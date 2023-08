Rabaa massacre proved the West will never support Egyptian democracy A decade on from the bloodshed of August 2013, Egyptians have no reason to trust western rhetoric about human rights

Ein Jahrzehnt nach dem Blutvergießen im August 2013 haben die Ägypter keinen Grund, der westlichen Menschenrechtsrhetorik zu vertrauen

US-Präsident Joe Biden und der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi in Sharm el-Sheikh, Ägypten, am 11. November 2022 (AFP)

Das Massaker von Rabaa hat bewiesen, dass der Westen die ägyptische Demokratie niemals unterstützen wird

Von Yehia Hamed

15. August 2023

Im August 2023 jährt sich zum 10. Mal das schlimmste Massaker in der Geschichte Ägyptens. Vor einem Jahrzehnt hat das ägyptische Militär bei Protesten auf dem Rabaa-Platz in Kairo rund 1.000 Ägypter kaltblütig massakriert. Damit sollte eine neue Ära der Repression und Brutalität eingeleitet werden, die die bevorstehende Herrschaft von General Abdel Fattah el-Sisi festigen sollte.

Die Ägypter hatten sich in Kairo versammelt, um Mohamed Morsi zu unterstützen, den ersten und einzigen demokratisch gewählten Präsidenten in der Geschichte des Landes. Ich gehörte dieser Regierung an, und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir in unserer Amtszeit zwar Fehler gemacht haben, die aber nicht annähernd an die Kriminalität, Korruption und Brutalität heranreichen, die die vorangegangenen 60 Jahre und die darauf folgenden 10 Jahre geprägt haben.

Demokratie ist harte Arbeit. Ägyptens kurzes Demokratieexperiment war nicht perfekt und auch nicht unbedingt so gut. Aber Demokratie wird durch stufenweise Fortschritte erreicht und nicht auf einen Schlag.

Ägypten verdiente Unterstützung für sein demokratisches Experiment. Aber das war eindeutig nicht die Position des Westens im Allgemeinen und der Vereinigten Staaten im Besonderen. Westliche Offizielle reden viel über Demokratie, aber ihr Versprechen der Demokratieförderung gilt nur, wenn man an einem Ort lebt, an dem die Demokratie ein Mittel ist, um ein Regime zu installieren, das westliche Interessen unterstützt.

Wenn Sie in Ägypten oder Pakistan leben, ist Ihre Demokratie deutlich weniger beliebt als die guten alten Autokraten. Für die Menschen in diesen Ländern hat der Westen eine andere Botschaft: Ihr habt die Demokratie nicht verdient. Ihr dürft es nicht versuchen. Ihr dürft nicht scheitern und es erneut versuchen. Ihr verdient eine brutale, repressive, korrupte und lähmende Autokratie. Und der Westen nennt das „Stabilität“.

Das ist genau das, was die USA und die Europäische Union in Ägypten unterstützt und gefördert haben. Der frühere US-Präsident Barack Obama weigerte sich standhaft, Morsi während seiner einjährigen Amtszeit zu treffen, traf sich aber bereitwillig mit Sisi, nachdem dieser ein Jahr zuvor Tausende von Ägyptern ermordet und inhaftiert hatte.

Die amerikanische Politik in Ägypten unter Präsident Joe Biden, der behauptet, die Demokratie stärken zu wollen und zu diesem Zweck ein Gipfeltreffen einberufen hat, unterscheidet sich nicht von der seines Vorgängers Donald Trump, der wenigstens den Anstand hatte, die Dinge beim Namen zu nennen.



Unterstützung von Diktatoren

Und diese westliche Unterstützung der Autokratie ist nicht nur eine diskursive Übung: Sie geht einher mit Milliarden von Dollar an Finanzmitteln, Militärhilfe und Glaubwürdigkeit auf der Weltbühne.

Die Amerikaner haben das Gefühl, dass die Demokratie in ihrem eigenen Land angegriffen wird. Doch der Kampf für die Demokratie in Ländern wie Ägypten ist von ganz anderer Natur. Die amerikanische Politik zur Unterstützung von Diktatoren und autoritären Regimen hat erhebliche Auswirkungen auf das Leben von Millionen von Menschen. In Ägypten bedeutete dies Tausende von Morden, Inhaftierungen und Entführungen von Personen, die sich gegen das Regime aussprachen, sowie die Schikanierung von Exilanten.

Ein Kind, das 10 Jahre alt war, als sein Vater vor einem Jahrzehnt inhaftiert wurde, weil er sich für ein freies und würdiges Ägypten eingesetzt hatte, ist heute ein junger Mensch von 20 Jahren. Ein Teenager, der zur Zeit des Putsches 15 Jahre alt war, ist heute 25. Wie sehen sie die USA?

Zehn Jahre nachdem der Westen den Massenmord an Ägyptern begrüßt hat, ist das Regime, dem er den roten Teppich ausgerollt hat, gescheitert

Was denkt eine Frau, die von Sisis Sicherheitskräften sexuell missbraucht wurde, über seine amerikanischen Unterstützer? Was halten Exilanten, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden und deren Asylantrag von Ländern, die Sisi unterstützen, abgelehnt wurde, von den USA?

Und ganz allgemein: Wie sehen die Ägypter den Westen, der es immer wieder versäumt, sich für grundlegende Rechte einzusetzen? Die Antwort lautet zunehmend Gleichgültigkeit, wenn nicht sogar Feindseligkeit.

Vor zehn Jahren gab es eine breite Bereitschaft, ein neues Kapitel aufzuschlagen und die Politik der Vergangenheit zu vergessen, wie z. B. die westliche Unterstützung für den Putsch im Iran in den 1950er Jahren oder die anhaltende Unterstützung für Putsche in Mittelamerika. Es herrschte der idealistische Glaube, dass die Ägypter Unterstützung für die Demokratisierung erwarten könnten. Dieser gute Wille ist verschwunden.

Zehn Jahre, nachdem der Westen die Massentötung von Ägyptern begrüßt hat, ist das Regime, dem er den roten Teppich ausgerollt hat, gescheitert. Ägypten liegt in Trümmern. Der Westen hat die Chance, seinen Worten Taten folgen zu lassen. Zwar hat kein Ägypter große Hoffnung, dass die bevorstehenden Wahlen einen bedeutenden Wandel bringen werden, doch kann der Westen zumindest seine Heuchelei beenden und eine wirklich freie und faire Wahl unterstützen.

Es ist unwahrscheinlich, dass dies geschieht, und die Ägypter haben kein Vertrauen mehr in die Rhetorik des Westens zur Förderung der Demokratie. Es gibt einen berühmten Vorfall, bei dem ein früherer US-Präsident seine Redewendungen nicht mehr auf die Reihe bekam, aber er erholte sich mit einem guten Rat an alle Entwicklungsländer, die nach Demokratie streben: Ihr könnt mich nicht noch einmal täuschen. Übersetzt mit Deepl.com

Yehia Hamed ist Ägyptens ehemaliger Investitionsminister. Er diente in der demokratisch gewählten Regierung von Mohamed Morsi, der 2013 durch einen Putsch gestürzt wurde.

