Bild: A candle light vigil for the Palestinians killed by Israeli settler Baruch Goldstein at Hebron’s Ibrahimi Mosque in 1994 [Hazem Bader/AFP/Getty Images]

The massacre of Ibrahimi Mosque Twenty-seven years ago, on 25 February, 1994, an Israeli settler named Baruch Goldstein shot at hundreds of Palestinians gathering for Al-Fajr prayer at the Ibrahimi Mosque in the occupied city of Hebron. Goldstein took advantage of the gathering of the worshippers in the prostration position and the closure of the mosque’s doors by the occupation soldiers, to kill 29 Palestinians and wound more than 150 others.

Das Massaker an der Ibrahimi-Moschee

Dr. Belal Yasin

27. Februar 2021

Vor 27 Jahren, am 25. Februar 1994, schoss ein israelischer Siedler namens Baruch Goldstein auf Hunderte von Palästinensern, die sich zum Al-Fajr-Gebet in der Ibrahimi-Moschee in der besetzten Stadt Hebron versammelt hatten.

Goldstein nutzte die Versammlung der Betenden in der Niederwerfungsposition und die Schließung der Türen der Moschee durch die Besatzungssoldaten, um 29 Palästinenser zu töten und mehr als 150 weitere zu verwunden.

Das Massaker endete erst, als die israelischen Streitkräfte auf die Teilnehmer der Beerdigung der Opfer schossen und damit die Zahl der Todesopfer des Massakers auf 60 erhöhten.

Trotz der Grausamkeit des Massakers, wurde es von der israelischen Besatzung und den Siedlern weitgehend unterstützt. Auf die Frage, ob er Mitleid mit den von Goldstein Getöteten habe, sagte der jüdische Rabbi Moshe Levinger: “Der Tod eines Arabers tut mir genauso leid wie der Tod einer Fliege.”

Goldstein wird von den israelischen Behörden als Heiliger betrachtet, die sein Grab in einen Schrein verwandelt haben und eine Reihe von Ehrenwächtern abgestellt haben, die jeden Tag vor seinem Grab den militärischen Salut ausführen.

Die arabischen und muslimischen Länder waren empört und verurteilten den kriminellen Angriff durch friedliche Demonstrationen und forderten ein Ende der israelischen Siedlungen und die Verfolgung der Besatzung für ihre wiederholten Verbrechen. Die israelischen Behörden argumentierten jedoch, dass Goldstein geisteskrank sei und sich in Behandlung befinde, was es rechtlich unmöglich mache, ihn für seine Taten verantwortlich zu machen. Auf diese Weise gelang es der Besatzung, der rechtlichen Verantwortung für dieses Verbrechen zu entgehen.

Trotz der Versuche der israelischen Medien, die Öffentlichkeit darüber zu täuschen, was während des Massakers wirklich geschah, verabschiedete der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN) am 18. März 1994 eine Resolution, die das Massaker an der Ibrahimi-Moschee verurteilte und die israelischen Behörden aufforderte, Maßnahmen zum Schutz der Palästinenser zu ergreifen, einschließlich der Entwaffnung der Siedler.

Dieser Beschluss führte zur Bildung einer internationalen Mission in der Stadt Hebron mit dem Ziel, die Praktiken der Besatzung zu überwachen. Aufgrund eines Berichts der internationalen Mission, die zwischen 1994 und 2019 mehr als 42.000 Verstöße der israelischen Behörden gegen die Palästinenser beobachtete, weigerte sich der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu im Januar 2019, den Aufenthalt der internationalen Beobachter zu verlängern.

Das Medienbüro von Netanjahu zitierte ihn mit den Worten: “Wir werden einer internationalen Truppe, die gegen uns arbeitet, nicht erlauben, länger zu bleiben”, da die Mission der Beobachter, die darin bestand, Verstöße seiner Soldaten gegen die Palästinenser zu dokumentieren, ein anti-israelischer Akt sei.

Das Massaker an der Ibrahimi-Moschee war kein vorübergehendes Ereignis, sondern ein geplanter Akt, um eine neue Realität zu erzwingen, durch die die Besatzung ihre Ziele erreichen kann, indem sie versucht, die Palästinenser aus der Altstadt zu vertreiben und die Ibrahimi-Moschee zu kontrollieren – genau das, was Hebron jetzt erlebt.

Seit dem Massaker wurde die Stadt Hebron einer Reihe von Maßnahmen unterworfen, die ihre historischen Merkmale veränderten und die israelische Besiedlung verstärkten, darunter:

Die Schließung der Ibrahimi-Moschee und der Altstadt für sechs Monate, unter dem Vorwand, Untersuchungen durchzuführen.

Die einseitige Bildung des Untersuchungskomitees, bekannt als “Shamgar”.

Die prominentesten Empfehlungen des Komitees bestanden darin, die Ibrahimi-Moschee in eine Synagoge und eine Moschee aufzuteilen.

Auferlegung strenger Sicherheitsmaßnahmen für die Moschee, mit elektronischen Toren an den Eingängen.

Den Siedlern das Recht auf die Hoheit über 60 Prozent der Ibrahimi-Moschee zu gewähren.

Die Schließung der Straßen, die zur Moschee führen, mit Ausnahme eines Tores, das strengen Sicherheitsmaßnahmen unterworfen wurde.

Schließung des Hisbah-Marktes, der Hebroner Straßen Khan Khalil, Khan Shaheen, Al-Shuhada und Al-Sahla.

Schließung von mehr als 1.800 Geschäften in der Altstadt.

Verhinderung des Adhan (des Gebetsrufs) in der Moschee dutzende Male im Monat.

1.400 Familien haben ihre Häuser verlassen, weil sie um ihr Leben fürchten.

Demnach ist es klar, dass die israelischen Behörden die Siedler zu weiteren Massakern an den Palästinensern ermutigen, indem sie den Täter des Massakers in der Ibrahimi-Moschee zu einer Ikone machen und sich weigern, der Resolution des UN-Sicherheitsrates zu folgen, die den Schutz der Palästinenser und die Entwaffnung der Siedler empfiehlt. Übersetzt mit Deepl.com

