen, von seinem Ruf als militärisches Superhirn zu profitieren“, denn Selenskyj hat „seinen Namen auch für militärische Ausrüstungsgegenstände wie Gewehre, ballistische Waffen, Sprengstoffe, Granaten und Raketenwerfer schützen lassen“.

Wodka und Drohnen stehen ebenfalls auf der „Haram“-Liste, ebenso wie Comedy-Clubs, denn Selenskyj verdiente seine Brötchen zuvor als männlicher Stripper.

Obwohl die Boulevardzeitung Sun uns diese Exklusivmeldung brachte, ist



Selenskyj, wie dieser ausführliche Bericht des Daily Telegraph erklärt, eine Marke, für die man sterben muss. Sie können das „Präsidenten-Sweatshirt“, wie es sein Marketingbüro nennt, auf der Website von U-Shirt für nur 100 Dollar kaufen, wohl wissend, „dass sich die Bedeutung des Sweatshirts einfach um die Tatsache dreht, dass es ein weiteres Beispiel für lässigen politischen Stil ist, wie Barack Obamas hochgekrempelte Ärmel oder Emmanuel Macrons Fehlen einer Krawatte“. Und falls die Nachahmung von Obama und Macron noch nicht genug Wert für Ihre 100 Dollar war, versichert der Daily Telegraph, dass Selenskyjs Hemden einen Hauch von „militärischen Befehlshabern wie Napoleon oder Henry V., die als Anführer am meisten verehrt werden“, an sich haben.

Da haben Sie es also. Selenskyj ist Napoleon am Dnjepr. Kaufen Sie jetzt Ihren Hut und vergessen Sie, wer die Schlachten von 1812, 1943 und 2023 am Dnjepr gewonnen hat.

Selenskyjs verschwitzte Unterwäsche, so der Telegraph, spreche nicht nur „für die Dringlichkeit von Frieden und Hilfe“, sondern „indem er das Sweatshirt trägt, minimiert Selenskij sofort Putins bockiges Machogehabe, stichelt gegen das spröde Auftreten des russischen Präsidenten und lässt ihn – im Handumdrehen – wie einen unzeitgemäßen und altmodischen faschistischen Holzkopf aus der Mitte des 20.Jahrhunderts erscheinen“.

Um das in den richtigen Kontext zu setzen, hier eine Google-Bildersuche nach Putin, bei der er fast immer in einem gut geschnittenen Anzug zu sehen ist, der die Standarduniform von Staatsoberhäuptern ist. Die einzigen Ausnahmen, die Google anzeigt, sind fast immer von seinen politischen Gegnern, und es sind eher sie als er, die am Ende dumm dastehen.

Aber vielleicht bin auch ich schuld, denn ich hätte nie gedacht, dass ein ehemaliger männlicher Stripper, der sein schmuddeliges Sweatshirt trägt, so viel Resonanz finden und den Kreml erschüttern könnte, aber das bin wohl nur ich und sechs oder sieben Milliarden andere, denn es scheint, dass Selenskyjs „Weigerung, so auszusehen, als sei er eingeschüchtert, bedeutet, dass er Putins zum Scheitern verurteilten und überreifen Versuch, die Sowjetunion wiederaufzubauen, zum Gespött macht“.

Der Autor dieses Mülls hat Kiew besucht, wo ihm die mit der Minenräumung beauftragten Personen wie die Gladiatoren, die vor langer Zeit in den römischen Arenen sterben mussten, erzählten, wie sehr sie alle ihren milliardenschweren, komödiantischen Präsidenten lieben, der „ein Mann des Volkes ist und wie ein Mann des Volkes aussieht“ und der auch „einen Hauch von Hollywood-Rebellenhelden hat: Der letzte Mann, der ein Sweatshirt mit solchem Elan trug, war wohl Steve McQueen als Captain Virgil Hilts in The Great Escape!“

Obwohl dieses Gefasel damit endete, dass der allwissende Selenskyj wusste, dass er „eine Handlung, ein Spiel, eine Erzählung, eine Geschichte brauchen würde, um das Interesse der Welt aufrechtzuerhalten“, scheint das nicht mehr der Fall zu sein, und wenn überhaupt, scheint dies ein Fall von Markenzerstörung zu sein, da Selenskij das einzige aktuelle Staatsoberhaupt zu sein scheint, das seinen Namen an Toilettenreiniger, Waschmittel und gepunktete Toiletten anhängt.

Selenskyjs Anmaßungen sind Comedy-Gold auf dem gleichen Niveau wie der junge Stuart Baggs, der in der britischen Version von POTUS Trumps The Apprentice sagte, er sei eine Marke und ein großer Fisch in einem kleinen Teich gewesen, bevor er gnadenlos auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde. So wie Baggs weder eine Marke noch ein Fisch war, geschweige denn ein großer Fisch, so hat auch Selenskyj nichts außer seinem Messinghals, das es wert wäre, als Marke geschützt zu werden.

Obwohl POTUS Trump sein „Markenzeichen“, den MAGA-Hut, markenrechtlich schützen ließ, weil Oddslotter ihm Quoten von 2/1 für den Sieg bei den Präsidentschaftswahlen 2024 gibt, ist sein eigener Hut immer noch im Rennen für die Präsidentschaftswahlen 2024.

Während Trump viel politisches Kapital aus solchen Gimmicks schlägt, hat Selenskyj keines. Und obwohl wir uns über Trump und seine knallroten 5-Dollar-Chinesen-MAGA-Hüte lustig machen können, werden sie sich in zweistelliger Millionenhöhe verkaufen, während seine Kampagne zur Rückeroberung der Präsidentschaft an Fahrt gewinnt.

Aber wer wird Selenskyjs Müll kaufen? Nicht diese kolumbianischen Söldner, die wütend darüber sind, dass Dutzende ihrer Landsleute für diesen Narzissten gestorben sind und dass sie selbst wie Hunde behandelt werden.

Als Mitte September 2022 im Dubliner Croke Park fünf Konzerte des amerikanischen Country-Stars Garth Brooks stattfanden, konnte man sich in Dublin vor lauter Fans mit Stetsons und anderen Cowboy- und Cowgirl-Klamotten nicht mehr bewegen. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass Brooks eine Marke ist, ein Superstar, und seinen Fans macht es nichts aus, wie Statisten aus Oklahoma auszusehen, wenn es ihnen und Brooks, der ein sehr großer Fisch im hart umkämpften Teich der Country-Musik ist, recht ist.

Aber Selenskyj? Alles, was der Mann kann, ist, ein Spektakel aus sich zu machen, indem er nackt herumtänzelt und sich genug Koks in die Nase schiebt, um ein Pferd zu erwürgen.

Und natürlich, indem er als Wäscheständer für schäbige ukrainische Khaki die Antwort Kiews auf die achtjährige Prinzessin Charlotte ist. Aber ein solcher Vergleich ist eine Beleidigung für Prinzessin Charlotte, die nicht nur über eine umfangreiche und, ich wage zu behaupten, teure Garderobe verfügt, sondern diese auch sehr gut und mit einem hohen Maß an Würde trägt, was, so könnte man sagen, ihr Markenzeichen ist.

Aber dieser ukrainische Narr? Seine Kleidung ist nicht so ikonisch wie die von Gandhi, Mutter Theresa oder dem Vorsitzenden Mao. Und seine Kleidung hat auch nicht das gewisse Etwas, das Churchills kubanische Romeo y Julieta-Zigarren oder Napoleons Zipfelmütze hatten. Wenn es eines Vergleichs bedarf, dann ist es die Crack-Pfeife von Hunter Biden oder die braunen Umschläge und Anthrax-Labore von The Big Guy, für die sie bereits das Markenzeichen besitzen.

Tatsache ist, dass Selenskyj jetzt, da sich der Staub in der Ukraine gelegt hat, nur ein lästiger Strippenzieher ist, dessen Haltbarkeitsdauer zusammen mit fast 400.000 ukrainischen Soldaten abgelaufen ist und dessen wahres Markenzeichen in jedem einzelnen dieser Todesfälle und der Trauer der Hinterbliebenen zu sehen ist.

Wenn Selenskyj mit jemandem verglichen werden soll, dann mit dem ebenso schrecklich gekleideten Adolf Hitler, der wie er aus dem Nichts kam und wie er für unzählige Tote verantwortlich war, bevor er zusammen mit seiner Nazi-Marke wieder in der Vergessenheit seines eigenen völligen Nichts verschwand, wo Selenskij und seine Marke so fest hingehören. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …