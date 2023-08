SCOTT RITTER: The Atomic Executioner’s Lament While the world focuses on the trials and travails of the scientists who invented the atomic bomb, little attention is paid to the hard positions taken by the nuclear executioners, the men called upon to drop these bombs in time of war.



Während sich die Welt auf die Prüfungen und Mühen der Wissenschaftler konzentriert, die die Atombombe erfunden haben, wird den harten Positionen der atomaren Henker, der Männer, die diese Bomben in Kriegszeiten abwerfen sollten, wenig Aufmerksamkeit geschenkt.

Die Besatzung der Enola Gay bei der Rückkehr von ihrem Atombombeneinsatz über Hiroshima, Japan. In der Mitte der Navigator Kapitän Theodore Van Kirk, rechts im Vordergrund der Flugkommandant Oberst Paul Tibbetts. (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Das Klagelied des atomaren Henkers

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

2. August 2023

In Chris Nolans Film Oppenheimer gibt es eine interessante Szene, die in der Komplexität der Erzählung der Geschichte des Mannes, der als Vater der amerikanischen Atombombe gilt, J. Robert Oppenheimer, leicht untergehen könnte.

Der Trinity-Test der ersten Atombombe ist erfolgreich abgeschlossen, und Oppenheimer beobachtet, wie zwei Männer in Militäruniform eines von Oppenheimers „Geräten“ für den Transport von Los Alamos zu einem ungenannten Zielort verpacken.

Oppenheimer spricht mit ihnen über die optimale Höhe für die Detonation der Waffe über dem Boden, wird aber von einem der Soldaten unterbrochen, der lächelnd erklärt: „Ab hier haben wir’s geschafft.“

Solche Männer gab es, obwohl die Szene im Film – und der Dialog – mit ziemlicher Sicherheit der Fantasie eines Drehbuchautors entsprungen ist. Das US-Militär unternahm große Anstrengungen, um die Art und Weise des Einsatzes der Atombombe geheim zu halten, so dass weder Oppenheimer noch seine Wissenschaftler davon erfuhren.

Die am 6. März 1945 gegründete 1st Ordnance Squadron, Special (Aviation) war Teil der 509th Composite Group, die vom damaligen Oberstleutnant Paul Tibbets befehligt wurde. Bevor die Männer der Einheit in die 1st Ordnance Squadron eingegliedert wurden, waren sie einer Ordnance Squadron der U.S. Army zugeteilt, die in Wendover, Utah, stationiert war, wo Tibbets und der Rest der 509th Composite Group stationiert waren.

Einsatzkarte für die Bombenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki, 6. und 9. August 1945. Der Maßstab ist aufgrund der Erdkrümmung nicht einheitlich. Winkel und Standorte sind annähernd. Kokura war als ursprüngliches Ziel für den 9. August vorgesehen, aber das Wetter behinderte die Sicht; stattdessen wurde Nagasaki gewählt. (Mr.98, Wikimedia Commons, Public domain)

Während Oppenheimer und seine Wissenschaftler den nuklearen Sprengsatz entwarfen, wurde der Mechanismus für den Abwurf – die Bombe selbst – von Spezialisten der 509th entwickelt. Es war die Aufgabe der Männer der 1st Ordnance Squadron, diese Bomben von Grund auf zu bauen.

Die Bombe, die von Paul Tibbets in einer B-29 namens Enola Gay über Hiroshima abgeworfen wurde, wurde auf der Pazifikinsel Tinian von der 1st Ordnance Squadron zusammengebaut.

Aus Sorge, dass die B-29 beim Start abstürzen und dabei die Sprengladung auslösen könnte, die das Urangeschoss in den Urankern (die so genannte Kanonenvorrichtung) schießen würde, wurde beschlossen, die Bombe erst nach dem Start der Enola Gay endgültig zusammenzubauen.

Einer der Techniker der 1st Ordnance Squadron setzte das Urangeschoss in 7.000 Fuß Höhe über dem Pazifik in die Bombe ein.

Die Bombe funktionierte wie geplant und tötete mehr als 80.000 Japaner in einem Augenblick; Hunderttausende starben danach an der von der Waffe freigesetzten Strahlung.

Für den Piloten und die Besatzung der Enola Gay gab es keine Gewissensbisse wegen der Tötung so vieler Menschen. Ich wusste, dass wir das Richtige taten, denn als ich wusste, dass wir das tun würden, dachte ich: Ja, wir werden eine Menge Menschen töten, aber bei Gott, wir werden eine Menge Leben retten“, erzählte Tibbets 2002 Studs Terkel. Er fügte hinzu:

„Wir werden [Japan] nicht angreifen müssen. Sie werden dabei unschuldige Menschen töten, aber wir haben noch nie irgendwo auf der Welt einen verdammten Krieg geführt, in dem nicht auch Unschuldige getötet wurden“, sagte Tibbets zu Terkel. „Wenn die Zeitungen nur mit dem Scheiß aufhören würden: ‚Sie haben so viele Zivilisten getötet.‘ Das ist ihr Pech, dass sie dort waren.“

Ein Atombombenopfer mit Verbrennungen, Quarantänebüro Ninoshima, 7. August 1945. (Onuka Masami, Wikimedia Commons, Public domain)

Major Charles Sweeney, der Pilot von Bockscar, der B-29, die am 9. August 1945 die zweite amerikanische Atombombe auf Nagasaki abwarf, war von seiner Rolle bei der sofortigen Tötung von 35.000 Japanern ähnlich überzeugt.

„Ich sah diese wunderschönen jungen Männer, die von einer bösen, bösen Militärmacht abgeschlachtet wurden“, erzählte Sweeney 1995. „Es steht für mich außer Frage, dass Präsident Truman die richtige Entscheidung getroffen hat“. Sweeney merkte jedoch an: „Als der Mann, der die letzte Atommission befehligte, bete ich, dass ich diese einzigartige Auszeichnung behalte.“

In die Geschichte eingegangen sind die Gewissensbisse, die Oppenheimer und sein sowjetischer Kollege Andrej Sacharow empfanden, und die Strafe, die beide von ihren jeweiligen Regierungen erhielten. Sie litten unter der Reue der Konstrukteure, die im Nachhinein bedauerten, dass das, was sie gebaut hatten, nicht eingesetzt, sondern irgendwie vor der Welt verschlossen werden sollte, so als ob die Büchse der Pandora der Atombewaffnung nie geöffnet worden wäre.

Nachdem sie ihre jeweiligen Waffen entwickelt hatten, verloren jedoch sowohl Oppenheimer als auch Sacharow die Kontrolle über ihre Schöpfungen und übergaben sie an militärische Einrichtungen, die sich nicht an den intellektuellen und moralischen Machenschaften beteiligten, eine solche Waffe ins Leben zu rufen, sondern an der kalten, harten Realität, diese Waffen einzusetzen, um einen Zweck und ein Ziel zu erreichen, das, wie im Fall von Tibbets und Sweeney, gerechtfertigt schien.

Ignorieren der Henker

Brigadegeneral Charles W. Sweeney, Pilot des Flugzeugs, das die Atombombe auf Nagasaki abwarf. (gemeinfrei, Wikimedia Commons)

Dies ist das Klagelied der Henker, ein Widerspruch der Gefühle, bei dem das vermeintliche Bedürfnis nach Gerechtigkeit die damit verbundenen Kosten überwiegt.

Während sich die Welt auf die Prozesse und Mühen von Oppenheimer und Sacharow konzentriert, schweigt sie über die harten Positionen, die die Henker der Atombomben eingenommen haben, die Männer, die dazu aufgerufen wurden, diese Bomben in Kriegszeiten abzuwerfen. Es hat nur zwei solcher Männer gegeben, und sie blieben in ihrem Urteil, dass es das Richtige war, entschlossen.

Das Klagelied des Henkers wird von den meisten Menschen, die sich für die nukleare Abrüstung einsetzen, übersehen. Das ist ein Fehler, denn der Henker hat, wie die Männer der 1. Ordnance Squadron Oppenheimer zu verstehen gaben, die Kontrolle.

Sie sind im Besitz der Waffen, und sie sind diejenigen, die aufgefordert werden, die Waffen zu liefern. Ihre Loyalität und ihre Einsatzbereitschaft werden ständig auf die Probe gestellt, um sicherzustellen, dass sie, wenn es an der Zeit ist, die Befehle auszuführen, dies auch tun werden, ohne zu zweifeln.

Bild eines jüngeren Petrov aus einem Familienalbum. (Stanislav Petrovs persönliche Bibliothek, Wikimedia Commons, CC0)

Atomwaffengegner verweisen oft auf das Beispiel von Stanislaw Petrow, einem ehemaligen Oberstleutnant der sowjetischen Luftverteidigungskräfte, der 1983 zweimal die Entscheidung traf, den mutmaßlichen Abschuss von US-Raketen in Richtung Sowjetunion nicht zu melden, weil er (zu Recht) glaubte, dass die Entdeckung des Abschusses auf eine Fehlfunktion der Ausrüstung zurückzuführen war.

Tatsache ist jedoch, dass Petrow ein Ausreißer war, der selbst zugab, dass ein anderer Offizier, der an jenem verhängnisvollen Tag Dienst hatte, die amerikanischen Raketenstarts laut Protokoll gemeldet hätte.

Diejenigen, die in einem künftigen Atomkonflikt den Befehl zum Einsatz von Atomwaffen geben, werden diesen Befehl auch tatsächlich ausführen. Sie sind wie Tibbets und Sweeney darauf trainiert, an die Rechtschaffenheit ihrer Sache zu glauben.

Dmitri Medwedew, der ehemalige russische Premierminister und Präsident, der derzeit als stellvertretender Vorsitzender des russischen Nationalen Sicherheitsrats fungiert, hat die westlichen Unterstützer der Ukraine öffentlich gewarnt, dass Russland Atomwaffen einsetzen „muss“, wenn die ukrainischen Streitkräfte ihr Ziel der Rückeroberung der ehemaligen ukrainischen Gebiete erreichen, die nach dem Referendum vom September 2022 von Russland beansprucht werden.

„Stellen Sie sich vor“, sagte Medwedew, „wenn die von der NATO unterstützte Offensive erfolgreich wäre und sie einen Teil unseres Landes abreißen würde, dann wären wir gezwungen, eine Atomwaffe nach den Regeln eines Dekrets des russischen Präsidenten einzusetzen. Es gäbe einfach keine andere Möglichkeit.“

Einige im Westen halten Medwedews Erklärung für eine leere Drohung; US-Präsident Joe Biden sagte im vergangenen Monat, es bestehe keine reale Aussicht, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Einsatz von Atomwaffen gegen die Ukraine oder den Westen anordne.

„Nicht nur der Westen, sondern auch China und der Rest der Welt haben gesagt, dass man das nicht tun sollte“, sagte Biden nach dem NATO-Gipfel in Vilnius.

Die russische Doktrin ignorieren

Doch Biden, wie auch andere Zweifler, stellt den Inhalt über den Prozess und leugnet die Rolle des Henkers bei der Durchsetzung der Gerechtigkeit, die nach seinen Bedingungen und nicht nach denen der Hingerichteten definiert wird.

Russland hat eine Nukleardoktrin, die besagt, dass Atomwaffen eingesetzt werden, „wenn die Existenz des Staates selbst bedroht ist“. Laut Medwedew gäbe es „einfach keine andere Option“, wobei er ironisch anmerkte, dass „unsere Feinde für einen russischen Sieg beten“ sollten, da dies der einzige Weg sei, um sicherzustellen, „dass kein globales nukleares Feuer entfacht wird“.

Die Russen, die den Befehl zum Einsatz von Atomwaffen gegen den Westen ausführen würden, würden mit der gleichen moralischen Klarheit handeln wie Paul Tibbets und Charles Sweeney vor 88 Jahren. Das Klagelied des Henkers besagt, dass sie über ihre Entscheidung traurig sein werden, aber überzeugt, dass sie keine andere Wahl hatten.

Es wird unmöglich sein, ihnen das Gegenteil zu beweisen, denn anders als im Krieg mit Japan, wo den Überlebenden der Luxus des Nachdenkens und der Rechenschaftspflicht zuteil wurde, wird es in einem künftigen Atomkonflikt keine Überlebenden geben.

Es liegt daher in der Verantwortung des Durchschnittsbürgers, sich an Prozessen zu beteiligen, die die Werkzeuge unseres kollektiven Untergangs – Atomwaffen – von denen trennen, die sie einsetzen sollen.

Eine sinnvolle nukleare Abrüstung ist die einzige Hoffnung, die die Menschheit für ihr weiteres Überleben hat.

Es ist an der Zeit, sich dafür einzusetzen, und es gibt keinen besseren Zeitpunkt als den 6. August 2023 – den 78. Jahrestag des Bombenabwurfs auf Hiroshima, an dem sich Gleichgesinnte vor den Vereinten Nationen versammeln werden, um einen Dialog über Abrüstung zu beginnen, der hoffentlich genug Resonanz findet, um die Wahlen im Jahr 2024 zu beeinflussen. Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

